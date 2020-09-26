2.
В Ингушетии на трассе Р-217 «Кавказ» завершено строительство транспортной развязки «Магас»
Итогом стройки стало увеличение пропускной способности на загруженном участке путем разделения потоков автотранспорта по направлениям Краснодар — Баку и Назрань — Магас, а также ликвидация места концентрации ДТП. Для этого мостостроители по заказу ФКУ Упрдор «Кавказ» возвели двухуровневую развязку IБ категории протяженностью 870 м на пересечении дорогой Р-217 «Кавказ» Подъезд к г. Магас. Длина четырехполосного путепровода в ее составе равна 77 м, ширина проезжей части составила 15 м, а каждой из четырех полос — по 3,75 м.
3.
ФКУ «Центравтомагистраль» досрочно ввело в эксплуатацию два искусственных сооружения
5.
В Московской области открыт новый детский сад
Всего в Подмосковье к 1 сентября завершено строительство 10 детских садов на 1880 мест в Ивантеевке, Химках, Красногорске, Домодедове, Котельниках, Солнечногорске, Балашихе и Ленинском г. о.
До конца 2020 года достроят еще 10 дошкольных учреждений, которые откроются в 2021 году.
6.
Новосибирские аграрии вложили 6 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники
Для сравнения, в 2019 году, ставшем рекордным по обновлению технического парка, на ту же дату хозяйства региона закупили 1205 единиц техники на 4,4 млрд рублей.
«В 2020 году нашими сельхозпроизводителями приобретено довольно много дорогостоящей современной техники, как зарубежного, так и отечественного производства, в том числе высокопроизводительные, функциональные, оснащенные цифровыми системами трактора и комбайны. Тракторов на данный момент закуплено уже 260, при годовом плане в 184 единицы, зерноуборочных комбайнов — 123 штуки, а кормоуборочных — 23, по комбайнам план года также превышен» — рассказал представитель минсельхоза области.
Лидерами по вложенным в технику средствам стали Краснозерский, Купинский, Коченевский, Тогучинский, Колыванский районы.
С начала 2020 года из областного бюджета на компенсацию части затрат на приобретение технических средств и оборудования аграриями перечислено более 800 млн рублей.
7.
Лесные инспекторы Красноярского края получили новую технику
Лесные инспекторы уже используют новую технику в рейдах, она хорошо себя показала в труднодоступных территориях.
Машины приобретены за счет федерального бюджета, всего регион получил на эти цели 15,9 млн рублей. Часть этой техники собрана в Красноярске и Томске.
Новая наземная и водная техника позволит лесным инспекторам увеличить кратность и эффективность патрулирования лесного фонда, даст возможность добраться до ранее недоступных лесных участков.
8.
В Свердловской области открылась новая ледовая арена «Литейщик»
Новый объект возведен в рамках реализации Соглашения между Правительством Свердловской области и Уральской горно-металлургической компании (УГМК) о развитии хоккея и хоккейной инфраструктуры на территории Свердловской области.
Ранее были построены и введены в эксплуатацию хоккейные арены в Реже, Екатеринбурге, Кировграде, Ревде, Верхней Пышме, Кушве и Красноуральске. Ведется строительство в арены в Сысерти.
9.
Резидент ТОР «Якутия» ввёл в эксплуатацию четыре тепличных блока
В комплексе установили 4 новых блока общей площадью 0,8 га. Они позволят увеличить объём производимой продукции до 870 тонн, что в 3,5 раз больше, чем в 2019 г. Первый урожай огурцов из новых теплиц ожидается уже в ближайшее время, а начало сбора томата запланировано на конец октября.
С запуском новых теплиц планируемый объём производимой продукции в 2020 году составит 860-870 тонн, что в 3,5 раза выше показателя 2019 года.
Тепличный комплекс «Саюри» является самым современным и технологичным сельскохозяйственным предприятием, который создан в суровых природно-климатических условиях. Поэтому проект является объектом внимания специалистов всего мира.
10.
«Мираторг» открыл оптово-распределительный центр в Подмосковье
Запуск нового предприятия мощностью переработки 25 000 тонн в год позволит существенно увеличить поставки в торговые сети Московской области и Москвы продукции глубокой переработки. Ассортимент включает порядка 150 наименований: это бургеры, кулинария, жареные блюда, хлебобулочные изделия, супы, напитки и другая продукция.
Центр обеспечит рабочими местами 500 сотрудников. Вторая очередь будет реализована в 2021-2026 гг. Инвестиции также составят 8,5 млрд рублей, создадут еще 400 рабочих мест.
11.
В Белгородском государственном национальном исследовательском университете открылся новый корпус
Здесь располагается 20 учебных классов, оборудованных мультимедийным оборудованием, на 404 посадочных места.
12.
В селе Толба Нижегородской области строится свиноводческий комплекс.
Масштаб проекта впечатляет: комплекс будет состоять из 32 зданий, фасады и кровли которых облицуют трёхслойными сэндвич-панелями (ТСП) производства «Металл Профиль». Этот же материал будут использовать для монтажа внутренних перегородок. Общий объём ТСП составит более 160 000 м2.
13.
В селе Красный Яр Приморского края открыли новый детский сад на 45 мест
Отметим, что раньше в Красном Яре не было детского сада — только группа дневного пребывания при школе. Теперь же в новом дошкольном учреждении будут три группы — для малышей разных возрастов. В каждой х них будут спальни, комнаты для игр и площадки для игр и прогулок на свежем воздухе. Здание построено по всем государственным стандартам.
14.
