Итоги 1920 года. Новостные заголовки прошлого

19 апреля

Германия и Советская Россия договариваются об обмене военнопленными.

15 марта

В Германии формируется Рурская Красная Армия, Коммунистическая армия численностью 60000 человек.

16 мая

Канонизация Жанны д'Арк: более 30 000 человек посещают церемонию в Риме, в том числе 140 потомков семьи Жанны д'Арк.

15 июня

Новый пограничный договор между Германией и Данией. Германия теряет территорию Северного Шлезвига.

19 мая

Мексиканская революция: войска Альваро Обрегона входят в Мехико.

16 сентября

Взрыв на Уолл-Стрит: бомба в повозке с лошадьми взорвалась перед зданием J. P. Morgan в Нью-Йорке, убив 38 и ранив 400 человек.

27 октября

Лига Наций переносит свою штаб-квартиру в Женеву, Швейцария.