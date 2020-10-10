2.
Россия вышла на второе место в мире по объёмам судостроения
Известное английское аналитическое агентство Clarkson Research опубликовало рейтинг, в котором Россия заняла второе место в мире по судостроению. Это довольно неожиданный результат, поскольку раньше тройка лидеров была практически неизменна – Южная Корея, Китай, Япония, - об этом сообщает Smart-Lab.
Британское агентство предоставило рейтинги отдельно за отдельно за сентябрь и отдельно за третий квартал 2020 года. Россия вырвалась на вторую строчку рейтинга за третий квартал.
3.
В Лихославле открыли новый детский сад
Трёхэтажный детский сад комплекса «Юбилейный» рассчитан на 110 мест, рядом с благоустроенной игровой территорией, футбольным мини-полем и парковкой.
На открытии был настоящий праздник, аниматоры веселили детей, гостей угощали большим цветным тортом с безе и печеньем «С днём рождения, детский сад».
4.
Курганские бригады скорой помощи получили новые автомобили
«По два автомобиля будет передано в Курганскую и Шадринскую БСМП, по одному в Белозерскую, Макушинскую, Каргапольскую, Шатровскую центральные районные больницы. Машины, которые в больницах высвобождаются, благодаря замене на новые, но находятся в исправном состоянии, передаем бригадам неотложной помощи, они продолжают работать для людей. У нас на счету каждая единица техники, и мы очень рады, что наш автопарк пополнился», — объясняет директор Курганского областного центра медицины катастроф Александр Шумаев.
В этом году автопарк скорой помощи обновился на 25 машин. В сентябре медикам вручили ключи от 10 первых автомобилей марок «Форд» и «Газель». Еще 15 новых санитарных машин поступили в регион в октябре. Сейчас в регионе требуют замены всего 7 автомобилей старше 5 лет, сообщает пресс-служба губернатора.
5.
Автопарк скорой медицинской помощи в Адыгее пополнился 15 новыми автомобилями
В мероприятии приняли участие министр здравоохранения РА Рустем Меретуков, главврач Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи Ахмед Сиюхов, члены Кабинета министров РА.
В ходе церемонии Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поблагодарил сотрудников Адыгейской республиканской станции скорой медицинской помощи за самоотверженный труд и обозначил перед минздравом республики задачи по дальнейшему повышению качества медпомощи.
6.
В Дагестане (РФ) наладили промышленное выращивание рассады овощей в теплицах
В настоящее время в теплице ООО «Томат-Агро-Чар» на 4 га посажены огурцы, позднее планируется посадить и томаты, пишет Минсельхоз РФ, Также 0,5 га в хозяйстве отведено под рассадное отделение, где выращивается рассада. Все процессы на предприятии полностью автоматизированы. Сама конструкция теплицы отличается блочной системой, которая предполагает при необходимости отключение какого-то определенного участка при одновременной работе остальных. Это позволяет сохранить урожай в случае повреждения отдельных растений.
Как рассказал директор предприятия Шамиль Магомедов, в рассадном отделении на 5 тыс. квадратных метрах выращивается рассада не только для нужд самого предприятия, но и для реализации по заказу других овощеводов.
«У нас есть свой профессиональный рассадник, оснащенный полностью автоматизированным оборудованием израильского производства, в том числе системой полива. Перед каждой посадкой теплица проходит полную обработку дезинфекцию методами горячего и холодного тумана, что позволяет нам получать здоровую рассаду. Имеется также и своя профессиональная агрономическая служба», – отметил руководитель хозяйства.
7.
В Перми открылось новое здание Управления ФНС по Пермскому краю
Новое здание может разместить до 700 человек, свою работу в нем уже начали сотрудники Межрайонной ИФНС России № 20 по Пермскому краю и Управления ФНС России по Пермскому краю. В настоящее время, ввиду сложной эпидемической ситуации, личный прием налогоплательщиков временно не проводится.
Сегодня налоговая служба предоставляет налогоплательщикам, в том числе, и электронные услуги, например, можно подать налоговую отчетность онлайн, запросить необходимые справки, а также узнать всю информацию по действующим мерам поддержки.
8.
В Урус-Мартановском районе открылось новое здание городского суда
Районный суд является важным элементом социальной инфраструктуры, и открытие нового административного здания - значимое событие как для судебной системы Чеченской Республики, так и для жителей Урус-Мартановского района.
Председатель Верховного Суда Чеченской Республики поблагодарил муниципальные власти за оказанное всестороннее содействие при строительстве здания и подготовке разрешительной документации. Новое здание суда полностью соответствует современным стандартам отправления правосудия, залы судебных заседаний и кабинеты оснащены необходимой техникой и мебелью, а для посетителей созданы благоприятные условия.
9.
В Ярославле открыли Культурно-исторический комплекс СЖД
Комплекс разместился в реконструированном двухэтажном здании на территории Ярославской детской железной дороги, которая расположена на туристических маршрутах в село Вятское и в замок Понизовкина на Красном Профинтерне. В комплексе есть детское профориентационное пространство для юных посетителей в возрасте от трёх до восьми лет, семейное кафе, фондовые хранилища и конференц-зал для проведения лекториев, презентаций и бизнес-встреч.
10.
Новая техника будет обслуживать северо-запад Башкирии.
