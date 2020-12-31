Баня. Заключительная часть

Ну и на последок расскажу во что мне всё это обошлось, возможно кому-то это будет интересно. По самым грубым подсчётам мы вложились плюс минус 150 тыс. рублей, с учётом, что всю работу я делал своими руками. Дорого это или нет, я думаю что это норма и меньше никак. Я где это можно экономил изо всех сил.

Ну вот примерные подсчёты:

Песок, кирпич и гравий уже были. Цемент где-то 3 т.р

Канализация и все сантех трубы около 1.5 т.р

Плюс смеситель со стойкой 4 т.р

Электрика (провода, коробки, подрозетники, светильники) где-то 5 т.р

Кафель весь с клеем, затиркой и грунтовкой вышел около 20 т.р

Двери входная, душевая, и парная соответственно 5.5 тр, 6 т.р, 8.5 тр.

Окна под заказ дядя Петя сделал за 4 т.р вообще почти за даром.

Печка 13.5 т.р

Печные трубы с переходом 10 т.р

Утеплитель минвата и пароизоляция 4 т.р

Дерево на обрешётку и каркас под полки 4 т.р

Вагонка в парную, предбанник и полки 40 т.р

Плюс ещё много много чего, что я не упомнил (шурупы, дюбеля, анкера, краски и т.д.) да и не важно. На одни шурупы около 1.5 т.р

На будущее хочу поставить ведро для экстремального душа, а так же возможно поставим сплит и телевизор, но это не точно.

Да, и котам нашим здесь тоже очень нравиться. Они с удовольствием сюда заходят и это хороший знак.

Всех с Новым годом и не унывайте. Жизнь продолжается.