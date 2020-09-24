Он не знал текст и говорил, что попало — получился гениальный эпизод!

Сегодня своё 65-летие отмечает Александр Баширов — очень необычный актёр, со специфическим обаянием. Если вы видели фильмы с его участием, то наверняка помните его героев — чаще всего отрицательных, но всегда ярких и запоминающихся, несмотря на то, что роли в основном — небольшие.
Популярен он стал после блестящей эпизодической роли фальшивого майора ВВС в культовом фильме Сергея Соловьёва "Асса".
Помните: "Я был нетрезв! Приношу свои извинения!" И монолог о Гагарине?
Честно говоря, я не являюсь поклонником фильма "Асса". На мой взгляд, лучшее в нём — это музыка (особенно шикарный выход Цоя в финале) и... роль Баширова.
Вот об этой роли я и предлагаю поговорить.
С Соловьёвым Баширов познакомился во ВГИКе. Баширов учился на режиссёрском факультете, причём поступил туда он в 29 лет — за его плечами были ПТУ, работа на цементном заводе, учёба в университете русского языка и литературы, служба в армии.
А Соловьёв руководил курсом, на котором учился Рашид Нугманов (через несколько лет он снимет знаменитую "Иглу", в которой тоже будет играть Баширов). Нугманов и Баширов жили в одном общежитии, дружили и участвовали в совместных этюдах. Их этюд понравился Соловьёву, он запомнил необычного студента и вскоре пригласил его в свой фильм "Чужая белая и рябой", а потом в свою следующую работу — ту самую "Ассу".
В "Ассе" у Баширова было несколько эпизодов. Сначала — короткий диалог с Крымовым, героем Говорухина.
Затем — известный эпизод в ресторане, где танец фальшивого майора заканчивается дракой. И всё это под сочиняющуюся на ходу психоделическую музыкальную тему, посвящённую ВВС.
И последняя сцена с этим странным персонажем — феерический допрос.
С этой сценой — отдельная история. Соловьёв добился разрешения на съёмку в настоящей Бутырской тюрьме, вот только снимать разрешили всего два часа. Значит, нужно было делать всё предельно быстро. Зная, что Баширов не любит учить слова, Соловьёв выдал ему текст за две недели до съёмки, и потребовал всё выучить.
Когда съёмочная группа приехала в Бутырку, все начали спешно готовить объект, но после команды «Мотор!» стало понятно, что Баширов знает только начало текста...
Сергей Соловьёв:
«Баширов произносит первые шесть строчек и замолкает; я вижу, дальше текст он не знает. И он от ужаса, что мы с оператором его сейчас убьем, стал пороть всю эту чушь про летчиков-бомбардировщиков, про Гагарина, про ВВС… Это чистая импровизация, в сценарии не было ничего подобного».
На возмущение Соловьёва, ничего такого не ожидавшего, Баширов ответил, что так интереснее и живее.
Снять эпизод за два часа получилось. А озвучка заняла два дня. Баширову тяжело было воспроизвести всё то, что он наговорил на съёмках. Он смотрел на экран и не верил, что всё это действительно нёс! Но получилось в итоге замечательно!
Источник:
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ты нормально пишешь и копипастишь.
Однако лить сюда другой ресурс, желая словить плюсы - плохо характеризует тебя, Димон.
Нереально плохо.
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ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ: Вот источник поста Димона:
https://zen.yandex.ru/media/sbornic/aleksandr-bashirov-fenomen-nashego-kino-kurezy-5c87e8ce44a47600b4faa186https://zen.yandex.ru/media/sbornic/aleksandr-bashirov-fenomen-nashego-kino-kurezy-5c87e8ce44a47600b4faa186
Сраный Яндекс.Дзен.
Как говорится, найдите 5 отличий...
У каждого своё амплуа, плохишей тоже нужно кому-то играть, а Баширов играет их талантливо