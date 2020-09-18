Чем обоснована цена российского препарата от коронавируса в 12 тыс. рублей

Сегодня было объявлено о скором поступлении российского препарата от коронавируса «Арепливир» в аптеки, где его сможет приобрести любой желающий. Однако, ввиду достаточно высокой цены за упаковку препарата (40 таблеток) в 12 тыс. 320 рублей, этот препарат большинство россиян приобрести попросту будут не в состоянии.
«Рекомендованная розничная цена — 12 320 рублей», — рассказал ТАСС генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев. В одной упаковке будет 40 таблеток по 200 мг. Препарат будет отпускаться по рецепту врача.
Основное действующее вещество российского препарата от коронавируса — Фавипиравир.
Другими словами, так как цена, по словам гендиректора, рекомендованная, цена препарата в розничной сети может быть и ещё выше. Но это уже и не так важно, учитывая, что стоимость препарата более чем в 12 тыс. рублей за одну упаковку, уже превышает прожиточный минимум во многих регионах РФ и находится практически на одном уровне с прожиточным минимумом в Москве и Петербурге.
Отметим также, что по данным Росстата, кстати опубликованным сегодня, в России почти 20 миллионов человек находится вообще за чертой бедности, доходы 19.9 млн. жителей РФ — ниже прожиточного минимума, что составляет белее 13% всего населения России.
Для контраста напомним, какой прожиточный минимум в Москве — это 12.126 рублей для пенсионеров, и 17.129 рублей для работающих. В Санкт-Петербурге — это 9.381 рубль для пенсионеров, и 12.690 для работающих. Другие регионы даже и рассматривать не будем.
На какие прослойки населения рассчитана цена препарата в более чем 12 тыс. рублей, (12.320 рублей) остаётся только гадать.
Также заметим, для контраста, что стоимость российского препарата от коронавируса, составляет в пересчёте на доллары около $160 за упаковку по сегодняшнему курсу.
Чем обоснована такая высокая цена препарата, в деталях не уточняется. Выступая в эфире программы «60 минут» не телеканале «Россия» гендиректор компании-производителя говорил сегодня о том, что инновации стоят денег, мол, это весьма затратное, инновационное производство, а также, почему-то, привёл для сравнения дорогие препараты от онкологии, стоимостью в несколько тысяч долларов за ампулу.
Однако тут стоит прояснить ситуацию — такой препарат (от коронавируса) невозможно создать с нуля в такие короткие сроки (несколько месяцев пандемии), при наличии любых инноваций. У человечества ещё нет таких технологий.
Однако, как видим, он создан и поступает уже в аптеки. И этому есть всем известное объяснение. По аналогии с вакциной от коронавируса «Спутник-V», которая была создана в такие короткие сроки именно потому, что создана она была на уже давно существующей и работающей платформе — вакцин от вируса Эбола, что не требует уже никаких инноваций, а только лишь модификаций, которые, по сравнению с инновациями, на которые выделяются миллиарды, стоят во много крат дешевле, и серьёзно сокращают сроки, на годы.
Также и с препаратами от коронавируса. С самого начала, буквально через месяц после того, как весь мир узнал о пандемии Ковида, в Китае уже было известно, что от коронавируса помогают и очень эффективно — препараты на основе Фавипиравира, которые уже давным-давно производятся в некоторых странах, таких как Китай, Япония, Франция.
Для создания препаратов от коронавируса на основе Фавипиравира, требовалась только модификация таких препаратов под коронавирус, что, опять повторимся, является во много раз дешевле, по сравнению с миллиардами выделяемыми на инновации и разработки с нуля. Благодаря этому Китай очень быстро, в кратчайшие сроки справился с пандемией, а вспышку заболевания именно в Ухане подавили китайским препаратом на основе Фавипиравира.
Действующее вещество — Фавипиравир было изобретено в Японии в 2002 году (18 лет назад!!!) как средство от гриппа типа А и В, одобрено правительством Японии в 2014 году. Такой большой срок от изобретения до одобрения, потребовался для решения вопроса побочных эффектов, которые вызывал препарат в 2002 году. Стоимость японского Фавипиравира составляет около $135. В РФ японский Фавипиравир стоит от 13 до 20 тыс. рублей за упаковку.
В Китае, который успешно справляется с коронавирусом благодаря этому препарату, он называется Фавилавир, стоит в десятки раз дешевле японского, и без всякого рецепта продаётся в виде порошка на крупнейшем маркетплейсе Alibaba, его можно покупать там даже килограммами, цены разнятся от 1 доллара за грамм, до 200 долларов за килограмм (минимальные цены).
Как заявляет компания «Промомед» на своём сайте, разработавшая российский препарат на основе Фавипиравира, специалисты компании, разработавшие «Арепливир», включили в его состав уникальный подбор вспомогательных компонентов, который обеспечивает более быструю доставку активного вещества в клетки и лучшую его усвояемость.
