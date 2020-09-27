2.
В Барановичском лесхозе заработал новый цех
Это уже второй по счету участок переработки древесины барановичских лесоводов. Первый, напомним, находится в деревне Гляденье Ивацевичского района, и его производственная мощность значительно уступает новому профильному производству.
3.
4.
В Мозыре открыли пеллетный завод
Торжественные речи, напутственные слова, наполненные оптимизмом. Красная ленточка перерезана, а значит дан символичный старт новому производству Мозырского опытного лесхоза. Строительство пеллетного завода велось семь месяцев. Новое предприятие позволит получать до 36 тысяч тонн топливных гранул в год. Пеллеты – это биотопливо, более дешевый и экологичный вариант по сравнению с тем же природным газом. На мозырском заводе топливные гранулы производят из низкокачественного леса и отходов – коры, стружки, опилок, это значит, что мозырский опытный лесхоз перешел на безотходное производство.
5.
Кипит работа на реконструкции главного корпуса тепловых сетей – сердца теплоэлектроцентрали.
На территории теплоэлектроцентрали мы увидели еще один любопытный объект – волейбольную площадку. Оказалось, многие работники тепловых сетей охотно проводят здесь обеденное время, предпочитая занятия спортом вредному курению. А Дмитрий Карпович поделился такой информацией: у тепловых сетей есть своя спортивная команда, которая на недавних соревнованиях в системе «Брестэнерго» впервые вырвалась вперед и завоевала пятое место среди 10 команд.
– Барановичская ТЭЦ должна стать предприятием европейского уровня, – подчеркивает Олег Горбатовский, директор тепловых сетей, – на котором персонал имеет комфортные условия для работы, а сама организация становится примером благоустройства и визитной карточкой города.
8.
Яркий сентябрь в Minsk World
Специальные программы по покупке жилой и коммерческой недвижимости действуют для сотрудников сферы IT, здравоохранения и образования - выгода для них составляет от 10% до 20%.
11.
Торжественное открытие футбольного манежа!
Эта новая спортивная площадка, на которой будут осуществляться учебно-тренировочные занятия как юных футболистов, так и основной команды футбольного клуба «Витебск».
Размер сооружения составляет 115 метров в длину и 76 в ширину, а высота 22 метра. Искусственное покрытие укладывали специалисты из Минска, а специалисты из Словении устанавливали купол воздухоопорного сооружения.
Внутри, под надувным куполом, помещается полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием.
Манеж соединен галереей с основным зданием спорткомплекса, где находятся тренажерный зал, кафе, гостиница, раздевалки это все позволяет использовать всю сопутствующую инфраструктуру нашего стадиона на 100%.
В торжественной обстановке руководство области вручило юным воспитанникам нашей футбольной академии комплекты новой формы, представитель АБФФ вручил памятные подарки и мячи, не оставил и без подарков и мэр города, вручив подарочный сертификат на спортивные тренажёры.
13.
В Червене открылся новый детский сад «Пчелка»
Для воспитанников укомплектованы 12 групп в зависимости от возраста: две — для малышей в возрасте до 3 лет, три – от 3 до 4 лет, три – от 4 до 5 лет, четыре – от 5 до 6 лет. В саду созданы все условия для всестороннего развития дошкольников. Малыши смогут заниматься в современных залах: физкультурном, музыкальном и хореографическом, посещать бассейн. Во дворе учреждения оборудованы игровые площадки с мягким покрытием.
В учреждении организована работа пункта коррекционно-педагогической помощи, центра развивающих игр «Юный стратег», центра познавательного развития «Зелёная планета» и центра мультипликации «Разумнік.by».
Для педагогов созданы ресурсные центры, методический кабинет, предусмотрены условия для оказания широкого спектра дополнительных образовательных услуг.
В детском саду будет работать оснащенный современным технологическим оборудованием пищеблок и медицинский блок.
Учреждение образования построено за счет республиканского и областного бюджетов.
17.
В Могилевском лесхозе открылся тепличный комплекс нового поколения.
18.
«Всего же, планируется выращивать около 25 млн штук посадочного материала с закрытой корневой системой, которыми будем создавать свыше 6 тыс. гектаров лесных культур. И достигнем своей цели – создавать новые леса по новым технологиям», – сказал Валентин Шатравко.
19.
