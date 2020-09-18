Мужчина проехался в автобусе с огромной змеей на шее

В транспортной компании по поводу этого инцидента заявили следующее: "В руководстве правительства четко указано, что это не обязательно должна быть хирургическая маска, и что пассажиры могут сделать ее сами или носить что-то подходящее, например, шарф или бандану. Однако мы не считаем, что это распространяется на использование змеиной кожи, особенно когда она все еще прикреплена к змее".