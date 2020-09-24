Он не знал текст и говорил, что попало — получился гениальный эпизод!

И последняя сцена с этим странным персонажем — феерический допрос.



С этой сценой — отдельная история. Соловьёв добился разрешения на съёмку в настоящей Бутырской тюрьме, вот только снимать разрешили всего два часа. Значит, нужно было делать всё предельно быстро. Зная, что Баширов не любит учить слова, Соловьёв выдал ему текст за две недели до съёмки, и потребовал всё выучить.

Когда съёмочная группа приехала в Бутырку, все начали спешно готовить объект, но после команды «Мотор!» стало понятно, что Баширов знает только начало текста...

Сергей Соловьёв:

«Баширов произносит первые шесть строчек и замолкает; я вижу, дальше текст он не знает. И он от ужаса, что мы с оператором его сейчас убьем, стал пороть всю эту чушь про летчиков-бомбардировщиков, про Гагарина, про ВВС… Это чистая импровизация, в сценарии не было ничего подобного».

На возмущение Соловьёва, ничего такого не ожидавшего, Баширов ответил, что так интереснее и живее.