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Выселили из квартиры и обязали платить ипотеку

Выселили из квартиры и обязали платить ипотеку (1 фото)

Автор:
01 октября 2020 17:52
Метки: банк   жилье   ипотека   квартира   мошенники   
2787
1
В одном из российских городов произошла нелепая и вместе с тем грустная история. Супруги приобрели трехкомнатную квартиру на вторичке. Для этого, как полагается, взяли ипотеку на 20 лет. Пожили ребята полгода в своем собственном, как им казалось, жилье. Еще и мат.капитал за второго ребенка успели внести, долг уменьшили.

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Метки: банк   жилье   ипотека   квартира   мошенники   
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27k
winergy2012 5 часов назад
А разве нельзя узнать,есть ли у квартиры другой собственник?Где дто это должно быть зарегистрировано.
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3k
КремлеКот Час назад
Что-то не очень верится в эту историю.

С 1 января 2020 года закон однозначно ввел определение понятия добросовестный приобретатель недвижимого имущества – это Покупатель квартиры, полагавшийся при ее покупке на данные Выписки из ЕГРН (п.6, ст.8.1 ГК РФ). Причем, бремя доказывания «недобросовестности» Покупателя (т.е. факт того, что он якобы знал об отсутствии прав Продавца на продажу квартиры) ложится на истца.
Таким образом, в законе закрепилась презумпция добросовестности Покупателя квартиры, который перед сделкой убедился в зарегистрированных правах собственности Продавца, просто заказав Выписку из ЕГРН (бумажный или электронный вариант с цифровой подписью Росреестра).Этого факта теперь достаточно, чтобы Покупатель квартиры получил статус «добросовестный».

