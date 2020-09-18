И красиво и практично: как правильно складывать вещи

Кажется. что это мелочи - да что там вещи. кинул в шкаф, да и ладно. Но когда видишь, как они все это складывают, учишься и сам начинаешь так поступать - жизнь начинает играть новыми красками - все теперь лежит красиво, аккуратно и главное быстро... Попробуйте!
Всяческие рубашки, майки, свитера и прочее
Брюки
Верхняя одежда
Если понравилось, вот еще 3 минуты всякого-разного
Куча вещей, которая влезла в маленький чемодан
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Постельное белье
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Как заправить одеяло в пододеяльник. Ложим - это он конечно сказанул, но видео хорошее
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Авторский пост
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