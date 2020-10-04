Щас спою... про зубы из металла! От чего Джигарханян стал счастливее?

Когда говоришь о творчестве Джигарханяна, всегда хочется вспомнить знаменитую эпиграмму Валентина Гафта о количестве фильмов Армена Борисовича. Где её только ни цитировали! Но давайте будем оригинальными и вспомним эпиграмму от другого поэта — Александра Иванова:
Что ещё на свете
Не успел Армен?
Не сыграл в Одетте
И не спел Кармен.
Да, "Кармен" Джигарханян, конечно, не спел. Но в некоторых ролях — пел! И в мультфильмах пел! Именно лучшим мультфильмам с участием Армена Борисовича и посвящена эта публикация! И особенно тем, где он поёт. Ведь самая популярная мультфраза Джигарханяна — "Щас спою!"
"Жил-был пёс" — гениальный мультфильм, без преувеличений. И Пёс-Бурков с Волком-Джигарханяном там просто потрясающие. Позже Армен Борисович говорил об этом персонаже:
"Я до сих пор очень люблю своего волка из «Жил-был пёс», люблю его характер, походку. А когда мне рассказали, что после моей озвучки его ещё немного дорисовали, — я стал от этого немного счастливее".
И мы, когда смотрим этот мультик, то получаем удовольствие — значит, тоже становимся немного счастливее! Шедевр!
"Щас спою!" — говорил тот Волк. И пел.
Ну как пел — по-своему, по-волчьи. То есть выл.
А был у Джигарханяна и другой Волк, который по-настоящему пел. И не простые песни, а композиции из мюзиклов и опер, но с другим текстом.
Кстати, некоторые моменты в текстах были любопытные — мне особенно нравится строчка "С детства я люблю металл!"
Конечно, серый хищник вроде бы имел в виду металл как материал, из которого сделаны его новые зубы. Но характерный жест пальцами (этот жест можно увидеть на заглавном фото поста) не оставляет сомнений в том, что это — о музыке!
Это был мультфильм "Серый Волк энд Красная Шапочка" — очень оригинальная и музыкальная версия старой сказки, снятая Гарри Бардиным. Кстати, Бардин ценил своеобразное пение Джигарханяна, и в мультфильме "Чуча" пригласил актёра не озвучивать роль, а только спеть "Песню о капитане".
Но вернёмся в советские времена. Ещё одна из лучших мультролей — Джон Сильвер в "Острове сокровищ". Несмотря на то, что в кино Сильвера играли такие актёры, как Борис Андреев и Олег Борисов, я, читая книгу Стивенсона, всегда представлял себе именно Джигарханяна, хотя он играл одноногого пирата лишь за кадром (в кадре он был только раз — в титрах).
Сильвер, кстати, тоже пел! Правда, в фильме остался только припев от неё (в финале), а от куплетов была только инструментальная часть. Но песня сохранилась, а видеоблогер Владимир Шишков её откопал и сделал клип.
Самый добрый мультперсонаж Джигарханяна — конечно же, дядюшка Мокус из цикла о Фунтике. И здесь Армен Борисович тоже порадовал пением — все мы помним эти прекрасные песенки, как "Доброту", так и "Цирковые куплеты"!
К каждой работе, к любой роли Джигарханян относился ответственно. "Неизвестно, что еще серьезнее. Гамлет или Дед Мороз", — так говорил актёр, и был абсолютно прав. Поэтому так интересны были как его герои на экране и сцене, так и те, кому он подарил голос и вложил этим голосом душу...
Всего Джигарханян озвучил около двадцати мультфильмов, последний из которых, "Лола - живая картошка", вышел два года назад. Кроме оригинальных мультфильмов, он ещё и в дублировании зарубежных принимал участие ("Тачки", "Смурфики", "Вверх" и другие).
Вчера Армену Борисовичу исполнилось 85 лет. Все сплетни о его личной жизни не имеют никакого отношения к его профессионализму. А актёр он — просто потрясающий! Здоровья Вам, великий Артист!
И в качестве бонуса — коротенький мультфильм "Комар-зануда". Это стихотворение Юрия Энтина с музыкой Давида Тухманова, озвученное (точнее, спетое) Арменом Джигарханяном!
Источник:
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Мой ответ был: "Эта челюсть - просто прэлесть!"
Там весь персонал сполз по стенкам.