Мемы из уст Сенсея

Наверняка вы видели в интернете демотиваторы и такие вот картинки монаха-мудреца со всякими цитатами. Кто то даже считает, что это Конфуций.
А знаете ли вы кто этот старичок ?
А знаете ли вы кто этот старичок ?
Морихей Уэсиба — одна из наиболее примечательных личностей в истории боевых искусств XX века. Его мастерство считалось непревзойденным ещё при жизни, а после смерти вообще обросло многочисленными историями и легендами. Сейчас уже сложно сказать что–то наверняка о мастере, поскольку его учеников почти не осталось, фотографий и видеороликов сохранилось очень мало, а многочисленные биографии с завидным упорством переписываются одна с другой. Но объективно можно сказать одно, что человек, сумевший развить новое боевое искусство, получившее распространение во всем мире, должен был обладать завидной харизматичностью.
Морихей Уэсиба родился 14 декабря 1883 года в Танабэ, префектура Вакаяма. Его мать — Юки Итокава принадлежала к одной из ветвей клана Такеда — знаменитого самурайского рода, где на протяжении нескольких столетий передавалось айки–дзюцу дайто–рю.
В детстве Уэсиба одно время изучал дзю–дзюцу под руководством сенсея Тозава Токусабуро, шинкаге–рю кен–дзюцу, кито–рю. Тем не менее, было бы преувеличением говорить, что он достиг в этих искусствах высочайшего мастерства, поскольку возможности заниматься регулярно у него не было.
Морихей Уэсиба родился 14 декабря 1883 года в Танабэ, префектура Вакаяма. Его мать — Юки Итокава принадлежала к одной из ветвей клана Такеда — знаменитого самурайского рода, где на протяжении нескольких столетий передавалось айки–дзюцу дайто–рю.
В детстве Уэсиба одно время изучал дзю–дзюцу под руководством сенсея Тозава Токусабуро, шинкаге–рю кен–дзюцу, кито–рю. Тем не менее, было бы преувеличением говорить, что он достиг в этих искусствах высочайшего мастерства, поскольку возможности заниматься регулярно у него не было.
В 1903 году, когда ему было 19 лет, Уэсиба пытался добровольцем записаться в армию. Шла русско–японская война, и в стране была объявлена мобилизация. Однако, его рост был ниже требуемых 157 сантиметров на 1,5 см, поэтому для того, чтобы пройти медицинскую комиссию, он висел на ветках деревьев с привязанными к ногам грузом. Как бы то ни было, в армию он был в итоге принят и зачислен в пехоту. Известно, что в 1904 году он проходил службу в Манчжурии, где шли упорные бои с российскими войсками, оборонявшими подступы к Порт–Артуру. Чем конкретно занимался Уэсиба на войне неизвестно, однако, вряд ли это было шибко мирное и безобидное времяпровождение, поскольку за отличие ему было присвоено звание сержанта и он был рекомендован к поступлению в Национальную Военную Академию. От продолжения военной карьеры Морихей Уэсиба отказался, и после демобилизации в 1907 году вернулся в Танабэ, где и начал интенсивное изучение различных боевых искусств.
Первоначально Уэсиба изучал Кодокан дзюдо под руководством Такаги Киоши, который находился в то время в Танабэ. Уэсиба даже переделал часть дома специально под додзё, где тренировался вместе с местной молодежью. Кроме того, он ездил по Японии, посещая различные додзё и обучаясь у известных мастеров тех лет. Будучи состоятельным человеком, он мог полностью посвятить себя поиску понимания «будо» — пути воина.
В 1912 году он переехал в дикие земли Хоккайдо, вняв призыву японского правительства заселять необитаемые прежде территории, и основал там небольшое поселение Ширатаки. Именно в этот период Уэсиба познакомился с известным мастером Айки–дзюцу дайто–рю Сокаку Такеда у которого тренировался на протяжении 5 лет, и получил в итоге степень кёдзю дайри, дающую в перспективе право преподавать айки–дзюцу.
Первоначально Уэсиба изучал Кодокан дзюдо под руководством Такаги Киоши, который находился в то время в Танабэ. Уэсиба даже переделал часть дома специально под додзё, где тренировался вместе с местной молодежью. Кроме того, он ездил по Японии, посещая различные додзё и обучаясь у известных мастеров тех лет. Будучи состоятельным человеком, он мог полностью посвятить себя поиску понимания «будо» — пути воина.