«Дополнительная техника позволит нам повысить охват услугой по обращению с ТКО и оптимизировать процесс вывоза сверхнормативных отходов в нашей зоне деятельности, — говорит гендиректор регионального оператора Евгений Юдинцев. — Для повышения качества предоставления коммунальной услуги «Обращение с ТКО» и оперативного вывоза навалов мы постоянно увеличиваем оснащенность спецтехникой на северо-западе Башкирии».
11.
На охоту за браконьерами в Бурятии во всеоружии
Инспекторы рыбоохраны Бурятии даже показали нам на что пошли эти деньги, а именно 110 единиц мощной техники. В настоящее время для отделов рыбоохраны Бурятии закуплены десять автомобилей высокой проходимости «Соболь», три вездехода «Трэкол», четыре аэроглиссеров «Север», для незнающих это лодки с воздушным винтом как у Карлсона. Также были закуплены три снегохода «Тайга» и пять мобильных жилых вагонов для пятерых человек.
12.
Курганская область получила новую технику для тушения лесных пожаров
В рамках подготовки к пожароопасному сезону 2021 года руководитель Департамента лесного хозяйства по Уральскому Федеральному округу Сергей Куплевацкий провел смотр новой техники, которая поступила в пользование курганских лесоводов для тушения пожаров.
15.
После реконструкции в Якутии ввели в эксплуатацию участок автодороги А-331 «Вилюй»
16.
Подписан приемный акт по катерам «РВК-1324» и «РВК-1264» проекта 23040 для ТОФ России
17.
В Кировской области открыт новый Центр лазерных технологий
"ВолгаТермолазер» — научный и промышленный инжиниринговый центр, осуществляющий работы по термоупрочнению, наплавке, сварке и восстановлению деталей любой сложности.
Лазерный комплекс ЛК-В5 является разработкой российской компании «ТермоЛазер». Конструкцию ЛК-В5 отличают уникальные технические решения, в частности система компенсации длины хода лазерного луча, обеспечивающая постоянство диаметра пятна излучения и его мощности вне зависимости от расстояния лазерной головы от поверхности обрабатываемой детали. Преимущества ЛК-В5 и возможности применения оборудования Лазерного центра в производственном процессе были представлены специалистами компании-разработчика.
18.
В Саратовской области открыт новый филиал поликлиники
На сегодняшний день подразделение готово принимать до 40 пациентов в одну смену. В новой поликлинике работают кабинеты врача-терапевта и педиатра, процедурные для взрослых и детей и смотровой кабинет.
В новом отделении поликлиники по графику будут принимать специалисты: акушер-гинеколог, врач-хирург, окулист, оториноларинголог и невропатолог. Здесь же жители микрорайона смогут сдать все анализы и сделать ЭКГ.
19.
В Тюмени открыта школа на 1200 мест
С учётом нового корпуса школы № 94, до конца 2020 года в Тюменской области планируется ввод в эксплуатацию девяти новых школ, две из них были открыты 1 сентября.
23.
В Татарстане открылся новый Дом культуры
24.
На Свердловскую железную дорогу поступили новые комфортабельные вагоны для пригородных поездов
16 вагонов с местами для сидения закуплены по инвестиционной программе ОАО «РЖД». Они будут включены в состав пригородных поездов на маршруте Екатеринбург — Егоршино — Алапаевск. Еще 6 вагонов (5 плацкартных и 1 — с местами для сидения) приобретены АО «Свердловская пригородная компания» в лизинг при поддержке правительства Свердловской области. Они будут курсировать на направлении Екатеринбург — Алапаевск — Сосьва.
25.
Запущен новый цех по производству товарного яйца в Саратовской области
Дополнительно создано 20 рабочих мест. Запуск нового цеха на 112 тыс. кур-несушек позволит увеличить производство яйца на птицефабрике на 33 млн штук.
В этом же году закуплено дополнительное оборудование для сортировки яиц, которое полностью заменило ручной труд, сведя человеческий фактор и возможные риски к минимуму.
В реализацию проекта вложено около 100 млн рублей.
26.
В Москве вышел на линию 500-й электробус
Первые электробусы вышли на улицы города осенью 2018 года. По условиям контрактов в 2018-2019 годах отечественные производители ГАЗ и КамАЗ поставили в Москву 300 электробусов. На этот год запланирована поставка еще 300 электробусов, из них 200 уже вышло на линию. Таким образом, столичный парк электробусов стал крупнейшим в Европе. Для сравнения: в Лондоне курсирует 300 электробусов, в Париже — 259, в Берлине — 200 и в Амстердаме — 164.
Сегодня электробусы обслуживают 36 маршрутов. С начала работы они перевезли свыше 55 миллионов пассажиров и прошли более 22 миллионов километров по дорогам Москвы.
27.
В Курганской области запущен обновленный Шадринский элеватор
Новый агропроект будет специализироваться на приемке, хранении и трейдинге зерна, а в ближайшей перспективе — и на его переработке в крупы собственного производства.
Техническое перевооружение включает в себя модернизацию пяти силосных корпусов элеватора с максимальной емкостью хранения 40 тысяч тонн, строительство нового зерносушильного комплекса, рассчитанного на подработку 2 тысяч тонн зерна в день, а также внедрение программного комплекса, который позволит полностью автоматизировать все технические процессы.
28.
В Архангельской области открыли движение по трём новым мостам
Так, в Пинежском районе открыли движение через реку Печева (автодорога «Архангельск — Белогорский — Пинега — Кимжа — Мезень»). На смену ветхой деревянной конструкции здесь пришел красивый современный арочный мост.
