Замечательные картины Дорофеева Сергея Владимировича

Родился 08 мая 1969г. в г.Запорожье (СССР). Образование: Академическая школа дизайна г.Москвы (с отличием). Член Творческого Союза Художников России Член Российской Ассоциации художников-маринистов Живописью занимается с 1983 г. Окончил запорожскую художественную школу.
1.
Работал в мастерской художника Пискунова В.А. С 1990 г. принимает участие в различных выставках и работает профессионально.
Выставляется в художественных салонах и галереях г.Москвы и за рубежом.
В 2005 г. окончил московскую Академическую школу дизайна по профессии дизайнер интерьера.
Однако живопись считает главной в своём творчестве. Работы художника Сергея Дорофеева находятся в различных частных зарубежных и российских коллекциях. Работает в различных жанрах (пейзаж, флористика, море, натюрморт) и в различной технике (в основном масло, акварель).
Выставляется в художественных салонах и галереях г.Москвы и за рубежом.
В 2005 г. окончил московскую Академическую школу дизайна по профессии дизайнер интерьера.
Однако живопись считает главной в своём творчестве. Работы художника Сергея Дорофеева находятся в различных частных зарубежных и российских коллекциях. Работает в различных жанрах (пейзаж, флористика, море, натюрморт) и в различной технике (в основном масло, акварель).
×
Источник:
Ссылки по теме:
- "Я художник, я так вижу": российский живописец показывает картины и виды, с которых они написаны
- 30 картин, обрамленных пейзажами природы
- Социалистический реализм: зеркало прошедшей эпохи
- Нежная красота женщины в картинах Висенте Ромеро Редондо
- Египетский студент за 10 месяцев нарисовал Нью-Йорк в мельчайших деталях
39
Понравилось39
Новости партнёров
Загрузка...