Среди огромного количества шуток есть особый юмор — профессиональный. Шутят врачи, учителя, спортсмены и не только они.
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Метки: Тонко открытка русский язык
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ПОЛОЗА НЕВЕЗЕНИЯ
Сонная пыль залепила глаза.
Гладкие мчат полоза, полоза...
Ирина МАШИНСКАЯ
Нá сердце обе руки полоза,
Всем пародистам сказу я в глаза:
Зуть, сколько зелци соцится из вас!
Хузе, позалуй, лис порця и сглаз!
Я, мезду тем, задусевно пису,
Сотням и тысяцям ссястье несу
Сто вам месает меня поддерзать?
Нет продолзают как лосади рзать!..
Вот и к полозьям цепляться зацем?
Несто в стране нет вазнее проблем?
Ну, лазанула подумаес, грех!
В зызни осыбки бывают у всех.
Меньсе вниманья к таким мелоцям
Я зе тусуюсь, не сплю по ноцям;
Нервы колысутся, как колоса…
(В слове «тусуюсь», естественно, «са».)
Впроцем без послых и залких сю-сю,
Если я снова в себе оссюссю
Зазду зеланья и моссь кураза
Стану пецятать, на всех полоза!
- К вам приходит муза?
- А вот муза у меня нету, такая вот у меня в зызни зопа...