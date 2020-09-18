Чем обоснована цена российского препарата от коронавируса в 12 тыс. рублей

«Рекомендованная розничная цена — 12 320 рублей», — рассказал ТАСС генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг. Препарат будет отпускаться по рецепту врача.



Основное действующее вещество российского препарата от коронавируса — Фавипиравир.



Другими словами, так как цена, по словам гендиректора, рекомендованная, цена препарата в розничной сети может быть и ещё выше. Но это уже и не так важно, учитывая, что стоимость препарата более чем в 12 тыс. рублей за одну упаковку, уже превышает прожиточный минимум во многих регионах РФ и находится практически на одном уровне с прожиточным минимумом в Москве и Петербурге.



Отметим также, что по данным Росстата, кстати опубликованным сегодня, в России почти 20 миллионов человек находится вообще за чертой бедности, доходы 19.9 млн. жителей РФ — ниже прожиточного минимума, что составляет белее 13% всего населения России.



Для контраста напомним, какой прожиточный минимум в Москве — это 12.126 рублей для пенсионеров, и 17.129 рублей для работающих. В Санкт-Петербурге — это 9.381 рубль для пенсионеров, и 12.690 для работающих. Другие регионы даже и рассматривать не будем.



На какие прослойки населения рассчитана цена препарата в более чем 12 тыс. рублей, (12.320 рублей) остаётся только гадать.



Также заметим, для контраста, что стоимость российского препарата от коронавируса, составляет в пересчёте на доллары около $160 за упаковку по сегодняшнему курсу.



Чем обоснована такая высокая цена препарата, в деталях не уточняется. Выступая в эфире программы «60 минут» не телеканале «Россия» гендиректор компании-производителя говорил сегодня о том, что инновации стоят денег, мол, это весьма затратное, инновационное производство, а также, почему-то, привёл для сравнения дорогие препараты от онкологии, стоимостью в несколько тысяч долларов за ампулу.



Однако тут стоит прояснить ситуацию — такой препарат (от коронавируса) невозможно создать с нуля в такие короткие сроки (несколько месяцев пандемии), при наличии любых инноваций. У человечества ещё нет таких технологий.



Однако, как видим, он создан и поступает уже в аптеки. И этому есть всем известное объяснение. По аналогии с вакциной от коронавируса «Спутник-V», которая была создана в такие короткие сроки именно потому, что создана она была на уже давно существующей и работающей платформе — вакцин от вируса Эбола, что не требует уже никаких инноваций, а только лишь модификаций, которые, по сравнению с инновациями, на которые выделяются миллиарды, стоят во много крат дешевле, и серьёзно сокращают сроки, на годы.





Также и с препаратами от коронавируса. С самого начала, буквально через месяц после того, как весь мир узнал о пандемии Ковида, в Китае уже было известно, что от коронавируса помогают и очень эффективно — препараты на основе Фавипиравира, которые уже давным-давно производятся в некоторых странах, таких как Китай, Япония, Франция.



Для создания препаратов от коронавируса на основе Фавипиравира, требовалась только модификация таких препаратов под коронавирус, что, опять повторимся, является во много раз дешевле, по сравнению с миллиардами выделяемыми на инновации и разработки с нуля. Благодаря этому Китай очень быстро, в кратчайшие сроки справился с пандемией, а вспышку заболевания именно в Ухане подавили китайским препаратом на основе Фавипиравира.



Действующее вещество — Фавипиравир было изобретено в Японии в 2002 году (18 лет назад!!!) как средство от гриппа типа А и В, одобрено правительством Японии в 2014 году. Такой большой срок от изобретения до одобрения, потребовался для решения вопроса побочных эффектов, которые вызывал препарат в 2002 году. Стоимость японского Фавипиравира составляет около $135. В РФ японский Фавипиравир стоит от 13 до 20 тыс. рублей за упаковку.



В Китае, который успешно справляется с коронавирусом благодаря этому препарату, он называется Фавилавир, стоит в десятки раз дешевле японского, и без всякого рецепта продаётся в виде порошка на крупнейшем маркетплейсе Alibaba, его можно покупать там даже килограммами, цены разнятся от 1 доллара за грамм, до 200 долларов за килограмм (минимальные цены).



Как заявляет компания «Промомед» на своём сайте, разработавшая российский препарат на основе Фавипиравира, специалисты компании, разработавшие «Арепливир», включили в его состав уникальный подбор вспомогательных компонентов, который обеспечивает более быструю доставку активного вещества в клетки и лучшую его усвояемость.



Очевидно, что эти вспомогательные вещества — это и есть те инновации, которыми гендиректор обосновывал цену препарата в 12 тыс. рублей в сегодняшнем эфире программы «60 минут».



Российская компания, разработавшая препарат, а вернее, модифицировавшая давно известное вещество Фавипиравир в российский препарат от коронавируса, путём добавления, как это заявляет сама компания, в его состав «уникальных вспомогательных компонентов, который обеспечивает более быструю доставку активного вещества в клетки и лучшую его усвояемость», частная, и устанавливать цену на препарат — её законное и суверенное право. В конечном итоге, мы же не знаем, как эта компания модифицировала Фавипиравир, может быть, это действительно очень затратно и требует инноваций, причём намного затратнее, чем в Китае и даже Японии, что следует из логики цен на Фавипиравир в этих странах.



Однако, если этот препарат будет закупать государство, или оплачивать его большинству россиян — которые его позволить себе не смогут из-за его высокой цены, то компания должна обосновать цену препарата в 12 тыс. рублей, и обоснование это должно содержать что-то другое, кроме страха всех и вся перед коронавирусом.



фото: Pixabay



текст: Александр Точка