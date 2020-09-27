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15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё

15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё (16 фото)

Автор:
27 сентября 2020 00:07
Сообщество : ФотоМир
Метки: Окружающий   всё   думает   знает   мир   удивить   
2371
16

Многие считают, что мало что вокруг может их удивить. Но если даже вы прочитали кучу энциклопедий, и много путешествовали, снимки в этом посте, возможно, расскажут вам что-то новое и познавательное об окружающем мире.

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Метки: Окружающий   всё   думает   знает   мир   удивить   
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3  комментария
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24k
Acu900 Час назад
Такие эскалаторы были распространены в лондовском метро пока в 1987 на одной из станций не случился пожар где погибли 31 человек. Кто то из пассажиров бросил сигарету в щель между ступенями,а внизу накопилось куча мусора, которая и воспламенилась. Ну и деревянная конструкция эскалатора поддержала горение. После этого случая все деревянные эскалаторы в мире (за редким исключением) заменили на более безопасные из негорючих материалов...

Такие эскалаторы были распространены в лондовском метро пока в 1987 на одной из станций не случился пожар где погибли 31 человек. Кто то из пассажиров бросил сигарету в щель между ступенями,а внизу накопилось куча мусора, которая и воспламенилась. Ну и деревянная конструкция эскалатора поддержала горение. После этого случая все деревянные эскалаторы в мире (за редким исключением) заменили на более безопасные из негорючих материалов...
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89
Timur 19 минут назад
Скорее всего, наполнено замёрзшим углекислым газом, а не водой.
Скорее всего, наполнено замёрзшим углекислым газом, а не водой.
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726
Шапкин 50 минут назад
Комментарий к фото
Модель нервной системы автора. У нормальных людей мозга больше.
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DarSie

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