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Находки, которые люди обнаружили во время прогулки в лесу

Находки, которые люди обнаружили во время прогулки в лесу (13 фото)

Автор:
21 сентября 2020 21:22
Сообщество : Факты
Метки: вопросы   находки   ответы   
1206
13

Казалось бы, что неожиданное нас может поджидать в лесу или во время прогулки по парку? К числу чего-то необычного мы скорее отнесем встречу с белкой или ежом, однако в лесу таятся и куда более удивительные вещи, объяснить которые сможет далеко не каждый. Люди делятся в сети своими загадочными находками в лесу, пытаясь разузнать, на что же они наткнулись.

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Метки: вопросы   находки   ответы   
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7  комментариев
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13k
Егор 7 часов назад
Ну вот и дожили... лампы в разделе "что это за древняя штука?"... да уж.
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655
Uggla 4 часа назад
Спасибо! Стало спокойнее!
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−9
Rom 6 часов назад
Катушка зажигания от Форда.....
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18k
Владимир 7 часов назад
Обожаю эту рубрику.
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