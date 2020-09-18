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19-летняя девушка пять лет копила на собственный дом

19-летняя девушка пять лет копила на собственный дом (4 фото)

Автор:
18 сентября 2020 12:51
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: австралия   взнос   жилищный вопрос   заем   и такое бывает   строительство дома   целеустремленность   
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Мэдисон Пикеринг из Квинсленда (Австралия) с детства мечтала о собственном жилье. Она пошла работать в "Макдоналдс" в 14 лет, еще учась в школе. После окончания школы девушка даже отказалась от места в университете, чтобы продолжить работать на полную ставку. Вот это целеустремленность...

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: австралия   взнос   жилищный вопрос   заем   и такое бывает   строительство дома   целеустремленность   
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11  комментариев
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Игорь 53 минуты назад
Походу пожрать она себе тоже не отказывала.
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Афраний 18 минут назад
Круто.А я только в 27 лет накопил на тррёхкомнатную.
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Владимир 37 минут назад
Жрала бы поменьше ,за два бы справилась и может быть появилась талия.
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Борис Карабанов 47 минут назад
Интересно, а сколько лет надо работать в Макдоналдсе в России, чтобы построить дом, не отказывая при этом себе в еде?
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Frank Borman Борис Карабанов 37 минут назад
Если твой папа Сечин или Шувалов, то за полгода управишься.
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Алекс Борис Карабанов Полчаса назад
Столько же сколько и в Австралии. Лет 100.
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dimitr Frank Borman Полчаса назад
Ну, не знаю... Там ведь и дом не из фанеры будет.
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Sanar Борис Карабанов 14 минут назад
Написано же что она накопила 30000 доларей на первый взнос, остальное кредит 300000, в принципе это 2.2 ляма за пять лет 37500 рублей в месяц живя с родителями и не имея расходов не так уж и фантастично для РФ, но вызывает удивление конечно картонный дом за 330000 баксов, это более 22 лямов рублями, у нас даже в ближайшем замкадье можно не плохой дом купить или построить.
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