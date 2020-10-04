И смех и грех: зимняя экипировка солдат вермахта в 1941-1942 годах

Вообще говоря, эта история – прекрасный урок для тех, кто обожает превозносить наших «цивилизованных» и «высокоорганизованных» врагов, которых «сиволапым красноармейцам», руководимым «безграмотными маршалами», удалось исключительно «завалить трупами». Ладно, в Германии всегда презирали французов и, очевидно, в силу этого ни в грош не поставили мемуары тех из них, кто стал жертвами «генерала Мороза» в 1812 году. Но ведь немцы сами не только воевали, но и квартировали на европейской территории СССР в годы Первой мировой и Гражданской войн! И множество из тех, кто тогда сполна познал прелести нашей зимы, в 1941 году пребывали в рядах вермахта, в том числе и на командных должностях.