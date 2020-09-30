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15 обалденных юмористических открыток про великий и могучий русский язык

15 обалденных юмористических открыток про великий и могучий русский язык (15 фото)

Автор:
30 сентября 2020 14:06
Метки: Тонко   открытка   русский язык   
1695
15
Среди огромного количества шуток есть особый юмор — профессиональный. Шутят врачи, учителя, спортсмены и не только они.

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Метки: Тонко   открытка   русский язык   
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20k
Vazari 3 часа назад
Косил косой косой Косой.
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967
Pal. Evermind 44 минуты назад
Еще на тему муза/мужа...

ПОЛОЗА НЕВЕЗЕНИЯ

Сонная пыль залепила глаза.
Гладкие мчат полоза, полоза...
Ирина МАШИНСКАЯ

Нá сердце обе руки полоза,
Всем пародистам сказу я в глаза:
Зуть, сколько зелци соцится из вас!
Хузе, позалуй, лис порця и сглаз!

Я, мезду тем, задусевно пису,
Сотням и тысяцям ссястье несу
Сто вам месает меня поддерзать?
Нет продолзают как лосади рзать!..

Вот и к полозьям цепляться зацем?
Несто в стране нет вазнее проблем?
Ну, лазанула подумаес, грех!
В зызни осыбки бывают у всех.

Меньсе вниманья к таким мелоцям
Я зе тусуюсь, не сплю по ноцям;
Нервы колысутся, как колоса…
(В слове «тусуюсь», естественно, «са».)

Впроцем без послых и залких сю-сю,
Если я снова в себе оссюссю
Зазду зеланья и моссь кураза
Стану пецятать, на всех полоза!
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967
Pal. Evermind 55 минут назад
Сто ять – это ѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣѣ, придурки.
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3k
Шилов Час назад
На 7-ой картинке, про мировое блюдо, "Peace"("Мир") должно быть написано, а не "Pease"("Горох").
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13k
Петр 2 часа назад
"Мир" по-английски пишут не так, как написано на открытке.
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−145
Серега 2 часа назад
Правильно - российский язык, русский это старославянский, российский не славянский
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10k
Пумба Серега 4 минуты назад
Поправь шапочку из фольги, а то явно на сигнал с Кассиопеи накладывается помеха с Юпитера.
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17k
turyst 2 часа назад
15 обалденных юмористических открыток про великий и могучий русский язык
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1k
Chris Taylor 2 часа назад
смешно было про монаха и про вино только
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11k
Corvus Corax 2 часа назад
Из интервью с поэтессой...
- К вам приходит муза?
- А вот муза у меня нету, такая вот у меня в зызни зопа...
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