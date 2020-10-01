FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Эксперименты 72 поста • 85 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Эксперименты 
Частичный Blackout на судне (вопрос к электромеханикам)

Частичный Blackout на судне (вопрос к электромеханикам) (13 фото)

Автор:
01 октября 2020 14:29
Сообщество : Эксперименты
Метки: blackout   АДГ   АРЩ   обесточился   судно   частичный   электрик   электромеханик   
436
13
Случилась проблема, хочется решить её, но сам пока не в силах. Прошу знающих людей помочь, в частности форумчан с сайта мореход.ру
Частичное обесточивание - АРЩ теряет электропитание.
×

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Эксперименты"
Метки: blackout   АДГ   АРЩ   обесточился   судно   частичный   электрик   электромеханик   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
47
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
47  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Черчек 4 часа назад
Пользуясь случаем призываю знающих людей помочь обнаружить утечку кислорода на МКС.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
3k
Курык Марий 2 минуты назад
Смотреть с 0:46 секунды.

Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Кура́тор 8 минут назад
Частичный Blackout на судне (вопрос к электромеханикам)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−31
Bor Less 11 минут назад
обрыв (отгорела) нейтраль
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
128
776166 14 минут назад
Так у вас KDE2 не пропатчен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
koleos72 Час назад
Ещё фотку пульта АСУ интересно было бы посмотреть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
759
Бидон Автор поста koleos72 Полчаса назад
Фото 12.
Релейно-контакторная АСУ, при запуске АДГ запитывается контактор К1 и размыкает нормально закрытый контакт через который питается катуха К100. К100 обесточивается, тем самым отключая ГРЩ от АРЩ, далее срабатывает реле времени и садит на шины АРЩ пустившийся ранее АДГ, всё!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
683
палыч 2 часа назад
Таки надо проверить, что крутит эл.двигатель, есть возможность снять нагрузку с привода снимай, не помогло - смотри обмотки статора двигателя, может где-то корпусить, а так удачи, это бывает такой секас шо нуего нах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
759
Бидон Автор поста палыч 24 минуты назад
Проверено на нескольких потребителях. Ищу дальше...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
683
палыч Бидон 9 минут назад
Удачи, всё будет хорошо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Вася 2 часа назад
да тут фигня, а не проблемка, делов-то на пять минут... объясни только, что такое ГРЩ и АРЩ, а так ерунда, плюс с минусом поменять
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland Вася 2 часа назад
Ну это просто:
ГРЩ - Главный Распределительный Щит
АРЩ - Аварийный Распределительный Щит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland 2 часа назад
Глупое предположение: а что с компенсатором реактивной мощности? Есть ли он вообще?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
759
Бидон Автор поста Voland 2 часа назад
Не такое уж и глупое, я кое что вспомнил, побегу на профильный форум, есть зацепка. Спасибо!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Voland Бидон 2 часа назад
пожалуйста))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Lynx 3 часа назад
ППР по полной. Если токи по фазам не скачут, только механические траблы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Barachek_Obachek 3 часа назад
С обычным электричеством знаком с морским нет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Эйнав 4 часа назад
Такие вещи могут происходить,если контакты на К-100 подгорели!Вообще,-схемотехника слабая.Дело в том,что твоя система панически боится "дребезга'контактов!Останови систему,открути два болта по-диагонали верхней крышки контактора.Контакты должны быть подгоревшие,т к у тебя ,при всей нагрузке на контактор,отсутствует система искрогашения!Надо перебрать механику контактора и почистить контакты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
759
Бидон Автор поста Мефодий Час назад
Я бы так и сделал, если б через контактор К100 проходила дополнительная нагрузка, но тут иначе, вся нагрузка проходит через Главный распред. щит и автомат того самого двигателя на 50 квт, и двигатель запускается по всем правилам звезда-треугольник и потом работает как ни в чём не бывало, а вот Аварийный Распред. Щит (считайте его таким же потребителем, он работает, питается) обесточивается, тут скорее всего втягивающая катушка К100 не выдерживает малейшие скачки напряжения, причём через раз )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
759
Бидон Автор поста Андрей Эйнав Час назад
F-6 мы пока оставим, там появится питание после запуска Аварийного Дизель-генератора. Но другие контакты на предмет дребезга обязательно проверю, я так проверять не умел, попробую, спасибо за совет. Мне кажется тут главная схема на стр.23 (фото 9). Всё остальное запитывается после запуска АДГ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Эйнав Бидон Час назад
Во!Значится,как ты есть корабельный мастер,берешь конденсатор от неоновой электрической лампочки и вешаешь параллельно катушке!Ищи где-то порядка 17 мКф,будет больше,-цепляй не боись!Пробивное на них должно быть порядка 400 вольт.Не будет хватать емкости,-вешай параллельно.Попробуй!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Андрей Эйнав 43 минуты назад
И еще.На самом контакторе,по схеме нарисован NC контакт 71-72.Может глючить и прогореть!Халтура твоего шкафа в том,что управление автоматикой делается ,обычно, напряжением 24в DC!Если-бы шкаф был собран так ,то этой исжоги бы небыло!Все,-надо бежать на объект.Попробуй стабилизировать катушку кондером,а лучше найти свежий "телемеханик" и поменять.Удачи,победи уже это чудо техники!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
759
Бидон Автор поста Андрей Эйнав 5 минут назад
Весьма благодарен. Насчёт "глючит" 71-72 сделаю, проверю, а подгореть это вряд ли, ведь он питает лишь катушку маленького контактора К1, который в схеме подписан "MAN OPEN/CLOSE" см. фото 9 и 12.

