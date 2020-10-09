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Самые ужасающие твари Амазонки

Самые ужасающие твари Амазонки (11 фото)

Автор:
09 октября 2020 12:49
Сообщество : Животные
Метки: Амазония   опасность   хищники   
3391
11
Глубины Амазонки скрывают такое, что и не снилось режиссерам современных хорроров. Огромная замкнутая экосистема, которой по сути и является весь бассейн великой реки, будто бы специально населен невероятно живучими, невероятно опасными и невероятно кровожадными тварями, встреча с которыми для человека может кончится только одним исходом.
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Метки: Амазония   опасность   хищники   
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17  комментариев
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56k
Viktor 8 часов назад
Да ну нафиг эту Амазонку!
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2k
Стоша 53 минуты назад
Судя по вранью про пиранью весь пост такая же брехня.
Пираньи в основном питаются падалью, шанс что как в фильмах на человека в воде нападёт и сожрет стая пираний минимален, даже если стаю пираний взбудоражить и помахать перед ней окровавленной конечностью то обычный результат - небольшие ранения.
Кстати советую посмотреть как питается стая пираний - каждая рыба делает один укус и отплывает чтобы не мешать остальным.
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9k
wild cat 2 часа назад
хм, напугали...
хм, напугали...
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5k
zurapod 3 часа назад
лютая хрень. автор прям умственно отсталый олигофрен. Пако- травоядная рыба. черный кайман 3,5 4 м, анаконда - обычно до 6 метров и вполне безобидна
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25k
АнтонПолднев zurapod 3 часа назад
Херассе 4 метра... Во мне 1,86 и я не считаю себя карликом. А эта хренотень меня утянет как добрый вечер.
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5k
zurapod АнтонПолднев 3 часа назад
ну не факт.
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9k
zlopisec 5 часов назад
Ну кайман такой красавчик)))))
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9k
zlopisec 5 часов назад
А Кандиру это вобще жесть, её же только хирургическим путем извлечь можно.....
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9k
zlopisec 5 часов назад
Надо взять кредит и бывшую туда отправить.... Как раз приживется... Электричество генерировать вроде не умеет (хотя х.з.), но ни у выдры, не у кайманов шанса точно не будет....
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8k
Мафусаил 6 часов назад
Джереми Уэйд сидел в бассейне с пираньями, они на него не напали...
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8k
Rihovich 6 часов назад
Какая же Россия дружелюбная страна!
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13k
Ego sum qui sum 7 часов назад
если бы Амазонка находилась в Австралии это было бы более гармонично
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6k
Алеksей 7 часов назад
Паку зубы такие не для мяса, хоть и не откажется, а для орехов.
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13k
Kvadro 7 часов назад
Самые ужасающие твари Амазонки
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9k
zlopisec Kvadro 5 часов назад
Вот даже медведь в маске)))))
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