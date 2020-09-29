Что нужно для содержания хомяка в доме

Приобретение домашнего грызуна – это всегда приятные хлопоты и радостное предвкушение нового обитателя в доме, который наполнит его озорным шуршанием и любовью. Отдавшись эмоциям, несложно забыть о самом главном: что нужно для хомяка, который вот-вот прибудет в новые апартаменты?
Одной лишь клеткой и гостинцами здесь не обойтись, а потому предлагаем вам краткий обзор самого необходимого для домашнего грызуна. Вы узнаете, как завести хомяка правильно и сделать его клетку комфортной для постоянного проживания.
Необходимые покупки для встречи хомячка
Основной список с важными атрибутами по содержанию джунгарика или сирийского хомячка укладывается в несколько наименований. Итак, до появления в доме питомца необходимо подготовить:
клетку;
поилку;
кормушку;
наполнитель;
колесо;
домик.
клетку;
поилку;
кормушку;
наполнитель;
колесо;
домик.
При покупке клетки для хомяка важно учитывать размеры питомца, подбирая оптимальное пространство будущего дома.
Подрастая, грызуны сирийской породы превосходят джунгарскую в два раза, поэтому малогабаритная клетка со временем может стать тесной.
Не забывайте, что в ней также необходимо разместить полезные аксессуары для питомца – беговое колесо и уютный домик, в котором хомячок будет с удовольствием спать.
Пренебрегать покупкой колесика с целью экономия пространства не стоит, поскольку тренажер для бега – это залог здоровья вашего питомца. Живущие в природе, грызуны ежедневно способны пробегать более 20 км в поисках пищи, что позволяет им сохранять крепкую физическую форму и сильный иммунитет. В домашних условиях, оставшись без возможности активно передвигаться, грызуны могут захандрить или же попросту располнеть, что отрицательно скажется на их здоровье.
Подрастая, грызуны сирийской породы превосходят джунгарскую в два раза, поэтому малогабаритная клетка со временем может стать тесной.
Не забывайте, что в ней также необходимо разместить полезные аксессуары для питомца – беговое колесо и уютный домик, в котором хомячок будет с удовольствием спать.
Пренебрегать покупкой колесика с целью экономия пространства не стоит, поскольку тренажер для бега – это залог здоровья вашего питомца. Живущие в природе, грызуны ежедневно способны пробегать более 20 км в поисках пищи, что позволяет им сохранять крепкую физическую форму и сильный иммунитет. В домашних условиях, оставшись без возможности активно передвигаться, грызуны могут захандрить или же попросту располнеть, что отрицательно скажется на их здоровье.
Небольшой деревянный домик внутри клетки заменит зверьку привычную для него норку, в которой можно укрыться от яркого света и спокойно отдохнуть. Часто хомячки используют такие домики в качестве кладовой, делая съедобные припасы. Поэтому аксессуар нужно чистить от 1 до 2 раз в неделю, периодически удаляя из него остатки провизии. Особенно это касается свежих продуктов, которыми лакомится грызун: кусочки бананов, сыра или мяса. Регулярная уборка защитит зверька от возможных пищевых отравлений, которые могут привести к печальным последствиям.
В качестве наполнителя для клетки можно использовать обычную солому или ее прессованные аналоги, которые легко купить в любом ветеринарном магазине.
Обязательно постелите в клетку качественную подстилку, способную впитывать не только отходы жизнедеятельности хомяка, но и специфические запахи.
Что должно быть в клетке у хомяка помимо наполнителя, так это бумажные салфетки или другая бумага мягкой структуры. С их помощью зверек будет сооружать себе уютные гнезда для выведения потомства, а также использовать в качестве туалета. Наполнив определенный уголок клетки салфетками, можно приучить грызуна к месту санитарной зоны, что существенно облегчит задачу по уборке его территории в будущем.
В качестве наполнителя для клетки можно использовать обычную солому или ее прессованные аналоги, которые легко купить в любом ветеринарном магазине.
Обязательно постелите в клетку качественную подстилку, способную впитывать не только отходы жизнедеятельности хомяка, но и специфические запахи.
Что должно быть в клетке у хомяка помимо наполнителя, так это бумажные салфетки или другая бумага мягкой структуры. С их помощью зверек будет сооружать себе уютные гнезда для выведения потомства, а также использовать в качестве туалета. Наполнив определенный уголок клетки салфетками, можно приучить грызуна к месту санитарной зоны, что существенно облегчит задачу по уборке его территории в будущем.
Что еще нужно хомяку в клетке для счастливой жизни
Самое время обратиться к дополнительным, но совсем необязательным аксессуарам, которые принесут джунгарскому или сирийскому питомцу дополнительную радость. К таким предметам относятся:
лестницы;
этажная полка;
труба;
гамак;
качели;
игрушки.