Теперь про кондёр - это вообще для меня эврика, т.е. все скачки\просадки он будет принимать на себя и в нужный момент отдавать заряд на катушку? Супер, не знал.

24VDC - существенное упущение разработчиков, но придётся работать с тем что есть.

Андрей, я займусь этой проблемой на следующей неделе, нужно проскочить конец-начало месяца, разгрести бумажки и прочие офисные дела, соберусь с силами-мыслям и постараюсь починить.

Спасибо за пожелания. Взаимно!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
kalinser 4 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
50k
Серый 4 часа назад
Если от всех генераторов такой результат с проседаниями, и то что это "раз на раз", то вероятно трансформатор глючит, и большая вероятность плохого контакта на главной подаюшей шине.
Я близко даже не знаком с судовой электромеханикой ) просто исхожу из жизненного и профессионального опыта работы со строительной техникой. Электричество , в принципе, везде одинаково)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
759
Бидон Автор поста Серый 3 часа назад
Там трансформаторы питают цепь управления, я проверю сопротивление их обмоток по возможности. Спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Свирепый Бамбр 4 часа назад
На woman.ru спрашивал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Доктор Джонс 4 часа назад
Вопросы, конечно, интересные... Но на этом сайте обычно тусуются вирусологи, политологи, токсикологи и военные аналитики...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
759
Бидон Автор поста Доктор Джонс 2 часа назад
Я знал что тут тусуется, мне было удобно использовать "фишки" как черновик - быстро удобно, + есть тут аккаунт, ну и конечно же для настроения, не горевать же...

Всё будет классно, прям классно классно )))
(с)Горохов 43 килограмма
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Taximaxi 4 часа назад
В любой непонятной ситуации применяете систему Гомера Симпсона. Облейте всё водой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Анатолий Соколов 4 часа назад
х.з. как на судовых генераторах - но на ТЭЦ просадка частоты в момент включения больших нагрузок происходит когда "высыхают" конденсаторы в системе возбуждения генератора ( они теряют ёмкость ) - и срабатывает защита по рассихронизации частоты генератора с сетью.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
759
Бидон Автор поста Анатолий Соколов 3 часа назад
Спасибо, но в судовых сетях допускается кратковременная просадка частоты на 3%. С частотой порядок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Антон 4 часа назад
Частичный Blackout на судне (вопрос к электромеханикам)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
759
Бидон Автор поста Антон 4 часа назад
началось...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Мефодий Бидон 4 часа назад
эт фигня - Вы еще на вконтактном Суртехе не были )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
BillyBonzz Бидон 4 часа назад
Бро, а как ты думал? Ты думал что попал на сайт профессиональных электромехаников по обслуживанию корабельных ГРЩ, АРЩ и АДГ?)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
BillyBonzz Бидон 4 часа назад
Дружище, проще всего в жизни давать советы, да еще в интернете. Советчиков всегда и везде как гавна за баней, сейчас пойдут советы вплоть до того, что тебе надо судно сменить, а лучше порт приписки. Надо вникать в проблему самому, изучать матчасть, читать профессиональную литературу, либо очно привлекать профессионалов к поиску и устранению неисправностей, а не искать советов в интернете да еще на развлекательном ресурсе.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
759
Бидон Автор поста BillyBonzz 3 часа назад
В данном случае использую "фишки" как черновик для наброски схем и фоток ибо узконаправленных сайтах я не смог закидать столько инфы, лишь дал там ссылку сюда.
Заодно дал самовыразиться заскучавшим советчикам ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Лучшие телевизоры с 4K качеством изображения: рейтинг 2020 года (4 фото) Лучшие телевизоры с 4K качеством изображения: рейтинг 2020 года (4 фото) Новый «Мейфлауэр» может стать первым полностью автономным судном, пересекающим Атлантику Новый «Мейфлауэр» может стать первым полностью автономным судном, пересекающим Атлантику Будни типичного электромонтёра Будни типичного электромонтёра Шторм подкинул американцам историческое судно Шторм подкинул американцам историческое судно La Datcha - первая в мире частная яхта-ледокол Олега Тинькова La Datcha - первая в мире частная яхта-ледокол Олега Тинькова Как сегодня живут моряки на судне: фотографии современного судна изнутри Как сегодня живут моряки на судне: фотографии современного судна изнутри
Бидон

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

759



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как преступник оставил ФБР с носом и избавил самолёты от парашютов.
2
92
Как преступник оставил ФБР с носом и избавил самолёты от парашютов.
Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам
2
89
Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Тыквенный чизкейк
3
3
Тыквенный чизкейк
Съемки "Аватара-2" завершены
0
5
Съемки "Аватара-2" завершены
Лучшие телевизоры с 4K качеством изображения: рейтинг 2020 года (4 фото)
Лучшие телевизоры с 4K качеством изображения: рейтинг 2020 года (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#прикол#авария#люди#природа#Душевное#истории#подборка#авария дня
#факты#история#животные#дтп#СССР#разное#прикольные#картинки#позитив#актеры
#интересно#интересное#россия#кино#авто авария#путешествия#искусство#москва#смешно#дети

На что жалуетесь?

Вернуться