В Ставрополе открылся новый детский сад на 300 мест
При создании этого детского сада строители использовали самые передовые технологии. Территория и здание полностью соответствуют требованиям программы «Доступная среда». Так что его с полным правом можно назвать одним из самых современных в Ставрополе.
15.
Завод «Русский минтай» приступил к выпуску продукции
С вводом предприятия в эксплуатацию уже в текущем году в Приморском крае будет создано 130-150 рабочих мест с последующим увеличением до 350.
17.
Высокотехнологичный логистический центр открыт в Московской области
Это первый собственный логистический центр сети в России. Отсюда товары ежедневно будут доставлять в магазины во все регионы присутствия. Инвестиции в проект составили 6,5 млрд рублей, создано 900 рабочих мест. Первый в России логистический центр компании будет обслуживать 8 гипермаркетов в Подмосковье и еще 9 — в других регионах страны.
На предприятии реализуется программа дуального образования — теоретическая подготовка в подмосковных колледжах, а практическая — на рабочем месте. Соглашения заключены уже с 10 образовательными учреждениями региона.
18.
На Северной верфи начали резать металл для седьмого траулера проекта 170701
Траулеры проекта 170701 предназначены для лова рыбы донными и пелагическими тралами, её полной переработки и хранения на судне. Многофункциональная рыбоперерабатывающая фабрика, устанавливаемая на траулеры, позволит производить в море филе и другие виды рыбной продукции, а также консервы из печени трески, рыбную муку и другие субпродукты.
Морозильный траулер-процессор проекта 170701 — справка
Разработчик проекта — «Наутик Рус»
Длина — 81,6 м
Ширина — 16 м
Скорость — 15 узлов
Водоизмещение — 5500 тонн
Мощность главного двигателя — 6,2 МВт
Общая производительность — 150 тонн рыбы в сутки
Производительность по замораживанию — 100 тонн рыбы в сутки
Экипаж — 80 человек
19.
На СЗ «Окская судоверфь» спущен на воду сухогруз «Астрол-1» проекта RSD59
Окская судоверфь строит 15 судов проекта RSD59 (первых пять для судоходной компании «Петротранс», десять следующих — судоходной компании «Астрол»). Первые четыре судна сданы в эксплуатацию.
20.
В Брянской области в поселке Погребы Брасовского района открыли новый дом культуры.
В здании ДК разместили сельскую библиотеку, администрацию и опорный пункт полиции. Зрительный зал рассчитан на 150 мест. В доме культуре действуют десять клубных формирований. Это танцевальный и вокальный кружки, кружки декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства, клуб любителей шахмат, молодежный кружок настольного тенниса, два кружка вокального пения, клуб по интересам, фитнес.
В доме культуры открыли музейный уголок. Здесь можно узнать о традициях крестьянского быта Брасовского района.
21.
В селе Шуурмак (Республика Тува) открыт новый Дом культуры.
В Доме культуры 18 различных клубных формирований, это танцевальные кружки для детей и взрослых, кружок чтецов, ИЗО, шитья, вокальные кружки, фотографические и кулинарные.
22.
В ауле Каменномост Карачаевского района (Карачаево-Черкесская Республика) появился новый Дом культуры.
23.
В селе Турты-Хутор Ножай-Юртовского района Чеченской Республики открылся новый Дом культуры.
В здании сельского Дома культуры предусмотрены кабинеты для сельской библиотеки, также там будут функционировать различные художественные кружки.
24.
В ауле Эльбурган Абазинского района (Карачаево-Черкесская Республика) появился новый Дом культуры.
Зал, рассчитанный на 250 мест, впечатляет своей торжественностью, огромной нарядной сценой в красивых занавесях, мягкими и удобными креслами, световой и звуковой техникой.
25.
В селе Валки Лысковского района (Нижегородская область) открыт новый Дом культуры.
26.
В деревне Сорок-Сайдак в р. Татарстан открылся новый Дом культуры.
Он возведен по национальному проекту «Культура». В многофункциональном центре располагаются библиотека и исполнительный комитет сельского поселения.
27.
В ауле Адиль-Халк Ногайского района (Карачаево-Черкесская Республика) впервые за все время существования этого населенного пункта появился новый современный Дом культуры.
Новый Дом культуры располагает всеми возможностями для того, чтобы люди могли реализовать свой творческий потенциал, хранить и развивать свои духовные традиции, созидать, творить, создавать праздничное настроение, проводить культурные мероприятия.
28.
В селе Большие Ковали (р. Татарстан) состоялось открытие нового Дома культуры.
Вместе с Домом культуры рядом возвели памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
29.
В деревне Новые Чечкабы Буинского района (р. Татарстан) открыли новый Дом культуры.
30.
В Билярске (р. Татарстан) состоялось открытие нового Дома культуры.
31.
Открыты три новых цифровых объекта ПАО «Россети»
Городские диспетчерские пункты и ЦУС обеспечены цифровой связью и современными интеллектуальными системами управления с элементами ГЛОНАСС. Они позволяют в режиме реального времени осуществлять оперативно-технологическое управление сетевыми объектами, которые обеспечивают электроснабжение в общей сложности более 1,3 млн человек.В числе крупных потребителей - РЖД, международный аэропорт «Стригино», химические, машино- и приборостроительные заводы, предприятия пищевой и строительной промышленности, организации коммунального хозяйства.
32.
В Калининграде открылся новый детский сад на 225 мест
В течение этого и следующего года в регионе появятся десять новых детских садов.
33.
В Рязанской области после капитального ремонта открыли мост через реку Лапоток.
Финансирование капитального ремонта осуществлялось за счет средств оплаты системы «Платон» для большегрузов.
