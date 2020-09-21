Находки, которые люди обнаружили во время прогулки в лесу

Казалось бы, что неожиданное нас может поджидать в лесу или во время прогулки по парку? К числу чего-то необычного мы скорее отнесем встречу с белкой или ежом, однако в лесу таятся и куда более удивительные вещи, объяснить которые сможет далеко не каждый. Люди делятся в сети своими загадочными находками в лесу, пытаясь разузнать, на что же они наткнулись.
1. "Что это за конструкция у дерева? Впервые вижу такую"
Ответ: "Такими пользуются охотники. Они длительное время проводят на таких возвышениях в ожидании цели"
2. "Огражденная территория и в ее пределах только бак на возвышении, который объединен с огромной цистерной зарытой в землю. Зачем это здесь и для чего?"
Ответ: "Скорее всего, это запас воды для полива и орошения. Наверняка возле есть поля или сады"
3. "Что это за штуковина. Наткнулся на нее пока блуждал по лесу"
Ответ: "Похоже на минометный снаряд. Не приближайтесь и вызовите соответствующие службы"
4. "Нашел это в лесу, чем может быть?"
Ответ: "Странно, что в лесу, ведь это очень похоже на часть щучьей челюсти"
5. "Увидел это в траве. Это часть какого-то прибора?"
Ответ: "Это электронная, или как ее еще называют, вакуумная лампа"
6. "Выйдя из лесу к реке я увидел эту металлическую конструкцию. Это какой-то бункер заброшенный?"
Ответ: "Это старый парогенератор"
7. "Прогуливаясь по лесу я насчитал таких штуковин несколько десятков. Раньше их не было. Для чего они и откуда взялись?"
Ответ: "Это ловушки для сбора образцов насекомых данной местности"
8. "Дети принесли это из лесу, но я даже не знаю, что это такое"
Ответ: "Это растение под названием банксия"
9. "Что это за штуковина? Нашел ее в лесах Германии, выглядит старой"
Ответ: "С помощью подобных точек в полевых условиях подключались к наземной телекоммуникационной инфраструктуре"
10. "Что это еще за штуковина такая?"
Ответ: "Скорее всего, это катушка зажигания от старого Forda"
11. "Нашел это в лесу у небольшого ручья. Что это такое?"
Ответ: "Это яйца водной мухи"
12. "Полупрозрачное студенистое вещество с черными и белыми пятнами найденное в лесу. Что это?"
Ответ: "Это кладка яиц тритона"
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