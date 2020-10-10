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Душевные, тёплые картины Чайникова Григория Леонтьевича (1960-2008)

Душевные, тёплые картины Чайникова Григория Леонтьевича (1960-2008)

Автор:
10 октября 2020 20:27
Метки: деревня   живопись   картины   красиво   люди   пейзажи   природа   художник   
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Художник Григорий Леонтьевич Чайников родился 28 ноября 1960 года в деревне Грахово Удмуртской АССР.
После окончания в 1976 году Волошской средней школы поступил в Удмуртский государственный университет (художественно-графический факультет).
Однако, вскоре перевелся в Суриковский художественный институт, где учился в мастерской профессора В.Г. Цыплакова.
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Метки: деревня   живопись   картины   красиво   люди   пейзажи   природа   художник   
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smakido 39 минут назад
Как много замечательных полотен оставил художник нам!
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