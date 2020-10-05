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Катастрофа на Камчатке

Катастрофа на Камчатке (13 фото)

Автор:
05 октября 2020 19:04
Метки: камчатка   катастрофа   факты   фото   
1458
13
«Случилось страшное — в наш Тихий океан произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно — мёртвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи — все мертвы от мыса Налычева до Авачинской бухты. А это больше 40 км.»
Тихий океан вокруг полуострова умирает.
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Метки: камчатка   катастрофа   факты   фото   
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19k
Юрьевич 2 часа назад
"Кроме того, многие серферы, купавшиеся в океане в последнюю неделю, получили ожоги сетчатки. Ветер с океана вызывает першение в горле и кашель."

" вода Тихого океана окрасилась в ядовито-желтый оттенок."

Ракетное топливо гептил – это почти бесцветная, слегка желтоватая жидкость с резким запахом, что характерно для аминов (органических производных аммиака). Пахнет гептил протухшей рыбой, но нюхать его не стоит – пары токсичны.
Ракетное топливо гептил отлично смешивается в водой, спиртами, нефтепродуктами и другими органическими веществами. При этом водный раствор гептила во много раз токсичнее его паров.
Топливо для ракет гептил относится в веществам 1-го класса опасности по классификации Всемирной организации здравоохранения. Вещество в 6 раз токсичнее, чем синильная кислота, и обладает множеством факторов влияния на организм человека: мутаген, канцероген, тератоген (влияние на развитие плода).
Острое отравление имеет три степени:
Легкую. Проявляется в катаральном воспалении верхних дыхательных путей и слизистых, диспепсией, слабостью, головными болями. Могут наблюдаться изменения функций печени, лейкоцитоз и другие нарушения крови.
Среднюю. При данном течении появляются симптомы ларинготрахеита, бронхита, эмфиземы. Развивается конъюнктивит, гастрит, полинефрит. Страдает сердечно-сосудистая система – развивается тахикардия и гипертензия аорты.
Тяжелую. Симптоматика нарастает, появляется пневмония и отек легких, внутренние кровотечения. Со стороны желудочно-кишечного тракта нарастает эрозия проходов. Появляется гипотония, миокардиодистрофия, диэнцефальная энцефалопатия. Возможен коллапс и шок. Появляется почечная (вплоть до токсического гепатита) и печеночная недостаточность. Возможен летальный исход. При данном течении интоксикации даже после лечения могут сохраниться остаточные явления в виде вегетативной дистонии, органических поражений центральной нервной системы, гепатита, язвенных явлений в желудочно-кишечном тракте, нефропатических явлениях.
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26k
KiploksAKS 3 минуты назад
Дай бог, чтобы не иприт.
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18k
pssst 23 минуты назад
В Спокейн что-ли на месяцок скататься... а то щас еще вулкан йопнет какой-нибудь, и смоет тут все к херам.
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6k
Алексей 50 минут назад
Они сами себя отравили, у них резкое падение сахара в крови, они уже мертвыми родились по заданию ЦРУ.
Еще версии есть? Может уголовное дело завести? Что, не принято так? Да ладно, тут же не Навального траванули, тут можно.
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29k
Азат Баширов 56 минут назад
Река Налычева, берет начало в районе вулкана Дзензур, возможно, что то с этого вулкана вытекло, если это так, то Камчатку ждут еще более неприятные события https://ru.wikipedia.org/wiki/Дзензурhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Дзензур
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9k
Bill 56 минут назад
Цитата: "Появление мертвых осьминогов удивило многих, потому что этих хищников не выбрасывает на берег даже после сильных штормов"
Если это правда, то дает пищу для размышлений. Если мертвые осьминоги обычно падают на дно, а сейчас их выбросило на берег - то версия с отравлением нефтепродуктами как бы исключается. Что остается: подводный вулкан или землетрясение с разрушением подводной полости с нефтью?
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123k
Leff 58 минут назад
Упоминается про хозяйственную деятельность. А про бесхозяйственную и военную не написано.
Так что военные могут спать спокойно ,им простительно. Скажут травка там забродила или еще какую-нить фуйню придумают.
Упоминается про хозяйственную деятельность. А про бесхозяйственную и военную не написано. Так что военные могут спать спокойно ,им простительно. Скажут травка там забродила или еще какую-нить фуйню придумают.
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1k
V2.Smirnov Leff 19 минут назад
Там военных не много. Было бы такое южнее, тогда да, были бы подозрения.
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25k
Fat Lynx Час назад
"в наш Тихии океан произошла утечка чего-то ядовитого. Все дно ме ртвое. Осьминоги, рыба, морские звезды и ежи все мертвы от мыса Налычева до Авачинскои бухты. А это больше 40 км" - честно говоря, я в ах-уе! Найти не могут? Мне кажется - кто-то платит ОЧЕНЬ большие деньги, что бы никто ничего не нашел...
Это не нефть, однозначно, нефть нашли бы в первый день! Это было нечто токсичное, что тяжелей воды и растворимо в воде... разом прошло и потравило все вокруг в придонном слое. Потом концентрации разбавились, течение унесло остатки.
Смотреть надо тот биологический материал, который выбросило на берег, а это ЦЛАТИ не сделают, надо отправлять в институт на токсику.
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13k
