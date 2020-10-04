И смех и грех: зимняя экипировка солдат вермахта в 1941-1942 годах

Вопрос абсолютно провального обеспечения военным и государственным руководством Третьего рейха собственной армии, которая вела боевые действия на Восточном фронте, зимним обмундированием и снаряжением по сей день остается для многих одной из самых необъяснимых загадок военного периода. Как немцы с их педантичностью и стремлением учитывать все до мелочей могли просчитаться столь жестоко и фактически отдать своих солдат на заклание «генералу Морозу»?
Наверняка каждому из нас известны фотографии солдат немецких и союзных им войск, сдавшихся в плен после сокрушительного разгрома под Сталинградом. Вид эта публика имеет самый жалкий, прямо-таки смехотворный вид — по большей части оттого, что вместо военной формы эти «завоеватели» в попытках спастись от лютого мороза напялили на себя нечто невообразимое. Бабьи платки и салопы, куски ковров и штор, на ногах — пучки соломы… Срам один, а не войско!
Открою маленький секрет: у советских военных фотокорреспондентов тогда возникали большие проблемы — редакции наотрез отказывались принимать кадры, после просмотра которых складывалось впечатление, что Красная армия в ожесточенных боях разбила не самую сильную армию Европы, а банду каких-то убогих шаромыжников. Тем не менее, других в наличии не имелось. Невероятно, но факт: за два первых военных года командование вермахта так и не смогло наладить нормальное снабжение полевых пехотных частей экипировкой, пригодной для зимней войны.
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Вообще говоря, эта история – прекрасный урок для тех, кто обожает превозносить наших «цивилизованных» и «высокоорганизованных» врагов, которых «сиволапым красноармейцам», руководимым «безграмотными маршалами», удалось исключительно «завалить трупами». Ладно, в Германии всегда презирали французов и, очевидно, в силу этого ни в грош не поставили мемуары тех из них, кто стал жертвами «генерала Мороза» в 1812 году. Но ведь немцы сами не только воевали, но и квартировали на европейской территории СССР в годы Первой мировой и Гражданской войн! И множество из тех, кто тогда сполна познал прелести нашей зимы, в 1941 году пребывали в рядах вермахта, в том числе и на командных должностях.
И тем не менее, начиная войну с Советским Союзом в 1941 году, гитлеровцы вообще планировали обеспечивать зимним обмундированием лишь каждого пятого солдата! Это не вымысел, а свидетельство генерал-полковника Гудериана. Подвела колоссальная самоуверенность: войну рассчитывали завершить за шесть недель, после чего расслабиться на захваченных «зимних квартирах». То, что «блицкриг» не состоится или, по крайней мере, не уложится в изначально планировавшиеся сроки, стало ясно к концу лета. Во всяком случае, о необходимости поголовного снабжения собственного личного состава зимней одежкой верховное командование Вермахта заговорило только 30 августа 1941 года.
Каждого солдата планировалось осчастливить двумя комплектами суконного обмундирования, соответствующего климату: шапкой, наушниками, теплыми перчатками, шарфом, меховым жилетом, шерстяными носками да еще и тремя шерстяными одеялами в придачу. Тем не менее, пребывая в уверенности относительно завершения основных боевых действий до холодов, подключать к обеспечению этой задачи основные мощности оборонной промышленности не стали, «повесив» ее на второстепенные предприятия. В результате она, по сути дела, была сорвана.
В чем же встречали «арийцы» русские морозы, грянувшие уже в ноябре 1941 года, а к декабрю дошедшие до -30 градусов и ниже? Начнем с самого, пожалуй, важного – обуви. Такого «варварского» ее вида, как валенки, европейские «цивилизаторы» не признавали. Воевали в ботинках и сапогах. Причем по большей части даже не в портянках, а в носках. Более того, подбитая железными шипами подошва немецкой армейской обуви при сильном морозе давала практически гарантированное обморожение стопы и пальцев. Отсюда и дикого вида «эрзац-валенки» из соломы и всякой прочей дряни, подвернувшейся под руку.
