С виду робкий цветочек — а на деле развратница и весёлый человек

Самое сложное в деле конспирации — это следование легенде. Если создавать образ — то отклоняться от него нельзя. Никогда.
Первые четыре месяца я была уверена, что наша новая сотрудница — ангел. Сигаретки не курит, водочку не пьёт, кушает аки птенчик. За это время не была замечена ни в какие порочащих честь делах. По разговору с ней можно было сделать вывод, что она чиста и невинна. Спать ложится строго в девять часов вечера, а перед сном читает справочник по этике. С мальчишками не якшается… "Ты что?! До свадьбы — нельзя!". Ну и всё в таком духе.
В сентябре её вызвали на работу. У нас была проверка — по телефону никак нельзя было найти документы за последний квартал.
Пришла на работу вся в соплях, лоб горит, глаза красные, говорить не может — душит кашель…
Наша главбух решила девочку "подлечить". Налила стакан перцовки молодой девочке. Дело после этого пошло лучше. Документы были найдены, кашель пропал вместе с насморком. Вроде бы и делать на работе больше было нечего — могла бы домой идти, но она принялась флиртовать с аудитором (мужчиной лет тридцати с хвостиком). За 5 минут она у него выклянчила телефон, а потом пошла в туалет. Я пошла следом.
Уже мою руки, как из кабинки выходит наша "тихоня", напевая песенку:
Тили-тили трали-вали шестеро нас враз ...бали
Двое в рот
И двое в попу
Двое оставались в хате
Эти хлопцы были на подхвате…
Увидела меня — замолчала. Улыбнулась. А потом как выдаст: "Стакан перцовки — это мощно, но я и за меньшее отдавалась". У меня аж рот открылся от неожиданности.
Пришлось подключать начальника. Её домой отвёз водитель шефа, чтобы ничего большего не случилось с пьяненькой девочкой.
А когда водитель вернулся, то сказал, что больше подвозить её не будет. НИКОГДА!
Ну понятно, почему она никогда не пила на мероприятиях 😁️
Автор: @HungaryWoman
×
В сентябре её вызвали на работу. У нас была проверка — по телефону никак нельзя было найти документы за последний квартал.
Пришла на работу вся в соплях, лоб горит, глаза красные, говорить не может — душит кашель…
Наша главбух решила девочку "подлечить". Налила стакан перцовки молодой девочке. Дело после этого пошло лучше. Документы были найдены, кашель пропал вместе с насморком. Вроде бы и делать на работе больше было нечего — могла бы домой идти, но она принялась флиртовать с аудитором (мужчиной лет тридцати с хвостиком). За 5 минут она у него выклянчила телефон, а потом пошла в туалет. Я пошла следом.
Уже мою руки, как из кабинки выходит наша "тихоня", напевая песенку:
Тили-тили трали-вали шестеро нас враз ...бали
Двое в рот
И двое в попу
Двое оставались в хате
Эти хлопцы были на подхвате…
Увидела меня — замолчала. Улыбнулась. А потом как выдаст: "Стакан перцовки — это мощно, но я и за меньшее отдавалась". У меня аж рот открылся от неожиданности.
Пришлось подключать начальника. Её домой отвёз водитель шефа, чтобы ничего большего не случилось с пьяненькой девочкой.
А когда водитель вернулся, то сказал, что больше подвозить её не будет. НИКОГДА!
Ну понятно, почему она никогда не пила на мероприятиях 😁️
Автор: @HungaryWoman
Источник:
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Проучились первый курс, начался второй - этой девочки у нас нет. Подружки ее рассказали - залетела девонька. От брата, двоюродного. Пару лет до этого сношались, а тут не убереглись.
Вот такая вот, голубоглазенькая блондичка, с виду ангелочек ;)
или правильнее, но не в рифму
Femina in vino curator vaginae non est.