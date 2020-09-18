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И красиво и практично: как правильно складывать вещи

И красиво и практично: как правильно складывать вещи (1 фото + 15 видео)

Автор:
18 сентября 2020 12:56
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   быт   вещи   гайд   компактно   одежда   сложить   совет   
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Кажется. что это мелочи - да что там вещи. кинул в шкаф, да и ладно. Но когда видишь, как они все это складывают, учишься и сам начинаешь так поступать - жизнь начинает играть новыми красками - все теперь лежит красиво, аккуратно и главное быстро... Попробуйте!

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Метки: Фабрика идей   быт   вещи   гайд   компактно   одежда   сложить   совет   
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1  комментарий
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Ковыль Перистый 5 минут назад
Я складываю вещи аккуратно, т.к. терпеть не могу гладить
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