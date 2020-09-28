McDonald’s запустил забавную уличную рекламу

Выглядит действительно забавно и немного странно, но ведь в этом вся суть рекламы. Рекламы не раздражающей, а привлекающей внимание и бьющей прямо в цель.



Обратите внимание: на щитах отсутствует упоминание бренда. Да, картофель в красно-желтой упаковке, но ни одного слова о том, что это McDonald’s, нет. Тут и без слов всё ясно! Хотя, по идее, точно так же может выглядеть реклама любой другой сети фастфуда.