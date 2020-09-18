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Чем обоснована цена российского препарата от коронавируса в 12 тыс. рублей

Чем обоснована цена российского препарата от коронавируса в 12 тыс. рублей (1 фото)

Автор:
18 сентября 2020 22:32
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: коронавирус   медицина   наука   общество   препарат от коронавируса   россия   технологии   фавипиравир   
982
1
Сегодня было объявлено о скором поступлении российского препарата от коронавируса «Арепливир» в аптеки, где его сможет приобрести любой желающий. Однако, ввиду достаточно высокой цены за упаковку препарата (40 таблеток) в 12 тыс. 320 рублей, этот препарат большинство россиян приобрести попросту будут не в состоянии.

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Метки: коронавирус   медицина   наука   общество   препарат от коронавируса   россия   технологии   фавипиравир   
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28  комментариев
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4k
Бу 12 часов назад
твари конченные
пенсия 12 т.р.
суки*
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212
Александр Задорожный 49 минут назад
Уж больно на рекламу похоже. Элитность, доступность для избранных, страх перед болезнью, статистические данные. А где информация о эффективности этого чудо-препарата?
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6k
Izrin Maria Час назад
1 Indian Rupee = 1.03 Russian Ruble.
В Индии лекарство представлено как "Fabiflu", производство Glenmark, по 103 рупии за таблетку.
Считайте.
Показания: МОЖЕТ БЫТЬ эффективен в тяжёлых случаях COVID - 19. (А может - не быть.)
Известно повреждающее влияние на плод.
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11k
робт 2 часа назад
нормальная цена для антипрививочников
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4k
AMD 2 часа назад
дык блистер из золота сделан
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6k
Doomer 3 часа назад
Не, конечно хотелось бы посмотреть хотя бы технологическую схему производства компонентов. Однако, думается, что при том грандиозном шухере, который развернулся из-за этой болячки, государство обязано дотировать производство препаратов против неё до уровня общедоступного.
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484
sos1960sos 7 часов назад
Чем обоснована высокая цена Российского препарата от коронавируса? Ответ из одного слова - жадность...
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6k
Izrin Maria sos1960sos Час назад
Тем, в первую очередь, что препарат не российский.
It is being developed and manufactured by Toyama Chemical (Fujifilm Group) - патент у японцев. Производят, кажется, немцы, в Индии.
Ну и самим "наварить хоцца"!
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28k
Azesh 7 часов назад
надо покопать, чей сынуля стоит за этим зиц-председателем Младенцевым и все станет ясно. Только дурачок думает, что ему кто-то дал бы разрабатывать такую классную полянку, как монопольное снабжение русскава народа пилюльками. Оттуда и цена. А вообще красиво, купил лицензию у японцев, добавил сахарку и витаминов на 20 копеек, крахмальчика там, занес кому надо- и продавай.
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28k
Azesh 7 часов назад
интересно, бывший генеральный директор ООО "Промомед Рус" Максим Якушкин замешан в скандале с дачей взятки бывшей помощнице гражданина Дворковича, Во-первых, стоит сразу отметить, что Максим Якушкин активно работает с офшорами. Вот и "Промомед Рус", где бизнесмен ранее был директором, на 100% принадлежит кипрскому ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД. Этому же офшору принадлежит и ООО "Промомед ДМ" и ООО "Миракл Фарм". Все активы, естественно связаны с фармацевтикой и выступают ярыми поставщиками. Например, ООО "Промомед ДМ" заключила 9 контрактов и получила более 70,4 млн из бюджета. Якушкин такой хороший лоббист? Под управлением "Промомед ДМ" находится убыточная "Промомед Инвест". Уже в ее учредителях столичная компания "Ситифарм", в которой шесть несчастных сотрудников заработали за 2018 год – минус 38 млн рублей при выручке – 126 млн рублей! Через аффилированные структуры могли бесконтрольно выводиться деньги? Иначе как объяснить, почему при такой внушительной выручке, такая слабая прибыль?
А уже с "Ситифарм" аффилирована столичная ООО "Эн.Си.Фармасьютикалз", которая получила почти 72 млн рублей от государства, несмотря на то, что прибыль за 2018 год была – минус 17 млн рублей. Видимо, компании с 1 штатным сотрудником вызывают наибольшее доверие.

