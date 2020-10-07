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С виду робкий цветочек — а на деле развратница и весёлый человек

С виду робкий цветочек — а на деле развратница и весёлый человек (1 фото)

Автор:
07 октября 2020 10:12
Сообщество : Истории
Метки: истории   истории из жизни   нимфоманка   офис   офисные байки   офисные истории   развратница   
2861
1
Самое сложное в деле конспирации — это следование легенде. Если создавать образ — то отклоняться от него нельзя. Никогда.

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Метки: истории   истории из жизни   нимфоманка   офис   офисные байки   офисные истории   развратница   
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225
Мистер Фикс Час назад
Влажные мечты задрота...
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10k
Марсианин 24 минуты назад
25 лет назад учился в колледже, была у нас в группе девчонка, тоже божий одуванчик. При слове "секс" ( а у студентов любой разговор в эНту колею заходит) фу-фу-фукала, ой как можно об ЭТОМ говорить, ой вы что, я не такая...
Проучились первый курс, начался второй - этой девочки у нас нет. Подружки ее рассказали - залетела девонька. От брата, двоюродного. Пару лет до этого сношались, а тут не убереглись.
Вот такая вот, голубоглазенькая блондичка, с виду ангелочек ;)
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7k
Денис 41 минуту назад
Поэтому я в бабском коллективе не пью.
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3k
Сергей 44 минуты назад
Телефончик её можно? Друг просит.
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6k
Алексей 57 минут назад
Femina in vino non curator vagina
или правильнее, но не в рифму
Femina in vino curator vaginae non est.
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57k
Доктор Джонс 58 минут назад
С виду робкий цветочек — а на деле развратница и весёлый человек
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Этот текст слямзили из эротических журнальчиков 90х для дрочеров?
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9k
Юрий Николаевич Час назад
Пьяная баба звизде не хозяйка.
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11k
Morr_A 2 часа назад
Самое смешное, что у меня была такая знакомая, вылитый ангелочек, но стоит выпить... Сейчас мать двоих детей, а ничего не изменилось. Короче, нельзя таким пить.
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876
Афраний 2 часа назад
В тихом омуте,черти водятся.
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
В этом сентябре? Вызвали и пришла с кашлем? Моталась пьяная по офису и потом подвозил водитель? Ну, поздравляю с новым очагом.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
24k
DeadMan 2 часа назад
С виду робкий цветочек — а на деле развратница и весёлый человек
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1k
Алексей DeadMan Час назад
А где кот?
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24k
DeadMan Алексей Час назад
срочно вызвали в пост к покемонке.
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