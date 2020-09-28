30 блюд грузинской кухни, которые обязательно нужно попробовать

1. Пури
Грузины пекут хлеб в традиционных глиняных печах, называемых тоне. Огонь горит на дне печи и раскаляет ее стенки, на которые пекарь-грузин «шлепает» лепешки так, что они прикрепляются и выпекаются в вертикальном состоянии.
2. Хачапури
Имеретинский – круглый с сыром внутри.
3. Назуки
4. Чвиштари
5. Сулугуни
6. Надуги
7. Джонджоли
8. Салат
9. Грузинский куриный салат
10. Оливье или русский картофельный салат
11. Бадриджани
12. Пхали
13. Долма
14. Хинкали
15. Чихиртма
16. Мцвади
17. Жареный картофель
18. Лобио
20. Чакапули
21. Харчо
22. Форель в гранатовом соусе
23. Мацони
24. Чурчхела
25. Чири
26. Боржоми
27. Лимонад
28. Воды Лагидзе
29. Традиционное вино
30. Чача
Этот список далеко не полон, в грузинской кухне есть еще очень много вкусных блюд. Когда окажетесь в Грузии, ешьте всего и побольше – лучше набрать пару лишних килограммов, чем жалеть об упущенной возможности познать одну из удивительнейших кухонь мира.
Источник:
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"26. Боржоми" - давно подозревали, что оно "варится", а не добывается из под земли.