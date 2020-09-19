Всё, иду в больницу!

Как понять, что пора менять? Факты о моторном масле, которых вы...

16 веселых смс-переписок, над которыми можно знатно посмеяться

Ремонт маленькой ванной за 40 тыс рублей своими руками

Удивительные вещи, всю крутость которых можно оценить только в...

Прикольные и смешные картинки

Слово о чёрном танковом комбинезоне

СССР. Интересные фотографии известных людей

Тридцать семь лет за решёткой: заключённый смог доказать свою...

Гай Юлий Цезарь: полководец, писатель, диктатор, консул и великий...

Погром "Чёрной Уолл-стрит": забытая американцами резня

Просто хорошие и добрые новости из России за 5 дней

Гифки

Алкопост на вечер этой пятницы

На Сахалине обрушился балкон с двумя женщинами

"А если бумкнет? Не должно!": как испытывают систему пожаротушения...

Картинки с надписями, открытки и скрины из коллекции Ч 3

Просто гифки, всякие и разные

15 человек, изобретательность которых граничит с гениальностью