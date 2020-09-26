Иран готов на симметричный ответ: обложить США санкциями за убийства темнокожих

Представитель Совета стражей исламской революции Ирана Аббас Али Кадходаи задумался над вопросом о введении санкций против официальных лиц в США, которые, каким-либо образом замешаны в криминальных смертях афроамериканцев.
Политик в своём Twitter обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп ввёл санкции в отношении иранских судей. «Может ли иранская судебная система наложить аналогичные санкции на убийц темнокожих людей в этой стране, которые мучили до смерти и убивали без суда?», — задумался он.
در ادامه فشارها بر ایران، @realDonaldTrump تحریم های جدیدی را بر قضات کشورمان وضع کرده است.— عباسعلی کدخدایی (@Kadkhodaee_ir) September 25, 2020
آیا قوه قضایه ایران نیز می تواند تحریم های مشابهی بر قاتلان سیاهپوستان این کشور، که در هنگام دستگیری آنها را شکنجه کرده و بدون محاکمه به قتل می رسانند، وضع کند؟#جرج_فلوید
Ранее Министерство финансов США увеличило список санкций против Ирана, включив в него судей Шираза Сейеда Махмуда Садати и Мешхеда Мохаммада Солтани. Причиной этого назван смертный приговор 27-летнему иранскому гражданину Навиду Афкари за участие в антиправительственных акциях, которые проходили в 2018 году.
Источник:
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Пендосы ввели санкций, сразу стало плохо. Укры ввели - весело, поляки и прибалты - не понятно на что. РФ в ответ ввела санкций, пендосам похер, они никак не зависят, у остальных бюджет просел и рынок потерялся.
Это как в драке: 1 надо понимать на кого кидаться и 2 быть готовым к тому, что он будет бить в ответ.
Ну че, хомячки, вы все еще недовольны российской властью?
Если это будет виртуальное золото, то чем оно будет обеспечено?
Какой? В тугриках?
а про резервный запас.
Валюта государства должна быть обеспечена. Повторю - столько золота просто нет. К тому же, если приспичит, это золото ещё нужно реализовать, а выброс на рынок большой партии приведёт к его падению. А $ всегда $.
В нынешней финансовой системе $ это эталон. Даже СССР не смог его подвинуть. Куда уж Ирану