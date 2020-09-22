Прорывные технологии, которые безнадежно устарели

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1. Телефоны с дисковым набором
В современном мире мы привыкли, что телефоны являются технически сложными устройствами и способны не только звонить, но и выполнять множество других полезных функций. Но еще буквально недавно для того, чтоб кому-то позвонить люди пользовались стационарными телефонами с дисковым набором.
Эта технология была запатентована еще в 1897 году гробовщиком Алмоном Строуджером. По легенде, во время очередного кризиса он решил, что уменьшение количества его клиентуры связано с тем, что подкупленная телефонистка всех звонящих в его контору соединяет с его конкурентами. Дабы потенциальные клиенты могли звонить ему напрямую, минуя посредников в виде телефонистов, он изобрел и запатентовал прообраз телефона с дисковый номеронабиратель.
В СССР подобные телефоны появились в 1918 году и активно применялись до 80-х годов прошло века, когда появились кнопочные аналоги и они стали постепенно вытеснять телефоны с дисковым набором. А позже появились мобильные телефоны и сейчас телефон с дисковым набором можно встретить только разве что в музее.
В современном мире мы привыкли, что телефоны являются технически сложными устройствами и способны не только звонить, но и выполнять множество других полезных функций. Но еще буквально недавно для того, чтоб кому-то позвонить люди пользовались стационарными телефонами с дисковым набором.
Эта технология была запатентована еще в 1897 году гробовщиком Алмоном Строуджером. По легенде, во время очередного кризиса он решил, что уменьшение количества его клиентуры связано с тем, что подкупленная телефонистка всех звонящих в его контору соединяет с его конкурентами. Дабы потенциальные клиенты могли звонить ему напрямую, минуя посредников в виде телефонистов, он изобрел и запатентовал прообраз телефона с дисковый номеронабиратель.
В СССР подобные телефоны появились в 1918 году и активно применялись до 80-х годов прошло века, когда появились кнопочные аналоги и они стали постепенно вытеснять телефоны с дисковым набором. А позже появились мобильные телефоны и сейчас телефон с дисковым набором можно встретить только разве что в музее.
2. Флоппи-диски
Сегодня для хранения информации мы используем HDD, SSD, SD-карты, USB-флэшки. Уже намного реже мы вставляем в ноутбуки лазерные диски. Однако, еще недавно для хранения информации использовались флоппи-диски, которые имели весьма скромные показатели вместительности, относительно современных носителей информации.
В 1971 году компанией IBM на рынок была выпущена первая восьмидюймовая дискета: круглый плоский гибкий диск в пластиковом конверте размерами 20х20 см. Из-за своей гибкости новинка получила имя Floppy Disc - "гибкий диск". Поначалу емкость составляла всего 80 килобайт, но со временем плотность записи удалось повысить, а размер дискеты уменьшить, и уже в начале 80-х годов дискеты уже могли вместить более мегабайта информации.
Рекордсменом была дискета от фирмы Toshiba, которая могла вмещать почти 3 мегабайта информации.
И казалось бы, что эра дискет закончилась уже давно, однако их массовый выпуск прекратился лишь в 2010 году, и если постараться, то еще можно купить новые дискеты и дисководы к ним, хотя кому это сегодня нужно…
Сегодня для хранения информации мы используем HDD, SSD, SD-карты, USB-флэшки. Уже намного реже мы вставляем в ноутбуки лазерные диски. Однако, еще недавно для хранения информации использовались флоппи-диски, которые имели весьма скромные показатели вместительности, относительно современных носителей информации.
В 1971 году компанией IBM на рынок была выпущена первая восьмидюймовая дискета: круглый плоский гибкий диск в пластиковом конверте размерами 20х20 см. Из-за своей гибкости новинка получила имя Floppy Disc - "гибкий диск". Поначалу емкость составляла всего 80 килобайт, но со временем плотность записи удалось повысить, а размер дискеты уменьшить, и уже в начале 80-х годов дискеты уже могли вместить более мегабайта информации.
Рекордсменом была дискета от фирмы Toshiba, которая могла вмещать почти 3 мегабайта информации.
