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Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам

Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам (5 фото)

Автор:
28 сентября 2020 12:02
Сообщество : Истории из жизни
Метки: ЭКО-клиника   биоматериал   великобритания   донорство спермы   
964
5
Нил Гаскелл засудил клинику ЭКО из-за нарушения пункта договора. Заполняя анкету, донор подчеркнул, что хотел бы осчастливить детьми только полноценные гетеросексуальные пары. А на деле вышло не так.

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Метки: ЭКО-клиника   биоматериал   великобритания   донорство спермы   
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11  комментариев
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28k
Azesh 42 минуты назад
а я уважаю его принципы.
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Azesh Ям Полчаса назад
пока бесплатно. Я бы тоже не хотел, чтобы мой биологический ребенок воспитывался в семье геев. Не доверяю я им.
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Алексей 7 минут назад
хоть кто-то не зассал против гомосятины выступить
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Алексей 23 минуты назад
Загнобят сейчас мужика.
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2k
Frank Borman 24 минуты назад
Что то как то не толерантно. Как можно запретить лесби и п@дорам иметь детишек? Сексуальные извращенцы и дегенераты тожы должны рожать себе подобных. Через несколько поколений Европа и США выродятся, и тогда коммунистический Китай и скрепная Россия будут править миром.
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4k
Иван Frank Borman 10 минут назад
Зачем китайцам с кем то делить мир?
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Кыся 24 минуты назад
Нормально так порукоблудил... Сдается мне, он заранее все знал.
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Фантом Полчаса назад
Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам
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299
Алксандр Шевченко Фантом 11 минут назад
Тут ещё картинка должна быть, кто крикнул ломится вперёд и кричит не [мат] - человеком не станешь.
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11k
робт 48 минут назад
а перед ними типа отчитываются?
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