В Шенкурском районе после капитального ремонта открыли движение по мосту через реку Поча. Объект находится на региональной автодороге «Шенкурск — Никифоровская». Длина моста — 47 метров, габарит — семь метров с учётом тротуара для пешеходов. Сооружение представляет собой комбинированную конструкцию с деревянными опорами и верхом, а также с металлическими балками.
29.
В Приморском крае запущен новый мусоросортировочный комплекс
Мощность нового комплекса составляет 10 тысяч тонн отходов в год при работе в одну смену. Отходы на предприятии начнут свозиться со всего Пожарского района, обслуживать весь процесс сортировки будут девять человек. В ручном режиме отбираются полезные фракции — стекло, пластик, бумага, жестяные, алюминиевые банки и полиэтилен, пригодные для вторичной переработки. Отдельно сортируются опасные отходы, их будут направлять на специализированные предприятия по утилизации.
Данный комплекс стал третьим в Приморье — подобные предприятия начали работать в этом году в Хорольском муниципальном округе и Дальнереченском районе.
30.
В Липецкой области открыли новый сельский детский сад
Детский сад «Колокольчик» строился по государственной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области», подпрограмме «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».
31.
В Амурской области открылся завод по переработке мусора
Он займётся переработкой твёрдых коммунальных отходов. Проектная мощность комплекса — порядка 40 тысяч тонн отходов ежегодно.
При этом поступающий мусор будет делиться на около десяти полезных фракций: бумага, пластик, стекло, жесть, металл и т. д. Их можно использовать в дальнейшем. На заводе идёт и автоматическая, и ручная сортировка. А так называемые «хвосты» будут захоранивать на полигоне Благовещенска.
32.
В Якутии после реконструкции введены в эксплуатацию два мостовых перехода
Длина моста через р. Сасар-Юрях составляет 25,50 погонных метров, протяженность участка с подходами составляет 3,9 км. Входе работ по возведению моста, а также на всем участке устроено асфальтобетонное покрытие, выполнена установка элементов обустройства, барьерного ограждения и устройство прикромочных лотков водоотвода и рекультивация земель.
Также в Сунтарском районе Якутии ввели в эксплуатацию мостовой переход через реку Улахан-Мугур с устройством 4 водопропускных труб.
33.
В Якутии открыты два новых мостовых перехода
На 1157 км федеральной дороги А-331 «Вилюй» открыли мостовой переход через реку Малая Ботуобия. Теперь Мирнинский и Сунтарский районы соединены круглогодичной трассой. Длина моста составляет 191 погонный метр, сооружение имеет две русловые и две береговые опоры. На мосту также установили наружное освещение.
36.
Катер проекта «Афалина» поступил на вооружение управления Росгвардии по Амурской области
37.
В Москве завершена реставрация дома Лопатиной на Большой Никитской
К настоящему моменту завершились комплексные работы по сохранению этого памятника архитектуры. Реставраторы вернули исторический облик всем помещениям и фасадам здания.
Дом знаменит своими необычными фасадами, выполненными в неорусском стиле. Итоги реставрации подведёт комиссия экспертов, которые оценят качество выполненных работ.
Реставрацию проводили в четыре этапа. Сначала специалисты привели в порядок подвал, усилили фундаменты, укрепили конструкции, провели антигрибковую обработку кирпичной кладки, а также оштукатурили стены, отремонтировали лестницы и подземный переход.
38.
В Татарстане собран рекордный урожай зерновых за последние 12 лет
Уборка зерновых в республике завершена. Самые высокие темпы сбора урожая продемонстрировали Атнинский, Актанышский, Арский, Тетюшский, Буинский районы. Только один район — Буинский — смог собрать в 2020 году 228 тысяч тонн зерна.
В 2019 году урожай зерна без учета кукурузы составил 4,5 млн тонн, в 2017 году — 5 млн тонн зерна.
Средние годовые показатели за последние 10 лет были на уровне не выше 4 миллионов тонн. Только в 2008 году урожай был больше, чем в 2020-м — около 7 миллионов тонн.
39.
Новый зерносушильный комплекс запустили в Мордовии
Сушильный комплекс оснащен автоматической системой управления, которая регулирует скорость прохождения зерна, работает на основании данных, получаемых с датчиков влажности поступающего зерна, датчиков температуры воздуха, данных о влажности зерна с влагомера и установки желаемой влажности на выходе из сушилки. Расчётная производительность сушильного комплекса — 45 тонн пшеницы и 32 тонны кукурузы в час.
40.
В Тамбове открылась новая ледовая арена
41.
Челябинский кузнечно-прессовый завод запустил производство колец подшипников
Мировые лидеры в производстве подшипников, такие как SKF, Timken Company, построили свои заводы в России, однако до недавнего времени основные комплектующие подшипников импортировались. Остро стоял вопрос локализации.
«Данный вид продукции выпускается высокотехнологичными, в том числе европейскими, азиатскими и американскими компаниями. Они давно в этом бизнесе и добились потрясающе низкой себестоимости при высоком качестве продукции. Решение вопроса локализации колец подшипников — это очень сложная задача, как с точки зрения экономики проекта, так и с точки зрения качества», — рассказывает генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» Андрей Гартунг.
Стандарты качества продукции и производственные решения ПАО «ЧКПЗ»:
• Кольца для каждого из производителей подшипников выпускаются из специальной, разработанной ими марки стали.
