4 октября 1957 г., 63 года назад, на околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник

Космический аппарат ПС-1 (простейший спутник-1) представлял собой шар диаметром 58 сантиметров, весил 83,6 килограмма, был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами длиной 2,4 и 2,9 метра для передачи сигналов работающих от батареек передатчиков.



Чтобы приборы внутри спутника-шарика не испортились, нужно, чтобы там совсем не было кислорода и воды (даже самого незначительного количества пара). Для этого ещё на Земле перед запуском корпус заполнили газом азотом, который не вступает в химические реакции практически ни с чем. А кроме того, у азота очень низкая теплопроводность, и он, как хорошая шуба, защищал приборы в спутнике от перегрева и охлаждения. Вы спросите, откуда в космосе перегрев, там же температура, близкая к абсолютному нулю (а это -273 градуса Цельсия)? Но вспомните, спутник летает вокруг Земли, и часть его орбиты (кстати, меньшая часть) проходит в тени, когда Солнце закрыто нашей планетой, а все остальное время он освещён. Атмосферы на орбите спутника нет — он ведь летал на высоте от 230 до 950 км, — солнечные лучи не ослабляются ничем и жгут поверхность немилосердно. Вот здесь и пригодилась низкая теплопроводность азота. А ещё пригодилось то, что снаружи шарик был отполирован. Солнечное излучение просто отражалось от него, и приборы внутри корпуса не перегревались.



Через 295 секунд после старта ПС-1 и центральный блок ракеты весом 7,5 тонны были выведены на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 км, в перигее 288 км. На 315 секунде после старта ИСЗ отделился от второй ступени ракеты-носителя, и сразу его позывные услышал весь мир.



Спутник ПС-1 летал 92 дня, до 4 января 1958 года, совершив 1440 оборотов вокруг Земли (около 60 миллионов километров), а его радиопередатчики работали в течение двух недель после старта.



Узнав о запуске, миллионы людей на всем земном шаре вооружились кто биноклем, кто подзорной трубой и стали вглядываться в ночное небо, стараясь увидеть там маленькую движущуюся точку. А ведь он был совсем небольшим — всего в два раза крупнее обычного футбольного мяча — 58 сантиметров в диаметре и по форме был именно мячиком, только сделанным из отполированного до зеркального блеска алюминия. Да, первый спутник Земли был очень простым — алюминиевый шар с четырьмя «усами»-антеннами. Потом спутники стали делать более сложной формы, большего размера и куда более тяжёлыми, первый же был настоящим малышом. Между прочим, и оборудования в нем почти не было — всего несколько легких исследовательских приборов и две коротковолновые радиостанции. Три недели эти радиостанции передавали в эфир короткие частые сигналы. Их можно было услышать при помощи самого обычного домашнего радиоприемника.



Но что произошло с первым спутником? Он летает до сих пор? Нет, он продержался на орбите три месяца. В космосе хотя и почти полный вакуум, и сопротивление движению очень мало, но всё же с каждым витком вокруг Земли спутник замедлял движение и потихонечку снижался. В какой-то момент он вошел в верхние слои атмосферы. От трения о воздух поверхность его так раскалилась (до нескольких тысяч градусов), что он просто сгорел без остатка.