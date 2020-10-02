Муста-Тунтури — место, где немецкие войска так и не смогли пересечь границу СССР

Чтобы сокрушить защитников хребта, немецкое командование выделило элитный горнострелковый корпус «Норвегия», в состав которого входили опытные австрийские стрелки-егеря. Немецкая атака началась 29 июня 1941 года, и первоначальный натиск «Норвегии» заставил советские войска отступить к полуострову, перейдя к обороне перешейка. Последовавшие за этим немецкие штурмы на протяжении двух недель не давали никаких результатов, и противник вынужден был отступить, внезапно атакованный 135-м стрелковым полком, который сумел отбить у немцев северный склон хребта, сумев там закрепиться. С этих пор на протяжении трех лет в Муста-Тунтури шли непрекращающиеся кровопролитные бои — немцы во что бы то ни стало пытались прорваться на полуостров Средний, чтобы открыть себе путь к мурманскому порту, где базировался северный флот.

В течение трех лет противостояния на хребте позиции враждующих армий находились на расстоянии броска гранаты, поэтому схватки и перестрелки не затихали ни на мгновение. В течение всего этого времени линия фронта проходила по границе СССР, и немцы так и не смогли прорваться вглубь территории. Таким образом, Муста-Тунтури стал единственным местом западной границы Советского Союза, где врагу не удалось нарушить западную государственную границу на протяжении всей войны.