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Иран готов на симметричный ответ: обложить США санкциями за убийства темнокожих

Иран готов на симметричный ответ: обложить США санкциями за убийства темнокожих (1 фото)

Автор:
26 сентября 2020 03:30
Сообщество : Политика
Метки: Дональд Трамп   иран   санкции   симметрия   список   сша   темнокожие   убийства   
1046
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Представитель Совета стражей исламской революции Ирана Аббас Али Кадходаи задумался над вопросом о введении санкций против официальных лиц в США, которые, каким-либо образом замешаны в криминальных смертях афроамериканцев.

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Метки: Дональд Трамп   иран   санкции   симметрия   список   сша   темнокожие   убийства   
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15  комментариев
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1k
Дарвин и аморальная премия 5 часов назад
США в шоке и в панике от такого ответа
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849
Andrey G 2 часа назад
Походу многие не понимают значение этих санкций. Их вводят, чтобы экономически навредить потенциальной жертве, а не чтобы заявить о себе. И чтобы так получилось, надо бы для начала мочь влиять на экономику этой самой жертвы.
Пендосы ввели санкций, сразу стало плохо. Укры ввели - весело, поляки и прибалты - не понятно на что. РФ в ответ ввела санкций, пендосам похер, они никак не зависят, у остальных бюджет просел и рынок потерялся.
Это как в драке: 1 надо понимать на кого кидаться и 2 быть готовым к тому, что он будет бить в ответ.
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1k
alex5450 3 часа назад
Самые опасные санкции иранцы могут наложить разве что на порог посольства США.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
смешно! И какие же санкции они хотят наложить? Не будут продавать в Штаты финики? Или не будут покупать боинги?
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3k
Fishki_surfer 4 часа назад
Смертная казнь за участие в антиправительственных акциях?
Ну че, хомячки, вы все еще недовольны российской властью?
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4k
☣️Месть печенегов☣️ Fishki_surfer 4 часа назад
А вы хотите переехать в Иран? Флаг вам в руки и перо для скорости
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387
Шел мимо Fishki_surfer 3 часа назад
Смертная казнь за коррупцию. Ну че "патриот", Китай по твоему - говнострана а в России "прогресс"?
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25k
parallax 6 часов назад
Отказ от доллара и услуг американских банков, лучшие санкции против пиндосов.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ parallax 4 часа назад
Ты думаешь, в Иране много американских банков? А чтобы отказаться от $, нужно для начала иметь крепкую валюту. Не в рублях же они свои активы держать будут. Да и в юанях как-то стрёмно. В любой момент ЦК кпк может девальвировать юань настолько, насколько им выгодно, что они делали не раз
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25k
parallax ☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Доллар тоже не гарантия. Хранить лучше в драгметаллах. Практические все междунарожные сделки производятся в долларах и совершаются международными банками, в основном американскими. Им совсем не обязательно быть на территории Ирана. Поэтому закупки и продажи за границей работают на американскую экономику.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ parallax Час назад
В драгметаллах? Вы в экономике вообще не смыслите? Во всем мире нет столько драгметаллов, чтобы обеспечить всю ликвидность. И как вы представляете международные сделки? Каждый с мешочком золота?

Если это будет виртуальное золото, то чем оно будет обеспечено?
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25k
parallax ☣️Месть печенегов☣️ 52 минуты назад
Я не про сделки, а про резервный запас. А хранить можно в евро и любой другой стабильной валюте.
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4k
☣️Месть печенегов☣️ parallax 15 минут назад
А хранить можно в евро и любой другой стабильной валюте

Какой? В тугриках?


а про резервный запас.

Валюта государства должна быть обеспечена. Повторю - столько золота просто нет. К тому же, если приспичит, это золото ещё нужно реализовать, а выброс на рынок большой партии приведёт к его падению. А $ всегда $.

В нынешней финансовой системе $ это эталон. Даже СССР не смог его подвинуть. Куда уж Ирану
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