Перечисленные предметы спокойно можно отнести к излишествам, поскольку стратегического интереса для хомяков они не представляют. Передвижение по лестницам или плутание в пластмассовой трубе зверьку успешно заменяет беговое колесо, при помощи которого расходуется значительная часть энергии и тренируются все мышцы маленького грызуна. Разумеется, при наличии просторной клетки и желания предоставить питомцу весь спектр возможных развлечений, покупка таких предметов не возбраняется.
Но не забывайте о качестве игрушек. Выбирая пластмассовые машинки или туннели, обращайте внимание на возможные дефекты предметов. Они не должны содержать трещин или небольших щелей, поскольку подвижное животное может поранить лапку, угодив в такое отверстие. Выбраться самостоятельно ему будет сложно и, пытаясь освободиться, хомяк может пострадать еще больше.
лестницы;
этажная полка;
труба;
гамак;
качели;
игрушки.
Перечисленные предметы спокойно можно отнести к излишествам, поскольку стратегического интереса для хомяков они не представляют. Передвижение по лестницам или плутание в пластмассовой трубе зверьку успешно заменяет беговое колесо, при помощи которого расходуется значительная часть энергии и тренируются все мышцы маленького грызуна. Разумеется, при наличии просторной клетки и желания предоставить питомцу весь спектр возможных развлечений, покупка таких предметов не возбраняется.
Но не забывайте о качестве игрушек. Выбирая пластмассовые машинки или туннели, обращайте внимание на возможные дефекты предметов. Они не должны содержать трещин или небольших щелей, поскольку подвижное животное может поранить лапку, угодив в такое отверстие. Выбраться самостоятельно ему будет сложно и, пытаясь освободиться, хомяк может пострадать еще больше.
Что нужно знать о хомяках в перспективе
Появление в доме грызуна не ограничивается первоочередным набором предметов, поскольку постоянное пребывание в клетке не решит задачу правильного содержания степных зверьков. Учитывая особенности здоровья и природу животных, не лишними будут следующие приобретения:
прогулочный шар;
специальная переноска;
минеральный камень.
Постоянное пребывание в клетке может наскучить питомцу, поскольку на вольной жизни эти существа привыкли находиться в движении – исследовать окрестности, добывая пищу. Весьма кстати будет купить хомячку прогулочный шар, в котором животное сможет безопасно передвигаться по всей квартире, а хозяину не придется беспокоиться о его пропаже.
Наличие переноски станет актуальным уже на второй месяц пребывания питомца в доме, поскольку ему предстоит поход в ветеринарную клинику за получением необходимых прививок. Помимо прививания зверьки имеют свойство болеть, требуя срочного осмотра врача. Перемещать животное в картонной коробке сопряжено с риском его побега: по дороге к доктору хомячок может прогрызть отверстие в «переноске» и ретироваться без возможности вернуться к любимому хозяину.
Установка в клетке минерального камня позволит грызуну ежедневно пополнять витаминные запасы организма, время от времени отгрызая полезные кусочки минералов. Так он сможет эффективно укрепить зубки и костную систему, сохранив крепкое здоровье.
Не стоит забывать, что нужно хомяку в качестве дополнительной подкормки преподносить не только специальный камень, но и отдельный комплекс витаминов.
Они могут содержаться в сбалансированном питании, созданном специально для домашних грызунов.
Для появления в доме хомячка требуется совсем немного обязательных предметов, которые создадут комфортные условия жизни, наполнив ее активностью, сытостью и уютом. Самое главное – это подобрать качественные аксессуары и наполнитель, пользуясь которыми, зверек не сможет нанести вреда здоровью.
прогулочный шар;
специальная переноска;
минеральный камень.
Постоянное пребывание в клетке может наскучить питомцу, поскольку на вольной жизни эти существа привыкли находиться в движении – исследовать окрестности, добывая пищу. Весьма кстати будет купить хомячку прогулочный шар, в котором животное сможет безопасно передвигаться по всей квартире, а хозяину не придется беспокоиться о его пропаже.
Наличие переноски станет актуальным уже на второй месяц пребывания питомца в доме, поскольку ему предстоит поход в ветеринарную клинику за получением необходимых прививок. Помимо прививания зверьки имеют свойство болеть, требуя срочного осмотра врача. Перемещать животное в картонной коробке сопряжено с риском его побега: по дороге к доктору хомячок может прогрызть отверстие в «переноске» и ретироваться без возможности вернуться к любимому хозяину.
Установка в клетке минерального камня позволит грызуну ежедневно пополнять витаминные запасы организма, время от времени отгрызая полезные кусочки минералов. Так он сможет эффективно укрепить зубки и костную систему, сохранив крепкое здоровье.
Не стоит забывать, что нужно хомяку в качестве дополнительной подкормки преподносить не только специальный камень, но и отдельный комплекс витаминов.
Они могут содержаться в сбалансированном питании, созданном специально для домашних грызунов.
Для появления в доме хомячка требуется совсем немного обязательных предметов, которые создадут комфортные условия жизни, наполнив ее активностью, сытостью и уютом. Самое главное – это подобрать качественные аксессуары и наполнитель, пользуясь которыми, зверек не сможет нанести вреда здоровью.
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