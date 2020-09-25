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Красавица-стюардесса из кино «Пятый элемент»: Как она выглядит теперь

Красавица-стюардесса из кино «Пятый элемент»: Как она выглядит теперь (7 фото)

Автор:
25 сентября 2020 19:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актриса   интересно   кино   
3649
7

Актриса, в фильмографии которой числится всего один фильм, но которую помнят, любят и вспоминают даже спустя 20 лет.

Речь пойдет о Софи Гот той, которая сыграла лучезарную стюардессу из фантастического боевика Люка Бессона «Пятый элемент».

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Метки: актриса   интересно   кино   
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15  комментариев
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185k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Точная дата и даже год рождения Софи Гот неизвестны.


В семидесятые годы прошлого века у шведов не было паспортов??
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Бендер Сгибатель Родригес Полчаса назад
Мужик в парике. Но кому-то и такое нравится, бывает)
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18k
Слепой Пью 3 часа назад
Да, сейчас ее не узнать! УжИс!
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24k
Fat Lynx 3 часа назад
время - БЕЗЖАЛОСТНАЯ СУКА!
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25k
parallax Fat Lynx 3 часа назад
Да ладно. Солнце уже миллиарды лет светит и всё ещё яркое и красивое
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10k
tarassarat Fat Lynx Час назад
мне тоже фото подсказывают что ей не 40+, скорее в 60х рождена и ей 50+
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34k
Прораб 3 часа назад
Хрень какая то. Высер ни о чём. В топку!
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894
DrKlizmi 3 часа назад
Вроде бы пост и ни о чём,но было интересно.
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2k
PLT LDR DrKlizmi 2 часа назад
Ну так в этом и есть Фишка... интересно поданая информация ни о чем... просто легкий трёп за кружкой пива.

Так, что лайк автору.
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