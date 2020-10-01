Выселили из квартиры и обязали платить ипотеку

В одном из российских городов произошла нелепая и вместе с тем грустная история. Супруги приобрели трехкомнатную квартиру на вторичке. Для этого, как полагается, взяли ипотеку на 20 лет. Пожили ребята полгода в своем собственном, как им казалось, жилье. Еще и мат.капитал за второго ребенка успели внести, долг уменьшили.
И жили бы счастливо дальше, но тут к жильцам заглянул участковый, который объявил, что у трешки есть другой собственник, который живет в Подмосковье и недоумевает, что за движения происходят с его квартирой. В общем, семью с детьми выставили на улицу. При этом долг перед банком - это, конечно, святое и никто его не отменял.
Оказалось, что собственником является пенсионер, который еще 10 лет назад переехал поближе к столице, а в его квартире жили предприимчивые родственники, у которых и возникла потрясающая идея продать жилплощадь по поддельным документам. Первым покупателем была женщина, которая хоть и была обманута мошенниками, но оказалась более везучей – вовремя продала квартиру нашим ипотечным героям.
Пострадавшие попытались оспорить решение об освобождении жилплощади, но суды проиграли. В конце сентября они съехали на съемную квартиру.
Сдаваться ребята не планируют и собираются вернуть потраченные на квартиру деньги.
Вот так и покупай жилье! Платишь за первичку – сроки сдачи могут сдвинуть на несколько лет или вообще есть риск, что жилье так и не будет достроено. Берешь вторичку – тоже могут кинуть. Не нае*** - не проживешь что ли? А про банки, их проценты я вообще молчу. Это тема для отдельного поста.
Вам известны подобные истории? Насколько частое явление?
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Оказалось, что собственником является пенсионер, который еще 10 лет назад переехал поближе к столице, а в его квартире жили предприимчивые родственники, у которых и возникла потрясающая идея продать жилплощадь по поддельным документам. Первым покупателем была женщина, которая хоть и была обманута мошенниками, но оказалась более везучей – вовремя продала квартиру нашим ипотечным героям.
Пострадавшие попытались оспорить решение об освобождении жилплощади, но суды проиграли. В конце сентября они съехали на съемную квартиру.
Сдаваться ребята не планируют и собираются вернуть потраченные на квартиру деньги.
Вот так и покупай жилье! Платишь за первичку – сроки сдачи могут сдвинуть на несколько лет или вообще есть риск, что жилье так и не будет достроено. Берешь вторичку – тоже могут кинуть. Не нае*** - не проживешь что ли? А про банки, их проценты я вообще молчу. Это тема для отдельного поста.
Вам известны подобные истории? Насколько частое явление?
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С 1 января 2020 года закон однозначно ввел определение понятия добросовестный приобретатель недвижимого имущества – это Покупатель квартиры, полагавшийся при ее покупке на данные Выписки из ЕГРН (п.6, ст.8.1 ГК РФ). Причем, бремя доказывания «недобросовестности» Покупателя (т.е. факт того, что он якобы знал об отсутствии прав Продавца на продажу квартиры) ложится на истца.
Таким образом, в законе закрепилась презумпция добросовестности Покупателя квартиры, который перед сделкой убедился в зарегистрированных правах собственности Продавца, просто заказав Выписку из ЕГРН (бумажный или электронный вариант с цифровой подписью Росреестра).Этого факта теперь достаточно, чтобы Покупатель квартиры получил статус «добросовестный».
С 1 января 2020 года вступил в действие еще и новый механизм компенсации ущерба добросовестному Покупателю квартиры за утрату жилого помещения. Закон предусматривает в случае изъятия недвижимости у добросовестного приобретателя, полноценную выплату ему из госбюджета денежной суммы, компенсирующей убыток.
Максимальный размер такой компенсации законом не установлен – он будет определяться судом на основании реального ущерба либо в размере кадастровой стоимости недвижимого имущества.
Компенсация добросовестному приобретателю квартиры полагается от государства в том случае, когда суд взыскал с неправомочного Продавца деньги, но судебные приставы не смогли заставить должника вернуть средства в течение полугода. Тогда государство компенсирует Покупателю потери за свой счет – из казны РФ (Гл. 10.1, ст.68.1 ФЗ-218, от 13.07.2015).
Государство, в свою очередь, предъявляет регрессные иски неправомочному Продавцу квартиры для возмещения уже своих убытков.
Поэтому я выбрал дом в черте города, где легко проверить абсолютно всё.
выписку может получить любой!!!! за денежку, но очень небольшую
так что так лохануться - нужно сильно уметь!
Сначала об проблемах узнают риелторы, когда собирают пакет документов. Но тут может их и не было. Потом всё должно (по идее) перепроверяться регистрирующими органами. А под конец всё перепроверяться банком, который должен проверить и одобрить эту квартиру под ипотеку.
Ещё интересно, как они выселили из квартиры несовершеннолетних детей, если они были прописаны на этой жилплощади.
Что-то тут недоговаривают.
1. Пока ипотека не выплачена, квартира находится в залоге у банка.
2. От таких случаев есть страховка, которая как раз и оформляется вместе с ипотекой.
3. Вопрос к службе безопасности и юротделу банка, как они эту квартиру пропустили.
4. Почему у парня уже как минимум два года проблемы, а про то что он обратился в банк для того чтобы они тоже разобрались тут ни слова.
Что-то здесь очень мутное. Кстати, а что за банк?
2. Страховка может есть а может уже и нет.
3. Безопасность проверила сделку: продавец -зарегистрированная собственница, предыдущего владельца искать повода не было.
4. Может и обращались, может судебные процедуры долго длились..
Тогда зачем они до сих пор платят недействительным ипотеку?
Разве страхуют не весь ипотечный период?
Что за банк, вы не в курсе?