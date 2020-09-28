Когда застаешь шершня за этим занятием, то он может подпустить на метр или 60 сантиметров. Далее взлетает, с гудением подлетает к наблюдателю, может показаться, что это атака. Человек разумный не будет махать руками, поскольку пока причины для настоящей атаки и насекомого нет. Но и бросать старую доску, добычливое месторождение строительной целлюлозы он (а вернее она) не станет. Я отошел в сторону, снял всю одежду, которая была пропитана средством от клещей и комаров, переоделся в деревенское тряпье, висящее в сарае. Не знаю, есть ли у шершней средства обоняния, но пропитанная запахом сена и пыли гимнастерка поможет мне стать незаметным. Зверь, которого я караулил, появлялся на доске через каждые 10-25 минут и в один из перерывов я залег со штативом и камерой у приглянувшегося места.