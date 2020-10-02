Муста-Тунтури — место, где немецкие войска так и не смогли пересечь границу СССР

В первые месяцы Великой Отечественной Войны войска РККА терпели сокрушительное поражение: беспорядочно отступали, попадали в котлы, сдавались в плен… Но не везде германские войска с легкостью проникали вглубь территории Советского Союза. А в одном месте вермахт за всё время войны так и не смог перейти границу СССР.
Муста-Тунтури — горный хребет, который пролегает между полуостровом Средний и материком. Если перевести название с финского, получится «черная тундра», но после событий Великой Отечественной у хребта появилось ещё одно название — «Долина смерти». Боевые действия, проходившие здесь с июня 1941 года по 1944 год, являлись самым северным театром сухопутных сражений в ВОВ.
Война в Муста-Тунтури с самого начала носила отличный от остальных мест характер. Во-первых, началась она на неделю позже — 29 июня 1941 года. Защитники хребта в течение семи дней ожидали появление врага, укрепляя позиции и слушая радиосводки с остальных фронтов. В своих воспоминаниях некоторые воины вспоминали, как разум отказывался воспринимать, что по всей стране идут ожесточенные сражения, Красная армия отступает, а в Муста-Тунтури царят тишина и спокойствие, и только чайки кружат над безмятежным морем.
Война в Муста-Тунтури с самого начала носила отличный от остальных мест характер. Во-первых, началась она на неделю позже — 29 июня 1941 года. Защитники хребта в течение семи дней ожидали появление врага, укрепляя позиции и слушая радиосводки с остальных фронтов. В своих воспоминаниях некоторые воины вспоминали, как разум отказывался воспринимать, что по всей стране идут ожесточенные сражения, Красная армия отступает, а в Муста-Тунтури царят тишина и спокойствие, и только чайки кружат над безмятежным морем.
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Чтобы сокрушить защитников хребта, немецкое командование выделило элитный горнострелковый корпус «Норвегия», в состав которого входили опытные австрийские стрелки-егеря. Немецкая атака началась 29 июня 1941 года, и первоначальный натиск «Норвегии» заставил советские войска отступить к полуострову, перейдя к обороне перешейка. Последовавшие за этим немецкие штурмы на протяжении двух недель не давали никаких результатов, и противник вынужден был отступить, внезапно атакованный 135-м стрелковым полком, который сумел отбить у немцев северный склон хребта, сумев там закрепиться. С этих пор на протяжении трех лет в Муста-Тунтури шли непрекращающиеся кровопролитные бои — немцы во что бы то ни стало пытались прорваться на полуостров Средний, чтобы открыть себе путь к мурманскому порту, где базировался северный флот.
В течение трех лет противостояния на хребте позиции враждующих армий находились на расстоянии броска гранаты, поэтому схватки и перестрелки не затихали ни на мгновение. В течение всего этого времени линия фронта проходила по границе СССР, и немцы так и не смогли прорваться вглубь территории. Таким образом, Муста-Тунтури стал единственным местом западной границы Советского Союза, где врагу не удалось нарушить западную государственную границу на протяжении всей войны.
В течение трех лет противостояния на хребте позиции враждующих армий находились на расстоянии броска гранаты, поэтому схватки и перестрелки не затихали ни на мгновение. В течение всего этого времени линия фронта проходила по границе СССР, и немцы так и не смогли прорваться вглубь территории. Таким образом, Муста-Тунтури стал единственным местом западной границы Советского Союза, где врагу не удалось нарушить западную государственную границу на протяжении всей войны.
К 1944 году немецкая армия уже не думала о наступлении и была сосредоточена исключительно на обороне. За три года противостояния на Муста-Тунтури немецкие соединения создали в скалистой местности внушительные укрепления, оборудовали пулеметные точки, доты, артиллерийские позиции. 10 октября 1944 года Красная армия выбила немецкие части с Муста-Тунтури, показав беспримерную храбрость и мужество. Под шквальным огнем пулеметов, взрывами гранат и артиллерийских снарядов красноармейцы ползли вверх по неприступным скалам, преодолевая ряды колючей проволоки. Во время атаки на немецкие позиции четыре человека бросились на пулеметные точки, чтобы дать своим товарищам продвинуться вперед…
К концу 1944 года Заполярье было полностью очищено от немецких войск и противостояние у Муста-Тунтури было завершено. Оборона хребта стала примером безграничного мужества и храбрости советских воинов, но, к сожалению, не так известна, как другие сражения Второй Мировой войны. В истории навсегда останется подвиг советских солдат, пусть и на маленьком клочке земли, но так и не пустивших врага на свою территорию.
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Метки: Хребет Муста-Тунтури вов заполярье
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