Выселили из квартиры и обязали платить ипотеку

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И жили бы счастливо дальше, но тут к жильцам заглянул участковый, который объявил, что у трешки есть другой собственник, который живет в Подмосковье и недоумевает, что за движения происходят с его квартирой. В общем, семью с детьми выставили на улицу. При этом долг перед банком - это, конечно, святое и никто его не отменял.Оказалось, что собственником является пенсионер, который еще 10 лет назад переехал поближе к столице, а в его квартире жили предприимчивые родственники, у которых и возникла потрясающая идея продать жилплощадь по поддельным документам. Первым покупателем была женщина, которая хоть и была обманута мошенниками, но оказалась более везучей – вовремя продала квартиру нашим ипотечным героям.Пострадавшие попытались оспорить решение об освобождении жилплощади, но суды проиграли. В конце сентября они съехали на съемную квартиру.Сдаваться ребята не планируют и собираются вернуть потраченные на квартиру деньги.Вот так и покупай жилье! Платишь за первичку – сроки сдачи могут сдвинуть на несколько лет или вообще есть риск, что жилье так и не будет достроено. Берешь вторичку – тоже могут кинуть. Не нае*** - не проживешь что ли? А про банки, их проценты я вообще молчу. Это тема для отдельного поста.Вам известны подобные истории? Насколько частое явление?