34.
В Республике Коми завершился капитальный ремонт моста через ручей на 603 км трассы Р-176 «Вятка» Чебоксары- Йошкар-Ола -Киров -Сыктывкар-Республика Коми.
В ходе капитального ремонта было заменено мостовое полотно и барьерное ограждение.
Отремонтированы железобетонные опоры и заменены пролетные строения. Установлено новое металлическое оцинкованное ограждение и водоотводные лотки из современных композитных материалов.
Выполнено укрепление конусов с обеих сторон моста и проведено благоустройство прилегающей территории.
36.
В Свердловской области завершен ремонт моста на дороге Арамиль — Фомино через реку Исеть.
37.
«Алмаз-Антей» досрочно передал Минобороны третий с начала года полк С-400 «Триумф»
«АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» в рамках обязательств по государственному оборонному заказу досрочно передало Минобороны России очередной (третий в 2020 году) полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф», — отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, приемо-сдаточные испытания с применением ракет-мишеней прошли на полигоне Капустин Яр. По результатам стрельб техника отработала без замечаний, расчеты Воздушно-космических сил с задачей справились на «отлично». Специалисты концерна сопровождали действия представителей госзаказчика от начала стрельб вплоть до их завершения.
38.
ТЕХНОНИКОЛЬ начала поставки теплоизоляционных материалов в Австралию
«Активная работа по выстраиванию отношений с австралийскими партнёрами велась на протяжении последних полутора лет. За это время довелось не только представлять компанию и ассортимент, но и бороться с недоверием к качеству материалов из России, а также другими предрассудками, которые, к сожалению, очень сильны в данном регионе. На текущий момент удалось наладить контакт с пятью потенциальными дистрибьюторами в стране. Первым из них от слов к делу перешёл Liner», — комментирует Илья Вдовенко, директор по продажам ТН-Азия.
39.
Ученые СПбГУ разработали технологию 3D-печати персонализированных нейропротезов
По данным Всемирной организации здравоохранения, более миллиарда человек, то есть около 15% населения Земли, имеют различные формы инвалидности. Кроме того, ежегодно до полумиллиона человек получают травмы спинного мозга, которые зачастую сопровождаются потерей чувствительности и возможности ходить, а также нарушениями работы внутренних органов. Чтобы найти способы вернуть людям с инвалидностью здоровье, исследователи занимаются разработкой инвазивных нейропротезов, способных проводить электрический сигнал в спинной и головной мозг и восстанавливать утерянные функции.
40.
Новейший аэромобильный автомобиль для ВДВ России показали на учениях «Кавказ-2020»
Эта машина очень компактна: длина — 3960 мм, ширина — 1600 мм, высота — 1650 мм. Боевая масса составляет всего лишь 1200 кг. Все это позволяет им легко помещаться внутри вертолётов армейской авиации Ми-8АМТШ.
МАА имеет колёсную формулу 4×4 и обладает хорошей проходимостью. Высокая подвижность обеспечивается турбодизелем мощностью 142 л.с. Максимальная скорость до 150 км/ч. Запас хода — 700 км. Экипаж — 4 человека.
Это транспортное средство (МАА-ОП, -огневой поддержки) специального назначения может вооружаться 7,62-мм пулемётами ПКМ, «Печенег» и 12,7-мм 6П58 «Корд». Предусмотрена и возможность использования пусковых установок противотанковых управляемых ракет различных типов.
Есть версия МАА-М (миномётная), перевозящая 120-мм миномёт 2Б11 «Сани» и 24 боеприпаса к нему.
43.
Российский пианист выиграл международный конкурс в Польше
Жюри присудило россиянину первую премию.
44.
В Краснодаре запустили новые трамваи производства Усть-Катавского вагоностроительного завода
Сейчас на линии работает уже 13 трамваев, сообщили в пресс-службе МУП «КТТУ».
Трамваи из города Усть-Катав Челябинской области — низкопольные, в кабине водителя и салоне есть кондиционеры. С учетом опыта поставок прошлого года были добавлены несколько новых требований.
На обновление общественного транспорта Краснодара из краевого бюджета выделено 3 млрд рублей. В 2019 году уже поступило 35 трамваев, в 2020-м проведены конкурсные процедуры на закупку 35 трамваев на 2020 год и 33 трамваев на 2021 год. Также в прошлом году администрацией Краснодара приобретено 12 троллейбусов.
45.
«Электрокабель» модернизировал оборудование по выпуску кабелей для судов и подвижного состава
Новое оборудование смонтировано в цехе № 2, где производятся гибкие кабели в резиновой изоляции и оболочке для судостроения, подвижного состава, стройиндустрии. Его возможности позволяют скручивать в токопроводящую жилу до 91 проволоки одновременно.
46.
В Алданском районе Якутии досрочно завершен капремонт участка дороги А-360 «Лена»
Подрядная организация приступила к работам по капитальному ремонту участка км 880 — км 892 в сентябре прошлого года. Основной объем работ пришелся на дорожно-строительный сезон 2020 года.
На участке уложили трехслойное асфальтобетонное покрытие с применением полимерно-битумного вяжущего (ПБВ). Новая для федеральной трассы «Лена» технология использования ПБВ призвана снизить колееобразование летом и обеспечить трещиностойкость асфальтобетона зимой, а также повысить устойчивость покрытия к деформациям.
В рамках работ по капитальному ремонту установлено семь гофрированных водопропускных труб. На 881-м км дорожники оборудовали площадку отдыха для водителей с беседкой на 10 посадочных мест, металлической эстакадой для осмотра автомобилей и туалетами.
