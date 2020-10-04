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Щас спою... про зубы из металла! От чего Джигарханян стал счастливее?

Щас спою... про зубы из металла! От чего Джигарханян стал счастливее? (3 фото + 6 видео)

Автор:
04 октября 2020 19:10
Метки: актер   роли   юбилей   
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Когда говоришь о творчестве Джигарханяна, всегда хочется вспомнить знаменитую эпиграмму Валентина Гафта о количестве фильмов Армена Борисовича. Где её только ни цитировали! Но давайте будем оригинальными и вспомним эпиграмму от другого поэта — Александра Иванова:

Что ещё на свете
Не успел Армен?
Не сыграл в Одетте
И не спел Кармен.

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Метки: актер   роли   юбилей   
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5  комментариев
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48k
smakido 6 часов назад
Любимейшему актёру доброго здоровья пожелаем!
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20k
Тигран Саркисян 2 часа назад
а что тут комментировать , пойду посмотрю фильм)
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8k
Wolfsangel 2 часа назад
Помню ещё одну эпиграмму на этого безусловно талантливого актёра... На свете столько нет армян... Скольких сыграл Джегарханян...
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16k
ПаганецЪ 4 часа назад
Делал себе как-то зубы. И в последний день, когда "ну вот ффсё", когда после долгого процесса примерок, подгонок и пр. их наконец-то установили, и доктор спросил меня: "как Вы их чувствуете?"...
Мой ответ был: "Эта челюсть - просто прэлесть!"
Там весь персонал сполз по стенкам.
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20k
Тигран Саркисян ПаганецЪ 2 часа назад
ну те кто вспомнили про мультипликацию)))
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