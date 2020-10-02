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Муста-Тунтури — место, где немецкие войска так и не смогли пересечь границу СССР

Муста-Тунтури — место, где немецкие войска так и не смогли пересечь границу СССР (4 фото)

Автор:
02 октября 2020 17:02
Метки: Хребет Муста-Тунтури   вов   заполярье   
1389
4
В первые месяцы Великой Отечественной Войны войска РККА терпели сокрушительное поражение: беспорядочно отступали, попадали в котлы, сдавались в плен… Но не везде германские войска с легкостью проникали вглубь территории Советского Союза. А в одном месте вермахт за всё время войны так и не смог перейти границу СССР.
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Метки: Хребет Муста-Тунтури   вов   заполярье   
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11  комментариев
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76
Никита 3 часа назад
Защитники горного хребта Мусто-Тунтури просто Герои.Из таких очагов сопротивления и ковалось преддверие Победы Советского народа в той страшной войне.
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2
Andrew 38 минут назад
Был там лет 6 назад. Впечатления жуткие. Кругом горы и скальная порода усыпана гильзами и осколками, тяжело сделать шаг не наступив на них. Наши укрепления сделаны наспех из сложеннвх камней, немцы добили скалы и лили бетон, сразу видно где чьи. К сожалению забыл имя дедушки который там живёт и поддерживает все в надлежащем виде. Он может во всех подробностях описать события тех дней. Та работа которую он делает не менее достойна чем подвиг защитников тех мест.
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3k
Игорь Andrew 12 минут назад
был в 1987. там многот чего можно было встретить. раз череп нашли
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3k
Игорь 11 минут назад
долина славы. сейчас
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482
Евгений 50 минут назад
Спасибо автору за хорошую статью. Не знал. Вечная память солдатам отдавшим жизни за нас.
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6k
Влад Час назад
отличный пост!
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133
Alex 2 часа назад
А что за человек, нетрадиционной ориентации, минусует такой пост?
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4k
Bartello Alex Час назад
немец наверное на фишках затесался.
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13
Alex 2 часа назад
про это не слышал даже... Браво, автор!
Вечная Память Героям!!!
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687
палыч 4 часа назад
Я о этом не знал, спасибо
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Немо

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