Очевидно, что эти вспомогательные вещества — это и есть те инновации, которыми гендиректор обосновывал цену препарата в 12 тыс. рублей в сегодняшнем эфире программы «60 минут».
Российская компания, разработавшая препарат, а вернее, модифицировавшая давно известное вещество Фавипиравир в российский препарат от коронавируса, путём добавления, как это заявляет сама компания, в его состав «уникальных вспомогательных компонентов, который обеспечивает более быструю доставку активного вещества в клетки и лучшую его усвояемость», частная, и устанавливать цену на препарат — её законное и суверенное право. В конечном итоге, мы же не знаем, как эта компания модифицировала Фавипиравир, может быть, это действительно очень затратно и требует инноваций, причём намного затратнее, чем в Китае и даже Японии, что следует из логики цен на Фавипиравир в этих странах.
Однако, если этот препарат будет закупать государство, или оплачивать его большинству россиян — которые его позволить себе не смогут из-за его высокой цены, то компания должна обосновать цену препарата в 12 тыс. рублей, и обоснование это должно содержать что-то другое, кроме страха всех и вся перед коронавирусом.
фото: Pixabay
текст: Александр Точка
Основное действующее вещество российского препарата от коронавируса — Фавипиравир.
Другими словами, так как цена, по словам гендиректора, рекомендованная, цена препарата в розничной сети может быть и ещё выше. Но это уже и не так важно, учитывая, что стоимость препарата более чем в 12 тыс. рублей за одну упаковку, уже превышает прожиточный минимум во многих регионах РФ и находится практически на одном уровне с прожиточным минимумом в Москве и Петербурге.
Отметим также, что по данным Росстата, кстати опубликованным сегодня, в России почти 20 миллионов человек находится вообще за чертой бедности, доходы 19.9 млн. жителей РФ — ниже прожиточного минимума, что составляет белее 13% всего населения России.
Для контраста напомним, какой прожиточный минимум в Москве — это 12.126 рублей для пенсионеров, и 17.129 рублей для работающих. В Санкт-Петербурге — это 9.381 рубль для пенсионеров, и 12.690 для работающих. Другие регионы даже и рассматривать не будем.
На какие прослойки населения рассчитана цена препарата в более чем 12 тыс. рублей, (12.320 рублей) остаётся только гадать.
Также заметим, для контраста, что стоимость российского препарата от коронавируса, составляет в пересчёте на доллары около $160 за упаковку по сегодняшнему курсу.
Чем обоснована такая высокая цена препарата, в деталях не уточняется. Выступая в эфире программы «60 минут» не телеканале «Россия» гендиректор компании-производителя говорил сегодня о том, что инновации стоят денег, мол, это весьма затратное, инновационное производство, а также, почему-то, привёл для сравнения дорогие препараты от онкологии, стоимостью в несколько тысяч долларов за ампулу.
Однако тут стоит прояснить ситуацию — такой препарат (от коронавируса) невозможно создать с нуля в такие короткие сроки (несколько месяцев пандемии), при наличии любых инноваций. У человечества ещё нет таких технологий.
Однако, как видим, он создан и поступает уже в аптеки. И этому есть всем известное объяснение. По аналогии с вакциной от коронавируса «Спутник-V», которая была создана в такие короткие сроки именно потому, что создана она была на уже давно существующей и работающей платформе — вакцин от вируса Эбола, что не требует уже никаких инноваций, а только лишь модификаций, которые, по сравнению с инновациями, на которые выделяются миллиарды, стоят во много крат дешевле, и серьёзно сокращают сроки, на годы.
Также и с препаратами от коронавируса. С самого начала, буквально через месяц после того, как весь мир узнал о пандемии Ковида, в Китае уже было известно, что от коронавируса помогают и очень эффективно — препараты на основе Фавипиравира, которые уже давным-давно производятся в некоторых странах, таких как Китай, Япония, Франция.
Для создания препаратов от коронавируса на основе Фавипиравира, требовалась только модификация таких препаратов под коронавирус, что, опять повторимся, является во много раз дешевле, по сравнению с миллиардами выделяемыми на инновации и разработки с нуля. Благодаря этому Китай очень быстро, в кратчайшие сроки справился с пандемией, а вспышку заболевания именно в Ухане подавили китайским препаратом на основе Фавипиравира.
Действующее вещество — Фавипиравир было изобретено в Японии в 2002 году (18 лет назад!!!) как средство от гриппа типа А и В, одобрено правительством Японии в 2014 году. Такой большой срок от изобретения до одобрения, потребовался для решения вопроса побочных эффектов, которые вызывал препарат в 2002 году. Стоимость японского Фавипиравира составляет около $135. В РФ японский Фавипиравир стоит от 13 до 20 тыс. рублей за упаковку.
В Китае, который успешно справляется с коронавирусом благодаря этому препарату, он называется Фавилавир, стоит в десятки раз дешевле японского, и без всякого рецепта продаётся в виде порошка на крупнейшем маркетплейсе Alibaba, его можно покупать там даже килограммами, цены разнятся от 1 доллара за грамм, до 200 долларов за килограмм (минимальные цены).
