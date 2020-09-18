Мужчина проехался в автобусе с огромной змеей на шее

Пассажиры междугороднего автобуса Суинтон - Манчестер (Великобритания) испытали шок, когда на одной из остановок в автобус зашел мужчина, лицо которого было обмотано "шарфом" из живой змеи. Защитной маски на нем не было, но он успешно закрывал лицо рептилией.
Необычный пассажир зашел, когда автобус сделал остановку в Салфорде. Потрясенные пассажиры в изумлении смотрели, как он занял место у окна, а через какое-то время снял змею с шеи и позволил ей обвиться вокруг поручня.
По словам очевидцев, животное никого не побеспокоило и люди не испугались, хотя потрясение было довольно сильным.
Ношение маски в транспорте в Великобритании сейчас обязательно из-за ковида, однако этот мужчина явно пошел против правил. Вернее, создал собственные.
В транспортной компании по поводу этого инцидента заявили следующее: "В руководстве правительства четко указано, что это не обязательно должна быть хирургическая маска, и что пассажиры могут сделать ее сами или носить что-то подходящее, например, шарф или бандану. Однако мы не считаем, что это распространяется на использование змеиной кожи, особенно когда она все еще прикреплена к змее".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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