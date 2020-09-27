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Просто хорошие и добрые новости из Беларуси за 5 дней

Просто хорошие и добрые новости из Беларуси за 5 дней (99 фото + 1 видео)

Автор:
27 сентября 2020 13:51
Метки: Хорошие   беларусь   добрые   новости   фоторепортаж   
345
99
1
Все СМИ переполнены политическими новостями. Предлагаю подборку добрых, интересных новостей. Даже народная мудрость гласит - "Хорошими делами прославиться нельзя", а очень жаль, приглашаю посмотреть пост как раз о таких делах.

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Метки: Хорошие   беларусь   добрые   новости   фоторепортаж   
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23  комментария
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11k
Совранский 2 часа назад
Реконструкция путепровода "Полоцкий" обошлась дешевле запланированной суммы. (c) - давно я такого в новостях не встречал!
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53
Sergel Fman 8 минут назад
Вот флаг [мат] нужен... Прямо без него жопа району. Показуха в действительности...
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−9
Атомный Крот 45 минут назад
Молодцы, сябры!
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554
arcush 51 минуту назад
Лукашеску помер от черенка лопаты в анусе... Вот это была бы хоррррошая новость! Да и нашему плешивому не хворать! Им ждать.
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7k
Дмитрий arcush 5 минут назад
Просто хорошие и добрые новости из Беларуси за 5 дней
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2k
Варяг 53 минуты назад
Ждем хороших новомтей из сша, нигерии, монголии, мадагаскара, и бразилии...
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13
Ви Час назад
как же [мат] ваши боты и Лукаш, как [мат] этот сайт, модераторов и админов по ходу в очко долбят негры.
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1k
Валерий Ви Час назад
Так уйди, не трать свои драгоценные нервы. Ничего ты не знаешь про Беларусь.
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1k
uuid 2 часа назад
что за жидохохол этот бред пишет? узураптору лукашеске скоро на фонарном столбе болтаться со своей фашистской кодлой. за ним и очередь путешеску придет...
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1k
Bogdan Krasota 2 часа назад
Если змагары придут к власти, такие новости сразу же закончатся.
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18k
Тр-тр Митя Bogdan Krasota 2 часа назад
Зато начнутся новости про джавелины и самую большую прокладку выставленную в центре столицы, по аналогии с тризубом.
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5k
Bjornsson 2 часа назад
бл-ять, России вам мало, вы теперь отовсюду "хорошие" новости будете постить?
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140
С миру по нитке 2 часа назад
Ну и как же область будет называться белорусская? в составе Рф , автор как то легко на это намекает.
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4
Андрей Мокрецов 2 часа назад
Люди делом заняты !!! А не бегают по улицам и народ баламутят
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27k
winergy2012 2 часа назад
Да батька, я смотрю ,просто страшный тиран.Так издеваться над народом.
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6k
albedo 3 часа назад
Как минусят автора.
К чему бы это, неужто просто зависть к Белоруссии (вопрос риторический)
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27k
winergy2012 albedo 2 часа назад
У жидов и хохлов есть общая черта.Они жить не могут,если кому то хорошо.
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71k
Я Только спросить. 3 часа назад
Все мы любим Белоруссию или Беларусь как кому нравится.. Нам не нравится что наших братьев избивают палками... видеть это неприятно.. Председатель колхоза возомнил себя Наполеоном и вспомнил Сталинские методы.Это отвратительно и некрасиво..Омерзение вызывает его несменяемость.. Путин тоже несменяемый но ведет себя тихо..Мы к нему привыкли..
Все мы любим Белоруссию или Беларусь как кому нравится.. Нам не нравится что наших братьев избивают палками... видеть это неприятно.. Председатель колхоза возомнил себя Наполеоном и вспомнил Сталинские методы.Это отвратительно и некрасиво..Омерзение вызывает его несменяемость.. Путин тоже несменяемый но ведет себя тихо..Мы к нему привыкли..
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27k
winergy2012 Я Только спросить. 2 часа назад
Ты только отсосать.
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140
С миру по нитке Я Только спросить. 2 часа назад
Ты это у татаров или якут или еще у каких либо народов спроси братья они им или нет?
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16k
Delhana Я Только спросить. 2 часа назад
А я вот, на личном опыте зная к чему приводит майдан, считаю это прекрасным и очень верным. Мне очень хочется увидеть весь спектр мыслимых и немыслимых репрессий по отношению к майданутым, это как наблюдать победу добра над мировым злом. Как раз ради этого стоит платить налоги, чтобы государство имело возможность обучить, вооружить и содержать специальных людей, которые способны физически истребить майдан и майданутых, таким образом защитив саму жизнь и свободу всех вменяемых граждан государства.
Если Лукашенко сумеет полностью подавить майдан и зачистить от майданутых государство на будущее - лично я буду считать его святым во всех смыслах этого слова, достойным золотого памятника еще при жизни, даже конным на слоне в три натуральные величины.
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1k
Валерий Delhana Час назад
Это было сильно...
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45k
Чёрный кот Автор поста 3 часа назад
Жилой район Новая Боровая.

Жилой район Новая Боровая.
Жилой район Новая Боровая.
Жилой район Новая Боровая.
Жилой район Новая Боровая.
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