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Судьба бассейна в Сморгони, расположенного в здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность» весьма трагична. Построенный в 1990-ых годах, он действовал не так уж и долго. Время, отпущенное на ремонт, значительно превысило его «жизненную историю». Бассейн даже попал в рейтинги особо читаемых в стране новостей, когда его сухое дно использовали для тренировок юные хоккеисты на подготовку к турниру «Золотая шайба». Понадобилоись внимание и финансовая поддержка Гродненского облисполкома, чтобы вместе со Сморгонским райисполкомом была поставлена точка в многострадальной участи бассейна.



Перед церемонией открытия Жанна Якубцевич, директор Сморгонского центра физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, рассказала, что изменилось в инфраструктуре плавательного «хозяйства» после длительной реконструкции.



- Это событие большое, яркое, красивое для города. Мы его очень долго ждали, практически два года. На реконструкцию затрачено 4,5 миллионов рублей. Самое главное, что посещать бассейн сейчас смогут и люди с различной степенью инвалидности. Мы хотим один день в неделю выделить, чтобы они могли спокойно поплавать, отдохнуть. Для инвалидов созданы все условия, начиная от центрального входа в здание физкультурно-оздоровительного комплекса и по всей территории малой чаши. Расширены дверные проемы в раздевалках и душевых, имеются пандусы. Приобретено специальное кресло для погружения инвалидов в воду. С такой категорией посетителей будут работать тренеры по плаванию, которые вдобавок обучались на курсах специальной медицинской подготовки. Для инвалидов, детей и пенсионеров будет действовать 50% скидка на услуги. Что касается детского плавания, то в городе оно развивается давно во всех учреждениях образования, где проводятся уроки по плаванию. И в дошкольных учреждениях имеются плавательные бассейны, и проводятся занятия.