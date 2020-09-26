Борис Соболев : «Теле-экстрасенсы – пример удивительного бесстыдства и безнаказанности»

В своем документальном трехсерийном расследовании «Идущие к черту» журналист телеканала «Россия 1» Борис Соболев разоблачил лже-экстрасенсов и магов, спекулирующих на горе простых людей.
Сериал вызвал широкий резонанс, собрал в общей сложности около 20-и миллионов просмотров в интернете и активно обсуждается до сих пор, однако магия по-прежнему продолжает привлекать людей. Сегодня, например, стартовал новый сезон «Битвы экстрасенсов» на ТНТ, и в его рейтингах давно никто не сомневается!
Журналист узнал у Бориса Соболева — возможно ли бороться с мошенничеством в сфере эзотерики, и если да, то как?
— Почему, на ваш взгляд, эзотерика сегодня так популярна?
Б.С: Если по множеству теле- и интернет-каналов целыми днями людям дуть в уши о существовании магов, экстрасенсов и колдунов, то даже здравомыслящий человек невольно начнет в эту чепуху верить. Это прямой результат, по сути дела, оккультной пропаганды. А по окончании телепроекта все эти якобы экстрасенсы, а на деле просто шуты ряженые, начинают продавать себя на магическом рынке за огромные деньги, приемы у них стоят 30, 50, 70 тысяч рублей. Простодушные люди, как правило, пережившие большое горе, снимают с себя последнее, чтобы попасть на прием к этим «звездам» из телевизора.
— А что вы можете сказать о такой программе, как «Битва экстрасенсов»?
Б.С: Эта программа ничем не отличается от других экстрасенсорных шоу, просто она наиболее раскрученная. В нашем фильме «Идущие к черту» мы проверили свыше ста «звезд» подобных программ и доказали опытным путем, что ни один из участников, финалистов и победителей магических шоу не обладает никакими сверхспособностями. Они не могут повторить ни одного чуда, из тех, что демонстрировали в своих шоу.
Журналист узнал у Бориса Соболева — возможно ли бороться с мошенничеством в сфере эзотерики, и если да, то как?
— Почему, на ваш взгляд, эзотерика сегодня так популярна?
Б.С: Если по множеству теле- и интернет-каналов целыми днями людям дуть в уши о существовании магов, экстрасенсов и колдунов, то даже здравомыслящий человек невольно начнет в эту чепуху верить. Это прямой результат, по сути дела, оккультной пропаганды. А по окончании телепроекта все эти якобы экстрасенсы, а на деле просто шуты ряженые, начинают продавать себя на магическом рынке за огромные деньги, приемы у них стоят 30, 50, 70 тысяч рублей. Простодушные люди, как правило, пережившие большое горе, снимают с себя последнее, чтобы попасть на прием к этим «звездам» из телевизора.
— А что вы можете сказать о такой программе, как «Битва экстрасенсов»?
Б.С: Эта программа ничем не отличается от других экстрасенсорных шоу, просто она наиболее раскрученная. В нашем фильме «Идущие к черту» мы проверили свыше ста «звезд» подобных программ и доказали опытным путем, что ни один из участников, финалистов и победителей магических шоу не обладает никакими сверхспособностями. Они не могут повторить ни одного чуда, из тех, что демонстрировали в своих шоу.
— И какие вы видите способы борьбы с этим мошенничеством?
Б.С: Информировать людей. Для этого я и снял свой фильм. Просто посмотрите, и вам все станет ясно.
— Как вы считаете, закроют ли когда-нибудь «Битву экстрасенсов» и подобные программы и почему у нее такие высокие рейтинги?
Б.С: Высокие рейтинги потому, что людей всегда тянет что-то неизвестное и таинственное. И когда спектакль с применением всех технических и драматургических хитростей выдается за правду — неискушенные зрители действительно верят. А закроют или нет? Знаете, мы живем в эпоху удивительного бесстыдства и безнаказанности. Я сомневаюсь, что экстрасенсорные шоу кто-то закроет, потому что эта курица несет золотые яйца.
— Ваш фильм вызвал большой резонанс, его посмотрели миллионы людей. Как вы думаете, повлиял ли он на ситуацию с мошенничеством в России?
Б.С: Я надеюсь, что повлиял. По крайне мере люди, сомневавшиеся, что-то подозревавшие, но не решавшиеся себе четко сказать, что экстрасенсорика — это обман, теперь окончательно во всем разобрались. И уж ни при каких жизненных трудностях они не понесут телеволшебникам деньги. Что же до оставшейся у магических шоу аудитории — то это либо люди, мягко говоря, не очень умные, либо те, кто смотрит на телеэкстрасенсов просто как на красочное шоу, прекрасно понимая, что там нет ни слова правды.
Б.С: Информировать людей. Для этого я и снял свой фильм. Просто посмотрите, и вам все станет ясно.
— Как вы считаете, закроют ли когда-нибудь «Битву экстрасенсов» и подобные программы и почему у нее такие высокие рейтинги?
Б.С: Высокие рейтинги потому, что людей всегда тянет что-то неизвестное и таинственное. И когда спектакль с применением всех технических и драматургических хитростей выдается за правду — неискушенные зрители действительно верят. А закроют или нет? Знаете, мы живем в эпоху удивительного бесстыдства и безнаказанности. Я сомневаюсь, что экстрасенсорные шоу кто-то закроет, потому что эта курица несет золотые яйца.
