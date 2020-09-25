Красавица-стюардесса из кино «Пятый элемент»: Как она выглядит теперь

Актриса, в фильмографии которой числится всего один фильм, но которую помнят, любят и вспоминают даже спустя 20 лет.
Речь пойдет о Софи Гот той, которая сыграла лучезарную стюардессу из фантастического боевика Люка Бессона «Пятый элемент».
Биография
Точная дата и даже год рождения Софи Гот неизвестны. Известно только то, что девочка появилась на свет в шведском городе Осбихолм. Можно лишь приблизительно сказать, что она родилась в семидесятые года прошлого века.
Карьеру начинала в качестве модели, подписав контракт с европейским агентством Elite. Карьера довольно быстро пошла в гору: в конце 80 – начале 90 шведская модель уже блистала в мировых показах мод, украшала своим фото обложки Vogue и Elle.
Зарубежные фанаты и издания неоднократно уверяли общественность, что еще будучи на пике карьеры модели, в 90 годы, Софи Гот сделала пластику носа.
Но сама знаменитость информацию не опровергала, но и не давала на нее подтверждения.
Учитывая большую склонность Люка Бессона к привлечению в фильмы моделей, не удивительно, что он заметил и обворожительную Софи.
Пятый элемент
Софи Гот досталась хоть и небольшая, но довольно яркая роль. Стюардесса, одетая в эпатажный костюм и подстриженная под каре, участвовала в общей сцене с главными героями, которых исполняли Брюс Уиллис и Милла Йовович.
Кадр из фильма "Пятый элемент"
Яркая, космическая внешность, дополненная костюмом и нюансами образа, могли бы принести Софи известность. Но, видимо, девушка решила, что не желает связывать жизнь с актерским поприщем.
«Пятый элемент» стал первым и последним фильмом Софи Гот. Но это не значит, что звезда затухла.
Сейчас Софи Гот занимается кундалини-йогой.
В Стокгольме, где сейчас и проживает Софи, она довольно известная личность. Причем известность навеяна не заслугами прошлой карьеры, а именно увлеченностью йогой.
Софи Гот в зрелости
Софи Гот уже 20 лет вращается в этой сфере. Является сертифицированным инструктором, проводит семинары и мастер-классы. Но нельзя сказать, десятки людей ее семинары стали собирать сразу.
Нет. Сначала Софи работала обычной массажисткой и только упорство помогло достичь того, что она имеет сейчас. В свободное время женщина занимается конным спортом.
Так Софи Гот выглядит сейчас, фото из её инстаграм
Сочетание кундалини-йоги, занятий конным спортом и правильного питания благотворно сказываются на внешности Софи.
Как и в «Пятом элементе» Гот обладает изящными очертаниями фигуры, а прошедшие годы лишь немного отразились на лице. Но глаза остаются прежними – большими, лучезарными и молодыми.
Личная жизнь
Личную жизнь Софи не афиширует. Но сейчас трудно скрыть что-то от общественности. Особенно когда ведёшь свой инстаграм
Софи Гот сейчас, не узнать, фото из её инстаграм
Так, например, в 2019 году в социальной сети Фейсбук появилась фотография, где Софи сидит в окружении детей. Фотографию Софи подписала словами, что она жалеет, что ей так редко получается посидеть в кругу четырех детей.
Сейчас Софи Гот носит прическу чуть короче, чем у экранного персонажа. Но образы намного спокойнее и нежнее, чем у стюардессы. Женщина занимается и преподаёт йогу, ведя размеренную и счастливую жизнь.
Источник:
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Понравилось49
В семидесятые годы прошлого века у шведов не было паспортов??
Так, что лайк автору.