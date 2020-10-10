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Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней

Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней (111 фото + 1 видео)

Автор:
10 октября 2020 09:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Хорошие   добрые   новости   россия   фоторепортаж   
183
111
1
Все СМИ переполнены политическими, криминальными....новостями. Предлагаю подборку добрых, интересных новостей. Даже народная мудрость гласит - "Хорошими делами прославиться нельзя", а очень жаль, приглашаю посмотреть пост как раз о таких делах.

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Метки: Хорошие   добрые   новости   россия   фоторепортаж   
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12  комментариев
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144
nuhimi 2 часа назад
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
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Том Сойер nuhimi 2 часа назад
Это про тебя - см картинку.
Это про тебя - см картинку.
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7k
Шурум-бурум Минуту назад
пост просмотрел и не понял, почему воронихин долбооб...
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693
палыч 12 минут назад
Как корежит то, не работает байка про ракеты и танки, и рабочие места есть, а во дворе многоэтажки не припорковаться машины стоят, но у либеррвоты всё плохо.
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1k
ALEX Полчаса назад
https://zen.yandex.ru/media/fingeniy/oficialnaia-bezrabotica-v-rossii-v-2020-g-vyrosla-v-5-raz-i-eto-tolko-33-ot-realnogo-pokazatelia-5f61c0a88169a8781650d4edhttps://zen.yandex.ru/media/fingeniy/oficialnaia-bezrabotica-v-rossii-v-2020-g-vyrosla-v-5-raz-i-eto-tolko-33-ot-realnogo-pokazatelia-5f61c0a88169a8781650d4ed

Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
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1k
ALEX Полчаса назад
https://zen.yandex.ru/media/d1als/na-kraiu-ogromnoi-dyry-pokazyvaiu-kak-jivet-almaznaia-stolica-rossii-mnogo-foto-5e9727c2270bb453c42a7d74https://zen.yandex.ru/media/d1als/na-kraiu-ogromnoi-dyry-pokazyvaiu-kak-jivet-almaznaia-stolica-rossii-mnogo-foto-5e9727c2270bb453c42a7d74

Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
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1k
ALEX Час назад
https://secretmag-ru.turbopages.org/secretmag.ru/s/news/pogryazshii-v-milliardnykh-ubytkakh-gazprom-postavil-pod-ugrozu-byudzhet-rossii.htmhttps://secretmag-ru.turbopages.org/secretmag.ru/s/news/pogryazshii-v-milliardnykh-ubytkakh-gazprom-postavil-pod-ugrozu-byudzhet-rossii.htm

Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
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1k
ALEX Час назад
https://ria-ru.turbopages.org/ria.ru/s/20200901/oak-1576566402.htmlhttps://ria-ru.turbopages.org/ria.ru/s/20200901/oak-1576566402.html

Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
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102
moxaloy Час назад
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
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170
nuxibure Час назад
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
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37
rhgssbov Час назад
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
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1k
ALEX 2 часа назад
https://zen.yandex.ru/media/d1als/na-kraiu-ogromnoi-dyry-pokazyvaiu-kak-jivet-almaznaia-stolica-rossii-mnogo-foto-5e9727c2270bb453c42a7d74https://zen.yandex.ru/media/d1als/na-kraiu-ogromnoi-dyry-pokazyvaiu-kak-jivet-almaznaia-stolica-rossii-mnogo-foto-5e9727c2270bb453c42a7d74

Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
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