• В процессе изготовления изделий в кузнечном производстве критически важно не допускать малейших отклонений от технологического процесса, поэтому линии оснащены устройствами предупреждения дефектов.
• При этом на ЧКПЗ разработаны и внедрены know-how, аналогов которым нет в РФ, решения, которые позволяют добиться оптимального коэффициента расходования дорогостоящего металла.
• Все изделия проходят специальную термообработку.
• В цехе механической обработки производятся наиболее ответственные операции: с одной стороны, здесь требуется очень высокая точность процессов, с другой стороны, массовость изделий требует применения в реальном производстве статистических методов предупреждения дефектов.
• В процессе производства широко применяются промышленные роботы.
«И это лишь небольшая часть задач, которые пришлось решить в процессе производства. Проект занял более 4 лет, вложено более 500 млн рублей. И сегодня мы с гордостью сообщаем, что стали первой компанией, внедрившей подобное производство в РФ. Организация серийного производства прошла успешно. Сегодня мы массово поставляем комплектующие для SKF и Timken и приступаем теперь к масштабированию для того, чтобы не только закрыть потребности всего внутреннего рынка РФ, но и массово экспортировать свою продукцию. В том числе мы планируем поставлять данный вид изделий в Китай и уверены, что сможем успешно конкурировать с любыми компаниями в этом сегменте», — говорит генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» Андрей Гартунг.
42.
В Московской области открылся новый корпус детского сада на 60 мест
44.
В Иркутской области запустили новый путепровод через ВСЖД
45.
В Свердловской области открыли школу бокса
Бокс — один из популярных видов спорта в Каменске-Уральском. И это во многом благодаря заслуженному тренеру Александру Федоровичу Николаеву. В 1991 году он основал клуб бокса и воспитал немало спортсменов российского и международного уровня, несколько лет подряд признавался лучшим тренером России. В прошлом году клубу было предоставлено в безвозмездное пользование помещение почти в пятьсот квадратных метров. В марте этого года Александру Федоровичу был вручен сертификат на сумму 13,5 миллиона рублей для ремонта и оснащения нового помещения. До открытия «своей» школы Александр Федорович, к сожалению, не дожил, он скончался в июле этого года.
46.
В Ханты-Мансийском АО открыли школу-детский сад на 500 мест
В Нижнем Новгороде открыты ясельные корпуса детских садов на 60 мест каждый
47.
В Нижнем Новгороде открыт новый детский сад на 300 мест
В этом году по нацпроекту «Демография» в Нижнем Новгороде введены в эксплуатацию девять дошкольных учреждений. До конца года планируется достроить еще два. Кроме того, начинается строительство еще десяти детских садов, которое будет окончено в 2021 году
48.
Группа «ПОЛИПЛАСТИК» запустила новое производство спирально-навивного профиля
Инвестиции Группы «ПОЛИПЛАСТИК» в новое производство составили более 140 млн рублей.
Запущена первая линия по производству профилированной ленты из ПВХ, армированной сталью. До этого момента аналогичная продукция, активно используемая при спирально-навивном методе создания трубопроводов, производилась только за рубежом, и её приходилось импортировать в связи с высокой технологической сложностью организации производства.
49.
На СЗ «Вымпел» спущен на воду сторожевой катер «Сарыч» проекта 1496М1
50.
В Волгоградской области запущен комплекс по переработке и шоковой заморозке овощей
Инвестиционный проект общей стоимостью 545,2 млн рублей, стартовавший в 2018 году, был поддержан на региональном уровне, а также получил займ от Фонда «Перспективное развитие Волгоградской области».
На объекте построены четыре линии переработки овощей: цветной капусты, лука, сладкого перца и моркови. Ассортимент будет расширен за счет брокколи, кабачков, баклажанов, цуккини, томатов. Пока здесь трудятся 45 человек, но к 2021 году будет создано 100 рабочих мест. Проектная мощность — 20 тонн переработки в сутки, 7,2 тысячи тонн готовой продукции в год.
Для обеспечения сырьем заключены контракты с сельхозтоваропроизводителями Волгоградской области .
51.
В Томске открыт новый Центр ядерной медицины
Площадь здания составляет 3,5 тыс. кв. м. Помимо позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ), в центре доступна диагностическая визуализация на аппаратах МРТ, МСКТ, УЗИ. Об этом сообщила пресс-служба администрации Томской области.
Кроме обследований, центр будет заниматься научными разработками и новыми методиками диагностики и лечения онкологических заболеваний. Здесь могут также оказывать помощь людям с болезнями сердца, головного мозга и др.
Семь тысяч человек в год смогут обследовать свое здоровье в новом центре. Причем сделать это можно бесплатно — по направлению врача и полису ОМС.
52.
В шести поликлиниках Челябинска провели ремонт с дизайнерским уклоном
Изменения коснулись шести поликлиник города по следующим адресам: Горького, 28, Марченко, 21, Мамина, 154, 3-я Арзамасская, 7, Трашутина, 18 и Культуры, 57.
Ремонтные работы с дизайнерским оформлением велись в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Деньги на эти цели были выделены из областного и городского бюджета.
Работы по обновлению сейчас ведутся во всех медицинских учреждениях Челябинска.
53.
Крупнейший в Европе завод по производству средств защиты растений открыт в ОЭЗ «Липецк»
Площадь комплекса — 23 340 м2. Он состоит из производственных и складских помещений, научно-исследовательского центра, административных и бытовых зданий.