В целях обеспечения безопасности дорожного движения было установлено 70 дорожных знаков и около 40 сигнальных столбиков, обновлено более 3,5 км барьерного ограждения, нанесена горизонтальная разметка на площади 33,6 пог.м.
Всего в 2020 году ФКУ Упрдор «Лена» приведет в нормативное состояние 58 км трассы «Лена», из них — 35 км отремонтируют капитально. Еще 58 км этой дороги защитят слоями износа.
50.
В Татарстане в селе Старое Шугурово Лениногорского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный по модульной технологии.
51.
В Ростовской области в селе Беглица Неклиновского района открылся фельдшерско-акушерский пункт.
52.
В Ханты-Мансийском автономном округе в Нефтеюганском районе в поселке КС-6 открылся новый ФАП.
Все помещения оборудованы в соответствии с требованиями СанПиНа, оснащены медицинской мебелью и необходимым оборудованием.
Прилегающая к ФАПу территория также благоустроена «под ключ»: смонтировано ограждение, система видеонаблюдения, установлены контейнеры для мусора, к зданию ведут пешеходные дорожки и подъездные пути с твердым покрытием.
53.
Сборная России завоевала 3 золотые и 1 серебряную медаль на Международной олимпиаде по информатике
Очередной успех российских ребят: сборная России завоевала 3 золотые и 1 серебряную медаль. Такое же соотношение «золота» и «серебра» — у команд США и Ирана. Таким образом, Россия поделила второе место с двумя сильными противниками. Первое место в общекомандном зачете заняла национальная сборная Китайской Народной Республики.
«Золото» завоевали Ильдар Гайнуллин, лицей имени Н.И. Лобачевского (Татарстан), Семён Савкин, Пятьдесят седьмая школа (Москва), Андрей Ефремов, Президентский физико-математический лицей № 239 (Санкт-Петербург). Серебряную медаль получил Егор Лифарь из школы-интерната им. Колмогорова (Москва).
Абсолютным чемпионом мира в индивидуальном соревновании стал американский участник Уильям Линь.
54.
В Адыгее запустили завод по выпуску продукции из козьего молока
В начале 2020 года состоялось открытие первого молочно-товарного комплекса ООО «Мирный-Адыгея», куда было завезено более 1 тыс. голов дойного стада высокопродуктивной зааненской породы коз. Вторая поставка поголовья в количестве 500 голов ожидается в конце сентября.
Инвестиции в проект на данный момент составили около 1 млрд рублей.
55.
Препарат для сверхточной диагностики рака груди испытали в Томске
56.
В Белгородской области открылся приют для бездомных животных
Его площадь составляет 2 га. На территории несколько зданий. Здесь окажут помощь не только подопечным, но и любым желающим — услуги платные. Деньги пойдут на содержание приюта. Важно, операционная, УЗИ и рентген-кабинеты оснащены самым современным оборудованием
Приют построен так, чтобы не мешать жителям. На территории установлены шумоотражающие щиты. С одной стороны расстояние до ближайшего дома 350 м, а с другой — 1 км. Также здесь будут посажены деревья. В приюте сделана скважина и свой закрытый антисептик для стоков.
57.
В Алтайском крае Сибирский фанерный комбинат запустил линию производства березовых пеллетов
Фанерная фабрика открылась в Заринске 5 лет назад. Осенью 2018 года она стала резидентом ТОСЭР, вдвое увеличив объёмы производства высококачественной фанеры. Сегодня на ООО «Сибирский фанерный комбинат» работает 220 сотрудников. В связи с запуском новой линии производства создано ещё 30 рабочих мест.
58.
ГАЗ выпустил электрокар GAZelle e-NN
В основе конструкции новой модели лежит единая унифицированная электроплатформа, архитектура которой позволяет выпускать полную линейку легкого коммерческого транспорта: бортовые грузовики, микроавтобусы, фургоны и различные варианты специальной техники.
Выпускаемые автомобили оснащаются 136-сильным электромотором. Запас хода на одной зарядке — 120 километров. По желанию заказчика запас хода может быть увеличен до 200 километров за счет установки дополнительных батарей. Предусмотрена возможность быстрой зарядки до 80% емкости за 30 минут.
59.
60.
В Свердловской области Артемовский машзавод «Вентпром» запустил новый механосборочный цех
Здесь будут производиться установки главного проветривания для горнодобывающих предприятий. Портфель заказов предприятия укомплектован на два года вперед.
Градообразующее предприятие города Артёмовский Свердловской области, завод тяжелого машиностроения, единственный российский производитель вентиляторов главного проветривания для шахт, тоннелей и метрополитенов.
61.
Участок дороги Каргала — Бакчар в Томской области отремонтировали по нацпроекту
62.
Рабочее движение запущено по правой стороне нового путепровода на трассе М-5 Урал в Тольятти
63.
Компания «UMG СДМ» представила новый экскаватор-погрузчик модели TLB 935
Экскаватор-погрузчик TLB 935 — новинка этого года в линейке производителя. Помимо работы на строительных площадках, машина все чаще находит применение при погрузке мусора, уборке территории, при транспортировке и утилизации отходов в условиях городской среды.
64.
В Якутии открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс
65.
В Татарстане открылся новый сельский клуб
Клуб рассчитан на 50 мест, в здании разместились Дом культуры и библиотека.
Село Уразла расположено на границе с Марий Эл, и для жителей открытие многофункционального центра стало долгожданным и большим событием.
66.
В Псковском районе Псковской области вели в эксплуатацию после капитального ремонта мост через реку Кебца.
