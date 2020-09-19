Жить в России - Сельская ипотека

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Объем выданных кредитов в рамках программы сельская ипотека превысил 37,7 млрд рублей, такие кредиты взяли более 19 тыс. человек с начала 2020 года. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.



"С начала года механизмом воспользовались уже более 19 тыс. человек в 80 регионах страны. Объем выданных кредитов превысил 37,7 млрд рублей, заявок в банки поступило на сумму 272 млрд рублей от порядка 125 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе.



Там уточнили, что средний размер кредита составляет 2 млн рублей, средний период выдачи - 17 лет, средняя ставка - 2,7%. В ведомстве напомнили, что в 2020 году на реализацию программы выделен 1 млрд рублей. "С учетом высокой востребованности сельской ипотеки министерство прорабатывает вопрос увеличения суммы финансирования данного механизма для его дальнейшего развития и уже привлекло дополнительные средства в объеме 500 млн рублей", - сообщили в Минсельхозе. По данным министерства, потребность банков в субсидии из федерального бюджета для продолжения работы в 2021 году, с учетом уже выданных кредитов, составляет более 9 млрд рублей. "Министерство продолжит работу по повышению эффективности реализации сельской ипотеки", - отметили в Минсельхозе РФ.



Программа "Сельская ипотека" является одним из механизмов госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", разработанной Минсельхозом России и направленной на повышение качества жизни на селе. Программа действует с 2020 года и предусматривает условия кредитования по ставке до 3% годовых для тех, кто хочет приобрести готовое или построить новое жилье на сельской территории. Полный перечень кредитных организаций, участвующих в программе на сегодняшний день, включает девять банков.