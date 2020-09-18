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Мужчина проехался в автобусе с огромной змеей на шее

Мужчина проехался в автобусе с огромной змеей на шее (4 фото)

Автор:
18 сентября 2020 13:16
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: великобритания   забавно   забавный случай   змея   змея в городе   рептилия   ручная   
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4
Пассажиры междугороднего автобуса Суинтон - Манчестер (Великобритания) испытали шок, когда на одной из остановок в автобус зашел мужчина, лицо которого было обмотано "шарфом" из живой змеи. Защитной маски на нем не было, но он успешно закрывал лицо рептилией.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: великобритания   забавно   забавный случай   змея   змея в городе   рептилия   ручная   
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4  комментария
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Acu900 2 часа назад
Неповезло мужику с тещей. Она ему на шею села...
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86k
сапер Водичка Полчаса назад
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6k
Перст Указующий Час назад
я так понял, весь шум из-за отсутствия маски.
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
Боа
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