Душевные, тёплые картины Чайникова Григория Леонтьевича (1960-2008)

Художник Григорий Леонтьевич Чайников родился 28 ноября 1960 года в деревне Грахово Удмуртской АССР.
После окончания в 1976 году Волошской средней школы поступил в Удмуртский государственный университет (художественно-графический факультет).
Однако, вскоре перевелся в Суриковский художественный институт, где учился в мастерской профессора В.Г. Цыплакова.
После окончания в 1976 году Волошской средней школы поступил в Удмуртский государственный университет (художественно-графический факультет).
Однако, вскоре перевелся в Суриковский художественный институт, где учился в мастерской профессора В.Г. Цыплакова.
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После окончания института в 1987 году работал в Доме творчества имени Репина.
В 1988 году стал членом Союза Художников СССР.
В 1988-1991 годах работал в Творческих мастерских Российской Академии Художеств под руководством А.П. и С.П. Ткачёвых.
С 1987 года - активный участник республиканских и всесоюзных выставок, выставлялся и за рубежом. В 2001 году художник Григорий Леонтьевич Чайников стал членом-корреспондентом Академии Художеств России, а вскоре был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств Удмуртской республики.
Награжден Серебряной медалью Российской Академии Художеств.
В 2007 году был удостоен премии Русской Галереи Искусств. А буквально через год художника не стало: он умер, не дожив до своего 49-го дня рождения.
В 1988 году стал членом Союза Художников СССР.
В 1988-1991 годах работал в Творческих мастерских Российской Академии Художеств под руководством А.П. и С.П. Ткачёвых.
С 1987 года - активный участник республиканских и всесоюзных выставок, выставлялся и за рубежом. В 2001 году художник Григорий Леонтьевич Чайников стал членом-корреспондентом Академии Художеств России, а вскоре был удостоен звания Заслуженного деятеля искусств Удмуртской республики.
Награжден Серебряной медалью Российской Академии Художеств.
В 2007 году был удостоен премии Русской Галереи Искусств. А буквально через год художника не стало: он умер, не дожив до своего 49-го дня рождения.
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