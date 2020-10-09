Самые ужасающие твари Амазонки

Тупорылая акула



Нет, не потому, что глупая — просто форма лица у них такая. Тупорылая акула, или акула-бык, водится обычно в прибрежных водах и с удовольствием пробирается в реки. Это один из самых агрессивных видов акул, которые без раздумий нападают на человека.