Площадь тепличного комплекса по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой составляет 6,4 га. Ежегодно здесь планируется выращивать 3,8 млн сеянцев в год. Как рассказал директор ГЛХУ «Могилевский лесхоз» Владимир Стрельцов, преимущества в использовании посадочного материала с закрытой корневой системой очевидны: это и продление лесокультурного периода, и экономия площадей (нет необходимости в пересадке сеянцев), и значительное увеличение приживаемости посадочного материала.
20.
Торжественное открытие Зала олимпийских чемпионов Республики Беларусь по тяжелой атлетике
21.
В Каменной Горке — 3 торжественно открыли школу-новостройку
Открытие нового учебного заведения — настоящее событие для быстрорастущего микрорайона, в котором СШ № 52 стала третьей по счету. За парты здесь сели 10 первых классов.
22.
24.
В ГрГУ имени Янки Купалы состоялось открытие нового студенческого общежития
– Студенчество – это, пожалуй, самое эмоционально-насыщенное время, которые многие считают лучшим, – сказал губернатор. – Молодежь учится взрослой жизни, общению, приобретает друзей. В этот период многие молодые люди начинают сами решать свои бытовые проблемы. Как результат, поиск жилья, к примеру, оборачивается не только стрессом, но и дополнительной финансовой нагрузкой для семьи. Студентам же нужно тратить время на другие вопросы: освоение учебной программы, общение с друзьями. И открытие нового общежития в свою очередь способствует этому, ведь в нем есть все самое необходимое. Конечно, понимаем мы и то, что общежития коридорного типа уже не соответствуют современным требованиям. Студентов в них проживает больше, чем хотелось бы. Поэтому, следующее направление – это модернизация таких зданий.
25.
В Витебске открыли новый участок дороги соединяющий проспект Строителей и микрорайон Билево
26.
В целях сокращения сроков возведение магистрали велось с двух сторон: от улицы Петруся Бровки и Старобабиновичского тракта. Крайне сложно было проложить участок дороги под железнодорожным мостом, но строители с этим успешно справились, при этом не останавливая движение железнодорожного транспорта.
Протяженность нового участка 860 метров. В каждом направлении по три полосы, разделенных зелёной зоной. Обустроено пять остановок для общественного транспорта.
32.
В Витебске открыли реконструированный путепровод "Полоцкий"
34.
Позавидует столица — в Ивенце открыли современный детский сад
35.
– Если сравнивать старый и новый садик, то разница колоссальная. Здесь есть все условия для развития детей. Это особенно важно в таких небольших населенных пунктах, как Ивенец. Конечно, детишкам здесь будет комфортно. Кстати, все 11 групп уже сформированы. И, надеемся, уже с понедельника все ребята, а их 222, придут в новое здание и приятно удивятся, — поделилась эмоциями заведующая Екатерина Мазаник.
40.
Новый детский сад открыли в минском микрорайоне Лошица-9
Детский сад рассчитан на 12 групп полного дня (230 мест). Здание строилось за счет бюджета города. В дошкольном учреждении предусмотрены детские тренажеры, бассейн, спортивный и музыкальный залы, компьютерный кабинет, пищеблок, укомплектованный по последнему слову техники. Особенность детсада в том, что дворовые игровые площадки имеют резиновое покрытие для безопасного отдыха детей. Занятия здесь начнутся уже в предстоящий понедельник.
43.
Обновленный детский сад открылся в Полоцке
Участниками праздничного события стали председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович, другие почетные гости, коллектив детсада и его маленькие воспитанники.
46.
Самые теплые слова адресовал всем участникам праздничного события Николай Шерстнев. Он подчеркнул, что очень важно вкладывать деньги не только в экономические, но и социально-бытовые проекты. "На сегодняшний день бюджет практически полностью ориентирован на социальную сферу. На ее содержание и развитие уходят все свободные деньги", - сказал губернатор. Каждый год в регионе строятся новые социальные объекты: дома культуры, больницы, поликлиники, мосты, детсады, школы, ФОКи.
47.
В Червене торжественно открыли новый краеведческий музей
49.
Сергеенко открыл грандиозную школу в столичной Каменной Горке
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В Витебске открылась средняя школа № 47 имени Героя Советского Союза Евгения Ивановского
55.
Комплекс рассчитан на 1020 человек, в две смены тут будут учиться 2077 школьников. Коллектив педагогов, многие из которых живут в этом же микрорайоне, на новом рабочем месте будут предварять в жизнь все свои самые амбициозные идеи. В работу включились 132 педагога.
