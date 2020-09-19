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Жить в России - Сельская ипотека

Жить в России - Сельская ипотека (11 фото + 2 видео)

Автор:
19 сентября 2020 10:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Сельская   жить в россии   ипотека   
382
11
2
Чтобы заинтересовать горожан и поддержать тех, кто хочет иметь загородный коттедж, государство запустило сельскую ипотеку.

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Метки: Сельская   жить в россии   ипотека   
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18  комментариев
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3k
Сергей 4 часа назад
И что там делать потом? Бухать?? Лучше бы на эти деньги С.Х возродили. Народ сам бы и подтянулся
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14k
dimitr Час назад
А рабочие места государство там создаёт?
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0
Александр Вихтевский 3 часа назад
Подали заявку на такую ипотеку уже 4 месяца, банк решает как её выдать, никакой нормальный застройщик столько ждать не будет, похоже какое то разводилово, на словах есть, а по факту не взять...
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60k
HundeBeißer2 3 часа назад
Жить в России - Сельская ипотека
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42k
Чёрный кот Автор поста 6 часов назад
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Чёрный кот Автор поста 6 часов назад
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9k
Артем Чёрный кот 5 часов назад
За Иркутск отдельное спасибо, я учился в ИГУ как раз в те года и сейчас отчетливей понимаю, как изменился Иркутск! Хотя перемены были видны и без того каждый год! Я просто не узнавал хорошо знакомые районы и терялся среди нововозведенных высоток!
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3k
Сергей Чёрный кот 3 часа назад
Вот вы мне объясните , если они завтра ( за мой и наш счет, кстати) золотыми плитками асфальт выложат( со мной и с Вами не посоветовавшись, кстати) -- мне от этого легче станет что ли???? У меня карман опухнет???? Опустеет- потому что это - ЗА МОЙ СЧЕТ!!! Мне насто х. [мат] смотреть на асфальт, бетон,хром и стекло -кругом миллиарды , распиленные и выкинутые на ветер, а я-нищий..
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