Десять производственных линий обеспечат ежегодный выпуск 50 млн литров средств защиты растений. Предприятие станет одним из самых крупных в России и Европе.
Инвестиции в проект составили 4 млрд рублей. В перспективе на заводе будет создано 350 рабочих мест. На первом этапе здесь будут выпускать 60 наименований препаратов, в дальнейшем их число вырастет до 100.
54.
Карьерный самосвал КАМАЗ-65805 проходит тестирование
55.
В Москве на ВНИИЭМ открыли новый цех испытательного комплекса электрооборудования для морского флота
Комплекс предназначен для испытаний электроприводов, электронасосов высокой и средней производительности и генераторов, устанавливаемых на судах морского флота. В состав аппарата входит свыше 600 типов и видов деталей и приборов трубопроводного, измерительного, запорного и вычислительного оборудования.
Работу комплекса обеспечит 21 специалист.
ВНИИЭМ является многопрофильным политехническим предприятием и работает в таких направлениях науки и техники, как космические технологии, технологии атомной и газовой энергетики, технологии морского флота.
56.
В Бангладеш на реке Падме российская компания построила грузовой порт для АЭС «Руппур»
В Бангладеш по рекам идет около трети грузовых и пассажирских перевозок. Общая длина внутренних водных путей — 24 тыс. км. Для судоходства пригодны семь путей. В период муссонных дождей их протяженность составляет 5968 км, в сухой сезон — в 1,5 раза меньше, 3 865 км.
Проектировали порт НИАЭП и «МортрансНИИпроект». Они спланировали территорию грузового терминала, разработали гидротехнические решения для укрепления берегов, устройство двух причалов — для навалочных и генеральных грузов, внутрипортовую инфраструктуру: сети водои электроснабжения, канализацию, системы безопасности. Строил порт «Оргэнергострой».
57.
Фрегат «Адмирал Горшков» впервые выполнил успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из Белого моря
58.
Российский авторынок в сентябре вновь показал рост
Как отмечают в АЕБ, сентябрь традиционно удачный месяц для автомобильного рынка. Помимо отложенного спроса и слабеющего рубля, снижение туристической активности и меры государственной поддержки привели к тому, что рынок продемонстрировал рост.
Лидерство на российском авторынке удерживает «Лада», чьи продажи в прошлом месяце составили 35 264 автомобиля (+12%). Второе место по объему продаж сохраняет KIA — реализация 20 402 машины (+6%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок. На третью строчку вернулась Hyundai с показателем 18 380 проданных автомобилей, что на 15% выше показателя годичной давности.
59.
В Московской области открылся новый детский сад на 360 мест
До конца года здесь будет завершено строительство школы на 1100 мест и уже начато возведение еще одного дошкольного учреждения.
60.
В городе Татарске Новосибирской области открыт после реконструкции вокзал
По итогам года вложения ОАО РЖД в развитие железнодорожной инфраструктуры Новосибирской области составят 11,5 млрд рублей. В ходе модернизации проводится реконструкция железнодорожных вокзалов региона. В июле был открыт новый железнодорожный вокзал на станции Сокур, в августе — на станции Убинская. В ближайшее время готовится к открытию после реконструкции здание вокзала на станции Чаны. Предусмотрена также реконструкция вокзала в Бердске, реализация проекта «Городская электричка».
61.
В Челябинской области открылся новый музей Южно-Уральской железной дороги
Уникальный проект здания музея ЮУЖД был разработан специалистами института «Челябжелдорпроект». В России нет аналогов зданий с подобной архитектурой.
Внутреннее пространство музея выполнено в виде спирали, которая поднимается с 1 до 4 этажа и символизирует эволюцию железнодорожного транспорта: в экспозиции представлены основные веки развития железных дорог России и Южно-Уральской магистрали.
В центральной части здания расположен атриум с крупным экраном, опоясывающим этажи — его длина 86 метров. Площадь нового объекта составляет более 2 тысяч квадратных метров, высота в атриуме — почти 20 метров. Музей насчитывает около 20 тысяч экспонатов.
62.
«Орелмасло» запустило новый цех за 1,5 млрд рублей
Объём инвестиций составил 1,5 млрд рублей. На производстве будет создано 50 новых рабочих мест.
Реализация проекта позволит увеличить объёмы переработки маслосемян с 215 до 400 тысяч тонн в год.
63.
На Брянском машиностроительном заводе заработала новая линия гальванической обработки деталей
С её помощью проводится очистка, обезжиривание, травление и фосфатирование деталей, а также нанесение дополнительного защитного пассивирующего слоя. Такая обработка увеличит срок поддержания комплектующих в необходимом для подачи на линию сборки состоянии с 72 часов до нескольких недель.⠀
Благодаря этому удастся строго соблюдать требования по режимам обработки и минимизировать время нахождения сотрудников возле едких химических растворов.
64.
В Черемшанском районе Татарстане открыли новые Дома культуры
Новый клуб, построенный по федеральному национальному проекту «Культура», отвечает современным требованиям: стены подняты из благородного кирпича, крыша покрыта цветным профнастилом. Старый клуб — чуть поодаль от нынешнего, теперь уже выглядит на его фоне каким-то ветхим и унылым.
65.
«Алтайский геофизический завод» разработал токарный станок с ЧПУ собственного производства
Токарный станок БСС-16Ф3М с ЧПУ и точностью обработки в 10 микронов предназначен для изготовления мало- и среднеразмерных деталей повышенной (высокой) точности.