Кстати, в учредителях "Эн.Си.Фармасьютикалз" сидит скандальный Денис Швецов, бывший директор завода "Биохимик". Против бизнесмена возбудили уголовное дело за крупную растрату, об этом писала "Лента". Нанесенный Швецовым ущерб оценили в 890 млн рублей! Например, бывший директор без "кивка" всех членов совета директоров снос два административных здания, оформлял заведомо невыгодные сделки и неведомо куда "спускал" заводские миллионы.
Но этим "послужной" список Швецова не ограничился. Бизнесмена привлекли и за злоупотребление, и за искажение фактов отчетности, и за невозвратные займы, и за финансирование за счет компании своих личных поездок… Так что Анастасия Алексеева не первая отправилась на отдых за чужой счет, скорее всего, государственный.

То есть в учредителях убыточной ООО "Эн.Си.Фармасьютикалз" был такой яркий персонаж, но компанию (напомним, ярого исполнителя государственных подрядов) до сих пор не проверили силовики? А заодно и другие активы… Например, аффилированная "Эн.Си.Продакшн", которая, кстати, тоже принадлежит Швецову, за 2018 год заработала – минус 352 млн рублей! Такая же история и с ООО "Эн.Си.Девелоп" – минус 20 млн рублей.
ООО "Фарма-Маркетинг" – минус 2,7 млн рублей, ООО "Эн.Си.Фармгрупп" – минус 16 млн рублей, ООО "Эн.Си.Фарм" – минус 222 млн рублей, ООО "Фарм-Мастер" – минус 9 млн рублей. Видимо, все деньги, отданные из государственного кармана "Эн.Си.Фармасьютикалз" потратили не на производство жизненно важных препаратов… А на заморские путевки в Таиланд?

Видимо, силовикам стоит присмотреться и к чиновникам из Минздрава, которые так легко подписывают соглашения с убыточными компаниями, и к офшорным активам Максима Якушкина. За широкой спиной бизнесмена прячется огромный фармацевтический спрут – не один десяток компаний.

Еще много чего интересного на них есть.