В 1912 году он переехал в дикие земли Хоккайдо, вняв призыву японского правительства заселять необитаемые прежде территории, и основал там небольшое поселение Ширатаки. Именно в этот период Уэсиба познакомился с известным мастером Айки–дзюцу дайто–рю Сокаку Такеда у которого тренировался на протяжении 5 лет, и получил в итоге степень кёдзю дайри, дающую в перспективе право преподавать айки–дзюцу.
В 1920 году Уэсиба покидает Хоккайдо и вместе с семьёй переезжает в Аябэ, где распологалась штаб–квартира нового религиозного учения — «омото–кё». Там он знакомится с её основателем — мастером Онисабуро Дэгути. Философия омото–кё оказала значительное влияние на Уэсибу, который на протяжении последующих 8 лет проживал неподалеку от Аябэ, продолжая изучать айки–дзюцу, а также духовные аспекты новой религии.
Надо сказать, что омото–кё часто считается сектой на основе синтоизма. Для неё характерны мягкость и ненавязчивость, неприятие насилия и исключительный пацифизм. Последователи омото–кё следуют принципу «через искусство к Богу», считая, что для достижения совершенства достаточно приобщиться к истинным культурным ценностям. Среди них всегда было много любителей каллиграфии, чайных церемоний, неспортивных видов единоборств. Много внимания в омото–кё уделяется медитации, как одному из эффективных средств достижения внутренней гармонии.
В 1924 году Уэсиба принял участие в забавной авантюре Дэгути — Монгольском походе. Основатель омото–кё внезапно решил, что он аватар Будды Майтрея, и призвал своих сторонников выдвинуться в Монголию на поиски Шамбалы. Что ему нужно было в священных землях — не понятно. Возможно, он хотел основать там целое новое государство, объединяющее все азиатские народы. В любом случае, Дэгути верхом на белом коне лично возглавил пешую группу добровольцев, куда входил и Уэсиба. Очевидно, вид такой процессии должен был произвести неизгладимое впечатление на жителей Шамбалы. Однако, священную землю они так и не нашли, но зато были арестованы китайской полицией, которая предсказуемо не особо поверила рассказу путешественников. Все они были обвинены в шпионаже в пользу Японии и приговорены к расстрелу. Избежать смерти и вернуться на родину им удалось только после своевременного вмешательства японских дипломатов.
Надо сказать, что омото–кё часто считается сектой на основе синтоизма. Для неё характерны мягкость и ненавязчивость, неприятие насилия и исключительный пацифизм. Последователи омото–кё следуют принципу «через искусство к Богу», считая, что для достижения совершенства достаточно приобщиться к истинным культурным ценностям. Среди них всегда было много любителей каллиграфии, чайных церемоний, неспортивных видов единоборств. Много внимания в омото–кё уделяется медитации, как одному из эффективных средств достижения внутренней гармонии.
В 1924 году Уэсиба принял участие в забавной авантюре Дэгути — Монгольском походе. Основатель омото–кё внезапно решил, что он аватар Будды Майтрея, и призвал своих сторонников выдвинуться в Монголию на поиски Шамбалы. Что ему нужно было в священных землях — не понятно. Возможно, он хотел основать там целое новое государство, объединяющее все азиатские народы. В любом случае, Дэгути верхом на белом коне лично возглавил пешую группу добровольцев, куда входил и Уэсиба. Очевидно, вид такой процессии должен был произвести неизгладимое впечатление на жителей Шамбалы. Однако, священную землю они так и не нашли, но зато были арестованы китайской полицией, которая предсказуемо не особо поверила рассказу путешественников. Все они были обвинены в шпионаже в пользу Японии и приговорены к расстрелу. Избежать смерти и вернуться на родину им удалось только после своевременного вмешательства японских дипломатов.
Это его внук. Он Дош сейчас в Токио.
После завершения похода, Уэсиба вернулся в Аябэ, где продолжил изучение боевых искусств. При этом в наибольшей степени его интересовали со–дзюцу (работа с копьем), кен–дзюцу (работа с мечом), а также дзю–дзюцу. В 1930 году в Ушигоме началось сооружение собственного додзё Уэсибы «Кобукан», прозванного в последствие «дъявольским» за исключительную жесткость и интенсивность тренировок. Примечательно, что хотя физическая сила в айкидо и не важна, тем не менее, ученики Морихея Уэсибы, равно как и сам мастер, были людьми далеко не слабыми. Достаточно сказать, что сам основатель при росте всего лишь 155 сантиметров весил 88 килограммов! На видео 1935 года можно увидеть каким было айкидо в «Кобукане» до войны.