Ремонт выполнила организация «Автомобильные дороги Пскова». После капремонта длина моста составляет 33 метра. Пролетное строение состоит из пяти железобетонных балок. Мостовое полотно выполнено из асфальтобетона, имеет две полосы движения, тротуары с двух сторон, барьеры и перила. Отремонтированный участок дороги заасфальтирован. Таким образом обеспечено безопасное движение как для автомобилей, так и для пешеходов.
67.
В Амурской области после реконструкции открыт мост на объездной дороге Шимановска.
На проведение работ было выделено 127 миллионов рублей. Сооружение представляет собой железобетонный двухпролетный мост, длина каждого — 24 метра. Длина участка реконструкции — 0,67 км.
68.
Находкинский СЗ спустил на воду две самоходных грузопассажирских баржи проекта 1912РВ
Грузопассажирская баржа проекта 1912РВ — справка
Длина — 19 м
Ширина — 6 м
Грузоподъемность — 20 т
Скорость — 7 уз.
Пассажировместимость — 12 чел.
69.
Первый в РФ низкопольный узкоколейный трамвай «Корсар» представили в Петербурге
Новая модель трамвая 71-921 «Корсар» создана для узкой колеи в 1 метр, которая актуальная для таких российских городов, как Пятигорск (Cтавропольский край), Калининград (Калининградская область) и Евпатории (республика Крым).
70.
В Ярославской области запустили производство самого мощного российского снегохода
Работа над этой моделью шла несколько лет в кооперации с ведущими научно-образовательными учреждениями и инжиниринговыми компаниями страны, при поддержке Фонда развития промышленности Российской Федерации.
Снегоход «FRONTIER 1000» разработан на платформе «Вектор 551», но имеет другой дизайн и более высокую мощность. Новая модель создана компанией для европейского рынка, техника прошла сертификацию для продаж в Финляндии и Швеции. В 2020 году принято решение продавать ее и в России. В 2021 году планируется реализовать 500 штук, далее 700 — 1000 штук ежегодно. Объем продаж составит 500 — 700 миллионов рублей в год.
— Сейчас у нас есть планы на производство новой техники: в работе детский электрический снегоход «Рысь» и электроквадроцикл, — рассказал генеральный директор АО «Русская механика» Леонид Можейко.
71.
В Ярославской области на Рыбинском заводе приборостроения запущена новая линия
Счетчики, для которых будут производиться печатные платы, могут использоваться как автономно, так и в составе современных систем контроля и учета электроэнергии. Они позволяют снимать показания удаленно, собирать и контролировать данные в личном кабинете в любой точке мира через обычный веб-браузер.
Рыбинский завод приборостроения осуществляет монтаж, программирование, сборку и функциональный контроль изделий.
72.
В Омской области открыли новый участок дороги Омск — Русская Поляна в обход Казахстана
Новая трасса обеспечит прямое транспортное сообщение Русско-Полянского муниципального района, где проживает более 18 тысяч человек, с областным центром в обход Республики Казахстан. Ранее жители вынуждены были добираться до Омска, проезжая 9 километров по территории соседнего государства.
73.
Онежский ССЗ спустил на воду грунтоотвозную самоходную баржу проекта HB-600 «Смелая»
Строительство ведется по заказу ФГУП «Росморпорт» для работы в южных портах Российской Федерации.
Грунтоотвозная самоходная баржа проекта HB-600 — справка
Разработчик проекта — ЗАО «Спецсудопроект»
Длина наибольшая — 56,1 м
Ширина наибольшая — 11,2 м
Высота борта — 4,0 м
Осадка по грузовую марку — 2,92 м
Валовая вместимость — 820 р.т
Скорость хода — 8,2 уз
Мощность главных двигателей — 2×350 кВт
Экипаж — 3 чел.
74.
Выборгский СЗ заложил морозильный траулер проекта KMT02.03 «Братья Лаптевы»
Оборудование рыбообрабатывающей фабрики состоит из различных типов филетировочных машин, машин для обезглавливания и потрошения, а также оборудования для транспортировки, сортировки рыбы, сортировки филе, накопителей для хранения рыбы, столов для взвешивания, столов для упаковки и т. п.
Фабрика судна обеспечивает суточные производительности по филе (фаршу) — 40 тонн, по муке рыбной, рыбному жиру — 48 тонн, по мороженной продукции — 80 тонн, по консервам — 4 тысяч условных банок. После обработки и заморозки хранение улова обеспечивается в морозильном трюме вместимостью около 2050 м.куб. Рыбная мука хранится в отдельном трюме вместимостью около 260 м.куб.
Предусмотрен консервный цех для производства консервов печени трески, а также рыбомучная установка.
По проекту проживание 46-ти членов экипажа обеспечивается в комфортабельных одно- и двухместных каютах, на судне предусмотрена кают-компания с отдельной зоной самообслуживания, а также все необходимые медицинские, санитарно-бытовые и санитарно-гигиенические помещения, в соответствии требованиями Санитарных правил для судов промыслового флота.
Основные характеристики судна KMT02.03:
Длина — 80,4 м,
Ширина — 15,4 м,
Осадка — 6,55 м,
Водоизмещение — 5550 т,
Мощность энергетической установки — 4,64 МВт
Ледовый класс Ice 3.
76.
На угольном терминале компании «Восточный Порт» построены четыре установки пылеулавливания
Инвестиции в оборудование, разработанное с применением лучших мировых и отечественных технологий, составили 200 млн рублей.
Узловые пересыпные станции представляют собой полностью изолированные от внешней среды сооружения и предназначены для перенаправления движения угля по закрытым конвейерным линиям со складов на судопогрузочные машины.
