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Американка получила открытку, отправленную 100 лет назад

Американка получила открытку, отправленную 100 лет назад (6 фото)

Автор:
16 сентября 2020 12:03
Сообщество : Истории
Метки: история   мичиган   открытка   почта   путь длиною в век   раритет   сюрприз   удивительное рядом   
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Многие жалуются на медленную работу почты, но это настоящий реконд! На днях жительница штата Мичиган получила открытку, отправленную на ее адрес в 1920 году.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: история   мичиган   открытка   почта   путь длиною в век   раритет   сюрприз   удивительное рядом   
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Дмитр Стар 2 часа назад
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