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Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней

Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней (120 фото)

Автор:
26 сентября 2020 16:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Хорошие   добрые   новости   россия   фоторепортаж   
435
120
Все СМИ переполнены политическими, криминальными....новостями. Предлагаю подборку добрых, интересных новостей. Даже народная мудрость гласит - "Хорошими делами прославиться нельзя", а очень жаль, приглашаю посмотреть пост как раз о таких делах.

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Метки: Хорошие   добрые   новости   россия   фоторепортаж   
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94
buzuf 2 часа назад
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
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534
wibes 7 минут назад
Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней
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5k
Михалыч 17 минут назад
Дорогие россияне, читающие о бесплатном прибалтийском общественном транспорте. Поясню, как местный. Что Рига, что Таллин - столицы, соответственно там куча "понаехавших" из провинции (Рига - так вообще половина лаптии по населению), работающих, пользующихся социальными благами города, но налоги платящие в своих городках и деревнях (так как там зарегистрировано их место жительства) Вот и сделали такой ход конём - тебе гораздо дешевле (ну или бесплатно) транспорт, а все налоги идут в столицу, а провинция пусть совсем загнётся, что в лаптии и происходит. Как видите - "Всё из-за бабок"
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5k
Михалыч 15 минут назад
Забыл главное написать - надо зарегистрироваться в столице и получить карту горожанина.
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55k
Опиум для народа Михалыч 2 минуты назад
-"а все налоги идут в столицу"-
-а в России не так что-ли?
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33
gamusufev 17 минут назад