Как заявляет компания «Промомед» на своём сайте, разработавшая российский препарат на основе Фавипиравира, специалисты компании, разработавшие «Арепливир», включили в его состав уникальный подбор вспомогательных компонентов, который обеспечивает более быструю доставку активного вещества в клетки и лучшую его усвояемость.
Очевидно, что эти вспомогательные вещества — это и есть те инновации, которыми гендиректор обосновывал цену препарата в 12 тыс. рублей в сегодняшнем эфире программы «60 минут».
Российская компания, разработавшая препарат, а вернее, модифицировавшая давно известное вещество Фавипиравир в российский препарат от коронавируса, путём добавления, как это заявляет сама компания, в его состав «уникальных вспомогательных компонентов, который обеспечивает более быструю доставку активного вещества в клетки и лучшую его усвояемость», частная, и устанавливать цену на препарат — её законное и суверенное право. В конечном итоге, мы же не знаем, как эта компания модифицировала Фавипиравир, может быть, это действительно очень затратно и требует инноваций, причём намного затратнее, чем в Китае и даже Японии, что следует из логики цен на Фавипиравир в этих странах.
Однако, если этот препарат будет закупать государство, или оплачивать его большинству россиян — которые его позволить себе не смогут из-за его высокой цены, то компания должна обосновать цену препарата в 12 тыс. рублей, и обоснование это должно содержать что-то другое, кроме страха всех и вся перед коронавирусом.
фото: Pixabay
текст: Александр Точка
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пенсия 12 т.р.
суки*
В Индии лекарство представлено как "Fabiflu", производство Glenmark, по 103 рупии за таблетку.
Считайте.
Показания: МОЖЕТ БЫТЬ эффективен в тяжёлых случаях COVID - 19. (А может - не быть.)
Известно повреждающее влияние на плод.
It is being developed and manufactured by Toyama Chemical (Fujifilm Group) - патент у японцев. Производят, кажется, немцы, в Индии.
Ну и самим "наварить хоцца"!
А уже с "Ситифарм" аффилирована столичная ООО "Эн.Си.Фармасьютикалз", которая получила почти 72 млн рублей от государства, несмотря на то, что прибыль за 2018 год была – минус 17 млн рублей. Видимо, компании с 1 штатным сотрудником вызывают наибольшее доверие.
Кстати, в учредителях "Эн.Си.Фармасьютикалз" сидит скандальный Денис Швецов, бывший директор завода "Биохимик". Против бизнесмена возбудили уголовное дело за крупную растрату, об этом писала "Лента". Нанесенный Швецовым ущерб оценили в 890 млн рублей! Например, бывший директор без "кивка" всех членов совета директоров снос два административных здания, оформлял заведомо невыгодные сделки и неведомо куда "спускал" заводские миллионы.
Но этим "послужной" список Швецова не ограничился. Бизнесмена привлекли и за злоупотребление, и за искажение фактов отчетности, и за невозвратные займы, и за финансирование за счет компании своих личных поездок… Так что Анастасия Алексеева не первая отправилась на отдых за чужой счет, скорее всего, государственный.
То есть в учредителях убыточной ООО "Эн.Си.Фармасьютикалз" был такой яркий персонаж, но компанию (напомним, ярого исполнителя государственных подрядов) до сих пор не проверили силовики? А заодно и другие активы… Например, аффилированная "Эн.Си.Продакшн", которая, кстати, тоже принадлежит Швецову, за 2018 год заработала – минус 352 млн рублей! Такая же история и с ООО "Эн.Си.Девелоп" – минус 20 млн рублей.
ООО "Фарма-Маркетинг" – минус 2,7 млн рублей, ООО "Эн.Си.Фармгрупп" – минус 16 млн рублей, ООО "Эн.Си.Фарм" – минус 222 млн рублей, ООО "Фарм-Мастер" – минус 9 млн рублей. Видимо, все деньги, отданные из государственного кармана "Эн.Си.Фармасьютикалз" потратили не на производство жизненно важных препаратов… А на заморские путевки в Таиланд?
Видимо, силовикам стоит присмотреться и к чиновникам из Минздрава, которые так легко подписывают соглашения с убыточными компаниями, и к офшорным активам Максима Якушкина. За широкой спиной бизнесмена прячется огромный фармацевтический спрут – не один десяток компаний.
Еще много чего интересного на них есть.
любопытные радетели за народ, больше всего напоминающие гигантские деньгоотсасыватель бюджетных бабок, как по мне.
Есть еще и не прямые затраты. Вот тебе и себестоимость, производитель зависит от рынка и прибыль зависит от рынка, остальное это посредники и аптеки.
"...Для фавипиравира нет клинических доказательств эффективности при лечении COVID-19. Из-за серьёзных побочных эффектов препарат имеет сильные ограничения к применению..."
Так обычно грабители говорят.
Гоп Стоп ..