В период с 1930 по 1940 год Морихей Уэсиба много путешествует по Японии, пропагандируя новое боевое искусство. Кроме Кобукана, он преподает в армейской школе Тояма, военно–морской академии, академии военной полиции.
В 1941 году официальный союз японских боевых искусств официально признал новое боевое искусство под названием Уэсиба–рю айки–будо, а в 1942 году Уэсиба окончательно дал название своему направлению: «Айкидо».
После завершения похода, Уэсиба вернулся в Аябэ, где продолжил изучение боевых искусств. При этом в наибольшей степени его интересовали со–дзюцу (работа с копьем), кен–дзюцу (работа с мечом), а также дзю–дзюцу. В 1930 году в Ушигоме началось сооружение собственного додзё Уэсибы «Кобукан», прозванного в последствие «дъявольским» за исключительную жесткость и интенсивность тренировок. Примечательно, что хотя физическая сила в айкидо и не важна, тем не менее, ученики Морихея Уэсибы, равно как и сам мастер, были людьми далеко не слабыми. Достаточно сказать, что сам основатель при росте всего лишь 155 сантиметров весил 88 килограммов! На видео 1935 года можно увидеть каким было айкидо в «Кобукане» до войны.
В период с 1930 по 1940 год Морихей Уэсиба много путешествует по Японии, пропагандируя новое боевое искусство. Кроме Кобукана, он преподает в армейской школе Тояма, военно–морской академии, академии военной полиции.
В 1941 году официальный союз японских боевых искусств официально признал новое боевое искусство под названием Уэсиба–рю айки–будо, а в 1942 году Уэсиба окончательно дал название своему направлению: «Айкидо».
В ходе второй мировой войны Уэсиба преподавал айкидо солдатам действующей армии, что по его собственному признанию вызывало у него легкое чувство когнитивного диссонанса, поскольку это несколько противоречило миролюбивой риторике омото–кё.
После окончания Второй мировой войны айкидо стало приобретать характерную мягкость и плавность перемещений, поскольку Уэсиба начал переосмысливать свой взгляд на боевые искусства. Много внимания стало уделяться философским и духовным концепциям. Кроме занятий айкидо Морихей Уэсиба много времени проводил в молитвах, медитациях, изучении религиозных текстов, занятиях каллиграфией. Довольно часто мастер проводил тренировки в форме лекций, где рассказывал ученикам о своём понимании айкидо и его связи с путём воина. Интересно, что Морихей Уэсиба утверждал, что в айкидо насчитывается около 3000 различных базовых техник, каждая из которых может выполняться в 16 вариантах, в зависимости от ситуации. Существует большое количество видео с участием мастера, где можно посмотреть, как изменилось айкидо в исполнении основателя после войны.
После окончания Второй мировой войны айкидо стало приобретать характерную мягкость и плавность перемещений, поскольку Уэсиба начал переосмысливать свой взгляд на боевые искусства. Много внимания стало уделяться философским и духовным концепциям. Кроме занятий айкидо Морихей Уэсиба много времени проводил в молитвах, медитациях, изучении религиозных текстов, занятиях каллиграфией. Довольно часто мастер проводил тренировки в форме лекций, где рассказывал ученикам о своём понимании айкидо и его связи с путём воина. Интересно, что Морихей Уэсиба утверждал, что в айкидо насчитывается около 3000 различных базовых техник, каждая из которых может выполняться в 16 вариантах, в зависимости от ситуации. Существует большое количество видео с участием мастера, где можно посмотреть, как изменилось айкидо в исполнении основателя после войны.
Забавный факт: преподавая айкидо, Уэсиба не брал денег за обучение. Когда его ученики приносили ему месячную плату, он говорил, что не нуждается в ней. Тем не менее, он просил преподнести эти деньги духам (ками). Когда же ему были необходимы деньги, он садился перед алтарем ками и после молитвы брал оттуда столько, сколько считал нужным.
Морихей Уэсиба умер 26 апреля 1969 года когда ему было 85 лет, и был похоронен в Танабэ. До последнего дня своей жизни он проводил тренировки в своём додзё. После его смерти главой айкидо стал сын основателя — Киссемару Уэсиба. Благодаря большому количеству талантливых учеников, искусство о–сенсея распространилось по всему миру. В настоящее время существуют десятки различных направлений айкидо и тысячи клубов во многих странах мира.