Весной 2020 года на пересыпных станциях были запущены две пылеулавливающие установки общей мощностью около 100 тыс. кубометров в час. На втором этапе программы в сентябре 2020 года портовиками были установлены еще две аспирационные установки суммарной мощностью свыше 105 тыс. кубометров в час.
77.
«Газпром нефть» испытала тяжелый беспилотный вертолет на месторождении в ЯНАО
Вертолет предназначен для доставки тяжелых и негабаритных грузов в условиях Арктики. Проект реализован «Газпромнефть-Снабжения», совместно с представителями производителя беспилотных систем «Тайбер», сотрудниками «Мессояханефтегаза».
"Воздушный робот, управляемый с логистической базы компании в поселке Тазовский, успешно преодолел маршрут протяженностью 130 км и доставил на месторождение 150-килограммовый груз", — отметили в пресс-службе.
78.
В Пермском крае построили новую линию сортировки мусора
79.
Центр народного творчества им. Сергея Афанасьевича Зверева — Кыыл Уола открыт в Якутии
В этом году Якутия отмечает 120-летие со дня рождения Сергея Зверева-Кыыл Уола, широко известного деятеля культуры, сказителя олонхо, певца, хореографа народного танца и знатока фольклора. К этой юбилейной дате и приурочено открытие современного здания Центра народного творчества с уникальным архитектурным решением.
В Центре народного творчества общей площадью свыше 1 тыс. 600 кв. м. имеется зрительный зал на 350 мест, сцена, помещения для занятий прикладным народным творчеством. Центр оснащен всем необходимым оборудованием, мебелью и инвентарем.
Архитектурный облик здания решен в виде якутской «Урасы», расположенной в центре здания, а междуэтажные лестницы для создания общего композиционного объема имеют роль вертикальных элементов.
Новый Центр народного творчества им. С.А. Зверева призван ещё более укрепить и сохранить культурное наследие Сунтарского улуса.
80.
В Самарской области в селе Аверьяновка после капитального ремонта открыт автомобильный мост через канал Магистральный.
В силу особенностей ландшафта было решено сделать переправу из монолитного пролета. 35 тонн арматуры, 270 квадратных метров бетона. И в итоге — 50 лет гарантии на мост.
Мост построили за 3 месяца.
81.
В г. Сочи (Краснодарский край) досрочно завершили ремонт моста через реку Агура, расположенного на 188-м км трассы А-147 «Джубга — Сочи».
Кроме того, в ходе работ устроен грязезащитный экран, заменено перильное ограждение на долговечное оцинкованное, переустроены опоры освещения, включая светодиодные фонари, переустроены и смонтированы кабели электропитания. Также на переправе окрашены пролетные строения и опоры, установлены дорожные знаки, нанесена разметка.
83.
В Северной Осетии открыта новая сельская амбулатория
Новая амбулатория была построена на месте старого медучреждения 60-ых годов, которое находилось в ветхом состоянии и не отвечало требованиям СанПиНа. Теперь в распоряжении сельчан кабинеты терапевтов, педиатров, стоматологии и женской консультации. Амбулатория предполагается только для жителей селения Михайловское с численностью населения 12 700 человек.
85.
Малый рыболовный сейнер «МРС-777» проекта 1338 К сдан заказчику
Следующие два судна для этого же заказчика будут достроены и сданы ему в эксплуатацию в I половине 2021 года.
86.
ТАУРАС-ФЕНИКС оснастил упаковочным оборудованием молочный завод в Рязанской области
Автомат линейного типа ПАСТПАК 4Л — высокоскоростная линейная машина, производительностью до 7000 упаковок в час, предназначенная для дозированной фасовки и упаковки пастообразных продуктов в пластиковую тару с последующей запайкой и укупоркой крышкой-нахлобучкой.
87.
УАЗ Патриот начали продавать в Иране
Дистрибьютором ульяновцев в Иране стала местная компания Soroush Diesel Mabna, которая до сих пор специализировалась только на продажах легких коммерческих Hyundai.
Иранцам доступны внедорожник Патриот, его грузопассажирская версия Пикап, а также легкие 1,5-тонные грузовики семейства Профи. Модели в спецификации для Ирана ничем не отличаются от аналогичных машин для России, то есть они имеют бензиновый 2,7-литровый двигатель ZMZ Pro (149 л.с.), 5-ступенчатую МКП Dymos, подключаемый полный привод. Для Патриота и Пикапа также доступен 6-ступенчатый французский «автомат» Punch. Упрощенный моноприводный Профи с задними ведущими колесами в Иране не предлагается — только вариант 4×4.
Пассажирский Патриот продается в Иране по цене от 600 млн местных риалов, это около $14 000 (=1 069 000 рублей).
Заметим, что УАЗ запланировал выйти на рынок Ирана еще в 2017 году — тогда на выставке в Тегеране представили Патриот и Пикап. Однако в 2018-м США возобновили жесткие санкции против Ирана, что затруднило задачу по поставкам автомобилей в эту страну.
УАЗ уже имел опыт работы на иранском рынке. Российские внедорожники поставлялись туда в 80-е годы. К началу 90-х в это стране было продано около 15 тысяч УАЗов.
Добавим, что Иран является крупнейшим автомобильным рынком на Ближнем Востоке, его потребительский потенциал оценивается в 1,7 млн автомобилей в год.
88.
В Калининграде завершена реконструкция улиц Дачной и Гагарина
Для автомобилистов обеспечены четыре полосы движения. Обустроены с двух сторон тротуары, новые остановочные пункты и велодорожка. По новой транспортной схеме с сегодняшнего дня запущены городские пассажирские перевозки, с 22 сентября — областные автобусы.
