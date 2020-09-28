Донор спермы подал в суд на клинику, передавшую его биоматериал однополым парам

По иронии судьбы, британец является не только донором спермы, но и клиентом клиники - со своей женой он в течение 14 лет пытался зачать ребенка. Жене Гаскела было проведено экстракорпоральное оплодотворение, но процедура не привела к долгожданной беременности. Семенной материал британца был очень хорош, и клиника предложила ему стать донором. Такой шаг позволил снизить стоимость следующей процедуры ЭКО с £3,500 до £1,200. Однако Гаскел, осознавая большую ответственность за будущих детей, прямо указал в анкете, для кого бы он хотел отдать свою сперму, но клиника решила иначе. В ходе выявленной аудиторской проверки CARE Fertility Clinic - крупнейший в Великобритании поставщик услуг ЭКО - связалась с Нилом и сообщила ему, что в распределении биоматериала бли допущены ошибки.



Согласно британскому закону от 2005 года дети, зачатые путем ЭКО, по достижении 18 лет могут узнать контакты своих биологических родителей и связаться с ними, если пожелают. Хотя в HFEA (Комитете Великобритании по оплодотворению и эмбриологии человека) утверждают, что клинике не следовало принимать г-на Гаскелла в качестве донора, поскольку его взгляды противоречат Закону о равенстве (согласно ему доноры клиники не могут дикриминировать защищенные группы), суд счел доводы британца разумными. Он стал донором до принятия этого закона в 2010 году, а значит, медучреждение нарушило его права. В итоге Гаскелу после четырехлетней тяжбы удалось отсудить пятизначную сумму.