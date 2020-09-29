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Минутка юмора от многодетной москвички: комиксы про радости родительства

Минутка юмора от многодетной москвички: комиксы про радости родительства (11 фото)

Автор:
29 сентября 2020 18:21
Метки: комиксы   родители   юмор   
1513
11
Александра Власова из Москвы рисует жизненные и смешные комиксы о своих буднях многодетной мамы. Когда-то она переехала из Самары в столицу, и теперь живет там и творит в компании мужа и троих детишек: Амелии, Василисы и Димочки. Ее комиксы сильно отличаются от обычных «мамских»: они приправлены значительной долей сарказма и умением посмеяться над собой.

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Метки: комиксы   родители   юмор   
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11  комментариев
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5k
Вася 4 часа назад
развелось нытиков..
развелось нытиков..
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8k
gnyS i 6 минут назад
Уже первая фотка намекает на каком уровне находится их психическое здоровье...
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5k
Ковыль Перистый 2 часа назад
Соболезную
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219
Остап Ива́нович. 3 часа назад
Напомнило...
Напомнило...
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9k
Сергей Гурковский 4 часа назад
А по мне так вообще классный юмор. Поставил плюсик.
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11k
робт 4 часа назад
3.14здострадальческая чушь, такое ощущение что рисуют специально чтоб люди боялись рожать
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237
Сергей робт 2 часа назад
Не знаю что минусят. Не, ну там есть пару картинок, про прогулку и жаркую ночь, а так да хрень.
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1M
BuzzSumo 4 часа назад
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Сергей

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