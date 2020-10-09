Музыкальный центр товарища Саахова

здесь нет раздвижной панели, которая закрывает либо телевизор, либо магнитофон с радио как у товарища Саахова.

Усилителей в "Кристалле-104" целых две штуки, но не для стерео. Отдельный НЧ усилитель и отдельный ВЧ усилитель (это в 50-ые года!!!). Нет точных данных о количестве и марках динамиков. В предыдущей модели "Кристалл-101" было 9!! ! динамиков, думаю и здесь не меньше. низкочастотные 10ГД-18, среднечастотные 3ГД-7, высокочастотные ВГД-1.

Часть радиокомбайнов комплектовалось автоматом проигрывания грампластинок, возможностью последовательного воспроизведения до 10 грампластинок с последующим выключением проигрывателя. Вот Вам и чейнджер 58 года.

В эти же года Куйбышевский(Самарский) завод "Экран" выпускал аналогичный радиокомбайн собственной разработки" Жигули-59"