Реализация проекта позволила соединить Московский проспект с улицей Гагарина и Артиллерийской. Также дорога с выездом на Окружную — теперь в четырех полосах движения.
89.
В Брянской области в Почепском районе в селе Дмитрово открыт новый фельдшерско-акушерский пункт.
ФАП построен за счет средств областного бюджета. В новом ФАПе, предусмотрено жилье для медработника, чтобы человек мог спокойно работать и жить в современных, комфортных условиях. И как это было принято в России во времена земской медицины, мог оказать помощь в любое время суток.
Сейчас в регионе ведутся капитальные ремонты еще 37 ФАПов. Завершен ремонт в 24-х ФАПах.
90.
В деревне Григоровка Калужской области открыт фельдшерско-акушерский пункт.
91.
В селе Береговая р. Бурятия открыт новый фельдшерско-акушерский пункт.
Наталья Арнадская — заведующая фельдшерско-акушерским пунктом села Береговая:
Здесь будет кабинет приема, в этом кабинете. Там будет смотровая, прививочный, процедурный, кабинет для медперсонала будет отдельный, аптечный киоск будет. Все специально предусмотрено.
Всего в Бурятии до конца года появится 37 новых объектов здравоохранения. На их строительство выделено более 230 миллионов рублей из федерального и республиканского бюджетов.
92.
В Саратовской области в селе Первомайское Энгельсского района открылся новый фельдшерско-акушерский пункт.
К фельдшерским пунктам подведены коммуникации. Также медпункт оборудован пандусами.
93.
В Нижнетавдинском районе Тюменской области открыли сразу три современных ФАПа. Медицинские учреждения, оснащенные самой новейшей техникой, в один день были открыты в трех сельских поселениях — деревнях Красный Яр и Новопокровка и поселке Карагандинск
94.
В деревне Юлдыбаево Кугарчинского района Башкирии открылся современный фельдшерско-акушерский пункт.
95.
В поселке Нефтебаза Бетькинского сельского поселения Тукаевского района р. Татарстан открыли новый фельдшерско-акушерский пункт.
96.
В деревне Ибрагимово Илишевского района Башкирии открылся новый фельдшерско-акушерский пункт.
В модульном ФАПе есть кабинет приема, смотровой и процедурно-прививочный кабинеты, аптечный пункт, место для ожидания приема пациентами, а также санузел и комната для персонала. Здание подключено к необходимым коммуникациям, а также обеспечено горячей водой за счет водонагревателя. Также есть необходимая мебель для комфортного пребывания и пациента, и медицинского работника: столы, шкафы, кушетки, пеленальный столик.
Всего в Илишевском районе 58 ФАПов, из них модульных — четыре. До 2025 года в рамках программы модернизации первичного звена на территории района планируется установить 17 модульных ФАПов.
97.
В селе Нурлино Уфимского района р. Башкирия завершено строительство капитального фельдшерско-акушерского пункта.
98.
В Московском районе Санкт-Петербурга при школе № 544 открылся детский сад
В этом учебном году школа № 544 для размещения дошкольного отделения получит еще одно здание. Новый детский сад будет расположен в соседнем квартале.
99.
Строительство Рублево-Архангельской линии метро началось в Москве
Станция «Улица Народного Ополчения» БКЛ строится на пересечении проспекта Маршала Жукова и улицы Народного Ополчения. Поблизости находится много жилых домов, различных учреждений, торговых центров. В районе живут и работают около 200 тысяч человек. Таким образом, ожидается, что пассажиропоток станции после открытия составит около 29 тысяч человек в час. А после того как заработает Рублево-Архангельская линия, на которую можно будет пересесть на станции «Улица Народного Ополчения», здесь создадут транспортно-пересадочный узел, и количество пассажиров возрастет.
Новая Рублево-Архангельская линия метро соединит центр столицы с районом Кунцево. На ней расположится девять станций.
100.
В р. Мордовия в селе Семилей Кочкуровского района открыт новый мост через реку Вьяс.
101.
На неделю раньше срока В Амурской области в с. Поярково был сдан в эксплуатацию после реконструкци мостовой переход через р. Симониха.
102.
В р. Удмуртия на трассе Ижевск — Ува отремонтировали мост через реку Ягуречка.
В настоящий момент подрядчики завершили работы и открыли движение по переезду. После ремонта скоростные ограничения были сняты. Теперь по мосту могут проезжать грузовые автомобили, вес которых не превышает 11 тонн на ось.
103.
В Новокузнецке открыли ледовый дворец
Новый ледовый комплекс включает ледовую арену, залы хореографии и общей физической подготовки, современный тренажерный зал, бросковую зону. Здесь оборудовано 8 раздевалок, трибуны вместимостью 338 зрителей, кафе на 40 посадочных мест с видом на ледовое поле, парковки
104.
В городе Югорск (ХМАО-Югра) открыли детский сад на 344 места
Детский сад «Светлячок» построен в рамках реализации национального проекта «Демография» за счет инвестиционных средств в рамках муниципально-частного партнерства. Его общая площадь превышает 8,4 тысячи квадратных метров. Здание рассчитано на 15 групп по 20 детей в каждой. Три из них предназначены для детей до 3 лет.
106.
Открытие нового комплекса в столице Кабардино-Балкарии
Спортивный комплекс включает залы тхэквондо, вольной борьбы, функциональной спецподготовки, тренерские и медкабинеты, зону для спа-процедур, корпус для восстановления спортсменов с баней и комнатой спортивного массажа. Есть в нем спортивное кафе, парковая зона, кинотеатр и уличный амфитеатр. Для фанатов футбола — хорошее поле с искусственным газоном последнего поколения.
