Минутка юмора от многодетной москвички: комиксы про радости родительства

Александра Власова из Москвы рисует жизненные и смешные комиксы о своих буднях многодетной мамы. Когда-то она переехала из Самары в столицу, и теперь живет там и творит в компании мужа и троих детишек: Амелии, Василисы и Димочки. Ее комиксы сильно отличаются от обычных «мамских»: они приправлены значительной долей сарказма и умением посмеяться над собой.
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