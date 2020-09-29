Итоги 1920 года. Новостные заголовки прошлого

Каким был 1920 год? Если коротко, то очень насыщенным. А если подробно, то добро пожаловать в пост ;)
7 января
Гражданская война в России: войска белого адмирала Александра Колчака сдаются в Красноярске; начинается Великий Сибирский Ледовый поход.
10 января
Версальский договор вступает в силу, официально завершая Первую мировую войну.
16 января
Союзники по Первой мировой войне требуют, чтобы Нидерланды выдали бывшего германского императора Вильгельма II, бежавшего туда в 1918 году.
2 февраля
Франция оккупирует Мемель.
9 февраля
Адмирал Колчак и Виктор Пепеляев расстреляны под Иркутском.
13 февраля
Швейцария вновь вступает в Лигу Наций.
24 февраля
Адольф Гитлер представляет свою Национал-социалистическую программу в Мюнхене Немецкой Рабочей партии.
Апрель
Заканчивается эпидемия Испанского гриппа. По разным оценкам от гриппа умерло от семнадцати миллионов до пятидесяти миллионов человек.
19 апреля
Германия и Советская Россия договариваются об обмене военнопленными.
15 марта
В Германии формируется Рурская Красная Армия, Коммунистическая армия численностью 60000 человек.
16 мая
Канонизация Жанны д'Арк: более 30 000 человек посещают церемонию в Риме, в том числе 140 потомков семьи Жанны д'Арк.
15 июня
Новый пограничный договор между Германией и Данией. Германия теряет территорию Северного Шлезвига.
19 мая
Мексиканская революция: войска Альваро Обрегона входят в Мехико.
16 сентября
Взрыв на Уолл-Стрит: бомба в повозке с лошадьми взорвалась перед зданием J. P. Morgan в Нью-Йорке, убив 38 и ранив 400 человек.
27 октября
Лига Наций переносит свою штаб-квартиру в Женеву, Швейцария.
30 октября
В Сиднее основана Коммунистическая партия Австралии.
31 октября
Доктор Фредерик Бантинг из Канады впервые записывает свое понимание того, как изолировать инсулин для лечения диабета.
22 декабря
8-й съезд Советов РСФСР принимает план ГОЭЛРО, основной план экономического развития страны.
Какие события из 1920 года помните вы? ^_^
Источник:
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