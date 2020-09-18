И красиво и практично: как правильно складывать вещи

Кажется. что это мелочи - да что там вещи. кинул в шкаф, да и ладно. Но когда видишь, как они все это складывают, учишься и сам начинаешь так поступать - жизнь начинает играть новыми красками - все теперь лежит красиво, аккуратно и главное быстро... Попробуйте!