Американка получила открытку, отправленную 100 лет назад

Текст на открытке был самым обычным: "Дорогие двоюродные братцы! Надеюсь, у вас все хорошо. У нас все в порядке, только у мамы очень болят колени. Здесь ужасно холодно. Я сейчас закончил делать уроки по истории и скоро пойду спать. Папа бреется, а мама диктует мне ваш адрес. Сейчас мне уже пора закругляться и спать. Надеюсь, бабушка и дедушка здоровы. Не забывайте, пишите нам".