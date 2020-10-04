4 октября 1957 г., 63 года назад, на околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник

FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Видеоролик, демонстрирующий возможности боевого российского экзоскелета (видео) Видеоролик, демонстрирующий возможности боевого российского... Что мужчин больше всего раздражает в девушках: 15 кадров о беспощадном женском шоппинге Что мужчин больше всего раздражает в девушках: 15 кадров о... Президент Туркменистана придумал названия для бытовой техники Президент Туркменистана придумал названия для бытовой техники Путин забыл имя президента Кыргызстана, но тот не обиделся Путин забыл имя президента Кыргызстана, но тот не обиделся Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки «Не подскажете номер этой планеты в тентуре?» «Не подскажете номер этой планеты в тентуре?» Люди столкнулись с настолько крутыми вещами, что их просто не возможно было не сфотографировать Люди столкнулись с настолько крутыми вещами, что их просто не... Первые красавицы советского кино в купальниках на отдыхе Первые красавицы советского кино в купальниках на отдыхе Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Кубики на октябрь #1 Кубики на октябрь #1 «Добрый человек» из Армавира. 459 жертв Егора Башкатова «Добрый человек» из Армавира. 459 жертв Егора Башкатова 10 символов, утративших своё первоначальное значение 10 символов, утративших своё первоначальное значение Фотографии былых времён. СССР Фотографии былых времён. СССР В Средние века построили Великую Пакистанскую стену. Она неплохо сохранилась В Средние века построили Великую Пакистанскую стену. Она неплохо... И смех и грех: зимняя экипировка солдат вермахта в 1941-1942 годах И смех и грех: зимняя экипировка солдат вермахта в 1941-1942 годах "Метро-2033" из пластилина "Метро-2033" из пластилина Водитель Mitsubishi напал на пешехода из-за того, что тот медленно переходил дорогу Водитель Mitsubishi напал на пешехода из-за того, что тот медленно... Камчатские спасатели вытащили маленького лисёнка, упавшего в колодец Камчатские спасатели вытащили маленького лисёнка, упавшего в колодец Бабушки-старушки Бабушки-старушки
4 октября 1957 г., 63 года назад, на околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник

4 октября 1957 г., 63 года назад, на околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник (2 фото)

Автор:
04 октября 2020 05:48
Метки: искусственный   орбита   спутник   
227
2
Спутник, ставший первым искусственным небесным телом, был выведен на орбиту 4 октября 1957 года ракетой-носителем Р-7 с 5-го научно-исследовательского полигона министерства обороны СССР, получившего впоследствии открытое наименование космодром Байконур.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: искусственный   орбита   спутник   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
ron 5 часов назад
4 октября 1957 г., 63 года назад, на околоземную орбиту выведен первый в мире искусственный спутник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
30
Alex Час назад
коротко и ясно! + однозначно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com Как получить Windows 10 дешевле $8 и другие скидки на распродаже GoDeal24.com NASA опубликовало уникальную фотографию «края космоса» NASA опубликовало уникальную фотографию «края космоса» К земле приближается очередной космический скиталец: видео К земле приближается очередной космический скиталец: видео Любопытные места, найденные с помощью Google Earth Любопытные места, найденные с помощью Google Earth Tesla в космосе: а куда она долетела? Tesla в космосе: а куда она долетела? Космонавт Олег Кононенко заснял российские города с околоземной орбиты Космонавт Олег Кононенко заснял российские города с околоземной орбиты
Иван Кемеров

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1566720



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
Что стоит за большими премиями больших начальников
1
125
Что стоит за большими премиями больших начальников
20 странных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения
3
65
20 странных исторических снимков, которые не поймешь без объяснения
﻿
Набирающие популярность
Эммануил Виторган недоволен размером пенсии
1
42
Эммануил Виторган недоволен размером пенсии
Броненосец
0
3
Броненосец
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Смерть от любимого растения. Паразит превратил мозг цветовода в желе (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#россия#позитив#интересное#прикольные#новости#птицы#сша
#факты#прикол#картинки#в мире#природа#кино#комментарии#подборка#разное#фотографии
#юмор#животные#СССР#москва#путешествия#настроение#люди#полиция#страницы истории#пандемия

На что жалуетесь?

Вернуться