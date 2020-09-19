Жить в России - Сельская ипотека

Чтобы заинтересовать горожан и поддержать тех, кто хочет иметь загородный коттедж, государство запустило сельскую ипотеку.
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Программа вступила в силу 1 января 2020 года. Согласно ей, каждый желающий может приобрести квартиру в новостройке или вторичке, построить свой или купить готовый дом в ипотеку под 0,1-3%. Не путайте сельскую ипотеку с дальневосточной и семейной — это абсолютно новая программа.
2.
Главное условие: выбирать недвижимость нужно на территории сельской местности. Под это понятие попадают деревни, посёлки городского типа, станицы, аулы, хутора, рабочие и коттеджные посёлки. Даже маленькие города с населением до 30 тысяч человек, включённые в программу развития. Льготы доступны в любой области, при этой приоритетными названы республики Северного Кавказа, Арктическая зона, Калининградская область, Крым и Севастополь. Исключением стала лишь Московская область.
3.
Программа будет действовать вплоть до 2025 года, т.е. у покупателей есть ещё 5 лет, чтобы определиться с жильём. Чтобы получить одобрение от банка, нужно иметь первоначальный взнос 10%, остальное, по сути, значения не имеет. У программы нет привязки к временной или постоянной регистрации, возрасту (от 21 до 75), семейному положению, количеству детей. Максимальный срок для возврата средств — 25 лет.
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Большое преимущество сельской ипотеки заключается в том, что она не исключает использование других льгот. Её можно сочетать с материнским капиталом: потратить его на первоначальный взнос, погашение основного долга или процентов. Молодым семьям государство выделит до 35% на ипотеку, которые не нужно возвращать, а многодетные семьи получат выплату в 450 000 рублей при рождении третьего или последующего ребёнка.
5.
На сельскую ипотеку в Белгородской области поступило более 3,5 тыс. заявок
Речь идет о кредитах на покупку квартиры, дома или строительство жилья через подрядную организацию на выгодных условиях в сельской местности под 3 % годовых на 25 лет. Министерство сельского хозяйства компенсирует разницу с обычной ставкой из госбюджета. На сельскую ипотеку уже поступило более 3,5 тыс. заявок.
Речь идет о кредитах на покупку квартиры, дома или строительство жилья через подрядную организацию на выгодных условиях в сельской местности под 3 % годовых на 25 лет. Министерство сельского хозяйства компенсирует разницу с обычной ставкой из госбюджета. На сельскую ипотеку уже поступило более 3,5 тыс. заявок.
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Выяснилось, в каких районах Алтайского края сельская ипотека наиболее популярна
Жители Благовещенского, Павловского, Мамонтовского и Первомайского районов чаще других подают заявки на оформление сельской ипотеки. Об этом сообщают в Министерстве сельского хозяйства региона со ссылкой на данные Россельхозбанка.
Средний размер жилищного кредита в Алтайском крае и Республике Алтай равен 1,7 млн рублей. Минимальная заявка составила 221 тысячу, максимальная – 3 млн рублей. В целом в обоих регионах подали уже 800 заявок.
Средний размер жилищного кредита в Алтайском крае и Республике Алтай равен 1,7 млн рублей. Минимальная заявка составила 221 тысячу, максимальная – 3 млн рублей. В целом в обоих регионах подали уже 800 заявок.
7.
В Ульяновской области набирает обороты «Сельская ипотека»
По состоянию на 1 августа в регионе выдано более 167,5 млн льготных займов в рамках госпрограммы «Сельская ипотека», и еще порядка 180 заявок на сумму 124 млн рублей находятся в стадии одобрения. Интерес к программе повышен с момента запуска и не снижается.
108 семей Ульяновской области уже осуществили свою мечту, приобретя недвижимость в сельской местности: кто-то улучшил свои жилищные условия, переехав в более просторный дом, а кто-то поменял городскую квартиру на «домик в деревне».
Субсидирование кредитов, взятых на покупку жилья на сельских территориях – одна из основных составляющих госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которая сейчас активно реализуется в регионах страны. В настоящее время Министерством сельского хозяйства РФ определен перечень банков, которые участвуют в программе. Россельхозбанк - ключевой партнер, первый подписавший соглашение с Минсельхозом РФ и активно кредитующий желающих приобрести недвижимость на селе.
108 семей Ульяновской области уже осуществили свою мечту, приобретя недвижимость в сельской местности: кто-то улучшил свои жилищные условия, переехав в более просторный дом, а кто-то поменял городскую квартиру на «домик в деревне».
Субсидирование кредитов, взятых на покупку жилья на сельских территориях – одна из основных составляющих госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», которая сейчас активно реализуется в регионах страны. В настоящее время Министерством сельского хозяйства РФ определен перечень банков, которые участвуют в программе. Россельхозбанк - ключевой партнер, первый подписавший соглашение с Минсельхозом РФ и активно кредитующий желающих приобрести недвижимость на селе.
8.
На прошедшем в пятницу совещании с участием министра сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушева было отмечено, что в реализации программы сельской ипотеки принимают участие все регионы. Самые активные из них – это Ленинградская область (объем выданной сельской ипотеки составил 2,5 млрд. руб.), Башкортостан (1,8 млрд. руб.), Новосибирская область (1,5 млрд. руб.), Татарстан и Удмуртия (1,3 млрд. рублей).
