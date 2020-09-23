Российским министрам и членам их семей запретят иметь какие-либо финансы за границей. Данный запрет также распространяется на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей члена правительства. Об этом говорится в тексте законопроекта, о формировании правительства, внесённого в Госдуму президентом России Владимиром Путиным. Этот законопроект подготовлен во исполнение новых норм, согласно поправкам, принятым к конституции.
"Члену правительства Российской Федерации в порядке, установленном федеральным законом, запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, а также владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Данный запрет также распространяется на супругу (супруга) и несовершеннолетних детей члена правительства Российской Федерации", - сообщило со ссылкой на документ агентство ТАСС.
Кроме того, членам правительства не разрешат заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами вне зависимости от их организационной формы, если только это не будет поручением кабмина на основании закона, входить в состав органов управления и попечительских советов НКО
Также, члену правительства будет запрещено заниматься "другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности". Но и такая деятельность не может финансироваться исключительно за счёт средств иных государств, международных и зарубежных организаций, иностранных частных кошельков и средств "граждан мира", не имеющих гражданства.
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P.S. Всё это замечательно, потому как Збигнев Бжезинский ещё давно заметил: "Если ваша элита хранит деньги в наших банках, то вы там разберитесь - чья это, ваша или наша элита".
Однако, если жёны и несовершеннолетние дети наших уважаемых министров, о гражданстве которых в проекте стыдливо промолчали, официально являются гражданами иных государств, в том числе и членов НАТО, периодически проживают, учатся за границей, имеют там недвижимость, чем же им коммуналку оплачивать? А детишки, что учатся в Лондоне, что, на пирожки у паперти Вестминстерского Аббатства милостыню, кабмина ради, просить будут? Похоже, закон будут ещё дорабатывать.
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Ну готовимся увидеть новых миллиардеров из числа мам, пап, бабушек и дедушек...
"Кроме того, членам правительства не разрешат заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении хозяйствующими субъектами вне зависимости от их организационной формы, если только это не будет поручением кабмина на основании закона,"
Закон: Поручить Медведеву Димону управление "Мироторгом"
А? Правильно - от коррупции.
Обязательно будут. К тому же о банках и "иных финансовых инструментах" хорошо сказано, а вот о собственности или долях в иностранных юридических лицах - ни слова. Совершеннолетних детей опять же не касается. С супругой, если что, и "развестись" можно (как это сделал сам ВВП).
А как быть со скромными виолончелистами, по совместительству являющимися друзьями-кошельками самого галерного раба?
А мы такие... "А ну да... ну да..."
И нихрена не изменится.
Оплачивать налоги/ЖКХ можно и с российских счетов. Или со счетов юридических лиц. Владеть фирмой и работать в ней получая доход - разные вещи.
Кроме того, практика "друг-кошелек" очень сильно распространена уже давно - для этого и существуют олигархи.
К сожалению, без прямого запрета на выезд (приравнять все правительство к гос тайне) ничего не поделаешь...
. .. но это не точно .