Область применения: авиа-, судостроение, приборостроение, машиностроение, оборонная промышленность, производство медтехники, пищевого оборудования и др. Разработана станина из композитных материалов и модульная элементная база с микросборками, характерными для военной продукции.
Станки завода выпускаются под маркой «БСС (BSS) — Барнаулстанкострой».
66.
В Якутии открылась новая пожарная часть
67.
В Кемеровской области открыли новую пожарную часть
68.
Новая пожарная часть открылась в Брянской области
Состоялось открытие памятника пожарному автомобилю, символизирующего огромный вклад многих поколений пожарных в борьбу с огнем, торжественное открытие здания СПСЧ. Спецчасть предназначена для экстренного реагирования на чрезвычайные ситуации, тушения сложных и крупных пожаров, в том числе при проведении мероприятий федерального уровня.
69.
Первый поезд новой модели «Москва‑2020» вышел на Кольцевую линию метро Москвы
Состав проследовал из электродепо «Красная Пресня» в сторону станции «Белорусская».
Благодаря расширенным дверным проемам время посадки и высадки из вагонов в часы пик сократится на 20%.
74.
В Иркутской области открыта новая сельская школа на 350 мест
Жители поселка ждали ее почти 30 лет. Стоимость объекта составляет более 280 млн рублей, выделенных из областного бюджета.
Новое здание площадью 10 тысяч квадратных метров отвечает всем современным образовательным требованиям и стандартам. Помимо образовательных здесь есть кабинеты психолога и логопеда, спортивный зал, современный класс информатики и актовый зал. Также в новой школе организован беспрепятственный доступ маломобильных групп обучающихся, предусмотрена безбарьерная среда и лифты для детей с ограниченными возможностями здоровья. На территории школы оборудована спортивная площадка для занятий физической культурой и спортом.
75.
В Удмуртии открыт новый детский сад-ясли на 80 мест
С начала нового учебного года в регионе начинают работу новые детские сады в селах Шаркан и Сигаево, деревнях Каменное и Шудья. К концу 2020 года в Удмуртии завершится строительство двух детских садов на 220 мест в г. Сарапул и г. Ижевск, введут в эксплуатацию дошкольные учреждения, построенные по типовому проекту на 80 мест, в г. Воткинск, в селах Алнаши, Вавожа и Мишкино.
76.
В Мордовии открыт новый детский сад на 160 мест
Здесь 7 групп, в том числе 3 ясельные, которые посещают дети от 1,6 до 3 лет. Сад оснащен самым современным оборудованием. Помимо спортивного, музыкального залов, здесь имеются медицинский блок, изостудия, кабинет дополнительного образования.
До конца года в Мордовии планируется открыть ещё 5 детских садов — в г. Рузаевка, г. Ардатов, с. Атюрьево, с. Дубенки и с. Белозерье. В планах на 2021 год 3 детских сада — два в г. Саранск и один в раб. пос. Зубовая Поляна.
80.
Очередной серийный Суперджет 100 совершил первый полёт
81.
В Алтайском крае завершили ремонт двух участков трассы А-322
82.
Трофимовский путепровод в Саратове открыт после реконструкции
83.
В Новосибирске открыт крупнейший за Уралом волейбольный центр
Строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра стартовало летом прошлого года. Новый спортивный объект разместился на участке площадью почти 4,5 гектара, спортивная и тренировочная арены могут принимать одновременно более пяти тысяч зрителей.
Региональный волейбольный центр в цифрах и фактах:
2 игровых поля с искусственным покрытием: в блоке спортивной арены и в тренировочном блоке высотой 15 и 12,5 метров соответственно;
2 тренажёрных зала
8 раздевалок
помещения для тренеров и судей, для проведения допинг-контроля, медико-восстановительный центр, офисы для работы организаторов соревнований, пресс-центр и кафе, комплекс помещений для комфортного размещения зрителей.
Новая площадка является универсальной и может принимать любые соревнования, не только по игровым видам спорта.
85.
В Оренбургской области открыта вторая очередь онкологического диспансера
Решение о строительстве нового современного диспансера приняли еще в 2011 году. В 2012 начали строить радиологический корпус. Спустя четыре года, в 2016-м, здесь начали проводить лучевую терапию с помощью линейного ускорителя.
На втором этапе построили основной корпус на 180 коек, пансионат, патанатомический корпус, пищеблок, гаражный комплекс.
86.
В Башкирии открылся новый молочный цех
По сообщению пресс-службы ведомства, новая молочная кухня открылась 2 октября в Кигинском районе. Благодаря этому, выше 1,4 тысяч детей до трех лет, которые проживают в Салаватском, Мечетлинском, Дуванском, Кигинском и Белокатайском районах будут обеспечены бесплатным молочным питанием.
На реализацию данного проекта было выделено из средств регионального бюджета свыше 47 миллионов рублей.
Производственная мощность цеха составит до 5 тонн молока в сутки. При этом будут созданы 38 новых рабочих мест.
87.
«Овощевод» расширил площади тепличного комплекса в Волгоградской области до 68 га
«Компания завершила строительство специализированной теплицы под выращивание рассады. Площадь высокотехнологичного рассадного блока — почти в два раза больше имеющегося. Инвестиции в проект составили около 1 млрд рублей», — сообщил генеральный директор предприятия Юрий Сударев.
