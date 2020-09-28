McDonald’s запустил забавную уличную рекламу

В Париже появилось несколько рекламных билбордов с изображением узнаваемых блюд из "Макдоналдса". Явно указывать бренд нет необходимости - сразу понятно, что рекламируется. Фишка новой кампании, разработанной парижским агентством TBWA Paris, - форма билбордов. Они так привлекательны и аппетитны, что кто-то уже не удержался и откусил пару кусочков!
Вы когда-нибудь были настолько голодны, чтобы у вас возникла идея откусить от рекламного щита?
Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's в рекламе вроде бы не нуждается, но, тем не менее, регулярно придумывает новые веселые способы привлечь к себе внимание.
Недавно в Париже появились три уличных билборда с изображением фирменных гамбургеров и упаковки картофеля фри. Все как обычно, за исключением того, что все щиты "надкушены".
Выглядит действительно забавно и немного странно, но ведь в этом вся суть рекламы. Рекламы не раздражающей, а привлекающей внимание и бьющей прямо в цель.
Обратите внимание: на щитах отсутствует упоминание бренда. Да, картофель в красно-желтой упаковке, но ни одного слова о том, что это McDonald’s, нет. Тут и без слов всё ясно! Хотя, по идее, точно так же может выглядеть реклама любой другой сети фастфуда.
Обратите внимание: на щитах отсутствует упоминание бренда. Да, картофель в красно-желтой упаковке, но ни одного слова о том, что это McDonald’s, нет. Тут и без слов всё ясно! Хотя, по идее, точно так же может выглядеть реклама любой другой сети фастфуда.
На видео, демонстрирующем те же рекламные щиты, пояснение о том, что это действительно McDonald’s, уже есть, - в конце ролика появляются классические золотые арки.
Создатели "надкушенных" билбордов - рекламное агентство TBWA Paris. Штаб-квартира агентства находится в Нью-Йорке, но филиалы есть по всему миру, включая Париж. Цель TBWA - создание инновационной рекламы, поднимающей настроение.
Создатели "надкушенных" билбордов - рекламное агентство TBWA Paris. Штаб-квартира агентства находится в Нью-Йорке, но филиалы есть по всему миру, включая Париж. Цель TBWA - создание инновационной рекламы, поднимающей настроение.
TBWA Paris - это команда, которая занимается рекламными щитами, и они работают с McDonald’s с 1985 года.
Рекламное видео
Как вам идея парижских рекламщиков?
Источник: — переведено специально для fishki.net
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У нас бы за такую рекламу рано или поздно привлекли бы по какой-либо статье как за установку постамента не отвечающим требованиям безопасности.
Мало не покажется как установщикам, так возможно и тем, кто вписан в договор-подряда.