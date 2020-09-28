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McDonald’s запустил забавную уличную рекламу

McDonald’s запустил забавную уличную рекламу (11 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 13:58
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Макдоналдс   билборды   дизайн   идея   креатив   необычная реклама   реклама   три билборда   
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В Париже появилось несколько рекламных билбордов с изображением узнаваемых блюд из "Макдоналдса". Явно указывать бренд нет необходимости - сразу понятно, что рекламируется. Фишка новой кампании, разработанной парижским агентством TBWA Paris, - форма билбордов. Они так привлекательны и аппетитны, что кто-то уже не удержался и откусил пару кусочков!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Макдоналдс   билборды   дизайн   идея   креатив   необычная реклама   реклама   три билборда   
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8  комментариев
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192
Павел Леонов 37 минут назад
Это до первого случая, когда кто-либо хорошенько не приложится своей бестолковкой к острым краям такой рекламы.
У нас бы за такую рекламу рано или поздно привлекли бы по какой-либо статье как за установку постамента не отвечающим требованиям безопасности.
Мало не покажется как установщикам, так возможно и тем, кто вписан в договор-подряда.
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809
Walther 16 минут назад
Если честно, это Макдональдс, уже достал своей мало того, что навязчивой, так еще и откровенно глупой рекламой. По сути, фрики, снимают ролики про фриков, которые при виде вывески Макдональдса, того гляди начнут онанировать от счастья!!!
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6k
Wollas Час назад
Если от зубов остался черный след то подразумевается, что кусали негры, а это уже оголтелый расизм. И как они об этом не подумали?
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2k
Юрий Злой 2 часа назад
было бы еще здорово, если бы оно в реальности выглядело так как на рекламе
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Умный в эти забегаловки не пойдёт!
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2k
смт Александр Иванов Час назад
Пойдет в KFC-)
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4k
Александр Иванов смт 38 минут назад
А это не лучше!
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18k
Тр-тр Митя Александр Иванов Полминуты назад
А куда идти, когда необходимо кишку набить?
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