Он отметил, что новый рассадный комплекс предназначен для промышленного круглогодичного выращивания рассады овощных культур. Производственная мощность — от 1 млн. до 1,5 млн. штук растений за один оборот.
Все основные процессы (посев, полив, сортировка, прививка рассады и др.) — максимально автоматизированы. Одно из преимуществ нового рассадного отделения — это несколько зон с регулируемым разным климатом, что позволит выращивать одновременно разные культуры.
88.
Новый мясокомбинат запустили в Ульяновской области
Производительность завода — 100 голов КРС в сутки. Пока цех полуфабрикатов вышел на суточную мощность в пять тонн. Основное направление — поставка мясных полуфабрикатов для социальной сферы — школ, детских садов и больниц.
В настоящее время на предприятии работает 50 человек. Планируется создать 105 рабочих мест.
89.
В Грозном отрыли два реконструированных моста через р. Сунжу
Открытие мостовых переходов состоялось в воскресенье, 4 октября. Движение транспорта по мосту на улице Мамакаева запустили в торжественной обстановке. Проезд по сооружению перекрыли в прошлом году из-за аварийного состояния. Все работы на переправе завершили с опережением графика в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Фактически мост построили заново, его протяженность составляет 70,5 метров, ширина увеличена с 9,5 до 16 метров.
90.
В Пензе открыта самая большая в городе школа
На базе учебного учреждения будут реализовываться программы дополнительного образования, работать секции по футболу, волейболу, баскетболу, лёгкой атлетике. Планируется работа выездных классов — обучение вокалу, игре на духовых и ударных инструментах, электрогитаре, фортепиано.
Всего за последние три года в рамках нацпроектов «Демография» и «Образование» в Пензенской области построены 3 новых школы и 11 детсадов, а за пять лет, за счёт средств бюджета разных уровней — 8 и 28 соответственно. В рамках областной программы капитального ремонта в 2018-2020 годах обновлены 107 школ и 21 детский сад.
91.
В Иркутске открыт новый детский сад на 350 мест
Это третий подобный объект в Иркутске. В сентябре 2019-го был открыт детский сад на 350 мест в 20-м Советском переулке, в январе 2020-го — на улице Зимней.
92.
В Кабардино-Балкарии открыты новый детский сад и шахматная школа
В г. Терек Кабардино-Балкарии открылся новый детский сад на 140 мест. Объект включает в себя 7 групповых ячеек, пищеблок, медицинский кабинет, музыкальный и спортивный залы. Площадь здания — 2,5 тысяч квадратных метров, территории — 83,7 тысяч квадратных метров.
На сегодняшний день в регионе уже завершено строительство 10 из запланированных в этом году дошкольных учреждений — это ясельные блоки в Нальчике, Майском, Баксане, Исламее, Кубе, Хамидие, детские сады в Тереке и Нальчике.
93.
Агрофирма «Татарстан» открыла животноводческий комплекс на 390 голов
Агрофирма «Татарстан» является успешным и передовым хозяйством Высокогорского района. На полях хозяйства выращивают зерновые, зернобобовые и кормовые культуры, площадь сельхозугодий — 3868 га, урожайность зерновых (с кукурузой на зерно) составляет 44,2 ц/га. На предприятии содержится 1944 КРС, из них — 680 коров. За 9 месяцев текущего года произведено 4672 тонн молока, мяса в живом весе — 218,5 тонн.
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Новые фельдшерско-акушерские пункты построены в регионах России:
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В России разработали новую пожарную машину для аэродромов
Новую разработку впервые публично показали в середине сентября на открытии Литейного моста в Брянске — она возглавляла торжественную колонну.
При помощи такой спецмашины БАЗ рассчитывает увеличить долю гражданских заказов в структуре своих продаж, а также потеснить в нише аэродромных «пожарок» иностранных производителей.
101.
«Группа ГАЗ» поставила 30 новых автобусов ЛиАЗ-529267 в Сочи
Автобусы с низким уровнем пола и электронной системой наклона корпуса в сторону остановки обеспечат комфортные поездки для пассажиров с ограниченными возможностями передвижения, пожилых людей, пассажиров с колясками. Машины приспособлены для работы в сложных рельефах на предгорных сочинских маршрутах.
102.
В Ивановской области идет строительство второго животноводческого комплекса группы компаний «Дымов»
В настоящее время осуществляется заливка фундаментов будущих корпусов, а также возведение корпусов.
На строительство выделено около 2 млрд рублей, в том числе льготный кредит по линии Минсельхоза России — 1,685 млрд. рублей. В рамках инвестиционного проекта планируется создание более ста рабочих мест.
Завершение строительство комплекса намечено на конец 2021 года.
В январе 2020 года сайт «Сделано у Нас» сообщил о начале работы в Ивановской области животноводческого комплекса группы компаний «Дымов».
103.
В Курганской области открыт новый коровник на 250 голов КРС
По словам генерального директора ООО «Зауралье» Роина Цховребова, раньше часть помещения, в котором располагался телятник, пустовала. Его решили использовать эффективно. За прошедшее лето помещение реконструировали и открыли коровник — чистый, светлый, просторный, тёплый, оснащённый современным оборудованием.
Кроме коровника в этом году запустили новый зерноток и 4 ангара для хранения зерна. Сейчас идет реконструкция второй фермы, завершается строительство откормочника для молодняка на 600 голов. Их планируют ввести в эксплуатацию к концу года.
104.
