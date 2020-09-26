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Мемы из уст Сенсея

Мемы из уст Сенсея (7 фото + 4 видео)

Автор:
26 сентября 2020 20:47
Метки: Морихей Уэсиба   видео   история   факты   
787
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4
Наверняка вы видели в интернете демотиваторы и такие вот картинки монаха-мудреца со всякими цитатами. Кто то даже считает, что это Конфуций.
А знаете ли вы кто этот старичок ?

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Метки: Морихей Уэсиба   видео   история   факты   
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3k
Олег 2 часа назад
Благодарю,прочитал с интересом.
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3k
Едондер пуп 40 минут назад
Пол-текста на японском, по-моему))
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5k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
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Domax3000 2 часа назад
Спасибо за пост на интересную и редкую на просторах "Фишек" тему!
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Сергей

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