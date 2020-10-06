Редкие фотографии войны во Вьетнаме, сделанные партизанами Вьетконга

Партизанка стоит в дозоре в дельте Меконга, 1973 год. «Во время войны таких женщин, как она, можно было встретить где угодно. За свои 24 года она успела дважды овдоветь. Оба её мужа были солдатами. Эта женщина воплощала собой образ идеальной партизанки, которая пошла на большие жертвы во имя своей страны», – рассказывает фотограф.