Челябинское предприятие выпустило новые модели автоцистерн
В начале сентября 2020 года компания сообщила о выпуске новой модели автотопливозаправщика АТЗ-10 КАМАЗ-43118 BIZNES с двухсекционной цистерной объемом 10 куб. м, которая предназначена для перевозки, кратковременного хранения и заправки светлыми нефтепродуктами различной техники с замером выданного количества.
105.
В Дагестане построено новое фрукто-овощехранилище
Хранилище оснащено современным холодильным оборудованием, с возможностью автоматической регуляции влажности, температуры и других параметров среды. Это позволяет минимизировать риски, связанные с «человеческим фактором», и хранить плодовую продукцию в свежем виде вплоть до начала весны.
В настоящее время сюда поступает на первое хранение урожай с садов членов сельхозпотребкооператива.
106.
Самый мощный в мире атомный ледокол «Арктика» достиг Северного полюса
«3 октября в 18:00 будущий флагман отечественного атомного ледокольного флота атомоход „Арктика“ проекта 22220 под флагом Балтийского завода достиг Северного полюса. Во время двухнедельного перехода из Санкт-Петербурга в город Мурманск специалисты сдаточной команды Балтийского завода (входит в состав ОСК) и представители заказчика осуществляют проверку работы атомного ледокола в ледовых условиях», — говорится в сообщении.
В ходе испытаний атомоход выполнил «программу максимум», достигнув Северного полюса Земли. В ближайшее время «Арктика» прибудет в Мурманск, где запланировано подписание приемного акта.
Масштабная программа обновления атомного ледокольного флота России вошла в состав федерального проекта «Северный морской путь» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры.
107.
На участке трассы Р-21 «Кола» под Мурманском открыта новая дорожная развязка
Теперь на участке км 1378 — км 1381 км трассы «Кола» встречные потоки транспорта разведены трехметровой разделительной полосой, что полностью исключает лобовые столкновения. Для разведения в разные уровни транспортных потоков, следующих в Мурманск с южной стороны, а также из столицы Заполярья в аэропорт, построена двухуровневая развязка по типу «труба». В ее составе — 108 м путепровод тоннельного типа из двух арочных металлических конструкций. По долговечности такой путепровод не уступает железобетонному мосту и может прослужить не менее 50 лет.
108.
ССК «Звезда» начал строить седьмой танкер класса «Афрамакс»
109.
В Белгороде состоялась церемония передачи 58-и новых автобусов ЛиАЗ на газомоторном топливе
Благодаря дорожному нацпроекту парк общественного транспорта Белгорода пополнился 58 современными автобусами большого класса, соответствующими современным требованиям по комфортности, безопасности и экологичности. Техника оснащена тахографами с функцией передачи данных, а также устройствами мониторинга состояния работоспособности водителя в пути.
110.
Ульяновский молочный завод увеличил приемную мощность сырья в два раза
«С целью улучшения потребительских свойств и конкурентоспособности выпускаемой продукции непрерывно ведется работа по модернизации производства, совершенствованию технологий. Ежегодно в эксплуатацию мы вводим высокотехнологическое оборудование: в 2019 году — для первичной переработки и нормализации молока в потоке производительностью 25 тонн в час, в 2020 году — для фасовки творога», — пояснил генеральный директор ОАО «Молочный завод» Роман Коржов.
Объём выпуска готовой продукции на данном заводе увеличивается. Так, в 2019 году он достиг более 35 тысяч тонн. Молоко и продукты производства УМЗ поставляются уже не первый год в детские сады и школы города и области.
111.
На Волжском трубном заводе введен в эксплуатацию современный экологический центр
В новом двухэтажном здании «ECO HOUSE ТМК» расположены помещения для проведения аналитического контроля различных сред: атмосферного воздуха, природной, питьевой и сточной воды, воздуха рабочей зоны, оценки воздействия на человека физических факторов, кабинеты для сотрудников. Для проведения исследований экологический центр оснащен самым современным оборудованием и высокоточными средствами измерений. Особое внимание уделено созданию комфортных условий для эффективной работы сотрудников.
112.
В Астраханской области заложили вторую очередь производственного комплекса ООО «Гекса-Лотос»
В 2020 году заработала первая очередь завода. На сегодняшний момент предприятие выпускает 1,5 млн квадратных метров материала, при годовой мощности 2,5 млн квадратных метров.
Второй цех введут в эксплуатацию в 2021 году. Сумма инвестиций в проект — около 90 млн рублей. На производстве будут работать 80 человек, а количество выпущенной продукции составит до 8 млн квадратных метровв год.
В 2023-2024 годах планируется к запуску третья очередь завода. Предприятие начнёт выпускать новые виды геосинтетики для сельского хозяйства и строительной отрасли. На производстве будет занято до 200 работников.
113.
Чернянский агромеханический техникум открылся после капитального ремонта
Работы выполнили в кратчайшие сроки – спешили к новому учебному году, чтобы более 300 студентов могли начать занятия уже в полностью обновленном учебном заведении. Такая реставрация - совместная работа правительства Белгородской области и депутата Государственной Думы Андрея Скоча.
В агромеханическом техникуме обучают профессиям: повар-кондитер, сварщик, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, мастер по обслуживанию и ремонту автомобилей, рабочие зеленого хозяйства - всего 7 направлений обучения. Получить профобразование есть возможность и у ребят с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас в стенах этого учебного заведения осваивают новые профессии 36 таких студентов.
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