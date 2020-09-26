Мемы из уст Сенсея

Сохраняйте свой разум светлым и чистым, как огромное небо, великий океан и самая высокая вершина, пустым от всех мыслей. Всегда сохраняйте ваше тело полным света и тепла. Заполните себя силой мудрости и просветления.





Роль человечества — достигать ниспосланных целей c чистым сердцем, находящимся в гармонии с мирозданием и любящим всё.





Когда противник идёт вперёд, выходи навстречу и приветствуй его; если же он хочет отойти, проводи его.





Созерцай устройство этого мира, слушай слова мудрых и принимай всё хорошее и доброе как своё. Опираясь на это, открой свою собственную дверь к истине. Не прогляди истину, которая прямо перед тобой. Изучай течение воды в ручье, плавно и свободно огибающем камни. Учись также у святых книг и умудрённых людей. Всё вокруг — даже горы, реки, травы и деревья — должно стать твоим учителем.





Сердце человека не отличается от души неба и земли. В своей практике держите в уме взаимодействие неба и земли, воды и огня, Инь и Янь.





В Искусстве Мира, которое я практикую, есть место для каждого из восьми миллионов богов мира, и я сотрудничаю со всеми. Бог Мира велик, он покровительствует всему божественному и просветлённому в каждой стране.





Каждый Мастер, во все времена и во всех странах, слышал зов и достигал гармонии с небом и землёй. Много троп ведёт к вершине горы Фудзи, но эта вершина одна — любовь.





Цель тренировок — подтягивать ослабленное, укреплять тело и шлифовать дух.





В Искусстве Мира нет состязаний. Истинный Воин непобедим, поскольку он ни с кем не сражается. Нанести поражение означает поражение нашего собственного противоречивого ума.





Все законы неба и земли живут в тебе. Жизнь сама по себе есть истина, и это не изменится никогда. Всё сущее на небе и на земле дышит. Дыхание — это нить, связывающая всё мироздание воедино.





Не взирай на этот мир со страхом и отвращением. Смело смотри в лицо тому, что предлагают тебе боги.