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В Иране стартовали продажи автомобилей УАЗ семейств Патриот и Профи. С этими продуктами УАЗ возвращается на рынок Исламской республики, на котором не присутствовал более 25 лет.



Дистрибьютором ульяновцев в Иране стала местная компания Soroush Diesel Mabna, которая до сих пор специализировалась только на продажах легких коммерческих Hyundai.



Иранцам доступны внедорожник Патриот, его грузопассажирская версия Пикап, а также легкие 1,5-тонные грузовики семейства Профи. Модели в спецификации для Ирана ничем не отличаются от аналогичных машин для России, то есть они имеют бензиновый 2,7-литровый двигатель ZMZ Pro (149 л.с.), 5-ступенчатую МКП Dymos, подключаемый полный привод. Для Патриота и Пикапа также доступен 6-ступенчатый французский «автомат» Punch. Упрощенный моноприводный Профи с задними ведущими колесами в Иране не предлагается — только вариант 4×4.



Пассажирский Патриот продается в Иране по цене от 600 млн местных риалов, это около $14 000 (=1 069 000 рублей).



Заметим, что УАЗ запланировал выйти на рынок Ирана еще в 2017 году — тогда на выставке в Тегеране представили Патриот и Пикап. Однако в 2018-м США возобновили жесткие санкции против Ирана, что затруднило задачу по поставкам автомобилей в эту страну.



УАЗ уже имел опыт работы на иранском рынке. Российские внедорожники поставлялись туда в 80-е годы. К началу 90-х в это стране было продано около 15 тысяч УАЗов.



Добавим, что Иран является крупнейшим автомобильным рынком на Ближнем Востоке, его потребительский потенциал оценивается в 1,7 млн автомобилей в год.