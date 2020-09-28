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30 блюд грузинской кухни, которые обязательно нужно попробовать

30 блюд грузинской кухни, которые обязательно нужно попробовать (34 фото)

Автор:
28 сентября 2020 09:34
Сообщество : Еда
Метки: блюда   вкуснотень   грузинская кухня   еда   кухня мира   фото   
982
34
Читайте, берите на заметку и обязательно приезжайте пробовать.

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Метки: блюда   вкуснотень   грузинская кухня   еда   кухня мира   фото   
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12  комментариев
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2k
au3 Час назад
"17. Жареный картофель" - вот это точно надо попробовать. Вай вай какое блюдо.
"26. Боржоми" - давно подозревали, что оно "варится", а не добывается из под земли.
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3k
Profinerus 2 минуты назад
А где чахохбили и цыплёнок табака(тапака)? Лучше бы их в посте разместил, а не оливье и боржоми.
А где чахохбили и цыплёнок табака(тапака)? Лучше бы их в посте разместил, а не оливье и боржоми.
А где чахохбили и цыплёнок табака(тапака)? Лучше бы их в посте разместил, а не оливье и боржоми.
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2k
Alex 13 минут назад
Нет, ребята, ушел ваш поезд...
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12k
Максим 17 минут назад
боржоми это блюдо?
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12k
Максим 17 минут назад
не сулугуни,а сулгуни
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3k
Profinerus Максим 11 минут назад
Да нет, дружок, ты не прав! Название этого сыра - сулугуни!
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2k
portroy 20 минут назад
Дочитал до "Оливье" и закрыл)
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33k
Mich_Man 24 минуты назад
30 блюд грузинской кухни, которые обязательно нужно попробовать
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7k
krivsan 51 минуту назад
такахули
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1k
Скальпы Гуронов 2 часа назад
Не, не, не... Помэрла так помэрла. Жрите сами свои чохохбили...
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57k
Доктор Джонс 2 часа назад
Чуть слюной не подавился...
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