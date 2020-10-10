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В мире сегодня много напряженности, торговых барьеров. Если производство не локализовано полностью, то глобальные потрясения могут привести к остановке целых отраслей по причине отсутствия тех или иных комплектующих. Такие примеры уже есть в России. Поэтому задача локализации комплектующих подшипников стратегически важна для страны.



Мировые лидеры в производстве подшипников, такие как SKF, Timken Company, построили свои заводы в России, однако до недавнего времени основные комплектующие подшипников импортировались. Остро стоял вопрос локализации.



«Данный вид продукции выпускается высокотехнологичными, в том числе европейскими, азиатскими и американскими компаниями. Они давно в этом бизнесе и добились потрясающе низкой себестоимости при высоком качестве продукции. Решение вопроса локализации колец подшипников — это очень сложная задача, как с точки зрения экономики проекта, так и с точки зрения качества», — рассказывает генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» Андрей Гартунг.



Стандарты качества продукции и производственные решения ПАО «ЧКПЗ»:



• Кольца для каждого из производителей подшипников выпускаются из специальной, разработанной ими марки стали.



• В процессе изготовления изделий в кузнечном производстве критически важно не допускать малейших отклонений от технологического процесса, поэтому линии оснащены устройствами предупреждения дефектов.



• При этом на ЧКПЗ разработаны и внедрены know-how, аналогов которым нет в РФ, решения, которые позволяют добиться оптимального коэффициента расходования дорогостоящего металла.



• Все изделия проходят специальную термообработку.



• В цехе механической обработки производятся наиболее ответственные операции: с одной стороны, здесь требуется очень высокая точность процессов, с другой стороны, массовость изделий требует применения в реальном производстве статистических методов предупреждения дефектов.



• В процессе производства широко применяются промышленные роботы.



«И это лишь небольшая часть задач, которые пришлось решить в процессе производства. Проект занял более 4 лет, вложено более 500 млн рублей. И сегодня мы с гордостью сообщаем, что стали первой компанией, внедрившей подобное производство в РФ. Организация серийного производства прошла успешно. Сегодня мы массово поставляем комплектующие для SKF и Timken и приступаем теперь к масштабированию для того, чтобы не только закрыть потребности всего внутреннего рынка РФ, но и массово экспортировать свою продукцию. В том числе мы планируем поставлять данный вид изделий в Китай и уверены, что сможем успешно конкурировать с любыми компаниями в этом сегменте», — говорит генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» Андрей Гартунг.