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Необычная история обычного колхоза

Необычная история обычного колхоза (5 фото + 1 видео)

Автор:
20 сентября 2020 13:00
Сообщество : Жить в России
Метки: Зоолтарёв   Липецкая область   история   колос   колхоз   люди   родина   фермерство   
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Когда-то много лет назад в СССР было очень много колхозов и совхозов, но с развалом Союза практически все они перестали существовать. Не стал исключением и колхоз «Родина», который находился в селе Махоново, Липецкой области. Так и пополнил бы он список исчезнувших хозяйств, если бы не простые крестьяне.

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Метки: Зоолтарёв   Липецкая область   история   колос   колхоз   люди   родина   фермерство   
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7  комментариев
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Prostovopros Час назад
Молодцы. Жаль только, что не благодаря, а вопреки всем и всему.
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Сергей Полчаса назад
Ну да... Теперь только у фермера денег до фига, а остальные х... сосут..
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255
Nane First NameLast 38 минут назад
А зачем у них в двух ухах клипсы-бирки? Типа вторая для надежности?
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43k
Albert GER 45 минут назад
Не колхоз, а фермерские хозяйство.
В этом же тексте написано.
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1k
Дарвин и аморальная премия 50 минут назад
Знакомый рассказывал за их председателя
Председатель колхоза купил в супермаркете электрический молокоотсос "Катенька" для коров. Ну и решил на себе проверить. Вставил свой хрен, включил, кончил. Кнопку нажимает, а он не выключается, работает и работает. Уже раз пять кончил, никакой уже. Что только не делал, а он не отключается. Звонит в магазин, так мол и так не могу выключить, а ему в ответ:
Это наша гордость, новшество на рынке, пока 10 литров не выдоит, он не отключится!
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9k
Schandmaul Дарвин и аморальная премия 48 минут назад
раздел с анекдотами не тут
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