С 1 января 2020 года вступил в действие еще и новый механизм компенсации ущерба добросовестному Покупателю квартиры за утрату жилого помещения. Закон предусматривает в случае изъятия недвижимости у добросовестного приобретателя, полноценную выплату ему из госбюджета денежной суммы, компенсирующей убыток.
Максимальный размер такой компенсации законом не установлен – он будет определяться судом на основании реального ущерба либо в размере кадастровой стоимости недвижимого имущества.
Компенсация добросовестному приобретателю квартиры полагается от государства в том случае, когда суд взыскал с неправомочного Продавца деньги, но судебные приставы не смогли заставить должника вернуть средства в течение полугода. Тогда государство компенсирует Покупателю потери за свой счет – из казны РФ (Гл. 10.1, ст.68.1 ФЗ-218, от 13.07.2015).
Государство, в свою очередь, предъявляет регрессные иски неправомочному Продавцу квартиры для возмещения уже своих убытков.
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990
Alexandr Час назад
Я всегда считал что сделки с квартирами идут через юстицию. Ипотека вне юстиции?
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691
YAKOV 2 часа назад
У нас в городе куча ново строев. Сама строительная компания частенько не брезгует перепродавать уже купленные квартиры. Самая знаменитая прогресстрой!
Поэтому я выбрал дом в черте города, где легко проверить абсолютно всё.
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2k
RALEXXX 2 часа назад
В Штатах перед заключением сделки нанятый адвокат обязан проверить всю историю продаваемой собственности. И даже при всём при этом на момент заключения сделки обязательно покупается страховка на тот случай, что если кто-нибудь ещё будет претендавать на данную недвижимость. Даже при самом плохом раскладе человек получит свои деньги назад.
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55
Александр 2 часа назад
Объявляйте банкротами, нехрен банку платить. Либо оспаривать законность сделки.
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195
Kingale 3 часа назад
собственник недвиги элементарно проверяется через егрн
выписку может получить любой!!!! за денежку, но очень небольшую
так что так лохануться - нужно сильно уметь!
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195
Kingale 3 часа назад
но вообще да, ситуация неоднозначная...
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36k
Войнов Kingale 3 часа назад
Скорее всего, продавали по поддельной доверенности от собственника. Знание, кто является собственник, тут не поможет.
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3k
Пепелац 3 часа назад
А страховка?
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3k
Горожанин 4 часа назад
Ну и? Квартира в залоге у банка. Семья теперь может не выплачивать ипотеку, и пусть теперь банк забирает свою квартиру. Делов-то!
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255
Алиса 5 часов назад
Очередной бред малолетки с фишек
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177
glip Алиса 4 часа назад
Я тоже так думаю, но с этим щас юристы разбираются. Посмотрим.
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7k
Владимир Алиса 4 часа назад
https://realty.ria.ru/20201001/ipoteka-1578030144.htmlhttps://realty.ria.ru/20201001/ipoteka-1578030144.html
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177
glip 4 часа назад
Они в эту квартиру еще и материнский капитал вложили.
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1k
Сашка Сашка glip 3 часа назад
Странно, как можно подделать выписки из ЕГРН, которые банк ппц как проверяет. Я недавно продавал квартиру в ипотеку, так там СБ банка все справки проверяли, а часть сами запрашивали. Ситуация в 20м веке бредовая ((
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1k
Сашка Сашка 3 часа назад
в21м*
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49
Никита 5 часов назад
Семья в данном случае является добросовестным приобретателем.В современном Российском праве имущество от добросовестного покупателя возвращается собственнику лишь в двух случаях:если оно приобретено безвозмездно или имущество было утеряно собственником,либо похищено,либо выбыло из владения собственника иным путём помимо его воли.Так у семьи есть все шансы выиграть иски против родственников пенсионера,против которых должны были возбудить уголовное дело.
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385
Ant_ Никита 2 часа назад
Если была поддельная доверенность, то как раз выбыло из владения помимо воли собственника. Выигранные иски не равно оплаченные иски, а от того, что родственники пенсионера сядут (а они сядут обязательно), денег не прибавится. Ещё предыдущая "везучая" покупательница квартиры попадет: договор то расторгается, и именно она в первую очередь является ответственной за частоту сделки перед семьёй, взявшей ипотеку.
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1k
Коровьев Фагот 5 часов назад
Так бывает, когда при сделке экономят на услугах юриста. С автомобилями такое сплошь и рядом.
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15k
Марина 5 часов назад
Эм, странно что банк пропустил эту квартиру в ипотеку. Да и при заключении сделки обязательном порядке проверяются собственники, обременения, прописанные жильцы и дети.
Сначала об проблемах узнают риелторы, когда собирают пакет документов. Но тут может их и не было. Потом всё должно (по идее) перепроверяться регистрирующими органами. А под конец всё перепроверяться банком, который должен проверить и одобрить эту квартиру под ипотеку.
Ещё интересно, как они выселили из квартиры несовершеннолетних детей, если они были прописаны на этой жилплощади.
Что-то тут недоговаривают.
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7k
Владимир Марина 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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15k
Марина Владимир 3 часа назад
Ну и?
1. Пока ипотека не выплачена, квартира находится в залоге у банка.
2. От таких случаев есть страховка, которая как раз и оформляется вместе с ипотекой.
3. Вопрос к службе безопасности и юротделу банка, как они эту квартиру пропустили.
4. Почему у парня уже как минимум два года проблемы, а про то что он обратился в банк для того чтобы они тоже разобрались тут ни слова.
Что-то здесь очень мутное. Кстати, а что за банк?
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385
Ant_ Марина Час назад
1. Если сделка недействительна, то ипотека тоже.
2. Страховка может есть а может уже и нет.
3. Безопасность проверила сделку: продавец -зарегистрированная собственница, предыдущего владельца искать повода не было.
4. Может и обращались, может судебные процедуры долго длились..
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15k
Марина Ant_ 55 минут назад
В смысле "Если сделка недействительна, то ипотека тоже."?
Тогда зачем они до сих пор платят недействительным ипотеку?
Разве страхуют не весь ипотечный период?
Что за банк, вы не в курсе?
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385
Ant_ Марина 41 минуту назад
Ипотека - термин, обозначающий залог недвижимости в обеспечение какого-либо обязательства. Ипотека признана недействительной, а кредит-нет. Не брал ипотечный кредит, но при обычном страховка была добровольная, да там ещё и расторгнуть можно с возвратом денег. Про ситуацию знаю наверное не более, чем Вы, просто предположения.
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