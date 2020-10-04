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И смех и грех: зимняя экипировка солдат вермахта в 1941-1942 годах

И смех и грех: зимняя экипировка солдат вермахта в 1941-1942 годах (10 фото)

Автор:
04 октября 2020 09:37
Метки: вов   генерал Мороз   страницы истории   
1177
10
Вопрос абсолютно провального обеспечения военным и государственным руководством Третьего рейха собственной армии, которая вела боевые действия на Восточном фронте, зимним обмундированием и снаряжением по сей день остается для многих одной из самых необъяснимых загадок военного периода. Как немцы с их педантичностью и стремлением учитывать все до мелочей могли просчитаться столь жестоко и фактически отдать своих солдат на заклание «генералу Морозу»?
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2k
Вновь открывшийся файл 2 часа назад
И смех и грех: зимняя экипировка солдат вермахта в 1941-1942 годах
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−5
andre rush 14 минут назад
Афтар врёт, как любая за-путенцкая шваль и не краснеет. Это фото 1943-го года.
А вот когда в 41-м, прямо с "парада" 7 Ноября ополчение в лютый мороз уходило с макетами 3-х линеек, да в летних ботинках, потому что знали ВСЕ, что уже мертвы и замерзали насмерть, ещё не достигнув границ нынешних Черёмушек, таких фоток у тебя нет, педриот сраный?
Повезло тогда грузинскому маньяку-убийце, погода помогла - в Ноябре -41С, а? У немцев бензин в танках замерзал. Если бы не это, ВСЁ БЫЛО бы иначе, даже несмотря на бессмысленное истребление русских людей, согнанных в "гражданское ополчение".
А вот предки таких афторов отмазались от службы, доносы писали, на соседей стучали... Так и выросло поколение шкур, продадущих хоть мать, хоть Родину, лишь бы к власти примазаться. Лжецы совковые.
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40k
zloykoyot Полчаса назад
"И смех и грех: зимняя экипировка солдат вермахта..." Херовый смех, каждая бабья шаль, пара рукавиц или меховая жилетка - это ограбленная семья, замёрзшая или убитая.
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32
Alex Полчаса назад
так их!
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4k
disevenvis 36 минут назад
А у них и летний комплект - китель и штаны не очень для нашего климата подходили. Шили из сукна, В ней очень было летом жарко, а с учетом маскировочной блузы, то вообще ж@па. Некоторые подкладку отдирали, зимой потом жалели.
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25k
parallax 57 минут назад
"Wintertarnanzug (зимнего двустороннего комплекта)"

Правилный перевод - зимняя маскировочная форма (одежда).
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−164
Серега 57 минут назад
Москали, победобесие...
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40k
zloykoyot Серега Полчаса назад
Лучше быть лижущим западные сраки хохлом? Чё там у вас с ассоциацией и работой в Европе, свинорылый?
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298
Hexo4uha Час назад
Уже в начале 1942 года на снабжение вермахта был принят, а зимой 1942–43 годов получил широкое распространение двухсторонний утепленный костюм, состоявший из куртки с капюшоном и длинных брюк. С одной стороны он был грязновато-белого, с другой серо-полевого цвета, с трехцветным камуфляжем или размытым рисунком. К костюму прилагались длинные трехпалые рукавицы, которые носились на лямке через шею. Наряду с двухсторонними утепленными костюмами, которые быстро пачкались и демаскировали носивших их солдат, в зимнее время использовалась другая маскирующая одежда из белой ткани: тонкие рубахи, халаты, балахоны, комбинезоны дешевые и легко отстирывающиеся. Использовался также хлопчатобумажный костюм из двух частей, включавший распашную куртку с воротником, капюшоном с завязками, пуговицами белого цвета и рукавами, прикрывавшими кисти рук, и штаны, которые заправлялись в сапоги или носились навыпуск. Так как этот костюм было невозможно носить вместе с шинелью, под него надевались стеганые куртки и брюки.

Гельмут Пабст (зима 1942–43 годов):

«У каждого на линии фронта новое зимнее обмундирование. Это типичная для немцев забота о том, чтобы были сменные брюки и куртка защитного серого или белого цвета. В них так много карманов, шнурков и пуговиц, что требуется некоторое время, чтобы достать что-нибудь. В комплект входят меховые ботинки, муфты, шерстяные шлемы и капюшоны. Теперь мы от всего защищены».
Немцы не дураки были и учли ошибки зимы 41-42 и уже к её концу начали обеспечивать войска тёплым обмундированием , а технику - комплектами для работы при низких температурах.
Войну помог выиграть вовсе не мороз.
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4k
disevenvis Hexo4uha 43 минуты назад
Читал как то воспоминания одного немецкого военослужащего. Его отзывы по этой новой зимней форме - теплые анорак и штаны. Получалась не очень удачной, хорошо намокала, впитывала влагу, плохо сохла, Заводились вши, которые потом плодились в большой количестве
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298
Hexo4uha disevenvis Полчаса назад
Ну так её на скорую руку придумали. Тут в тексте тоже пишут что неудобная. Но сапоги-бурки хвалили все, включая красноармейцев.
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7k
Иван Акимов Час назад
Просто Блицкриг обосрался.
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30k
Элек Мек 2 часа назад
Немецкое командование учло при подготовке молниеносной войны с Советским Союзом погодные условия, и военную кампанию планировали начать в середине мая 1941 года. Военная операция гитлеровцев на острове Крит внесла коррективы, и нападение на СССР перенесли на 22 июня 1941 года и по простоте душевной планировали всё закончить в два месяца,не не срослось,да и холода в 1941 году были ранние.,Так что мёрзли сами и техника.
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49k
Андрей Элек Мек Час назад
Помимо погодных условий в расчёт кампании против СССР принимались ещё результаты военных столкновений Советского Союза с Японией - на Халхин-Голе и озере Хасан - и Зимней войны с Финляндией. По результатам этих войн и по ходу самих столкновений, немцы сделали вывод о совершенной неготовности РККА к современной войне, отсутствии подготовки войск и неготовности, что самое главное - тылового снабжения и обеспечения. Всё это и привело к тому, что СССР назвали "колоссом на глиняных ногах" и уверенности в том, что кампания может быть закончена в кратчайшие сроки.
Они не приняли во внимание то, что русские быстро учатся...
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