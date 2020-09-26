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Борис Соболев : «Теле-экстрасенсы – пример удивительного бесстыдства и безнаказанности»

Борис Соболев : «Теле-экстрасенсы – пример удивительного бесстыдства и безнаказанности» (3 фото + 3 видео)

Автор:
26 сентября 2020 17:17
Метки: Борис Соболев   Идущие к чёрту   Лжеэкстрасенсы   мошенники   обман   развод на деньги   
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В своем документальном трехсерийном расследовании «Идущие к черту» журналист телеканала «Россия 1» Борис Соболев разоблачил лже-экстрасенсов и магов, спекулирующих на горе простых людей.

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Метки: Борис Соболев   Идущие к чёрту   Лжеэкстрасенсы   мошенники   обман   развод на деньги   
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12  комментариев
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3k
Олег 2 часа назад
Напомнило: "Я потомственная ясновидящая.Ясно вижу,когда пиз.дец,но сука поздно".
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5k
Nikita 23 минуты назад
- Товарищ Сталин! К Вам человек пришёл. Говорит, что ясновидящий и видит будущее....
- Расстрелять!
- Но почему?
- Видел бы будущее - не пришел бы.
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165
Slava Gvaberidze Полчаса назад
Наконец-то хоть как-то серьёзно это тема поднимается , а не на уровне хиханьки хаханьки . Хотя, всё равно на развлекательном портале
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14k
Н.Е. Верная Час назад
Борис Соболев : «Теле-экстрасенсы – пример удивительного бесстыдства и безнаказанности»
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9k
кира 2 часа назад
В России есть одна примета: как только появляется усиленная мода на магов/экстрасенсов/оракулов и прочую нечисть, ждите изменений в государственной системе. Распутин, Мессинг, Кашпировский, Чумак тому подтверждение. (В каждой шутке есть доля шутки)
Чем больше их раскручивают, тем меньше люди хотят брать на себя ответственность за все, что с ними происходит. Они будут надеяться на кого угодно, лишь бы самим не прилагать усилий, а всяческие маги подходят для этого как нельзя лучше.
Маги и экстрасенсы служат для обучения людей "выученной беспомощности", неспособности принимать решения , а тем более действовать самостоятельно.
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212k
NAZARETH 2 часа назад
Борис Соболев : «Теле-экстрасенсы – пример удивительного бесстыдства и безнаказанности»
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Едондер пуп NAZARETH 2 часа назад
Ну, для их клиентов - это всего лишь доказательство, что коронавируса не существует))
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3k
Олег 2 часа назад
Колдуны могут заговорить вас от чего угодно,но только не от глупости,потому что человек заговорённый от глупости -это навсегда потерянный клиент.
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57k
Доктор Джонс 2 часа назад
В смутные времена всегда всплывала эта пена - маги, экстрасенсы и т.п.
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17k
Luc72 3 часа назад
" лже-экстрасенсов и магов..."
А что, бывают не ЛЖЕ, а с госдипломами сертификатами?
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Едондер пуп Luc72 2 часа назад
Там ещё одно "масло масляное" есть: "мошенничество в сфере эзотерики"))
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Едондер пуп 2 часа назад
Эй, маги, нафига минусить? Это примитивно. Не проще наслать порчу через пространство и время?))
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