И казалось бы, что эра дискет закончилась уже давно, однако их массовый выпуск прекратился лишь в 2010 году, и если постараться, то еще можно купить новые дискеты и дисководы к ним, хотя кому это сегодня нужно…
3. Аудиокассеты
История аудиокассет берет свое начало в 60-х годах прошлого века. С 70-х по конец 90-х аудиокассеты пользовались особой популярностью среди любителей музыки, ведь они позволяли слушать музыку в переносных плеерах, «бумбоксах» и в автомобилях по аналогии с тем, как мы это делаем сейчас через смартфоны, переносные колонки и магнитолы автомобилей.
Но удовольствие это было доступно не каждому, ведь техника в те времена стоила огромных денег, да и сами кассеты стоили не мало, именно поэтому кассеты неоднократно перезаписывались, что не могло не сказываться на качестве записи. Зачастую список песен писали от руки и так продавали. А для домашнего пользования кассеты перезаписывались множество раз.
С появлением компакт-дисков продажи аудиокассет начали постепенно падать и к началу 2000-х годов CD-диски практически полностью вытеснили аудиокассеты с рынка.
История аудиокассет берет свое начало в 60-х годах прошлого века. С 70-х по конец 90-х аудиокассеты пользовались особой популярностью среди любителей музыки, ведь они позволяли слушать музыку в переносных плеерах, «бумбоксах» и в автомобилях по аналогии с тем, как мы это делаем сейчас через смартфоны, переносные колонки и магнитолы автомобилей.
Но удовольствие это было доступно не каждому, ведь техника в те времена стоила огромных денег, да и сами кассеты стоили не мало, именно поэтому кассеты неоднократно перезаписывались, что не могло не сказываться на качестве записи. Зачастую список песен писали от руки и так продавали. А для домашнего пользования кассеты перезаписывались множество раз.
С появлением компакт-дисков продажи аудиокассет начали постепенно падать и к началу 2000-х годов CD-диски практически полностью вытеснили аудиокассеты с рынка.
4. Видеокассеты
Это сейчас для того, чтоб посмотреть фильм, достаточно вбить в поисковике название фильма, зайти на соответствующий сайт, посмотреть рекламу букмекерской конторы или казино и наслаждаться просмотром кинокартины. А еще буквально недавно для этого использовались видеокассеты, которые вмещали в себя всего один, а в лучшем случае два фильма. Они пользовались огромной популярностью, потому что позволяли записывать и пересматривать телепередачи, но главное — у людей появилась возможность смотреть любые фильмы на свой выбор прямо дома и именно тогда, когда им этого хочется, вне зависимости от расписания телеканалов и кинотеатров.
Распространение фильмов на видео повлекло за собой появление совершенно новых рынков. Появилась целая прослойка картин, которые не выходили в широкий прокат, а выпускались сразу на видео. Также популярность пользовались видеопрокаты, где можно было не покупать, а взять на время кассету, такой себе торрент того времени.
Но, как и аудиокассеты, видеокассеты были вытеснены появившимися компакт-дисками.
Это сейчас для того, чтоб посмотреть фильм, достаточно вбить в поисковике название фильма, зайти на соответствующий сайт, посмотреть рекламу букмекерской конторы или казино и наслаждаться просмотром кинокартины. А еще буквально недавно для этого использовались видеокассеты, которые вмещали в себя всего один, а в лучшем случае два фильма. Они пользовались огромной популярностью, потому что позволяли записывать и пересматривать телепередачи, но главное — у людей появилась возможность смотреть любые фильмы на свой выбор прямо дома и именно тогда, когда им этого хочется, вне зависимости от расписания телеканалов и кинотеатров.
Распространение фильмов на видео повлекло за собой появление совершенно новых рынков. Появилась целая прослойка картин, которые не выходили в широкий прокат, а выпускались сразу на видео. Также популярность пользовались видеопрокаты, где можно было не покупать, а взять на время кассету, такой себе торрент того времени.
Но, как и аудиокассеты, видеокассеты были вытеснены появившимися компакт-дисками.
5. Пейджеры
Сейчас, чтоб написать сообщение, достаточно воспользоваться месседжером в смартфоне или отправить смс. Но буквально лет 20-30 назад мобильные телефоны были большой редкостью, да и стоили они баснословных денег, а всегда быть на связи хотелось многим людям, особенно занятым в деловой сфере.
Первые пейджеры появились в конце 50-х годов прошлого столетия и использовались в больницах, а также крупных организациях. Пик популярности пришелся на 80-е – 90-е года с выпуском компанией Motorola модели "Bravo".
