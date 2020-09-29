Что нужно для содержания хомяка в доме

Появление в доме грызуна не ограничивается первоочередным набором предметов, поскольку постоянное пребывание в клетке не решит задачу правильного содержания степных зверьков. Учитывая особенности здоровья и природу животных, не лишними будут следующие приобретения:



прогулочный шар;

специальная переноска;

минеральный камень.

Постоянное пребывание в клетке может наскучить питомцу, поскольку на вольной жизни эти существа привыкли находиться в движении – исследовать окрестности, добывая пищу. Весьма кстати будет купить хомячку прогулочный шар, в котором животное сможет безопасно передвигаться по всей квартире, а хозяину не придется беспокоиться о его пропаже.



Наличие переноски станет актуальным уже на второй месяц пребывания питомца в доме, поскольку ему предстоит поход в ветеринарную клинику за получением необходимых прививок. Помимо прививания зверьки имеют свойство болеть, требуя срочного осмотра врача. Перемещать животное в картонной коробке сопряжено с риском его побега: по дороге к доктору хомячок может прогрызть отверстие в «переноске» и ретироваться без возможности вернуться к любимому хозяину.



Установка в клетке минерального камня позволит грызуну ежедневно пополнять витаминные запасы организма, время от времени отгрызая полезные кусочки минералов. Так он сможет эффективно укрепить зубки и костную систему, сохранив крепкое здоровье.



Не стоит забывать, что нужно хомяку в качестве дополнительной подкормки преподносить не только специальный камень, но и отдельный комплекс витаминов.



Они могут содержаться в сбалансированном питании, созданном специально для домашних грызунов.



Для появления в доме хомячка требуется совсем немного обязательных предметов, которые создадут комфортные условия жизни, наполнив ее активностью, сытостью и уютом. Самое главное – это подобрать качественные аксессуары и наполнитель, пользуясь которыми, зверек не сможет нанести вреда здоровью.