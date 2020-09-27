15 фотографий для тех, кто думает, что видел в жизни всё

Многие считают, что мало что вокруг может их удивить. Но если даже вы прочитали кучу энциклопедий, и много путешествовали, снимки в этом посте, возможно, расскажут вам что-то новое и познавательное об окружающем мире.
Так выглядит шторм в Тихом океане при вспышке молнии, с высоты 11,3 км
Ламинарный поток воды
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