Получателями льготной сельской ипотеки в нашей республике уже стали 735 семей, при этом более 4,6 тыс. человек тоже бы хотели воспользоваться этим выгодным инструментом. Общая сумма принятых на сегодня уполномоченным банком заявок составляет 9,5 млрд. руб.
Проведенная специалистами Россельхозбанка аналитика показала: 68% заемщиков – это семейные пары, при этом 53% — это молодежь в возрасте до 35%. 64% домохозяйств, берущих сельскую ипотеку, имеют ежемесячный средний доход от 20 до 40 тыс. руб.
Получателями льготной сельской ипотеки в нашей республике уже стали 735 семей, при этом более 4,6 тыс. человек тоже бы хотели воспользоваться этим выгодным инструментом. Общая сумма принятых на сегодня уполномоченным банком заявок составляет 9,5 млрд. руб.
Проведенная специалистами Россельхозбанка аналитика показала: 68% заемщиков – это семейные пары, при этом 53% — это молодежь в возрасте до 35%. 64% домохозяйств, берущих сельскую ипотеку, имеют ежемесячный средний доход от 20 до 40 тыс. руб.
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В целом программа сельской ипотеки направлена на возрождение российской глубинки, чтобы деревня обрела второе дыхание и облегчила жилищный вопрос
10.
Россельхозбанк: Большинство заявок на сельскую ипотеку подали семейные пары
Средний возраст заемщиков – 36 лет. Больше половины (64%) всех заявок пришлось на семейные пары (2/3 из которых – семьи с детьми); незамужние женщины и неженатые мужчины подали 24% заявок, остальные 12% заёмщиков - люди в разводе. Более 42% подавших заявки на сельскую ипотеку – женщины, 58% - мужчины. Наиболее крупный размер займа по программе сельской ипотеки интересует мужчин - в среднем 2,3 млн рублей, в то время как средний размер заявки от женщин составляет 2,0 млн рублей. По данным РСХБ, наибольшей популярностью сельская ипотека пользуется в Республике Башкортостан.
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Спрос на сельскую ипотеку огромный
Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка:
«Спрос на сельскую ипотеку огромный. Когда мы стартовали с программой в мае этого года, выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит — 97 миллионов рублей — был разобран за 8 часов.
За это время банк принял примерно 1100 заявок. Мы рады снова предложить клиентам эту программу и надеемся, что она поможет тысячам людей по всей стране улучшить жилищные условия на выгодных условиях».
«Спрос на сельскую ипотеку огромный. Когда мы стартовали с программой в мае этого года, выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит — 97 миллионов рублей — был разобран за 8 часов.
За это время банк принял примерно 1100 заявок. Мы рады снова предложить клиентам эту программу и надеемся, что она поможет тысячам людей по всей стране улучшить жилищные условия на выгодных условиях».
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Россияне взяли сельскую ипотеку почти на 38 млрд рублей в 2020 году
Объем выданных кредитов в рамках программы сельская ипотека превысил 37,7 млрд рублей, такие кредиты взяли более 19 тыс. человек с начала 2020 года. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.
"С начала года механизмом воспользовались уже более 19 тыс. человек в 80 регионах страны. Объем выданных кредитов превысил 37,7 млрд рублей, заявок в банки поступило на сумму 272 млрд рублей от порядка 125 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что средний размер кредита составляет 2 млн рублей, средний период выдачи - 17 лет, средняя ставка - 2,7%. В ведомстве напомнили, что в 2020 году на реализацию программы выделен 1 млрд рублей. "С учетом высокой востребованности сельской ипотеки министерство прорабатывает вопрос увеличения суммы финансирования данного механизма для его дальнейшего развития и уже привлекло дополнительные средства в объеме 500 млн рублей", - сообщили в Минсельхозе. По данным министерства, потребность банков в субсидии из федерального бюджета для продолжения работы в 2021 году, с учетом уже выданных кредитов, составляет более 9 млрд рублей. "Министерство продолжит работу по повышению эффективности реализации сельской ипотеки", - отметили в Минсельхозе РФ.
Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории. Полный перечень кредитных организаций, участвующих в программе на сегодняшний день, включает девять банков.
"С начала года механизмом воспользовались уже более 19 тыс. человек в 80 регионах страны. Объем выданных кредитов превысил 37,7 млрд рублей, заявок в банки поступило на сумму 272 млрд рублей от порядка 125 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что средний размер кредита составляет 2 млн рублей, средний период выдачи - 17 лет, средняя ставка - 2,7%. В ведомстве напомнили, что в 2020 году на реализацию программы выделен 1 млрд рублей. "С учетом высокой востребованности сельской ипотеки министерство прорабатывает вопрос увеличения суммы финансирования данного механизма для его дальнейшего развития и уже привлекло дополнительные средства в объеме 500 млн рублей", - сообщили в Минсельхозе. По данным министерства, потребность банков в субсидии из федерального бюджета для продолжения работы в 2021 году, с учетом уже выданных кредитов, составляет более 9 млрд рублей. "Министерство продолжит работу по повышению эффективности реализации сельской ипотеки", - отметили в Минсельхозе РФ.
Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории. Полный перечень кредитных организаций, участвующих в программе на сегодняшний день, включает девять банков.
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Авторский пост
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Метки: Сельская жить в россии ипотека
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