Там под водой монеты, люстры и древние черепки!

На месте где было большое водохранилище теперь растёт высокая трава и даже проложена машинами колея. Странную и страшную картину обнажила засуха на Кубани.
Так сейчас выглядит краснодарское море, уровень воды в этом месте ещё год назад был примерно 2 метра. Место, где была большая вода стало похоже на пустыню. Уже довольно давно на Кубани нет обильных дождей, пересыхают реки, озёра и даже на водохранилище остались небольшие лужи. Теперь высохшее "море" стало настоящей достопримечательностью, которую спешат посетить как туристы, так и кладоискатели. Мы решили своими глазами увидеть, что обнажила вода на некогда огромной затопленной территории, не ради наживы, а скорее, чтобы понять, что всё это время было так надёжно спрятано от глаз. Теперь многие из тайн раскрыты.
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Попалась даже такая штука, пряслице! Это грузик в форме диска или невысокого цилиндра со сквозным отверстием по продольной оси, применявшийся для утяжеления ручного веретена и крепления пряжи на нём.
А вот то, что осталось от люстры, хрустальные подвески были разбросаны в приличном расстоянии друг от друга.
Авторский пост
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Это как?
Другое дело, впадающие в водохранилище горные реки несут такое количество песка и камней, что чаша водохранилища большей частью заполнена отложениями, в средней части вообще лес растёт.
Но в этом году воды действительно мало. Фотографии 2 недели
Друзья рассказывали.