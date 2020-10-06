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Редкие фотографии войны во Вьетнаме, сделанные партизанами Вьетконга

Редкие фотографии войны во Вьетнаме, сделанные партизанами Вьетконга (16 фото)

Автор:
06 октября 2020 18:19
Метки: вьетконг   история   факты   фото   
1773
16
Большая часть фотографий, освещающих войну во Вьетнаме, которая закончилась 40 лет назад, была сделана западными военными фотокорреспондентами или фотографами армии Южного Вьетнама. Однако, не так давно свет увидела книга «Another Vietnam: Pictures of the War from the Other Side» («Другой Вьетнам: сцены войны по другую сторону конфликта»), в которой собраны фотографии, сделанные партизанами Вьетконга и солдатами армии Северного Вьетнама.
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Метки: вьетконг   история   факты   фото   
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Никита 2 часа назад
Благодарю за пост,прочитал с интересом. При Советском Союзе, в 1984 году поступил в ВОДНЫЙ,"Одесский институт инженеров морского флота"./ОИИМФ/Жил в одщаге, в общаге также жили вьетнамцы-,жарили селёдку,бухали,показывали фото родных,говорили,что много близких погибло в те года.По моему помнят они пиндосов и будут помнить всегда,есть за что.
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bigkoss Час назад
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Сергей

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