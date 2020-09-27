Австралийский Брисбен. Центр города. Продолжение

Брисбен не может быть некрасивым. Любое место в нем имеет свою душевность и свое настроение.
Здесь вы можете подремонтировать свой велосипед. Бесплатно. Такие станции ремонта встречаются в городе довольно часто.
Удалось сделать невозможное - снять эту надпись без фотографирующихся на ее фоне, туристов
Авторский пост
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