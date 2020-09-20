Необычная история обычного колхоза

По старой памяти хозяйство местные жители называют колхозом «Родина» и трудятся на нём свыше 200 человек из 9 сел. Сейчас в селе строится жилой комплекс для агроспециалистов. Деньги для строительства 11 домов были выделены по программе «Комплексное развитие сельских территорий» муниципалитетом и руководством «Колоса». Как пояснил сам глава фермерского хозяйства необходимо привлекать молодые кадры в село. Дома семьи получат по договорам коммерческого найма и через некоторое время станут их полноправными собственниками, а необходимый по условиям программы процент от стоимости жилья за новосёлов тоже выплатит фермер. В планах возведение ещё 29 домов.