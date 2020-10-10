Душевные, тёплые картины Чайникова Григория Леонтьевича (1960-2008)

1.

После окончания института в 1987 году работал в Доме творчества имени Репина.

В 1988 году стал членом Союза Художников СССР.

В 1988-1991 годах работал в Творческих мастерских Российской Академии Художеств под руководством А.П. и С.П. Ткачёвых.

С 1987 года - активный участник республиканских и всесоюзных выставок, выставлялся и за рубежом. В 2001 году художник Григорий Леонтьевич Чайников стал членом-корреспондентом Академии Художеств России, а вскоре был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств Удмуртской республики.

Награжден Серебряной медалью Российской Академии Художеств.

В 2007 году был удостоен премии Русской Галереи Искусств. А буквально через год художника не стало: он умер, не дожив до своего 49-го дня рождения.