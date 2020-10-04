Щас спою... про зубы из металла! От чего Джигарханян стал счастливее?

Да, "Кармен" Джигарханян, конечно, не спел. Но в некоторых ролях — пел! И в мультфильмах пел! Именно лучшим мультфильмам с участием Армена Борисовича и посвящена эта публикация! И особенно тем, где он поёт. Ведь самая популярная мультфраза Джигарханяна — "Щас спою!"

"Жил-был пёс" — гениальный мультфильм, без преувеличений. И Пёс-Бурков с Волком-Джигарханяном там просто потрясающие. Позже Армен Борисович говорил об этом персонаже:



"Я до сих пор очень люблю своего волка из «Жил-был пёс», люблю его характер, походку. А когда мне рассказали, что после моей озвучки его ещё немного дорисовали, — я стал от этого немного счастливее".

И мы, когда смотрим этот мультик, то получаем удовольствие — значит, тоже становимся немного счастливее! Шедевр!