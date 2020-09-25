Красавица-стюардесса из кино «Пятый элемент»: Как она выглядит теперь

Карьеру начинала в качестве модели, подписав контракт с европейским агентством Elite. Карьера довольно быстро пошла в гору: в конце 80 – начале 90 шведская модель уже блистала в мировых показах мод, украшала своим фото обложки Vogue и Elle.

Зарубежные фанаты и издания неоднократно уверяли общественность, что еще будучи на пике карьеры модели, в 90 годы, Софи Гот сделала пластику носа.

Но сама знаменитость информацию не опровергала, но и не давала на нее подтверждения.