Головным убором немецкого пехотинца была пилотка. Как ни пытались натягивать эти суконные тряпочки на превращающиеся в лед уши оккупанты, толку не было никакого. Кстати, шапки-ушанки немецкого производства в природе имелись, но достались они личному составу войск СС и люфтваффе, руководители которых проявили гораздо большую предусмотрительность, чем «лампасники» из вермахта. В итоге обычная пехтура на головы навинчивала что попало.
Шинель «арийских» завоевателей — это вообще отдельная тема. Мало того, что шилась она из довольно-таки тонкого сукна, так еще и была укороченной, по нашим меркам «подстреленной». Впоследствии, уже в 1942 году, этот основной предмет обмундирования удлинили сантиметров на 15-20 и принялись присобачивать к нему суконные капюшоны и различные варианты подкладок. Понятно, что остальное обмундирование (китель, брюки, нательное белье) также были «летними», легкими, от холода нисколько не спасавшими. Неудивительно, что самым популярным трофеем у замерзавших немцев зимой были наши ватники и в особенности тулупы. Доходило до того, что они снимали с убитых красноармейцев и шинели – те были лучше, практичнее и теплее.
Вообще говоря, мародерство во всех его формах (прежде всего у мирного населения) было для солдат вермахта основным способом пополнения собственного зимнего «гардероба» в 1941-1942 годах. Да, в Германии была объявлена широчайшая кампания по сбору зимних вещей для отправки их на Восточный фронт, но хватало не всем. Да и какие у немцев теплые вещи?! Фактически разрабатывать зимнее обмундирование тыловикам Третьего рейха пришлось с нуля. Худо-бедно процесс по созданию Wintertarnanzug (зимнего двустороннего комплекта) для пехоты вермахта, включавшего в себя теплые куртку, брюки, подшлемник и рукавицы, был завершен лишь к апрелю 1942 года, а в войска он начал поступать не раньше октября того же года.
Что характерно, в группировку, бившуюся за Сталинград, это новое обмундирование не попало вообще! Около 80 вагонов с ним так и остались в тылу. Почему так произошло, совершенно непостижимо, ведь еще в декабре 1941 года все тот же Гудериан лично докладывал Гитлеру, что в некоторых подразделениях вермахта потери от обморожения вдвое превосходят урон, полученный от русских пуль! До 1943 года немецкая пехота не имела нормальной зимней экипировки как таковой. И все-таки не будем забывать, что разгромил нацистов никакой не «генерал Мороз» — разгромили наши героические деды и прадеды!
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Метки: вов генерал Мороз страницы истории
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А вот когда в 41-м, прямо с "парада" 7 Ноября ополчение в лютый мороз уходило с макетами 3-х линеек, да в летних ботинках, потому что знали ВСЕ, что уже мертвы и замерзали насмерть, ещё не достигнув границ нынешних Черёмушек, таких фоток у тебя нет, педриот сраный?
Повезло тогда грузинскому маньяку-убийце, погода помогла - в Ноябре -41С, а? У немцев бензин в танках замерзал. Если бы не это, ВСЁ БЫЛО бы иначе, даже несмотря на бессмысленное истребление русских людей, согнанных в "гражданское ополчение".
А вот предки таких афторов отмазались от службы, доносы писали, на соседей стучали... Так и выросло поколение шкур, продадущих хоть мать, хоть Родину, лишь бы к власти примазаться. Лжецы совковые.
Правилный перевод - зимняя маскировочная форма (одежда).
Гельмут Пабст (зима 1942–43 годов):
«У каждого на линии фронта новое зимнее обмундирование. Это типичная для немцев забота о том, чтобы были сменные брюки и куртка защитного серого или белого цвета. В них так много карманов, шнурков и пуговиц, что требуется некоторое время, чтобы достать что-нибудь. В комплект входят меховые ботинки, муфты, шерстяные шлемы и капюшоны. Теперь мы от всего защищены».
Немцы не дураки были и учли ошибки зимы 41-42 и уже к её концу начали обеспечивать войска тёплым обмундированием , а технику - комплектами для работы при низких температурах.
Войну помог выиграть вовсе не мороз.
Они не приняли во внимание то, что русские быстро учатся...