— Ваш фильм вызвал большой резонанс, его посмотрели миллионы людей. Как вы думаете, повлиял ли он на ситуацию с мошенничеством в России?
Б.С: Я надеюсь, что повлиял. По крайне мере люди, сомневавшиеся, что-то подозревавшие, но не решавшиеся себе четко сказать, что экстрасенсорика — это обман, теперь окончательно во всем разобрались. И уж ни при каких жизненных трудностях они не понесут телеволшебникам деньги. Что же до оставшейся у магических шоу аудитории — то это либо люди, мягко говоря, не очень умные, либо те, кто смотрит на телеэкстрасенсов просто как на красочное шоу, прекрасно понимая, что там нет ни слова правды.
— Насколько знаю, вы судились после выхода фильма...
Б.С: Да, одним из побочных результатов «Идущих к черту» было два судебных иска от двух «колдунов», упомянутых в фильме. Один — это человек, называющий себя Намтар Энзигаль, некромант, адепт Ордена смерти. На самом деле в миру это Алексей Варцаба, недоучившийся студент из Таганрога. Второй иск от некогда бедного азербайджанского иммигранта, а ныне звезды телешоу и миллионера Зираддина Рзаева. Варцаба проиграл в первом же суде, на районном уровне, Рзаев пошел дальше. Он потратил очень крупную сумму на адвоката, нанял скандально известного Эльмана Пашаева — того, что позже защищал Михаила Ефремова и приезжал в суд на личном «Майбахе». И на районном уровне Рзаев суд выиграл. Что он сделал? Будучи неспособными доказать главное — свои экстрасенсорные способности, которых нет, он стал привязываться к мелочам. Например заявил: в фильме говорится, что у меня три квартиры в Москве, а на самом деле одна. Суд удовлетворяет иск: опровергнуть порочащие сведения! Мы начинаем разбираться. Позвольте — у Рзаева действительно одна квартира, а еще две переведены в нежилой фонд и теперь называются офисы. Кроме того, у него 9 земельных участков под Москвой, часть из которых оформлена на малолетнего сына, два дома, в том числе элитный коттедж весь в золотых рюшечках ну и так далее. В общем, список имущества на несколько листов. И все это «заработано» непосильным экстрасенсорным трудом на волне телевизионной популярности. Естественно, когда мы пошли в Мосгорсуд, решение первой инстанции там тут же отменили. В иске экстрасенсу Рзаеву суд отказал так же, как и некроманту Энзигалю. В заключение я хочу повторить то, что говорил в своем фильме: в большинстве своем «экстрасенсы» — обычные самозванцы и жулики, не обладающие никакими экстрасенсорными способностями и занимающиеся, как и все участники экстрасенсорных шоу только одним — обманом публики.
@ Валерия Мустафаева ( Стархит )
Б.С: Да, одним из побочных результатов «Идущих к черту» было два судебных иска от двух «колдунов», упомянутых в фильме. Один — это человек, называющий себя Намтар Энзигаль, некромант, адепт Ордена смерти. На самом деле в миру это Алексей Варцаба, недоучившийся студент из Таганрога. Второй иск от некогда бедного азербайджанского иммигранта, а ныне звезды телешоу и миллионера Зираддина Рзаева. Варцаба проиграл в первом же суде, на районном уровне, Рзаев пошел дальше. Он потратил очень крупную сумму на адвоката, нанял скандально известного Эльмана Пашаева — того, что позже защищал Михаила Ефремова и приезжал в суд на личном «Майбахе». И на районном уровне Рзаев суд выиграл. Что он сделал? Будучи неспособными доказать главное — свои экстрасенсорные способности, которых нет, он стал привязываться к мелочам. Например заявил: в фильме говорится, что у меня три квартиры в Москве, а на самом деле одна. Суд удовлетворяет иск: опровергнуть порочащие сведения! Мы начинаем разбираться. Позвольте — у Рзаева действительно одна квартира, а еще две переведены в нежилой фонд и теперь называются офисы. Кроме того, у него 9 земельных участков под Москвой, часть из которых оформлена на малолетнего сына, два дома, в том числе элитный коттедж весь в золотых рюшечках ну и так далее. В общем, список имущества на несколько листов. И все это «заработано» непосильным экстрасенсорным трудом на волне телевизионной популярности. Естественно, когда мы пошли в Мосгорсуд, решение первой инстанции там тут же отменили. В иске экстрасенсу Рзаеву суд отказал так же, как и некроманту Энзигалю. В заключение я хочу повторить то, что говорил в своем фильме: в большинстве своем «экстрасенсы» — обычные самозванцы и жулики, не обладающие никакими экстрасенсорными способностями и занимающиеся, как и все участники экстрасенсорных шоу только одним — обманом публики.
@ Валерия Мустафаева ( Стархит )
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Чем больше их раскручивают, тем меньше люди хотят брать на себя ответственность за все, что с ними происходит. Они будут надеяться на кого угодно, лишь бы самим не прилагать усилий, а всяческие маги подходят для этого как нельзя лучше.
Маги и экстрасенсы служат для обучения людей "выученной беспомощности", неспособности принимать решения , а тем более действовать самостоятельно.
А что, бывают не ЛЖЕ, а с госдипломами сертификатами?