Американка получила открытку, отправленную 100 лет назад

Многие жалуются на медленную работу почты, но это настоящий реконд! На днях жительница штата Мичиган получила открытку, отправленную на ее адрес в 1920 году.
В начале сентября 2020 года Бриттани Кич из Бельдинга, штат Мичиган, получила открытку, отправленную сто лет назад - 29 октября 1920 года. Сначала Бриттани подумала, что это чья-то шутка, но штампы на открытке и дешевая одноцентовая марка 1920 года убедили ее, что это настоящее почтовое отправление, которое по каким-то причинам задержалось на почте на целый век.
Бриттани переехала в новый дом только в 2018 году, поэтому ей и раньше приходили письма на имя прежних хозяев. Но имя Роя Макквина, которму была адресована поздравительная открытка к Хэллоуину, было ей назнакомо: скорее всего, его семья жила в Бельдинге очень давно.
Текст на открытке был самым обычным: "Дорогие двоюродные братцы! Надеюсь, у вас все хорошо. У нас все в порядке, только у мамы очень болят колени. Здесь ужасно холодно. Я сейчас закончил делать уроки по истории и скоро пойду спать. Папа бреется, а мама диктует мне ваш адрес. Сейчас мне уже пора закругляться и спать. Надеюсь, бабушка и дедушка здоровы. Не забывайте, пишите нам".
Бриттани решила найти Роя и его семью, чтобы передать им реликвию. В своих поисках она обратилась в социальные сети и даже привлекла редакцию популярной газеты New York Times. Пока Роя Макквина ей найти не удалось, зато ее история облетела весь мир.
Недавно Бриттани сообщила в соцсетях, что ей позвонили из New York Times: кажется, кто-то из родственников Роя вышел на связь с редакцией. Пока этого человека еще не проверили, но если это действительно окажется Рой Макквин или его родня, у почтовой истории длиной в сто лет будет по-настоящему волшебное заврешение!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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