Александр Сучков Час назад
Нет там пока никаких доказательств про нефтяные темы! Хватит желтуху копировать! Там есть и более простые версии, которые в своё время имели место быть в других уголках планеты. К примеру цветение какой то хрени с выбросом какой то хрени, которая всё убивает. Что касаемо нефти- ни одно мертвое существо не было окрашено и следов на поверхности не обнаружено. Теперь неделю диванные эксперты будут постить куйню....
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3k
Горожанин 2 часа назад
Судя по первому космическому снимку, квалифицированный биолог определит, что кроме водорослей здесь ничего не может быть. То есть, это естественные природный процесс. На любых водных ресурсах хоть где, хоть в центре России, такие естественные процессы и массовая гибель рыбы (замор) - регулярное явление.
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25k
Антон 2 часа назад
Мне кажется, в новостях и всюду показывают один и тот же кусочек пляжа. Судя по фото и видео, он совсем небольшой. А шумиху поднимают сами СМИ, как по команде. И это странно. Действительно скандальные происшествия они не афишируют, как будто их нет. А об этом кусочке пляжа в жопе мира уже протрещали все уши. Очень похоже на попытку отвлечения внимания. Но вот только от чего?
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55k
Опиум для народа Антон Час назад
Алма-Ата твоя не жопа мира?
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10k
Yasen_Perec 2 часа назад
Японцы с корейцами, что то молчат. Может до них ещё "не доплыло", но когда эти хай подымут, вот тогда дело будет швах.
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26k
KiploksAKS Yasen_Perec 2 часа назад
Посмотрите в инете карту морских течений, вопрос пропадёт.
И появится новый...
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14k
AlexЕЙ Yasen_Perec 2 часа назад
От Халактырского пляжа до северных берегов Японии более 1300 км.
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10k
Yasen_Perec AlexЕЙ 2 часа назад
Дело времени, и нет гарантии, что это ветрами не переносится. Ветрам, по-фигу на океанские течения.
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29k
Михаил 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Владимир 2 часа назад
диверсия...
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10k
Yasen_Perec Владимир 2 часа назад
Не похоже. Смысла нет. Либо авария, либо у военных "что-то пошло не так".
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14k
AlexЕЙ 2 часа назад
"Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил, что министерство не считает произошедшее на Камчатке катастрофой и анализы не подтверждают загрязнение техногенного характера, при том что глава Камчатки заявил о превышении предельно допустимой концентрации опасных веществ в 1,2 раза. Власти снова путаются в показаниях. Составили им памятку что говорить, чтобы не забыли как надо:
1) Никакого загрязнения нет. Тюлени сидели на диете, он же толстые, тюлени сисяны, и вот от этой диеты они и умерли. Это от таблеток для похудения
2) Тюлени много выпили, наверное отравились камчатским самогоном
3) У морских звезд найденных на побережье низкий уровень сахара, просто им надо было вовремя скушать рафаэлку
4) Если бы хотели чтобы тюлени умерли мы бы их всех давно уже убили, не смешите. Ни одного тюленя бы не осталось
5) Наши анализы ничего не показывают, а иностранные анализы не анализы.
6) Все загрязнения вывезли за границу японцы чтобы нас оклеветать, но загрязнений не было,
7) Да эти мидии сами себя отравили, чтобы похайповать.
8) У нас есть информация что с мертвыми тюленями работает ЦРУ."
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155
Vitaly Vitalik 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
* You All 2 часа назад
надо всех местных чинушей перестрелять,которые дали разрешение на строительство хим.предприятий
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7k
Владимир * You All 2 часа назад
>> дали разрешение на строительство хим.предприятий
их там нет - https://goo.gl/maps/Hr5euHFGezTtmXkb7https://goo.gl/maps/Hr5euHFGezTtmXkb7
но недалеко есть полигон - https://goo.gl/maps/SvE3159r9ZDAQFxL7https://goo.gl/maps/SvE3159r9ZDAQFxL7
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3k
Sanar 2 часа назад
Да не может быть. Что то Сергей вы к общему хайпу припознились.
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25k
parallax 2 часа назад
Пипец. Катастрофическими темпами гробим природу. Сколько ещё продлится, пять, а может десять лет? И мы получим от природы счёт по полной.
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60k
Gogaren_3Meu 2 часа назад
была даже инфа, что там следы гептила нашли в воде
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26k
KiploksAKS Gogaren_3Meu 2 часа назад
Линк?
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15k
MarkovAlexandr KiploksAKS Час назад
Какой линк-шминк, слющай? Мамой клянусь!
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60k
Gogaren_3Meu KiploksAKS Час назад
линк вот: https://rusmonitor.com/vozmozhnaya-prichina-ekokatastrofy-na-kamchatke-utechka-geptila.htmlhttps://rusmonitor.com/vozmozhnaya-prichina-ekokatastrofy-na-kamchatke-utechka-geptila.html
но это только предположения
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9k
alexis Gogaren_3Meu Час назад
Гептил тёк с полигона/космодрома и ни кого по пути не трогал, приберёг свою ядовитость для океана?
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KiploksAKS Gogaren_3Meu Полчаса назад
"Ну вот, а разговоров-то было..."
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