108.
Завершено строительство и спортивного зала САМБО на стадионе «Олимпийский» в пос. Увельский, Увельского района Челябинской области.
109.
В Краснодарском крае открыты новые спортивные объекты
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111.
В г. Уварово Тамбовской области открыто новое дошкольное учреждение
112.
В г. Эртиль Воронежской области открыт детский сад на 60 мест.
Двухэтажное здание оснастили лифтом, пандусами и другим оборудованием, необходимым для инклюзивного образования. На первом этаже расположены спальные и игровые комнаты, сенсорная комната, столовая, на втором — актовый зал. На прилегающей территории построили детскую площадку с мягким покрытием, установили спортивные модули.
113.
В Калининграде открыт новый детский сад на 450 мест
На первом этаже детского сада разместился пищеблок с хозяйственными помещениями. На втором этаже — физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет психолога, на третьем — административные помещения, игротека и медицинский кабинет. В левом крыле корпуса расположены групповые ячейки. Для связи между этажами оборудованы лифты.
Для бесперебойного обеспечения здания ресурсами построены трансформаторная подстанция и автономная газовая котельная, работающая без присутствия постоянного обслуживающего персонала.
По периметру всей территории обустроена зеленая зона, отделяющая детский сад-школу деревьями и кустарниками от проезжей части улиц Псковской и Красной. Обустроены подъездные пути.
115.
Лесников Хабаровского края усилили новой внедорожной техникой
Всего в этом году по нацпроекту «Экология» край на федеральные средства приобрёл 45 единиц техники, до декабря регион закупит еще пять высокопроходимых автобусов-вахтовок для доставки лесных пожарных к местам возгораний, три полуприцепа и два гусеничных трактора.
116.
Первые трамваи «Уралтрансмаша» отправились в Омск
117.
В Дагестане заработал третий медцентр, построенный Министерством обороны России
В новом центре, по данным минздрава, есть все необходимое: клиническая и ПЦР- лаборатории, цифровой рентген, УЗИ-аппарат, а также передвижные УЗИ- и рентген-установки, аппарат компьютерной томографии, установка для проведения гемодиализа и аппарат ЭКМО, который может использоваться для оксигенации крови тяжелых пациентов с коронавирусной инфекцией.
Каждый бокс оборудован собственным санузлом и отдельным выходом. Все кровати подключены к подаче кислорода, а также оснащены мониторами, на которые выводятся показатели жизненно важных функций организма пациента. Данные с прикроватных мониторов отражаются на мониторах постовых медсестер, что позволяет персоналу дистанционно отслеживать изменения состояния пациентов.
Пока Министерство финансов России не приняло решение о выделении штата для центра, работать в нем по временному штатному расписанию будет персонал больниц селений Костек и Ботаюрт, сообщило министерство здравоохранения Дагестана.
118.
В Карачаево-Черкесии дан старт крупному инвестпроекту
Модернизация предприятия «Кавказ-Мясо» позволит заводу стать передовым овцеводческим предприятием страны, включающим в себя все этапы производства баранины, в том числе выращивание и откорм, с упаковочными линиями и консервацией продукции.
Реконструкцию планируют завершить уже к маю 2021 года. Общий объем инвестиций — 2,7 млрд рублей. После ввода нового современного предприятия компания планирует производить 42 тонны продукции в сутки или 12,6 тысячи тонн в убойном весе в год.
В рамках проекта будет смонтирована убойная линия с высокой степенью автоматизации мощностью 300 голов в час, создана современная система контроля качества продукции на каждом этапе производства.
119.
В Удмуртии открыли новую молочную ферму на 512 голов КРС
Новоселье отметили в ООО «Чура» Глазовского района Удмуртии. Для самого предприятия запуск этого объекта стал во многом историческим. Впервые «Чура» перешла на беспривязное содержание коров. Для комфорта животных предусмотрено всё — высота здания 11 м, маятниковые щетки для массажа, мощные вентиляторы и окна-шторы, открытие которых также можно регулировать при помощи компьютерной программы. Также впервые в хозяйстве полностью автоматизирован процесс доения — благодаря внедрению современного высокотехнологичного оборудования. Здесь выбор сделали в пользу доильного зала «Параллель» фирмы DeLaval с параллельными стойлами, обеспечивающими быструю смену групп животных.
Как отметила директор ООО «Чура» Елена Егорова, строительство велось чуть более 2 лет. За это время вложено 185 млн руб., ожидают, что эти инвестиции окупятся максимум через 5 лет. На новом комплексе уже сегодня ежедневно получают прибавку 4,5 т. И если в прошлом году в эти дни реализация молока составляла 13,2 тыс. т, то сейчас 17,6 тыс. т. Суточный надой на корову в хозяйстве достиг 25,4 кг, планируют год завершить с продуктивностью более 9 тыс. кг.
«Чура» — один из передовых молочных хозяйств Удмуртии. По итогам работы за 2019 год она заняла вторую строчку в республиканском ТОП сельхозорганизаций по продуктивности дойного стада — надои молока на одну корову достигли 9 тыс. 832 кг (105% к 2018 году, +495 кг).
120.
В Крыму открыт модульный детский сад «Колокольчик» на 100 мест
Объект стоимостью около 50 млн рублей установлен в рамках финансирования из бюджета Республики Крым по Республиканской адресной инвестиционной программе. Имеет достаточную материально-техническую базу. Установка модульного здания направлена на ликвидацию очерёдности и создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста.
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-а в России не так что-ли?