Частичный Blackout на судне (вопрос к электромеханикам)

Случилась проблема, хочется решить её, но сам пока не в силах. Прошу знающих людей помочь, в частности форумчан с сайта мореход.ру
Частичное обесточивание - АРЩ теряет электропитание.
Частичное обесточивание - АРЩ теряет электропитание.
Итак, проблема такая. При запуске более-менее мощного потребителя электроэнергии, происходит обесточивание АРЩ.
Условия:
1) Стоим в порту (времени вагон)
2) Работает один ДГ 415В 50Гц 600кВт
3) Нагрузка 80-90кВт
4) Генераторов на судне 4, при переходе на любой другой проблема остаётся.
Что происходит:
При запуске относительно мощного электродвигателя (50 кВт и более), обесточивается АРЩ. Причём потребитель запитан от ГРЩ.
По этой причине АДГ переведён в режим ручного пуска.
Что было замерено\сделано:
1) Замер кратковременного падения напряжения на ГРЩ при пуске эл. двигателя 50кВт показал значение 394В (между любых двух фаз), после 1-2с снова U=415V.
2) Частота сети в течении секунды проседает с 50.10 Гц до 49.80 Гц, после чего снова 50.10 Гц
3) Все возможные контакты обжаты.
4) Напряжение трансформаторов 415\230 в цепи управления АРЩ соответствует заводским параметрам.
5) Предохранители\автоматы - в норме.
6) Токи на трёх фаза контактора К100 примерно по 50А на каждой фазе
7) Сопротивление изоляции в цепи 415В - в норме.
В схеме есть опечатка (фото 9) - Главный контактор К100 LC1F500 там обозначен "-К1 LC1F500" (столбец 2), а катушке контактора "К1" приписали "-К1 LC1F500" (столбец 4).
Что интересно, Blackout происходит не при каждом пуске мощного потребителя. Можно три раза подряд запустить без проблем или 3 раза с обесточиванием.
Схема прилагается.
Кому интересно - пишите.
Спасибо.
п.с. Есть возможность добавить фотоматериал, если будут вопросы.
1) Стоим в порту (времени вагон)
2) Работает один ДГ 415В 50Гц 600кВт
3) Нагрузка 80-90кВт
4) Генераторов на судне 4, при переходе на любой другой проблема остаётся.
Что происходит:
При запуске относительно мощного электродвигателя (50 кВт и более), обесточивается АРЩ. Причём потребитель запитан от ГРЩ.
По этой причине АДГ переведён в режим ручного пуска.
Что было замерено\сделано:
1) Замер кратковременного падения напряжения на ГРЩ при пуске эл. двигателя 50кВт показал значение 394В (между любых двух фаз), после 1-2с снова U=415V.
2) Частота сети в течении секунды проседает с 50.10 Гц до 49.80 Гц, после чего снова 50.10 Гц
3) Все возможные контакты обжаты.
4) Напряжение трансформаторов 415\230 в цепи управления АРЩ соответствует заводским параметрам.
5) Предохранители\автоматы - в норме.
6) Токи на трёх фаза контактора К100 примерно по 50А на каждой фазе
7) Сопротивление изоляции в цепи 415В - в норме.
В схеме есть опечатка (фото 9) - Главный контактор К100 LC1F500 там обозначен "-К1 LC1F500" (столбец 2), а катушке контактора "К1" приписали "-К1 LC1F500" (столбец 4).
Что интересно, Blackout происходит не при каждом пуске мощного потребителя. Можно три раза подряд запустить без проблем или 3 раза с обесточиванием.
Схема прилагается.
Кому интересно - пишите.
Спасибо.
п.с. Есть возможность добавить фотоматериал, если будут вопросы.
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Авторский пост
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Релейно-контакторная АСУ, при запуске АДГ запитывается контактор К1 и размыкает нормально закрытый контакт через который питается катуха К100. К100 обесточивается, тем самым отключая ГРЩ от АРЩ, далее срабатывает реле времени и садит на шины АРЩ пустившийся ранее АДГ, всё!
ГРЩ - Главный Распределительный Щит
АРЩ - Аварийный Распределительный Щит
Теперь про кондёр - это вообще для меня эврика, т.е. все скачки\просадки он будет принимать на себя и в нужный момент отдавать заряд на катушку? Супер, не знал.
24VDC - существенное упущение разработчиков, но придётся работать с тем что есть.
Андрей, я займусь этой проблемой на следующей неделе, нужно проскочить конец-начало месяца, разгрести бумажки и прочие офисные дела, соберусь с силами-мыслям и постараюсь починить.
Спасибо за пожелания. Взаимно!
Я близко даже не знаком с судовой электромеханикой ) просто исхожу из жизненного и профессионального опыта работы со строительной техникой. Электричество , в принципе, везде одинаково)
Всё будет классно, прям классно классно )))
(с)Горохов 43 килограмма
Заодно дал самовыразиться заскучавшим советчикам ))