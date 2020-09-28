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Шершни — «летающие тигры»

Шершни — «летающие тигры» (20 фото)

Автор:
28 сентября 2020 20:32
Метки: животные   факты   фото   шершни   
796
20
Шершни — это наиболее крупные осы, имеющие размеры до 55 мм в длину. Существуют истории о том, что три или пять укусов шершня могут убить человека. В Тайване их называют «пчелой-тигром», в Японии — «воробьем-пчелой», из-за огромного размаха его крыльев.
Сегодня мы присмотримся к этим опасным насекомым, к их общественному образу жизни и заглянем внутрь их гнезда.

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Метки: животные   факты   фото   шершни   
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12k
aalexey3 5 часов назад
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Сергей Автор поста aalexey3 4 часа назад
Что-то подобное слышал, но где демонстрация результата?
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75
Кондратий Собакин Полчаса назад
У меня дача совсем близко к МКАД. Не знаю, где именно, но где-то шершни гнездятся. Может быть даже и не у меня. Но каждый раз, приезжая главным образом по выходным, двух-трех за лето наблюдаю. Подлетит такой, покружится, погудит и улетает восвояси по своим делам. Попыток нападения, слава богу, не было. Было дело, что пару раз залетали в дом или в сарай. Но тут я с ними быстро расправлялся. Под рукой всегда баллончики с мощными ядохимикатами - Коброй или Рэйдом, или еще с чем-то подобным. Пш-ш-ш-ик и готово! Крутое пике и об землю! А вот этом году, в связи с самоизоляцией и удаленкой, практически все лето безвылазно просидел на даче. И ни одного шершня ни разу не видел и даже ихнего гудения ни разу не слышал. К слову сказать, что пчел, шмелей, бабочек и даже как правило вездесущих ос, этим летом тоже почти не было.
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19k
Юрьевич Час назад
"На кордон должны были заезжать студентки Псковского университета."

Ждём новых фоток!
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4k
Александр 4 часа назад
Кто же их сконструировал?
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464
neo Александр 2 часа назад
Эволюция
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6k
Караганда 4 часа назад
карантину уж почти год -а вы про шершней.
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Енот Полиграфович 5 часов назад
На Еву Тушенкину похожи...удивительное сходство.
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