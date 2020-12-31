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Баня. Заключительная часть

Баня. Заключительная часть (34 фото)

Автор:
31 декабря 2020 13:23
Сообщество : Сделай сам!
Метки: ремонт   своими руками   сделай сам   строительство   яавтор   
542
34
Заключительный пост о моей постройке бани решил выложить именно сегодня. Баня уже построена и мы уже несколько раз мылись. Всё получилось на наш взгляд просто замечательно и без пафоса. Оставалось дополнить некоторыми аксессуарами и так совпало что публикую я пост именно 31 декабря.
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Метки: ремонт   своими руками   сделай сам   строительство   яавтор   
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17  комментариев
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445
Лёха Лёха 3 часа назад
Похвально, когда у мужика руки из правильного места...
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2k
DENIS-KA 10 минут назад
С лёгким паром!
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3k
Беня Ладен Полчаса назад
Минплита без фольги (пароизоляции) в бане? Спорное решение...
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7k
Мэйсон Второй Автор поста Беня Ладен 13 минут назад
Это предбанник. В парилке есть.
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46
александр полин 2 часа назад
что то мало,у меня 5 лет назад 200 ушло и то я не изголялся,делал все попроще .
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7k
Мэйсон Второй Автор поста александр полин Час назад
Стены с крышей были. Кирпич гравий и песок тоже. Так бы да, хорошо влетело бы.
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11k
Анатолий Соколов 2 часа назад
из минусов - между вагонкой и минватой нет пароизоляции - есть большая вероятность того, что кирпичная стена под минватой начнёт "затпотевать" и на сырости вырастет плесень.
из минусов - между вагонкой и минватой нет пароизоляции - есть большая вероятность того, что кирпичная стена под минватой начнёт "затпотевать" и на сырости вырастет плесень.
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11k
Анатолий Соколов Мэйсон Второй 40 минут назад
проблема в "точке росы" - "условия задачи" - температура на улице -10 градусов - температура в помещении 18-22 градуса - получаем температуру "между вагонкой и минватой" 14-17 градусов - и "между минватой и кирпичём" около нуля, т.к. в этом "пироге" минвата имеет наименьшую теплопроводность.
то есть конденсат под минватой практически не будет высыхать, так как там "слишком холодно".

именно по этой причине каменные/бетонные стены по технологии обшивают утеплителем снаружи.
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11k
Анатолий Соколов Мэйсон Второй 36 минут назад
п.с. я по образованию техник-архитектор ( строительный техникум ) и то, что я пишу, для грамотного строителя является сто раз проверенным фактом.
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7k
Мэйсон Второй Автор поста Анатолий Соколов Полчаса назад
А где должна быть пароизоляция, перед вагонкой или перед кирпичом?
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3k
Беня Ладен Мэйсон Второй 23 минуты назад
между вагонкой и минплитой, причем между пароизоляцией и вагонкой должен быть зазор 10-20 мм.
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11k
Анатолий Соколов Мэйсон Второй 19 минут назад
коротко об утеплении стен в картинках.

пароизоляцию нужно делать под вагонкой, что бы она не пропускала влагу в минвату.
коротко об утеплении стен в картинках. пароизоляцию нужно делать под вагонкой, что бы она не пропускала влагу в минвату.
коротко об утеплении стен в картинках. пароизоляцию нужно делать под вагонкой, что бы она не пропускала влагу в минвату.
коротко об утеплении стен в картинках. пароизоляцию нужно делать под вагонкой, что бы она не пропускала влагу в минвату.
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1k
denis karablev 2 часа назад
Камни с дороги...как-бы не лопнул от перепада температур когда водичку плеснешь на раскаленный камень..
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11k
Анатолий Соколов denis karablev 2 часа назад
там "разноцветоного" гранита не видно - он обычно лопается.
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