Особенность этого вида связи заключалась в том, что сигналы могли передавать только специализированные пейджинговые сети. Чтобы отправить сообщение на пейджер, надо было позвонить по определённому телефону оператору, назвать номер абонента или его псевдоним и продиктовать сообщение. Можно было так же указать время отправки сообщения. Оператор отправлял набранное сообщение в эфир, предваряя его специальным кодовым сигналом, уникальным для каждого пейджера, который ловил предназначенное ему сообщение, как радиоприёмник.
С удешевлением мобильных телефонов пейджеры ушли в прошлое и сейчас о них уже мало кто вспоминает.
Сейчас, чтоб написать сообщение, достаточно воспользоваться месседжером в смартфоне или отправить смс. Но буквально лет 20-30 назад мобильные телефоны были большой редкостью, да и стоили они баснословных денег, а всегда быть на связи хотелось многим людям, особенно занятым в деловой сфере.
Первые пейджеры появились в конце 50-х годов прошлого столетия и использовались в больницах, а также крупных организациях. Пик популярности пришелся на 80-е – 90-е года с выпуском компанией Motorola модели "Bravo".
Особенность этого вида связи заключалась в том, что сигналы могли передавать только специализированные пейджинговые сети. Чтобы отправить сообщение на пейджер, надо было позвонить по определённому телефону оператору, назвать номер абонента или его псевдоним и продиктовать сообщение. Можно было так же указать время отправки сообщения. Оператор отправлял набранное сообщение в эфир, предваряя его специальным кодовым сигналом, уникальным для каждого пейджера, который ловил предназначенное ему сообщение, как радиоприёмник.
С удешевлением мобильных телефонов пейджеры ушли в прошлое и сейчас о них уже мало кто вспоминает.
6. Лазерные диски
Лазерные диски знакомы каждому из нас, даже тем, кто родился в эпоху интернета. Но в последнее время они пользуются все меньше популярностью. Сейчас далеко не в каждом системном блоке или ноутбуке установлены дисководы, а запись и передача информации через компакт-диски осуществляется крайне редко, но еще каких-то 10 лет назад с помощью них распространялось практически все, от развлекательного контента, до программ и текстовых файлов.
Первые компакт-диски появились в начале 80-х годов. Считается, что лазерные диски являются результатом совместной работы команд двух технологических корпораций — японской Sony и голландской Philips, при этом базовая технология «холодных лазеров», которая и сделала возможной появление лазерных дисков, была разработана советскими учеными Александром Прохоровым и Николаем Басовым.
Первые компакт диски вмещали до 650 Мбайт информации, но в последующем их объем постепенно увеличивался и современные диски могут вмещать более 100 гигабайт информации. Несмотря на это, компакт-диски вытесняются другими, более функциональными накопителя информации, и возможно, лет так через 5 – 10 они тоже станут «прошлым веком».
Лазерные диски знакомы каждому из нас, даже тем, кто родился в эпоху интернета. Но в последнее время они пользуются все меньше популярностью. Сейчас далеко не в каждом системном блоке или ноутбуке установлены дисководы, а запись и передача информации через компакт-диски осуществляется крайне редко, но еще каких-то 10 лет назад с помощью них распространялось практически все, от развлекательного контента, до программ и текстовых файлов.
Первые компакт-диски появились в начале 80-х годов. Считается, что лазерные диски являются результатом совместной работы команд двух технологических корпораций — японской Sony и голландской Philips, при этом базовая технология «холодных лазеров», которая и сделала возможной появление лазерных дисков, была разработана советскими учеными Александром Прохоровым и Николаем Басовым.
Первые компакт диски вмещали до 650 Мбайт информации, но в последующем их объем постепенно увеличивался и современные диски могут вмещать более 100 гигабайт информации. Несмотря на это, компакт-диски вытесняются другими, более функциональными накопителя информации, и возможно, лет так через 5 – 10 они тоже станут «прошлым веком».
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Метки: 80-е 90-е видео интересное прошлое технологии топ факты
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нужно! качественные синтезаторы с секвенсором, типа Kurzweil K2000, до сих пор в ходу.
нет смысла выкидывать годную технику. не смотря на то, что память у нее на мелких дискетах.
аудиокассеты на комп в популярный цифровой формат - это просто праздник какой-то!
Да вроде как используются... инфа получена, а отследить кем - нереально...
https://healthtechmagazine.net/article/2019/06/why-hospital-pager-withstood-test-timehttps://healthtechmagazine.net/article/2019/06/why-hospital-pager-withstood-test-time