Баня. Заключительная часть

Заключительный пост о моей постройке бани решил выложить именно сегодня. Баня уже построена и мы уже несколько раз мылись. Всё получилось на наш взгляд просто замечательно и без пафоса. Оставалось дополнить некоторыми аксессуарами и так совпало что публикую я пост именно 31 декабря.
Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню...
Первые две части:
1. Чем я занимался во время самоизоляции
2. Продолжаю строительство своей бани
1. Чем я занимался во время самоизоляции
2. Продолжаю строительство своей бани
Год был не простой, но нам он запомнится как постройка бани о которой долго мечтали. Дочке так же понравилось. Сказала: Папа, у тебя крутая баня!
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Остановился я в прошлый раз на том что доделал парную. Из остатков полка соорудил вот такую незамысловатую табуретку, чтоб было проще залазить и спускаться с полков. Творчество в стиле "школьный трудовик".))) И на полки приобрели деревянную подушечку.
Саму парилку дооснастил планками по углам и конечно же светильниками. Шурупы, которые прошли насквозь деревяшки, как раз пригодились для крепления декоративной шторки на светильник. Я просто просверлил там под них отверстия и теперь они хорошо на них крепятся и при случае быстро снимаются. На светильнике ещё стеклянная колба есть. Фото не поставил.
Далее предбанник. Любая баня начинается с двери. Пока было жарко я двери не ставил. Двери я делал под заказ, поэтому они вписались в проём как раз сантиметр в сантиметр. Края обработал отработкой.
Внизу в предбаннике сделал входной приток воздуха, чтоб была тяга. Очень важный момент, сколько воздуха уходит - столько и должно приходить.
Окна поменяны, а на глухой стене прорубил ещё одно дополнительное окно. Там где будет вагонка утеплил минватой.
Добавил плинтусов, карнизов и наличников и как-то сразу преобразилась всё. Всё дерево в предбаннике покрасил паркетным лаком. Вагонку в предбанник выбрал самую дешёвую что была, поэтому и отличается и по структуре и по цвету. Вообще сюда ушло на вагонку около 7 тыс рублей. Но вышло то оригинально, согласитесь.
Чтобы "похотливый сосед" не заглядывал в окна, снаружи я обклеил узорчатой плёнкой. И выглядит симпатично и света достаточно в комнату поступает.
В душевую был куплен смеситель и лейка со стойкой. А так же после первой помывки стало ясно, что не хватает в душевой вентиляции. Я запитал вентилятор от световой лампочки и вывел на улицу. После парной в душе очень много пара и это обязательно нужно делать.
В предбанник притащили старые кресла, столик, холодильник и нашлось даже место для беговой дорожки, в доме ей места вообще нет, а тут как и была.
В Леруа купил доску за 130 р. и сделал из неё полку. Там же купил вешалку и покрыл это дело всё лаком.
И наконец, одно из самых приятных занятий, это раскладывание камней на каменку. Камни не покупал, а пособирал на дороге, где у нас засыпали всё гравием. Крупные камни там вряд ли нужны, а мне пришлись как раз кстати.
Ну и на последок расскажу во что мне всё это обошлось, возможно кому-то это будет интересно. По самым грубым подсчётам мы вложились плюс минус 150 тыс. рублей, с учётом, что всю работу я делал своими руками. Дорого это или нет, я думаю что это норма и меньше никак. Я где это можно экономил изо всех сил.
Ну вот примерные подсчёты:
Песок, кирпич и гравий уже были. Цемент где-то 3 т.р
Канализация и все сантех трубы около 1.5 т.р
Плюс смеситель со стойкой 4 т.р
Электрика (провода, коробки, подрозетники, светильники) где-то 5 т.р
Кафель весь с клеем, затиркой и грунтовкой вышел около 20 т.р
Двери входная, душевая, и парная соответственно 5.5 тр, 6 т.р, 8.5 тр.
Окна под заказ дядя Петя сделал за 4 т.р вообще почти за даром.
Печка 13.5 т.р
Печные трубы с переходом 10 т.р
Утеплитель минвата и пароизоляция 4 т.р
Дерево на обрешётку и каркас под полки 4 т.р
Вагонка в парную, предбанник и полки 40 т.р
Плюс ещё много много чего, что я не упомнил (шурупы, дюбеля, анкера, краски и т.д.) да и не важно. На одни шурупы около 1.5 т.р
На будущее хочу поставить ведро для экстремального душа, а так же возможно поставим сплит и телевизор, но это не точно.
Да, и котам нашим здесь тоже очень нравиться. Они с удовольствием сюда заходят и это хороший знак.
Всех с Новым годом и не унывайте. Жизнь продолжается.
Ну вот примерные подсчёты:
Песок, кирпич и гравий уже были. Цемент где-то 3 т.р
Канализация и все сантех трубы около 1.5 т.р
Плюс смеситель со стойкой 4 т.р
Электрика (провода, коробки, подрозетники, светильники) где-то 5 т.р
Кафель весь с клеем, затиркой и грунтовкой вышел около 20 т.р
Двери входная, душевая, и парная соответственно 5.5 тр, 6 т.р, 8.5 тр.
Окна под заказ дядя Петя сделал за 4 т.р вообще почти за даром.
Печка 13.5 т.р
Печные трубы с переходом 10 т.р
Утеплитель минвата и пароизоляция 4 т.р
Дерево на обрешётку и каркас под полки 4 т.р
Вагонка в парную, предбанник и полки 40 т.р
Плюс ещё много много чего, что я не упомнил (шурупы, дюбеля, анкера, краски и т.д.) да и не важно. На одни шурупы около 1.5 т.р
На будущее хочу поставить ведро для экстремального душа, а так же возможно поставим сплит и телевизор, но это не точно.
Да, и котам нашим здесь тоже очень нравиться. Они с удовольствием сюда заходят и это хороший знак.
Всех с Новым годом и не унывайте. Жизнь продолжается.
Авторский пост
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то есть конденсат под минватой практически не будет высыхать, так как там "слишком холодно".
именно по этой причине каменные/бетонные стены по технологии обшивают утеплителем снаружи.
пароизоляцию нужно делать под вагонкой, что бы она не пропускала влагу в минвату.