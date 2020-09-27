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Австралийский Брисбен. Центр города. Продолжение

Австралийский Брисбен. Центр города. Продолжение (22 фото)

Автор:
27 сентября 2020 11:01
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь за границей   австралия   большие города   брисбен   интересеное   страны мира   яавтор   
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22
Брисбен не может быть некрасивым. Любое место в нем имеет свою душевность и свое настроение.

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Метки: Жизнь за границей   австралия   большие города   брисбен   интересеное   страны мира   яавтор   
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Я Только спросить. 4 часа назад
Y вас есть родственники в Австралии?
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Илья Лисс Автор поста Я Только спросить. 4 часа назад
С 2000-го жил частично с Австралии, частично в Европе, а года три назад перевез все в Брисбен и с того времени никуда не выезжал. А может вы перестанете темнить и наконец выскажите свою главную мысль? :)
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Агасфер 3 часа назад
Браво автор. Продолжай в том же духе.
Австралия, Новая Зеландия и Япония - 3 страны, побывав в которых, я ощущал себя на другой планете
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uuid 4 часа назад
горшочек не вари! не для того я из австралии свалил, чтобы тут про нее читать...
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Илья Лисс Автор поста uuid 4 часа назад
Обычно из Австралии "валят" те, кому не продлевают визу :) Я даже рассказывал об этом здесь:
Ссылка youtu.be
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uuid Илья Лисс 21 минуту назад
обычно это в ваших фантазиях) у меня гражданство
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Илья Лисс Автор поста 5 часов назад
У меня на канале есть большая серия видео про Брисбен. Вот первая часть:
Ссылка youtu.be
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Илья Лисс
Меня зовут Илья Лисс, я снимаю для вас только красивые, позитивные и честные видео рассказы и интересные истории об Австралии и странах мира.
https://www.youtube.com/channel/UCu8uswaDKnnA7V6lCEfxI4A/videos 100% авторские работы. Не коммерческий проект, без встроенной рекламы. Красивые и позитивные рассказы об Австралии и странах мира. :)
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