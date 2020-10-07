С виду робкий цветочек — а на деле развратница и весёлый человек

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Первые четыре месяца я была уверена, что наша новая сотрудница — ангел. Сигаретки не курит, водочку не пьёт, кушает аки птенчик. За это время не была замечена ни в какие порочащих честь делах. По разговору с ней можно было сделать вывод, что она чиста и невинна. Спать ложится строго в девять часов вечера, а перед сном читает справочник по этике. С мальчишками не якшается… "Ты что?! До свадьбы — нельзя!". Ну и всё в таком духе.В сентябре её вызвали на работу. У нас была проверка — по телефону никак нельзя было найти документы за последний квартал.Пришла на работу вся в соплях, лоб горит, глаза красные, говорить не может — душит кашель…Наша главбух решила девочку "подлечить". Налила стакан перцовки молодой девочке. Дело после этого пошло лучше. Документы были найдены, кашель пропал вместе с насморком. Вроде бы и делать на работе больше было нечего — могла бы домой идти, но она принялась флиртовать с аудитором (мужчиной лет тридцати с хвостиком). За 5 минут она у него выклянчила телефон, а потом пошла в туалет. Я пошла следом.Уже мою руки, как из кабинки выходит наша "тихоня", напевая песенку:Тили-тили трали-вали шестеро нас враз ...балиДвое в ротИ двое в попуДвое оставались в хатеЭти хлопцы были на подхвате…Увидела меня — замолчала. Улыбнулась. А потом как выдаст: "Стакан перцовки — это мощно, но я и за меньшее отдавалась". У меня аж рот открылся от неожиданности.Пришлось подключать начальника. Её домой отвёз водитель шефа, чтобы ничего большего не случилось с пьяненькой девочкой.А когда водитель вернулся, то сказал, что больше подвозить её не будет. НИКОГДА!Ну понятно, почему она никогда не пила на мероприятиях 😁️Автор: @HungaryWoman