Необычная история обычного колхоза

Когда-то много лет назад в СССР было очень много колхозов и совхозов, но с развалом Союза практически все они перестали существовать. Не стал исключением и колхоз «Родина», который находился в селе Махоново, Липецкой области. Так и пополнил бы он список исчезнувших хозяйств, если бы не простые крестьяне.
В 90-е годы, когда в стране кипела и булькала перестройка, разваливался потихоньку и герой нашего рассказа. Земли колхоза местные жители разделили на паи, а в 2000-х и вовсе в область приехали московские инвесторы. Вот только их целью стало не восстановление колхоза, а его полная ликвидация. Всё что можно было сдали на металлолом, скот зарезали, технику распродали и «внезапно» обанкротились. Как говорится – не задалось…
Поля зарастали сорняком, а здания коровников приходили в упадок. Вот и не выдержали местные крестьяне и решили своими силами вернуть хозяйство, а заодно и воссоздать себе рабочие места. Спасение утопающих, ну вы поняли. Восстановить колхоз с юридической точки не получилось, по документам СХПК «Родина» уже не существовало. Вот и создали фермерский комплекс «Колос». Начинали с малого, фактически с нуля. Жители села передали свои паи местному фермеру Владимиру Золотарёву, именно он возглавил молодое хозяйство. Ведь когда-то он был главным инженером колхоза «Родина».
В начале земли было всего сто гектаров, а сейчас в хозяйстве насчитывается уже 17 тыс. гектаров земли. Десять тысяч в Добровском районе и семь — в Чаплыгинском и Лебедянском.
Для покупки техники влазили в долги, брали трактора и комбайны в лизинг. Но трудности для того и нужны, чтобы их преодолевать. Сейчас в фермерском хозяйстве действуют четыре предприятия, основные направления — молочное и мясное животноводство. Голов крупного рогатого скота перевалило за тысячу. Культивируют и растения — злаки, подсолнечник, картошку, кукурузу.
По старой памяти хозяйство местные жители называют колхозом «Родина» и трудятся на нём свыше 200 человек из 9 сел. Сейчас в селе строится жилой комплекс для агроспециалистов. Деньги для строительства 11 домов были выделены по программе «Комплексное развитие сельских территорий» муниципалитетом и руководством «Колоса». Как пояснил сам глава фермерского хозяйства необходимо привлекать молодые кадры в село. Дома семьи получат по договорам коммерческого найма и через некоторое время станут их полноправными собственниками, а необходимый по условиям программы процент от стоимости жилья за новосёлов тоже выплатит фермер. В планах возведение ещё 29 домов.
Вот так обычные крестьяне смогли восстановить то, что другие отчаянно пытались уничтожить.
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В этом же тексте написано.
Председатель колхоза купил в супермаркете электрический молокоотсос "Катенька" для коров. Ну и решил на себе проверить. Вставил свой хрен, включил, кончил. Кнопку нажимает, а он не выключается, работает и работает. Уже раз пять кончил, никакой уже. Что только не делал, а он не отключается. Звонит в магазин, так мол и так не могу выключить, а ему в ответ:
Это наша гордость, новшество на рынке, пока 10 литров не выдоит, он не отключится!