Как американские негры относятся к неграм из Африки? Неожиданная правда!

Казалось бы, истинным объектом поклонения должны были бы стать действительно «трушные негры», типа тех, что живут в Африке или только-только оттуда приехали. И вот здесь становится интересно.



Нужно отметить, что чернокожие в США условно делятся на две группы. Основная – это действительно афроамериканцы, которые являются потомками тех самых рабов, и уже не первое поколение живут в США.



Меньшая группа представлена иммигрантами первого поколения, которые только недавно приехали в эту страну из Африки.



Важный нюанс: афроамериканцы в расовом плане являюется скорее афроевропейцами, ибо, как показали генетические исследования, когда таковые еще проводились, в среднем американские негры треть своего генома позаимствовали у европейцев.

То есть неграми они являются только на 2/3, а на оставшуюся треть они белые. То есть они «не-тру». Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на фото негров начала ХХ века или даже середины этого столетия, и сравнить их с фотографиями амеро-негров нынешних. Разница будет очевидна.