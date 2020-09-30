Что взять с собой в загробную жизнь

Британские реконструкторы пофантазировали над тем, какие личные вещи захотели бы видеть на том свете. Мужчины отдали предпочтение оружию и книгам, женщины задумались о вязании и мягких игрушках.
Британское объединение Regia Anglorum, члены которого занимаются исторической реконструкцией жизни норманнов, викингов и саксов, предложило пофантазировать на тему: "что вы бы взяли с собой в загробную жизнь."
Эта традиция погребения с предметами повседневной жизни после христианизации сошла на нет, но участники объединения пофантазировали, какие вещи им бы пригодились в загробном мире.
Как видим, мужчины были весьма практичны, тогда как женские наборы для загробной жизни в большинстве своем оказались полны дорогих сердце вещиц: фото, мягких игрушек и подарков от близких.
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Он прожил 108 лет, оставив после себя 10 детей, 29 внуков, 44 правнука и 5-метровую воронку на месте крематория.