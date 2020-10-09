Музыкальный центр товарища Саахова

Просматривая очередной раз шедевр Гайдая "Кавказская пленница" задался вопросом: что за интересный музыкальный центр стоит на даче первого секретаря района товарища Саахова? Хорошая вещь интернет-вот что я накопал:
В 1957 году в Москве проходил фестиваль молодежи и студентов, чтобы не выглядеть бледно перед иностранцами, на ВДНХ срочно свозят экспериментальные экземпляры радиоаппаратуры из конструкторских бюро заводов. После фестиваля многие образцы попадают на конвейер, в числе которых оказался и наш радиокомбайн "Кристалл-104"-так в те годы назывались музыкальные центры.
Конструкторы "Кристалла" не стали изобретать велосипед, все компоненты музыкального центра взяли серийные: телевизор ''Рубин-102''
магнитофон "Эльфа-10"
радиоприемник "Люкс", точнее панель радиоприемника
универсальная панель ЭПУ
Вообщем все эти устройства объединили в общем корпусе с размером в сервант. Для электропитания всех устройств использовался мощный общий трансформатор. Так же общим был усилитель с акустической системой. Вот тут и начинается самое интересное.
здесь нет раздвижной панели, которая закрывает либо телевизор, либо магнитофон с радио как у товарища Саахова.
Усилителей в "Кристалле-104" целых две штуки, но не для стерео. Отдельный НЧ усилитель и отдельный ВЧ усилитель (это в 50-ые года!!!). Нет точных данных о количестве и марках динамиков. В предыдущей модели "Кристалл-101" было 9!!! динамиков, думаю и здесь не меньше. низкочастотные 10ГД-18, среднечастотные 3ГД-7, высокочастотные ВГД-1.
Часть радиокомбайнов комплектовалось автоматом проигрывания грампластинок, возможностью последовательного воспроизведения до 10 грампластинок с последующим выключением проигрывателя. Вот Вам и чейнджер 58 года.
В эти же года Куйбышевский(Самарский) завод "Экран" выпускал аналогичный радиокомбайн собственной разработки" Жигули-59"
Эти радиокомбайны выпускались для обеспечения клубов, санаториев, гостиниц. Так что это еще большой вопрос: как он оказался на даче товарища Саахова?
Для домашнего пользования выпускались более скромные по размерам радиокомбайны
Эпоха комбайнов с телевизором закончится в 1969 году, завершением производства "Лиры". В дальнейшем музыкальные центры комплектовались только аудиоустройствами.
И еще один штрих: телевизоры "Рубин", использованные в радиокомбайне, оказались очень живучими. На ютубе много роликов от счастливых обладателей раритетных телевизоров и даже иностранцев.
Вот видео как телевизор работает 60 лет спустя
Остается только снять шляпу перед теми, кто делал столь надежную технику:
Источник:
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