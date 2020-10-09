Там под водой монеты, люстры и древние черепки!

Так сейчас выглядит краснодарское море, уровень воды в этом месте ещё год назад был примерно 2 метра. Место, где была большая вода стало похоже на пустыню. Уже довольно давно на Кубани нет обильных дождей, пересыхают реки, озёра и даже на водохранилище остались небольшие лужи. Теперь высохшее "море" стало настоящей достопримечательностью, которую спешат посетить как туристы, так и кладоискатели. Мы решили своими глазами увидеть, что обнажила вода на некогда огромной затопленной территории, не ради наживы, а скорее, чтобы понять, что всё это время было так надёжно спрятано от глаз. Теперь многие из тайн раскрыты.