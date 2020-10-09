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Музыкальный центр товарища Саахова

Музыкальный центр товарища Саахова (20 фото + 1 видео)

Автор:
09 октября 2020 15:38
Метки: СССР   кино   ретро   
961
20
1

Просматривая очередной раз шедевр Гайдая "Кавказская пленница" задался вопросом: что за интересный музыкальный центр стоит на даче первого секретаря района товарища Саахова? Хорошая вещь интернет-вот что я накопал:

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Метки: СССР   кино   ретро   
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9  комментариев
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9k
Bill 3 часа назад
Я думаю что двухполосные усилители делали по самой простой причине: так проще поднять суммарную выходную мощность.
Я думаю что двухполосные усилители делали по самой простой причине: так проще поднять суммарную выходную мощность.
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5k
Ваше слово,товарищ Маузер Час назад
Должность,у тов.Саахова,была немножко другая,с таблички на двери кабинета -"Заведующий Райкомхозом тов. Саахов Б. Г."
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13k
Дмитрий Час назад
Амеры пошли ещё дальше, прикрутив к "комбайну" барный шкаф
Слышал, что сейчас хорошо сохранившиеся "Адмиралы" стоят совершенно неприличных денег.
Амеры пошли ещё дальше, прикрутив к "комбайну" барный шкаф Слышал, что сейчас хорошо сохранившиеся "Адмиралы" стоят совершенно неприличных денег.
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12k
куджо Час назад
Спасибо, люкс значит... Я все вспоминал что за раритет по тем временам уже 80е стоял у бабули...
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988k
Сергей 3 часа назад
Тогда это называлось "комбайном". Правда, не увидел телеэкрана. Возможно, он скрыт за полированной панелью, но это маловероятно: такую роскошь необходимо было ДЕМОНСТРИРОВАТЬ!
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988k
Сергей 2 часа назад
PS: Кстати, дома у товарища Саахова телевизор не самой последней модели:
PS: Кстати, дома у товарища Саахова телевизор не самой последней модели:
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15k
Lynx 3 часа назад
Не ВЧ усилитель, а усилок ВЧ сигнала.
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10k
P.F. 3 часа назад

Ссылка www.youtube.com
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