Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам

Нил Гаскелл засудил клинику ЭКО из-за нарушения пункта договора. Заполняя анкету, донор подчеркнул, что хотел бы осчастливить детьми только полноценные гетеросексуальные пары. А на деле вышло не так.
Нил Гаскелл стал донором спермы в 2010 году и с тех пор неоднократно пополнял запасы биоматериала, помогая бездетным парам обзавестись потомством.
Однако сотрудничество с клиникой по репродукции закончилось плачевно: британец подал на медучреждение в суд за неправильный выбор родителей.
При проверке выяснилось, что сперма Гаскела пошла на оплодотворение одиноких женщин и лесбиянок, тогда как в своей анкете британец указал, что хотел бы отдать биоматериал исключительно гетеросексуальным парам.
За годы донорства Гаскел стал биологическим отцом 13 раз, и из них лишь четверо детей родилось у гетеросексуальных пар. При этом, британец не считает себя гомофобом. Он также не против матерей-одиночек, но мужчина уверен, что детям лучше воспитываться в полноценной семье. "С биологией не поспоришь. И если если дети рождаются при помощи моей спермы, у них должны быть мать и отец", - уверен Гаскел. "Я беспокоился о том, как их будут воспитывать, будут ли над ними издеваться на детской площадке, если у них будет две мамы. Я не хотел бы этого для своих детей. Я согласен, что это вызовет разногласия, но я так чувствую".
По иронии судьбы, британец является не только донором спермы, но и клиентом клиники - со своей женой он в течение 14 лет пытался зачать ребенка. Жене Гаскела было проведено экстракорпоральное оплодотворение, но процедура не привела к долгожданной беременности. Семенной материал британца был очень хорош, и клиника предложила ему стать донором. Такой шаг позволил снизить стоимость следующей процедуры ЭКО с £3,500 до £1,200. Однако Гаскел, осознавая большую ответственность за будущих детей, прямо указал в анкете, для кого бы он хотел отдать свою сперму, но клиника решила иначе. В ходе выявленной аудиторской проверки CARE Fertility Clinic - крупнейший в Великобритании поставщик услуг ЭКО - связалась с Нилом и сообщила ему, что в распределении биоматериала бли допущены ошибки.
Согласно британскому закону от 2005 года дети, зачатые путем ЭКО, по достижении 18 лет могут узнать контакты своих биологических родителей и связаться с ними, если пожелают. Хотя в HFEA (Комитете Великобритании по оплодотворению и эмбриологии человека) утверждают, что клинике не следовало принимать г-на Гаскелла в качестве донора, поскольку его взгляды противоречат Закону о равенстве (согласно ему доноры клиники не могут дикриминировать защищенные группы), суд счел доводы британца разумными. Он стал донором до принятия этого закона в 2010 году, а значит, медучреждение нарушило его права. В итоге Гаскелу после четырехлетней тяжбы удалось отсудить пятизначную сумму.
Согласно британскому закону от 2005 года дети, зачатые путем ЭКО, по достижении 18 лет могут узнать контакты своих биологических родителей и связаться с ними, если пожелают. Хотя в HFEA (Комитете Великобритании по оплодотворению и эмбриологии человека) утверждают, что клинике не следовало принимать г-на Гаскелла в качестве донора, поскольку его взгляды противоречат Закону о равенстве (согласно ему доноры клиники не могут дикриминировать защищенные группы), суд счел доводы британца разумными. Он стал донором до принятия этого закона в 2010 году, а значит, медучреждение нарушило его права. В итоге Гаскелу после четырехлетней тяжбы удалось отсудить пятизначную сумму.
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