Морихей Уэсиба умер 26 апреля 1969 года когда ему было 85 лет, и был похоронен в Танабэ. До последнего дня своей жизни он проводил тренировки в своём додзё. После его смерти главой айкидо стал сын основателя — Киссемару Уэсиба. Благодаря большому количеству талантливых учеников, искусство о–сенсея распространилось по всему миру. В настоящее время существуют десятки различных направлений айкидо и тысячи клубов во многих странах мира.
А вот его настоящие цитаты:
Сохраняйте свой разум светлым и чистым, как огромное небо, великий океан и самая высокая вершина, пустым от всех мыслей. Всегда сохраняйте ваше тело полным света и тепла. Заполните себя силой мудрости и просветления.
Роль человечества — достигать ниспосланных целей c чистым сердцем, находящимся в гармонии с мирозданием и любящим всё.
Когда противник идёт вперёд, выходи навстречу и приветствуй его; если же он хочет отойти, проводи его.
Созерцай устройство этого мира, слушай слова мудрых и принимай всё хорошее и доброе как своё. Опираясь на это, открой свою собственную дверь к истине. Не прогляди истину, которая прямо перед тобой. Изучай течение воды в ручье, плавно и свободно огибающем камни. Учись также у святых книг и умудрённых людей. Всё вокруг — даже горы, реки, травы и деревья — должно стать твоим учителем.
Сердце человека не отличается от души неба и земли. В своей практике держите в уме взаимодействие неба и земли, воды и огня, Инь и Янь.
В Искусстве Мира, которое я практикую, есть место для каждого из восьми миллионов богов мира, и я сотрудничаю со всеми. Бог Мира велик, он покровительствует всему божественному и просветлённому в каждой стране.
Каждый Мастер, во все времена и во всех странах, слышал зов и достигал гармонии с небом и землёй. Много троп ведёт к вершине горы Фудзи, но эта вершина одна — любовь.
Цель тренировок — подтягивать ослабленное, укреплять тело и шлифовать дух.
В Искусстве Мира нет состязаний. Истинный Воин непобедим, поскольку он ни с кем не сражается. Нанести поражение означает поражение нашего собственного противоречивого ума.
Все законы неба и земли живут в тебе. Жизнь сама по себе есть истина, и это не изменится никогда. Всё сущее на небе и на земле дышит. Дыхание — это нить, связывающая всё мироздание воедино.
Не взирай на этот мир со страхом и отвращением. Смело смотри в лицо тому, что предлагают тебе боги.
Роль человечества — достигать ниспосланных целей c чистым сердцем, находящимся в гармонии с мирозданием и любящим всё.
Когда противник идёт вперёд, выходи навстречу и приветствуй его; если же он хочет отойти, проводи его.
Созерцай устройство этого мира, слушай слова мудрых и принимай всё хорошее и доброе как своё. Опираясь на это, открой свою собственную дверь к истине. Не прогляди истину, которая прямо перед тобой. Изучай течение воды в ручье, плавно и свободно огибающем камни. Учись также у святых книг и умудрённых людей. Всё вокруг — даже горы, реки, травы и деревья — должно стать твоим учителем.
Сердце человека не отличается от души неба и земли. В своей практике держите в уме взаимодействие неба и земли, воды и огня, Инь и Янь.
В Искусстве Мира, которое я практикую, есть место для каждого из восьми миллионов богов мира, и я сотрудничаю со всеми. Бог Мира велик, он покровительствует всему божественному и просветлённому в каждой стране.
Каждый Мастер, во все времена и во всех странах, слышал зов и достигал гармонии с небом и землёй. Много троп ведёт к вершине горы Фудзи, но эта вершина одна — любовь.
Цель тренировок — подтягивать ослабленное, укреплять тело и шлифовать дух.
В Искусстве Мира нет состязаний. Истинный Воин непобедим, поскольку он ни с кем не сражается. Нанести поражение означает поражение нашего собственного противоречивого ума.
Все законы неба и земли живут в тебе. Жизнь сама по себе есть истина, и это не изменится никогда. Всё сущее на небе и на земле дышит. Дыхание — это нить, связывающая всё мироздание воедино.
Не взирай на этот мир со страхом и отвращением. Смело смотри в лицо тому, что предлагают тебе боги.
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Метки: Морихей Уэсиба видео история факты
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