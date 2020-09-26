Борис Соболев : «Теле-экстрасенсы – пример удивительного бесстыдства и безнаказанности»

— Насколько знаю, вы судились после выхода фильма...

Б.С: Да, одним из побочных результатов «Идущих к черту» было два судебных иска от двух «колдунов», упомянутых в фильме. Один — это человек, называющий себя Намтар Энзигаль, некромант, адепт Ордена смерти. На самом деле в миру это Алексей Варцаба, недоучившийся студент из Таганрога. Второй иск от некогда бедного азербайджанского иммигранта, а ныне звезды телешоу и миллионера Зираддина Рзаева. Варцаба проиграл в первом же суде, на районном уровне, Рзаев пошел дальше. Он потратил очень крупную сумму на адвоката, нанял скандально известного Эльмана Пашаева — того, что позже защищал Михаила Ефремова и приезжал в суд на личном «Майбахе». И на районном уровне Рзаев суд выиграл. Что он сделал? Будучи неспособными доказать главное — свои экстрасенсорные способности, которых нет, он стал привязываться к мелочам. Например заявил: в фильме говорится, что у меня три квартиры в Москве, а на самом деле одна. Суд удовлетворяет иск: опровергнуть порочащие сведения! Мы начинаем разбираться. Позвольте — у Рзаева действительно одна квартира, а еще две переведены в нежилой фонд и теперь называются офисы. Кроме того, у него 9 земельных участков под Москвой, часть из которых оформлена на малолетнего сына, два дома, в том числе элитный коттедж весь в золотых рюшечках ну и так далее. В общем, список имущества на несколько листов. И все это «заработано» непосильным экстрасенсорным трудом на волне телевизионной популярности. Естественно, когда мы пошли в Мосгорсуд, решение первой инстанции там тут же отменили. В иске экстрасенсу Рзаеву суд отказал так же, как и некроманту Энзигалю. В заключение я хочу повторить то, что говорил в своем фильме: в большинстве своем «экстрасенсы» — обычные самозванцы и жулики, не обладающие никакими экстрасенсорными способностями и занимающиеся, как и все участники экстрасенсорных шоу только одним — обманом публики.

@ Валерия Мустафаева ( Стархит )