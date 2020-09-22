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Прорывные технологии, которые безнадежно устарели

Прорывные технологии, которые безнадежно устарели (6 фото + 1 видео)

Автор:
22 сентября 2020 22:52
Метки: 80-е   90-е   видео   интересное   прошлое   технологии   топ   факты   
1004
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1
Кому удобней смотреть - вот видео, кому удобней читать - текст ниже.

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Метки: 80-е   90-е   видео   интересное   прошлое   технологии   топ   факты   
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11  комментариев
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3k
Едондер пуп 7 часов назад
"В СССР подобные телефоны появились в 1918 году..." Круто! Ещё до основания государства))
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91
Кот в шкафу 4 часа назад
"...еще можно купить новые дискеты и дисководы к ним, хотя кому это сегодня нужно…"

нужно! качественные синтезаторы с секвенсором, типа Kurzweil K2000, до сих пор в ходу.
нет смысла выкидывать годную технику. не смотря на то, что память у нее на мелких дискетах.
"...еще можно купить новые дискеты и дисководы к ним, хотя кому это сегодня нужно…" нужно! качественные синтезаторы с секвенсором, типа Kurzweil K2000, до сих пор в ходу. нет смысла выкидывать годную технику. не смотря на то, что память у нее на мелких дискетах.
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PLT LDR Кот в шкафу 3 часа назад
В 2002 году батя купил синтезатор Ямаха с дисководом. Сейчас он у меня.
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91
Кот в шкафу 4 часа назад
на дисковом телефоне, имея чувство ритма, можно было набрать номер короткими нажатиями на рычаги сброса
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1k
emporio_ss 5 часов назад
Ссылка coub.com
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754
AGold 7 часов назад
приобрел себе девайс от наших восточных братьев - грабит звук с
аудиокассеты на комп в популярный цифровой формат - это просто праздник какой-то!
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emporio_ss AGold 5 часов назад
Ссылка coub.com
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Corvus Corax 7 часов назад
"пейджеры ушли в прошлое "
Да вроде как используются... инфа получена, а отследить кем - нереально...
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PLT LDR Corvus Corax 3 часа назад
Пейджерами до сих пор пользуются в больницах в США.

https://healthtechmagazine.net/article/2019/06/why-hospital-pager-withstood-test-timehttps://healthtechmagazine.net/article/2019/06/why-hospital-pager-withstood-test-time
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