60.
В Билево Роман Головченко открывал школу № 47
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63.
В Гэмеле распахнула свэи двери средняя шкэла №74
https://newsgomel.by
65.
Двери распахнула новая школа в микрорайоне Каменная Горка в Минске
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В Сморгони после реконструкции торжественно открыт комплекс бассейнов
Перед церемонией открытия Жанна Якубцевич, директор Сморгонского центра физкультурно-оздоровительной и спортивной работы, рассказала, что изменилось в инфраструктуре плавательного «хозяйства» после длительной реконструкции.
- Это событие большое, яркое, красивое для города. Мы его очень долго ждали, практически два года. На реконструкцию затрачено 4,5 миллионов рублей. Самое главное, что посещать бассейн сейчас смогут и люди с различной степенью инвалидности. Мы хотим один день в неделю выделить, чтобы они могли спокойно поплавать, отдохнуть. Для инвалидов созданы все условия, начиная от центрального входа в здание физкультурно-оздоровительного комплекса и по всей территории малой чаши. Расширены дверные проемы в раздевалках и душевых, имеются пандусы. Приобретено специальное кресло для погружения инвалидов в воду. С такой категорией посетителей будут работать тренеры по плаванию, которые вдобавок обучались на курсах специальной медицинской подготовки. Для инвалидов, детей и пенсионеров будет действовать 50% скидка на услуги. Что касается детского плавания, то в городе оно развивается давно во всех учреждениях образования, где проводятся уроки по плаванию. И в дошкольных учреждениях имеются плавательные бассейны, и проводятся занятия.
71.
Обновленная школа в Кормянском районе открыла свои двери для учеников
На торжественной линейке в честь открытия обновленной школы прозвенел первый звонок 2020/2021 учебного года. Его дали одиннадцатиклассник Дмитрий Козлов и первоклассница Маша Синолицына.
74.
Торжественное открытие общежития для военнослужащих внутренних войск
В церемонии открытия участие приняли Министр внутренних дел Юрий Хаджимуратович Караев, заместитель Министра внутренних дел – командующий внутренними Юрий Геннадьевич Назаренко, первый заместитель главы администрации Первомайского района г. Минска Максим Николаевич Соколов, генеральный директор ОАО «МАПИД» Николай Викторович Милашевский и директор УКС Заводского района Носко Игнат Николаевич.
76.
Пеллетный завод открыли в Житковичах
Цех по производству топливных гранул - по сути, высокотехнологичный завод мощностью 20 тыс. т в год. В проект привлечено инвестиций на сумму более 5,1 млн евро.
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Больницам Минской области подарили более 80 автомобилей
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Ключи от нового транспорта представителям медучреждений передал председатель Миноблисполкома Александр Турчин. "Вы помогаете нам преодолевать болезни, возвращаете людям здоровье, надежду и радость жизни. Пандемия изменила привычный уклад жизни и показала, насколько хрупкими могут быть устоявшиеся правила и договоренности. Но есть и обратная сторона: ситуация сплотила людей, проявила лучшие качества. Мы все в едином порыве перестроили работу для решения одной задачи. А главные герои - это вы: врачи и медсестры, санитары и работники службы скорой помощи, фармацевты и провизоры, санитарные врачи и административный персонал. Именно вы, невзирая на опасность, первыми шагнули в неизвестность, а сегодня уже побеждаете эту болезнь. Вашу искреннюю заботу будут помнить всю жизнь тысячи пациентов. Низкий вам поклон за преданность делу", - обратился он к медикам.
84.
Фотофакт: новая поликлиника в Могилеве получила футуристичный фасад
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Персонал новой поликлиники будет обслуживать около 37 тысяч человек. Мощность поликлиники рассчитана на 850 посещений в день.
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В Гродно открыли новое здание архива нотариальной палаты
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Велопробег «За Беларусь» по памятным местам состоялся в Лельчицах
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В Гомеле открыли второй по величине в Беларуси флагшток
Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей отметил, что ни одна инициатива региональной власти в последнее время не вызывала таких обсуждений и жарких споров, как строительство флагштока.
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Авторский пост
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К чему бы это, неужто просто зависть к Белоруссии (вопрос риторический)
Если Лукашенко сумеет полностью подавить майдан и зачистить от майданутых государство на будущее - лично я буду считать его святым во всех смыслах этого слова, достойным золотого памятника еще при жизни, даже конным на слоне в три натуральные величины.