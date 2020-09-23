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Свершилось: российским министрам и&nbsp;их семьям запретят держать свой капитал за&nbsp;границей

Свершилось: российским министрам и их семьям запретят держать свой капитал за границей (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 сентября 2020 01:22
Сообщество : Политика
Метки: деньги   заграница   закон   запрет   кабмин   проект   путин   россия   
1652
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Российским министрам и членам их семей запретят иметь какие-либо финансы за границей. Данный запрет также распространяется на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей члена правительства. Об этом говорится в тексте законопроекта, о формировании правительства, внесённого в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Этот законопроект подготовлен во исполнение новых норм, согласно поправкам, принятым к конституции.

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Метки: деньги   заграница   закон   запрет   кабмин   проект   путин   россия   
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109k
arek14 6 часов назад
Свершилось: российским министрам и&nbsp;их семьям запретят держать свой капитал за&nbsp;границей
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54k
Алекс Юстасов 10 минут назад
Свершилось: российским министрам и&nbsp;их семьям запретят держать свой капитал за&nbsp;границей
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6k
Andrey 18 минут назад
"Члену правительства Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается.... Данный запрет также распространяется на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей члена правительства"
Ну готовимся увидеть новых миллиардеров из числа мам, пап, бабушек и дедушек...

"Кроме того, членам правительства не разрешат заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами вне зависимости от их организационной формы, если только это не будет поручением кабмина на основании закона,"
Закон: Поручить Медведеву Димону управление "Мироторгом"
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133
Кот в шкафу 45 минут назад
ну вот, никогда такого не было и тут опять... )))
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889
DrKlizmi 55 минут назад
Ссылка vk.com
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4k
Акуна Час назад
Ну, да уже жулики и воры начали массовый ввоз бабла из за кордона. Всё - блеф!
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245
Kasper007 2 часа назад
А проверкой информации займётся кто? Люди из другой галактики?
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1k
Pterodactyl 2 часа назад
И это все что это этот гений геополитики придумал за 20 лет? Сырой закон? А вернуть статью о конфискации без срока давности за коррупцию и ввести прогрессивный налог слабо? Снизить налоговую нагрузку до нуля для людей за чертой бедности (20 миллионов) сделать МРОТ хотя бы 25 и все в таком духе.
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7k
Антон Семёныч Pterodactyl Полчаса назад
Чтобы этим заняться, нужно за сфабрикованные дела давать сроки начиная от 15 лет. Чтобы конфискация происходила действительно у того, кто "достоин", а не утех , кого конкуренты заказали.
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2k
banga911 2 часа назад
Сперва нужно расстрелять всех нынешних и прежних , а в общем, откуда у этих шлюх капитал?
А? Правильно - от коррупции.
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15k
Сергей 2 часа назад
"Похоже, закон ещё будут дорабатывать". (С)
Обязательно будут. К тому же о банках и "иных финансовых инструментах" хорошо сказано, а вот о собственности или долях в иностранных юридических лицах - ни слова. Совершеннолетних детей опять же не касается. С супругой, если что, и "развестись" можно (как это сделал сам ВВП).
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4k
Сергей 2 часа назад
Не шатайте режим
не мешайте грабить!
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27
vitalygrashchenkov Сергей 11 минут назад
Не переживай; карманы уже полны, пора конкурентов в коррупции закрывать
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90
MAKAPka 2 часа назад
Да,да, им уже давно запретили заниматься бизнесом.. и все как один не разу не бизнесмен!
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29k
Азат Баширов 2 часа назад
Пчелы против мёда
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4k
Иван 3 часа назад
А на бывших жен распространяется?
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15k
Сергей Иван 2 часа назад
Если учесть, что у нас сам Президент - "одинокая разведенка"
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540
Павел Астахов 3 часа назад
Ничего не изменится, пока есть тещи-свекрови, мамы-папы и т.д. ВСЕ БУДЕТ ПОПРЕЖДНЕМУ
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21k
aolti 3 часа назад
Очередной декоративный законодательный акт для оказания впечатления на безмозглых российских пенсионеров. Помнится, еще в бытность Мити Медведева президентом подобный этому закон изданный запрещал всем государственным чиновникам иметь собственный бизнес, который легко обошли, переписав оный на внуков, детей и тёщ.
А как быть со скромными виолончелистами, по совместительству являющимися друзьями-кошельками самого галерного раба?
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381
Алексей aolti 3 часа назад
Виолончелисты не являются членами правительства, поэтому все норм. Оффшорные компании тоже еще пока никто не отменял.
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28k
Azesh 4 часа назад
на фотке чет смотрю все приуныли кроме президента
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15k
Сергей Azesh 2 часа назад
А у него формально никакой супруги нет, и дети давно совершеннолетние.
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28k
Azesh Сергей 2 часа назад
ааа, вот оно че. Он не отвечает, что у посторонних людей что-то там есть, немного.
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2k
RALEXXX 4 часа назад
Три ха-ха.
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2k
PLT LDR 5 часов назад
А они такие... "Это не мой капитал... это капитал моей жены/сына/племянника... Мол сын в Лондоне учится, и сам зарабатывает, это его миллиарды."

А мы такие... "А ну да... ну да..."

И нихрена не изменится.
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504
Dreamlin 6 часов назад
Только счета? Или еще и недвижимость?
Оплачивать налоги/ЖКХ можно и с российских счетов. Или со счетов юридических лиц. Владеть фирмой и работать в ней получая доход - разные вещи.
Кроме того, практика "друг-кошелек" очень сильно распространена уже давно - для этого и существуют олигархи.
К сожалению, без прямого запрета на выезд (приравнять все правительство к гос тайне) ничего не поделаешь...
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28k
Azesh Dreamlin 4 часа назад
с недвижимостью тоже нюансы есть. Например, я занимаюсь недвижимостью в Таиланде, и здесь(как много где), английское земельное право. И две формы собственности: фрихолд и лизхолд. Так вот, при покупке недвижки по договору лизхолда ты имеешь все те же права, но для российского законодательства твой объект считается АРЕНДОВАННЫМ. Просто за неимением аналога.
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7k
ГородДомов 6 часов назад
российским министрам и их семьям запретят держать свой капитал за границей..
. .. но это не точно .
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