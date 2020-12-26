Замечательные картины Дорофеева Сергея Владимировича

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Работал в мастерской художника Пискунова В.А. С 1990 г. принимает участие в различных выставках и работает профессионально.

Выставляется в художественных салонах и галереях г.Москвы и за рубежом.

В 2005 г. окончил московскую Академическую школу дизайна по профессии дизайнер интерьера.

Однако живопись считает главной в своём творчестве. Работы художника Сергея Дорофеева находятся в различных частных зарубежных и российских коллекциях. Работает в различных жанрах (пейзаж, флористика, море, натюрморт) и в различной технике (в основном масло, акварель).