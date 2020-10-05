Катастрофа на Камчатке

«Случилось страшное — в наш Тихий океан произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно — мёртвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи — все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км.»
Тихий океан вокруг полуострова умирает.
Тихий океан вокруг полуострова умирает.
Богатая экосистема вокруг Камчатки оказалась в серьезной опасности. В водах омывающего полуостров Тихого океана зафиксировали серьезный уровень загрязнения.
Появление мертвых осьминогов удивило многих, потому что этих хищников не выбрасывает на берег даже после сильных штормов:
Появление мертвых осьминогов удивило многих, потому что этих хищников не выбрасывает на берег даже после сильных штормов:
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Пользователи социальных сетей сообщают о массовом вымирании фауны: берег на Халактырском пляже усеян мертвыми морскими звездами, ежами, рыбой и осьминогами — у них не обнаружили никаких повреждений. Кроме того, многие серферы, купавшиеся в океане в последнюю неделю, получили ожоги сетчатки. Ветер с океана вызывает першение в горле и кашель.
Судя по публикациям местных жителей и туристов в соцсетях, вода Тихого океана окрасилась в ядовито-желтый оттенок.
В Камчатском крае жителей попросили воздержаться от прогулок по берегу Тихого океана — специалисты обнаружили в морской воде загрязняющие вещества. Местные жители зафиксировали аномальную смертность морских существ.
Официальная причина загрязнения пока не названа. Некоторые считают, что к экологической катастрофе привела деятельность военного полигона на Камчатке. Местный блогер Максим Ионов сравнил спутниковые снимки от Greenpeace и обратил внимание, что проходящая возле полигона река за одну неделю сильно помутнела — она впадает в океан:
Это не камни — это бесчисленное множество морских ежей. Можно заметить, что у них не осталось иголок:
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Метки: камчатка катастрофа факты фото
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" вода Тихого океана окрасилась в ядовито-желтый оттенок."
Ракетное топливо гептил – это почти бесцветная, слегка желтоватая жидкость с резким запахом, что характерно для аминов (органических производных аммиака). Пахнет гептил протухшей рыбой, но нюхать его не стоит – пары токсичны.
Ракетное топливо гептил отлично смешивается в водой, спиртами, нефтепродуктами и другими органическими веществами. При этом водный раствор гептила во много раз токсичнее его паров.
Топливо для ракет гептил относится в веществам 1-го класса опасности по классификации Всемирной организации здравоохранения. Вещество в 6 раз токсичнее, чем синильная кислота, и обладает множеством факторов влияния на организм человека: мутаген, канцероген, тератоген (влияние на развитие плода).
Острое отравление имеет три степени:
Легкую. Проявляется в катаральном воспалении верхних дыхательных путей и слизистых, диспепсией, слабостью, головными болями. Могут наблюдаться изменения функций печени, лейкоцитоз и другие нарушения крови.
Среднюю. При данном течении появляются симптомы ларинготрахеита, бронхита, эмфиземы. Развивается конъюнктивит, гастрит, полинефрит. Страдает сердечно-сосудистая система – развивается тахикардия и гипертензия аорты.
Тяжелую. Симптоматика нарастает, появляется пневмония и отек легких, внутренние кровотечения. Со стороны желудочно-кишечного тракта нарастает эрозия проходов. Появляется гипотония, миокардиодистрофия, диэнцефальная энцефалопатия. Возможен коллапс и шок. Появляется почечная (вплоть до токсического гепатита) и печеночная недостаточность. Возможен летальный исход. При данном течении интоксикации даже после лечения могут сохраниться остаточные явления в виде вегетативной дистонии, органических поражений центральной нервной системы, гепатита, язвенных явлений в желудочно-кишечном тракте, нефропатических явлениях.
Еще версии есть? Может уголовное дело завести? Что, не принято так? Да ладно, тут же не Навального траванули, тут можно.
Если это правда, то дает пищу для размышлений. Если мертвые осьминоги обычно падают на дно, а сейчас их выбросило на берег - то версия с отравлением нефтепродуктами как бы исключается. Что остается: подводный вулкан или землетрясение с разрушением подводной полости с нефтью?
Так что военные могут спать спокойно ,им простительно. Скажут травка там забродила или еще какую-нить фуйню придумают.
Это не нефть, однозначно, нефть нашли бы в первый день! Это было нечто токсичное, что тяжелей воды и растворимо в воде... разом прошло и потравило все вокруг в придонном слое. Потом концентрации разбавились, течение унесло остатки.
Смотреть надо тот биологический материал, который выбросило на берег, а это ЦЛАТИ не сделают, надо отправлять в институт на токсику.
И появится новый...
1) Никакого загрязнения нет. Тюлени сидели на диете, он же толстые, тюлени сисяны, и вот от этой диеты они и умерли. Это от таблеток для похудения
2) Тюлени много выпили, наверное отравились камчатским самогоном
3) У морских звезд найденных на побережье низкий уровень сахара, просто им надо было вовремя скушать рафаэлку
4) Если бы хотели чтобы тюлени умерли мы бы их всех давно уже убили, не смешите. Ни одного тюленя бы не осталось
5) Наши анализы ничего не показывают, а иностранные анализы не анализы.
6) Все загрязнения вывезли за границу японцы чтобы нас оклеветать, но загрязнений не было,
7) Да эти мидии сами себя отравили, чтобы похайповать.
8) У нас есть информация что с мертвыми тюленями работает ЦРУ."
их там нет - https://goo.gl/maps/Hr5euHFGezTtmXkb7https://goo.gl/maps/Hr5euHFGezTtmXkb7
но недалеко есть полигон - https://goo.gl/maps/SvE3159r9ZDAQFxL7https://goo.gl/maps/SvE3159r9ZDAQFxL7
но это только предположения