Прорывные технологии, которые безнадежно устарели

1. Телефоны с дисковым набором

В современном мире мы привыкли, что телефоны являются технически сложными устройствами и способны не только звонить, но и выполнять множество других полезных функций. Но еще буквально недавно для того, чтоб кому-то позвонить люди пользовались стационарными телефонами с дисковым набором.



Эта технология была запатентована еще в 1897 году гробовщиком Алмоном Строуджером. По легенде, во время очередного кризиса он решил, что уменьшение количества его клиентуры связано с тем, что подкупленная телефонистка всех звонящих в его контору соединяет с его конкурентами. Дабы потенциальные клиенты могли звонить ему напрямую, минуя посредников в виде телефонистов, он изобрел и запатентовал прообраз телефона с дисковый номеронабиратель.



В СССР подобные телефоны появились в 1918 году и активно применялись до 80-х годов прошло века, когда появились кнопочные аналоги и они стали постепенно вытеснять телефоны с дисковым набором. А позже появились мобильные телефоны и сейчас телефон с дисковым набором можно встретить только разве что в музее.