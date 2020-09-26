Иран готов на симметричный ответ: обложить США санкциями за убийства темнокожих

Политик в своём Twitter обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп ввёл санкции в отношении иранских судей. «Может ли иранская судебная система наложить аналогичные санкции на убийц темнокожих людей в этой стране, которые мучили до смерти и убивали без суда?», — задумался он.