любопытные радетели за народ, больше всего напоминающие гигантские деньгоотсасыватель бюджетных бабок, как по мне.
интересно, бывший генеральный директор ООО "Промомед Рус" Максим Якушкин замешан в скандале с дачей взятки бывшей помощнице гражданина Дворковича, Во-первых, стоит сразу отметить, что Максим Якушкин активно работает с офшорами. Вот и "Промомед Рус", где бизнесмен ранее был директором, на 100% принадлежит кипрскому ПРОМОМЕД ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД. Этому же офшору принадлежит и ООО "Промомед ДМ" и ООО "Миракл Фарм". Все активы, естественно связаны с фармацевтикой и выступают ярыми поставщиками. Например, ООО "Промомед ДМ" заключила 9 контрактов и получила более 70,4 млн из бюджета. Якушкин такой хороший лоббист? Под управлением "Промомед ДМ" находится убыточная "Промомед Инвест". Уже в ее учредителях столичная компания "Ситифарм", в которой шесть несчастных сотрудников заработали за 2018 год – минус 38 млн рублей при выручке – 126 млн рублей! Через аффилированные структуры могли бесконтрольно выводиться деньги? Иначе как объяснить, почему при такой внушительной выручке, такая слабая прибыль? А уже с "Ситифарм" аффилирована столичная ООО "Эн.Си.Фармасьютикалз", которая получила почти 72 млн рублей от государства, несмотря на то, что прибыль за 2018 год была – минус 17 млн рублей. Видимо, компании с 1 штатным сотрудником вызывают наибольшее доверие. Кстати, в учредителях "Эн.Си.Фармасьютикалз" сидит скандальный Денис Швецов, бывший директор завода "Биохимик". Против бизнесмена возбудили уголовное дело за крупную растрату, об этом писала "Лента". Нанесенный Швецовым ущерб оценили в 890 млн рублей! Например, бывший директор без "кивка" всех членов совета директоров снос два административных здания, оформлял заведомо невыгодные сделки и неведомо куда "спускал" заводские миллионы. Но этим "послужной" список Швецова не ограничился. Бизнесмена привлекли и за злоупотребление, и за искажение фактов отчетности, и за невозвратные займы, и за финансирование за счет компании своих личных поездок… Так что Анастасия Алексеева не первая отправилась на отдых за чужой счет, скорее всего, государственный. То есть в учредителях убыточной ООО "Эн.Си.Фармасьютикалз" был такой яркий персонаж, но компанию (напомним, ярого исполнителя государственных подрядов) до сих пор не проверили силовики? А заодно и другие активы… Например, аффилированная "Эн.Си.Продакшн", которая, кстати, тоже принадлежит Швецову, за 2018 год заработала – минус 352 млн рублей! Такая же история и с ООО "Эн.Си.Девелоп" – минус 20 млн рублей. ООО "Фарма-Маркетинг" – минус 2,7 млн рублей, ООО "Эн.Си.Фармгрупп" – минус 16 млн рублей, ООО "Эн.Си.Фарм" – минус 222 млн рублей, ООО "Фарм-Мастер" – минус 9 млн рублей. Видимо, все деньги, отданные из государственного кармана "Эн.Си.Фармасьютикалз" потратили не на производство жизненно важных препаратов… А на заморские путевки в Таиланд? Видимо, силовикам стоит присмотреться и к чиновникам из Минздрава, которые так легко подписывают соглашения с убыточными компаниями, и к офшорным активам Максима Якушкина. За широкой спиной бизнесмена прячется огромный фармацевтический спрут – не один десяток компаний. Еще много чего интересного на них есть. любопытные радетели за народ, больше всего напоминающие гигантские деньгоотсасыватель бюджетных бабок, как по мне.
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4k
vitenok 8 часов назад
А что, за этим препаратом уже очередь? Или это сейчас рекламная акция идёт?
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2.4M
Димон 11 часов назад
Я никого не оправдываю и не защищаю, но вы прежде чем писать вы вникните в процесс производства. Посчитайте все затраты производителя, и внимательно изучите какие наценки делает производитель и продавец. Чтобы получить лицензию на производство нужно ввалить немерено бабок, требования у минздрава от пола до потолка. Вы в курсе сколько стоят лекарственные вещества, вспомогательных вещества, электроэнергия, зп сотрудников и т.д.
Есть еще и не прямые затраты. Вот тебе и себестоимость, производитель зависит от рынка и прибыль зависит от рынка, остальное это посредники и аптеки.
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2.4M
Димон 11 часов назад
ну понятно, местные аналитики ответили))))
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371
whyicannotremovemyprofile Димон 10 часов назад
Блеск!
( а давай по тыщи долларов за таблетку! жить захотят - почку продадут. Уверен, на все 100%, не будь коронавируса - лежал бы арепливир на полках по 200-300рублей! Успокаивает (чуть-чуть), как ни странно, не особо высокая эффективность препарата...
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29k
Tochka Zрения Автор поста Димон 10 часов назад
Вникнуть в производство... мы вникнули, в статье не указано, что компания находится в Хабаровске, который так близок от Китая, где действующее вещество этого препарата продаётся на килограммы, на этом наше вникание в производство, я думаю, было исчерпано
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29k
Tochka Zрения Автор поста Димон 10 часов назад
Также было бы лучше совсем не вникать в такое производство, которое стоит 12 тыс. за упаковку, а просто купить в разы дешевле в Китае, где, в отличие от нас, коронавирус уже победили.
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6k
Andrei 12 часов назад
Ну может быть потому, что:
"...Для фавипиравира нет клинических доказательств эффективности при лечении COVID-19. Из-за серьёзных побочных эффектов препарат имеет сильные ограничения к применению..."
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371
whyicannotremovemyprofile Andrei 10 часов назад
плюсую! персонально.
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3k
AlekseiTFS 12 часов назад
Понятно ,закупили на Алибабе по копеечной цене в мешках,расфасовали и наценку накрутили до уровня Японцев ,которые за 18 лет так и не научились быстро доставлять действующее вещество до клеток .
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7k
ГородДомов 12 часов назад
кошелёк или жизнь !?
Так обычно грабители говорят.
Гоп Стоп ..
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627
Веселый Пук 12 часов назад
За такие бабки лучше самогонный аппарат куплю.
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24k
Fat Lynx 12 часов назад
а сколько Фавипиравир стоил до коронавируса?
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112
majacuvumi 12 часов назад
Чем обоснована цена российского препарата от коронавируса в 12 тыс. рублей
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10k
Алекс 12 часов назад
Фармоцевт из 6"Б"
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13k
Weddaan 12 часов назад
Текста много. Пенсионеры поведутся и купят. Старикам легко впарить.
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3k
Andrew_Nice Weddaan 12 часов назад
Ну так ты напрягись, прочитай, перед тем как комментарий писать! Какие, б.лять, пенсионеры купят препарат за 12 тыс рублей?
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172
worldstreetmusic Weddaan 11 часов назад
Чем обоснована цена российского препарата от коронавируса в 12 тыс. рублей
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1k
Свирепый Бамбр 12 часов назад
FU
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