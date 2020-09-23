"Члену правительства Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, а также владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Данный запрет также распространяется на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей члена правительства Российской Федерации", - сообщило со ссылкой на документ агентство ТАСС.

Кроме того, членам правительства не разрешат заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами вне зависимости от их организационной формы, если только это не будет поручением кабмина на основании закона, входить в состав органов управления и попечительских советов НКО

Также, члену правительства будет запрещено заниматься "другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности". Но и такая деятельность не может финансироваться исключительно за счёт средств иных государств, международных и зарубежных организаций, иностранных частных кошельков и средств "граждан мира", не имеющих гражданства.