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Что взять с собой в загробную жизнь

Что взять с собой в загробную жизнь (9 фото)

Автор:
30 сентября 2020 12:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Regia Anglorum   загробный мир   интересно   история   реконструкция   ритуал   
1184
9
Британские реконструкторы пофантазировали над тем, какие личные вещи захотели бы видеть на том свете. Мужчины отдали предпочтение оружию и книгам, женщины задумались о вязании и мягких игрушках.

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Метки: Regia Anglorum   загробный мир   интересно   история   реконструкция   ритуал   
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16  комментариев
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24k
Fat Lynx 3 часа назад
ничего ты туда не возьмешь...
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9k
Юра 58 минут назад
Вот этот парень знал толк в том что надо брать :)

Вот этот парень знал толк в том что надо брать :)
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3k
Vadim 2 часа назад
iddqd
idkfa
idclip
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9k
Сергей Гурковский 2 часа назад
Какая хорошенькая! Каждый момент фото оценил, почти влюбился!
Какая хорошенькая! Каждый момент фото оценил, почти влюбился!
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9k
Юра Сергей Гурковский 57 минут назад
И правда кошка супер :)))
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15k
Топпер Харли 2 часа назад
Ссылка coub.com
Что взять с собой в загробную жизнь
Что взять с собой в загробную жизнь
Что взять с собой в загробную жизнь
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1k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Что взять с собой в загробную жизнь
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9k
Хью́берт 2 часа назад
Что взять с собой в загробную жизнь
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
полные карманы петард и пущай кремируют
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30k
Nefrion Батончик с маком Час назад
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5k
Валерий Батончик с маком 53 минуты назад
-Один мужик, решив проверить правильность пословицы «есть еще порох в пороховницах», стал регулярно подсыпать себе в еду вместо соли порох. Заметив улучшение своего состояния, он продолжил поедать сей продукт.
Он прожил 108 лет, оставив после себя 10 детей, 29 внуков, 44 правнука и 5-метровую воронку на месте крематория.
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142
Василий Теркин 3 часа назад
Особенно с гитарой)
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Ничего не надо брать с собой. Если попадешь в рай, то там ты будешь на полном пансионе от Боженьки. Ангелы-лакеи будут тебя кормить, поить, купать и вытирать тебе попу после дефекации. Ну а в аду будешь сидеть голым в котле с кипящим маслом, так чте тебе ничего не потребуется.
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1k
Владимир 3 часа назад
в гробу карманов нет...
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856
Шурман 3 часа назад
Хрен ты что возьмешь , я вот помню как отец на моих глазах умер , и что он взял с собой ? новый костюм и ботинки ? . После чего кремация и мне только отдали урну с пеплом который я развеял над озером .
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548
satra 3 часа назад
Зачем бабочке листья, запасенные гусеницей?
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