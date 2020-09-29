FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 8798 постов • 1113 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные 
Что нужно для содержания хомяка в доме

Что нужно для содержания хомяка в доме (7 фото + 1 видео)

Автор:
29 сентября 2020 08:26
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   зверек   содержание   фото   хомяк   
273
7
1
Приобретение домашнего грызуна – это всегда приятные хлопоты и радостное предвкушение нового обитателя в доме, который наполнит его озорным шуршанием и любовью. Отдавшись эмоциям, несложно забыть о самом главном: что нужно для хомяка, который вот-вот прибудет в новые апартаменты?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   животные   зверек   содержание   фото   хомяк   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
Denis 2 часа назад
В первую очередь убедитесь, что у вас дома есть пустая коробка из под обуви...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Алеksей 43 минуты назад
в первую очередь нужен сам хомяк, т.к. без хомяка его содержание бессмысленно и вызывает вопросы у психолога
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд Ловкий хомяк нашёл способ достать вкусняшки из крошечной банки Ловкий хомяк нашёл способ достать вкусняшки из крошечной банки "Кто это сделал?": бультерьер делает вид, что не слышит нотации хозяйки "Кто это сделал?": бультерьер делает вид, что не слышит нотации хозяйки Редкий сумчатый зверь повадился совершать набеги на алкомаркет Редкий сумчатый зверь повадился совершать набеги на алкомаркет 11 идей как сделать когтеточку для кошки своими руками 11 идей как сделать когтеточку для кошки своими руками Бурый медведь Бурый медведь
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

811729



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
«Я понимал, что нарушаю госграницу…»
7
45
«Я понимал, что нарушаю госграницу…»
Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец
0
216
Виктор Ильичев: отъезд в США стал для него дорогой в один конец
﻿
Набирающие популярность в сообществах
В кадре-счастье! ч.2
0
2
В кадре-счастье! ч.2
Цивилизация добралась до белых медведей
1
1
Цивилизация добралась до белых медведей
Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд
Отрыв, такой отрыв: туристы, потерявшие всякий стыд
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Гарри Поттер и Философский парень
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#австралия#авария#яавтор#автомобили#океан#прикольные#авто авария#пляж
#факты#история#в мире#люди#интересное#дтп#сша#война#картинки#позитив
#интересно#животные#прикол#природа#россия#море#автомир#настроение#комментарии#своими руками

На что жалуетесь?

Вернуться