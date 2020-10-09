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Там под водой монеты, люстры и древние черепки!

Там под водой монеты, люстры и древние черепки! (9 фото)

Автор:
09 октября 2020 18:35
Метки: Кубань   водохранилище   засуха   история   коп   море   
1754
9
На месте где было большое водохранилище теперь растёт высокая трава и даже проложена машинами колея. Странную и страшную картину обнажила засуха на Кубани.
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Метки: Кубань   водохранилище   засуха   история   коп   море   
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118k
Игорь 5 часов назад
"встречали даже авиационные мины"...

Это как?
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216
A Mamin Sibiriak 2 часа назад
Против авиации же,ну ))
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55k
Опиум для народа 4 часа назад
А страшная картина-то в чём?
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36k
doker Опиум для народа 3 часа назад
Дождей нет. Что с озимыми?
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55k
Опиум для народа doker 3 часа назад
То что засуха-это естественно плохо.Но автор так написала,что как будто на месте высохшего водохранилища горы трупов нашли.)
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36k
doker Опиум для народа 3 часа назад
Значит смотрит каналы ЦТ. Там такие же заголовки.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
Да ладно! Каждый год такое. Вода набирается во время паводка, летом сливается для орошения рисовых полей.

Другое дело, впадающие в водохранилище горные реки несут такое количество песка и камней, что чаша водохранилища большей частью заполнена отложениями, в средней части вообще лес растёт.

Но в этом году воды действительно мало. Фотографии 2 недели
Да ладно! Каждый год такое. Вода набирается во время паводка, летом сливается для орошения рисовых полей. Другое дело, впадающие в водохранилище горные реки несут такое количество песка и камней, что чаша водохранилища большей частью заполнена отложениями, в средней части вообще лес растёт. Но в этом году воды действительно мало. Фотографии 2 недели
Да ладно! Каждый год такое. Вода набирается во время паводка, летом сливается для орошения рисовых полей. Другое дело, впадающие в водохранилище горные реки несут такое количество песка и камней, что чаша водохранилища большей частью заполнена отложениями, в средней части вообще лес растёт. Но в этом году воды действительно мало. Фотографии 2 недели
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25k
Fat Lynx 5 часов назад
Коп там никакой...
Друзья рассказывали.
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