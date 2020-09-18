19-летняя девушка пять лет копила на собственный дом

Мэдисон Пикеринг из Квинсленда (Австралия) с детства мечтала о собственном жилье. Она пошла работать в "Макдоналдс" в 14 лет, еще учась в школе. После окончания школы девушка даже отказалась от места в университете, чтобы продолжить работать на полную ставку. Вот это целеустремленность...
В итоге за пять лет Мэдисон накопила достаточно, чтобы внести первый взнос за дом и начать строительство. Она утверждает, что за все заплатила сама, и родители не дали ей ни цента.
По ее словам, когда она первый раз обратилась в банк с запросом на покупку дома, агенты по недвижимости и банковские менеджеры решили, что она "сумасшедшая". Но девушка доказала всем, что они сильно ошибаются на ее счет.
Дом Мэдисон в поместье Логанс Пеббл Крик в 50 км к югу от Брисбена уже строится
Мэдисон начала мечтать о своем доме с 11 лет. Сначала она экономила карманные деньги, а как только ей исполнилось 14 лет и она получила право устроиться на работу, она пошла в "Макдоналдс".
Среднюю школу она закончила на год раньше и была принята в университет, но решила вместо этого устроиться на постоянную работу и стала онлайн-менеджером по работе с медиа.
Среднюю школу она закончила на год раньше и была принята в университет, но решила вместо этого устроиться на постоянную работу и стала онлайн-менеджером по работе с медиа.
В 18 лет Мэдисон сделала первую попытку получить жилищный заем, но ее запрос был отклонен. Возможно, это кого-нибудь и сломило бы, но только не эту упорную девушку. Она просто продолжила копить и чуть позже, накопив 30 000 долларов, снова обратилась в банк.
Со второй попытки ей предложили ссуду на покупку дома и земли в размере 300 000 долларов.
Со второй попытки ей предложили ссуду на покупку дома и земли в размере 300 000 долларов.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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