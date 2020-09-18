19-летняя девушка пять лет копила на собственный дом

Мэдисон начала мечтать о своем доме с 11 лет. Сначала она экономила карманные деньги, а как только ей исполнилось 14 лет и она получила право устроиться на работу, она пошла в "Макдоналдс".



Среднюю школу она закончила на год раньше и была принята в университет, но решила вместо этого устроиться на постоянную работу и стала онлайн-менеджером по работе с медиа.