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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4198 постов • 599 подписчиков подписаться
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Он не знал текст и говорил, что попало — получился гениальный эпизод!

Он не знал текст и говорил, что попало — получился гениальный эпизод! (4 фото + 3 видео)

Автор:
24 сентября 2020 19:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актер   интересно   роли   
2978
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Сегодня своё 65-летие отмечает Александр Баширов — очень необычный актёр, со специфическим обаянием. Если вы видели фильмы с его участием, то наверняка помните его героев — чаще всего отрицательных, но всегда ярких и запоминающихся, несмотря на то, что роли в основном — небольшие.

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Метки: актер   интересно   роли   
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27  комментариев
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4k
Безроду Безплемени 3 часа назад
Про фильм можете говорить, что угодно. Но игра актёров и состав были на высоте.
Про фильм можете говорить, что угодно. Но игра актёров и состав были на высоте.
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12k
Сталкер 49 минут назад
Песня про ВВС просто божественна. )
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−12
Афанасий 58 минут назад
Обалденный дядька. Второго такого не было и нет.
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2k
Кистень Час назад
Моя жена называет его "Сявка".
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458
Кот в шкафу 2 часа назад
Его монологи в фильмах, просто бесподобны. Поток бессознательного. Истерика в чистом виде. Речь Спартака из фильма "Игла", в его исполнении, я пытался выучить наизусть. В нашей компании она пользовалась большим успехом. "Щаз я тут порядок наведу!" "Люди! Вперед, и только вперед! Потом наверх! А потом обратно, вниз!" "Я вас распускаю! И сам распускаюсь!" "Потому, что ты не оправдал моего доверия! И ты не оправдал моего доверия!" "Упасть и подняться! Нет! Лежать, раз упал!"

Ссылка youtu.be
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7k
Uron 2 часа назад
Он не знал текст и говорил, что попало — получился гениальный эпизод!
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25k
Teodor Uron 4 минуты назад
О! Толик с прибором..!
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6k
kaboza 2 часа назад
даун хауз...респекто
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27k
lem02 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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946
anton 2 часа назад
Бегемот...
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27k
lem02 2 часа назад
Красава! Обожаю его.
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6k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Димон, второй раз обращаю твое внимание:
ты нормально пишешь и копипастишь.
Однако лить сюда другой ресурс, желая словить плюсы - плохо характеризует тебя, Димон.
Нереально плохо.
****
ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ: Вот источник поста Димона:
https://zen.yandex.ru/media/sbornic/aleksandr-bashirov-fenomen-nashego-kino-kurezy-5c87e8ce44a47600b4faa186https://zen.yandex.ru/media/sbornic/aleksandr-bashirov-fenomen-nashego-kino-kurezy-5c87e8ce44a47600b4faa186
Сраный Яндекс.Дзен.
Как говорится, найдите 5 отличий...
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25k
Teodor Агент Безопасной Национальности Минуту назад
Да ну на... Я на дзен не хожу, в зад это сборище графоманов. А так хоть прочел-вспомнил. Классный актер..!
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2k
Wolf 3 часа назад
Может не самая запоминающаяся из его ролей, но ассоциируется он у меня, в первую очередь, со "Штрафбатом". Хороший актер.
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9k
Николай 3 часа назад
У него забавный типаж, абсолютно такой же(с моей точки зрения) у Ивана Бортника. Я когда смотрел фильмы думал что они друг друга прекрасно могли бы подменить.
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1k
an-bask 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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1k
an-bask 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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5k
Вася 3 часа назад
Похоже, что тут тоже наимпровизировал

Ссылка m.youtube.com
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846
Suver 3 часа назад
Крабы киснут!!!
Ссылка youtu.be
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10k
поручик Ржевский 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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232k
Rusbond 3 часа назад
Мне он больше понравился в "Черная роза эмблема печали, красная роза эмблема любви".А вообще, замечательный актер.
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65k
Варакин Алексей 4 часа назад
Прелесть!
Ссылка www.youtube.com
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3k
Mimik Варакин Алексей 3 часа назад
Только по этому фильму и знаю его
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7k
Cornho Mimik 2 часа назад
А "Асса", например?
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3k
Mimik Cornho Час назад
Не видел. В камбодже в конце 80х загорал. А потом глаза не дошли
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15k
Андрей Иванов 4 часа назад
Ну да, такой Плохиш-универсал. Продолжатель дела Альгимантаса Ионовича Масюлиса. Вот как вы представляете себе "Щит и меч" без штандартенфюрера Вилли Шварцкопфа? А Айвенго без принца Джона? Вот роли фашистов помнят все, а ведь он и Шерлока Холмса играл.

У каждого своё амплуа, плохишей тоже нужно кому-то играть, а Баширов играет их талантливо
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2k
Кистень Андрей Иванов Час назад
Ага! Я Масюлиса называл "заслуженный эсэсовец Советского Союза"! Практически, ни один фильм не обходился без него!
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