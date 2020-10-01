Частичный Blackout на судне (вопрос к электромеханикам)

Условия:

1) Стоим в порту (времени вагон)

2) Работает один ДГ 415В 50Гц 600кВт

3) Нагрузка 80-90кВт

4) Генераторов на судне 4, при переходе на любой другой проблема остаётся.



Что происходит:

При запуске относительно мощного электродвигателя (50 кВт и более), обесточивается АРЩ. Причём потребитель запитан от ГРЩ.

По этой причине АДГ переведён в режим ручного пуска.



Что было замерено\сделано:

1) Замер кратковременного падения напряжения на ГРЩ при пуске эл. двигателя 50кВт показал значение 394В (между любых двух фаз), после 1-2с снова U=415V.

2) Частота сети в течении секунды проседает с 50.10 Гц до 49.80 Гц, после чего снова 50.10 Гц

3) Все возможные контакты обжаты.

4) Напряжение трансформаторов 415\230 в цепи управления АРЩ соответствует заводским параметрам.

5) Предохранители\автоматы - в норме.

6) Токи на трёх фаза контактора К100 примерно по 50А на каждой фазе

7) Сопротивление изоляции в цепи 415В - в норме.



В схеме есть опечатка (фото 9) - Главный контактор К100 LC1F500 там обозначен "-К1 LC1F500" (столбец 2), а катушке контактора "К1" приписали "-К1 LC1F500" (столбец 4).

Что интересно, Blackout происходит не при каждом пуске мощного потребителя. Можно три раза подряд запустить без проблем или 3 раза с обесточиванием.



Схема прилагается.

Кому интересно - пишите.

Спасибо.



п.с. Есть возможность добавить фотоматериал, если будут вопросы.