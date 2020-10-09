Самые ужасающие твари Амазонки

Глубины Амазонки скрывают такое, что и не снилось режиссерам современных хорроров. Огромная замкнутая экосистема, которой по сути и является весь бассейн великой реки, будто бы специально населен невероятно живучими, невероятно опасными и невероятно кровожадными тварями, встреча с которыми для человека может кончится только одним исходом.
Черный кайман
Самый большой хищник во всем бассейне Амазонки. Черный кайман вырастает до пяти метров длиной и может весить полтонны. Прирожденные убийцы являются так называемыми высшими хищниками — то есть, способными убить и сожрать вообще любое животное в своем ареале обитания.
Самый большой хищник во всем бассейне Амазонки. Черный кайман вырастает до пяти метров длиной и может весить полтонны. Прирожденные убийцы являются так называемыми высшими хищниками — то есть, способными убить и сожрать вообще любое животное в своем ареале обитания.
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Анаконда
Встреча человека с анакондой будет последней. Девятиметровая змея прекрасно плавает и даже способна нырять. У взрослой анаконды врагов в природе практически нет, разве что она сойдется на узкой тропе с черным кайманом, а такие случаи действительно бывали.
Встреча человека с анакондой будет последней. Девятиметровая змея прекрасно плавает и даже способна нырять. У взрослой анаконды врагов в природе практически нет, разве что она сойдется на узкой тропе с черным кайманом, а такие случаи действительно бывали.
Бразильская арапаима
Тропическая пресноводная рыбка, одна из самых крупных пресноводных в мире. Эта хищница питается не только рыбой, но и мелкими животными, пришедшими на водопой.
Тропическая пресноводная рыбка, одна из самых крупных пресноводных в мире. Эта хищница питается не только рыбой, но и мелкими животными, пришедшими на водопой.
Тупорылая акула
Нет, не потому, что глупая — просто форма лица у них такая. Тупорылая акула, или акула-бык, водится обычно в прибрежных водах и с удовольствием пробирается в реки. Это один из самых агрессивных видов акул, которые без раздумий нападают на человека.
Нет, не потому, что глупая — просто форма лица у них такая. Тупорылая акула, или акула-бык, водится обычно в прибрежных водах и с удовольствием пробирается в реки. Это один из самых агрессивных видов акул, которые без раздумий нападают на человека.
Электрический угорь
Пожалуй, одно из самых странных созданий нашей планеты. Специальные электрические органы позволяют угрям генерировать напряжение до 1300 В. Этакий плавающий оголенный провод, с положительным зарядом на морде и отрицательным в хвосте. Одним ударом угорь способен оглушить лошадь, ну а человеческое сердце просто остановится навсегда.
Пожалуй, одно из самых странных созданий нашей планеты. Специальные электрические органы позволяют угрям генерировать напряжение до 1300 В. Этакий плавающий оголенный провод, с положительным зарядом на морде и отрицательным в хвосте. Одним ударом угорь способен оглушить лошадь, ну а человеческое сердце просто остановится навсегда.
Бурый паку
Можно сказать, что паку двоюродный брат пираньям. Вот только зубы у них квадратные и напоминают человечьи. Зачем? Да чтобы отрывать от жертвы куски мяса побольше.
Можно сказать, что паку двоюродный брат пираньям. Вот только зубы у них квадратные и напоминают человечьи. Зачем? Да чтобы отрывать от жертвы куски мяса побольше.
Гигантская выдра
Милый зверек в тридцать килограмм весом не очень-то боязлив, в отличие от своих европейских родственников. Не стоит подходить за совместным селфи к гигантской выдре, можно и без пальцев остаться. Местные жители прозвали выдр «речными волками»: сбиваясь в настоящие стаи, они смело нападают на более крупных хищников.
Милый зверек в тридцать килограмм весом не очень-то боязлив, в отличие от своих европейских родственников. Не стоит подходить за совместным селфи к гигантской выдре, можно и без пальцев остаться. Местные жители прозвали выдр «речными волками»: сбиваясь в настоящие стаи, они смело нападают на более крупных хищников.
Кандиру
Другое название — бразильский вампир. Крохотный сомик обычно паразитирует на других рыбах, забираясь в жабры и попивая там кровь. Но ей абсолютно все равно, кто будет жертвой и в какое именно отверстие заплывать. Благодаря кандиру, люди умные в Амазонке малую нужду не справляют никогда. Догадываетесь, почему
Другое название — бразильский вампир. Крохотный сомик обычно паразитирует на других рыбах, забираясь в жабры и попивая там кровь. Но ей абсолютно все равно, кто будет жертвой и в какое именно отверстие заплывать. Благодаря кандиру, люди умные в Амазонке малую нужду не справляют никогда. Догадываетесь, почему
Скумбревидный гидролик
Огромные клыки нижней челюсти снискали гидроликам славу вампиров. Однако, крови эта рыба не пьет, а просто заглатывает свою жертву целиком, насадив ее перед этим на свои милые зубки. Для человека вид не опасен, но выглядит действительно мрачно.
Огромные клыки нижней челюсти снискали гидроликам славу вампиров. Однако, крови эта рыба не пьет, а просто заглатывает свою жертву целиком, насадив ее перед этим на свои милые зубки. Для человека вид не опасен, но выглядит действительно мрачно.
Обыкновенная пиранья
Да, самая что ни на есть обыкновенная, так она по-латыни и зовется, Pygocentrus nattereri. Репутация опасного для человека хищника рыбой полностью заслужена, да и большая часть легенд о ней (вроде способности чуять кровь) является правдой. Пираньи плавают огромными стаями и нападают все вместе.
Да, самая что ни на есть обыкновенная, так она по-латыни и зовется, Pygocentrus nattereri. Репутация опасного для человека хищника рыбой полностью заслужена, да и большая часть легенд о ней (вроде способности чуять кровь) является правдой. Пираньи плавают огромными стаями и нападают все вместе.
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Пираньи в основном питаются падалью, шанс что как в фильмах на человека в воде нападёт и сожрет стая пираний минимален, даже если стаю пираний взбудоражить и помахать перед ней окровавленной конечностью то обычный результат - небольшие ранения.
Кстати советую посмотреть как питается стая пираний - каждая рыба делает один укус и отплывает чтобы не мешать остальным.