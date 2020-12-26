FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Искусство 2091 пост • 386 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Искусство 
Замечательные картины Дорофеева Сергея Владимировича

Замечательные картины Дорофеева Сергея Владимировича (25 фото)

Автор:
26 декабря 2020 20:36
Сообщество : Искусство
Метки: Дорофеев Сергей.   живопись   картины   красиво   природы   художники   
403
25
Родился 08 мая 1969г. в г.Запорожье (СССР). Образование: Академическая школа дизайна г.Москвы (с отличием). Член Творческого Союза Художников России Член Российской Ассоциации художников-маринистов Живописью занимается с 1983 г. Окончил запорожскую художественную школу.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Искусство"
Метки: Дорофеев Сергей.   живопись   картины   красиво   природы   художники   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
2k
VL 5 часов назад
минусят малевичи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
49k
smakido 2 часа назад
Неистово плюсую!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
325
гарри 3 часа назад
Прям за душу взяло !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
598
Narvinsky 5 часов назад
Я в изобразительном совсем не алё!Но тут аж захолонуло,детство в деревне вспомнилось...Я б купил!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем Художник рисует мини-копии пейзажей в коробочках из-под леденцов Художник рисует мини-копии пейзажей в коробочках из-под леденцов "Я художник, я так вижу": российский живописец показывает картины и виды, с которых они написаны "Я художник, я так вижу": российский живописец показывает картины и виды, с которых они написаны 30 картин, обрамленных пейзажами природы 30 картин, обрамленных пейзажами природы Нежная красота женщины в картинах Висенте Ромеро Редондо Нежная красота женщины в картинах Висенте Ромеро Редондо 16 фотографий, которые докажут вам, что природа настоящий художник 16 фотографий, которые докажут вам, что природа настоящий художник
Юганск

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

404020



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Блогер из Индонезии удивился своей популярности в России
3
52
Блогер из Индонезии удивился своей популярности в России
Пользователи Сети о советском детстве
5
128
Пользователи Сети о советском детстве
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Недоступно по ТВ: почему Первый канал отказался от трансляции этапа Кубка России по фигурному катанию?
0
8
Недоступно по ТВ: почему Первый канал отказался от трансляции этапа Кубка России по...
Новогодний стол
1
5
Новогодний стол
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Прекрасное далеко. Восемь признаков того, что мы живем в будущем
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#приколы#интересно#люди#россии#прикольные#истории#разное#смешные#вещи
#юмор#подборки#в мире#природы#коты#девушки#кино#автомир#фильмы#дети
#животные#факты#интересны#автомобили#сша#рождество#новый год#новости#на различный вкус#дикая природа

На что жалуетесь?

Вернуться