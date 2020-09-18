Как американские негры относятся к неграм из Африки? Неожиданная правда!

Сейчас на волне того безумия в США, которое связано с движением «BLM», черные объявлены фактически высшей расой – расой, которая превыше закона, норм морали и даже элементарной логики.
Претензии ко всем, кто может показаться им противниками, могут быть любыми и совершенно взаимоисключающими. К примеру, если белый любит или исполняет только белую музыку – то он, несомненно, расист, ибо игнорирует культуру чернокожих.
Если же играет блюз или слушает черную музыку, то он все равно расист, ибо использует достижения черных, как истинный белый эксплуататор. Да что там люди? Если уж БЛМ-щики даже оленю памятник снесли на волне протестов против расизма! Оленю, Карл, оленю!!!
Если же играет блюз или слушает черную музыку, то он все равно расист, ибо использует достижения черных, как истинный белый эксплуататор. Да что там люди? Если уж БЛМ-щики даже оленю памятник снесли на волне протестов против расизма! Оленю, Карл, оленю!!!
Тот самый олень.
Правда, достается и самим неграм. Некоторые негроамериканцы имеют вполне здравое мышление, и даже научные степени, полученные отнюдь не за исследования роли меньшинств в истории.
Порой они высказывают критические мнения относительно этого движения, и даже прямо говорят, что основной проблемой чернокожего населения США является нежелание работать и учиться, даже если для этого есть все возможности. Разумеется, за это они неплохо так огребают.
Кстати, статистические данные показывают, что чернокожие студенты не столько имеют худшую успеваемость, сколько склонны вообще игнорировать занятия. Для сравнения евреи или азиаты наоборот отличаются повышенным прилежанием, откуда и высокая успеваемость. Увы, это обстоятельство БЛМ-щики упорно замалчивают.
Порой они высказывают критические мнения относительно этого движения, и даже прямо говорят, что основной проблемой чернокожего населения США является нежелание работать и учиться, даже если для этого есть все возможности. Разумеется, за это они неплохо так огребают.
Кстати, статистические данные показывают, что чернокожие студенты не столько имеют худшую успеваемость, сколько склонны вообще игнорировать занятия. Для сравнения евреи или азиаты наоборот отличаются повышенным прилежанием, откуда и высокая успеваемость. Увы, это обстоятельство БЛМ-щики упорно замалчивают.
Но когда негров шельмуют за критические высказывания о неграх, это еще понять можно, мол «предатель расы» и все такое. Хоть и извращенная логика, но все же. Все лучше, чем с оленем.
Некоторые негры-мулаты высказывают критические замечания в адрес самих себя, в контексте, что, мол, они недостаточно черные, чтобы, скажем, исполнять роли негров. Тоже извращенная логика, но хоть что-то, ибо раз черные жизни имеют значение, а получерные – только наполовину, то истинно черный – это правильно, это «тру» и все такое, а мулат его недостоин.
Некоторые негры-мулаты высказывают критические замечания в адрес самих себя, в контексте, что, мол, они недостаточно черные, чтобы, скажем, исполнять роли негров. Тоже извращенная логика, но хоть что-то, ибо раз черные жизни имеют значение, а получерные – только наполовину, то истинно черный – это правильно, это «тру» и все такое, а мулат его недостоин.
Достойный житель достойного черного района.))
Казалось бы, истинным объектом поклонения должны были бы стать действительно «трушные негры», типа тех, что живут в Африке или только-только оттуда приехали. И вот здесь становится интересно.
Нужно отметить, что чернокожие в США условно делятся на две группы. Основная – это действительно афроамериканцы, которые являются потомками тех самых рабов, и уже не первое поколение живут в США.
Меньшая группа представлена иммигрантами первого поколения, которые только недавно приехали в эту страну из Африки.
Важный нюанс: афроамериканцы в расовом плане являюется скорее афроевропейцами, ибо, как показали генетические исследования, когда таковые еще проводились, в среднем американские негры треть своего генома позаимствовали у европейцев.
То есть неграми они являются только на 2/3, а на оставшуюся треть они белые. То есть они «не-тру». Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на фото негров начала ХХ века или даже середины этого столетия, и сравнить их с фотографиями амеро-негров нынешних. Разница будет очевидна.
Нужно отметить, что чернокожие в США условно делятся на две группы. Основная – это действительно афроамериканцы, которые являются потомками тех самых рабов, и уже не первое поколение живут в США.
Меньшая группа представлена иммигрантами первого поколения, которые только недавно приехали в эту страну из Африки.
Важный нюанс: афроамериканцы в расовом плане являюется скорее афроевропейцами, ибо, как показали генетические исследования, когда таковые еще проводились, в среднем американские негры треть своего генома позаимствовали у европейцев.
То есть неграми они являются только на 2/3, а на оставшуюся треть они белые. То есть они «не-тру». Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на фото негров начала ХХ века или даже середины этого столетия, и сравнить их с фотографиями амеро-негров нынешних. Разница будет очевидна.
Негры полуторавековой давности, когда они еще хотели трудиться.
Это естественно, поскольку за столько веков смешение рас, как ни крути, имело место быть. А вот африканских негров оно фактически не затронуло, и они «тру» аж дальше некуда.
Но как показали данные (если не ошибаюсь ФБР), в афроамериканской среде отношение к приехавшим неграм из Африки в основном негативное и даже презрительное.
На них смотрят как на вчерашних дикарей, которые, образно выражаясь, вчера как с пальмы слезли и теперь косят «под нас – под цивилизованных негров».
Но как показали данные (если не ошибаюсь ФБР), в афроамериканской среде отношение к приехавшим неграм из Африки в основном негативное и даже презрительное.
На них смотрят как на вчерашних дикарей, которые, образно выражаясь, вчера как с пальмы слезли и теперь косят «под нас – под цивилизованных негров».
Это - дикари...
При этом именно африканские негры являются наименее социально опасной чернокожей группой. Они едут в США от африканской нищеты, и намерены если не учиться, то работать и зарабатывать.
Видимо, эта черта и воспринимается негропиндосами как признак дикости. Цивилизованный негр в их понимании, видимо, должен предаваться безделью и всевозможным порокам. Такая вот избирательная борьба за черную расу.
Видимо, эта черта и воспринимается негропиндосами как признак дикости. Цивилизованный негр в их понимании, видимо, должен предаваться безделью и всевозможным порокам. Такая вот избирательная борьба за черную расу.
...а это - правильные негры.
В заключение приведу интересный нюанс. В середине прошлого века куда менее смешанные в расовом плане негры выходили на демонстрации с требованиями работы. Работы! Современные же негры уже частично утратившие свою чернокожесть, о работе даже думать не хотят. Зато вопят об идентичности, которую вообще-то частично утратили. Такой вот парадокс.
Интересно и то, что представители старого афроамериканского поколения относятся к этой расовой вакханалии с изрядным скепсисом, считая, что реальная борьба закончилась во времена М. Л. Кинга, а сейчас идет ее дискредитация.
"Конечно, в этом можно было бы уловить расовый контекст. Однако я все же не думаю, что основная причина в том, что американских негров банально развратили пособиями (подачками) на фоне которых и расцвела буйным цветом страсть к безделью и все возрастающие требования".
"Конечно, в этом можно было бы уловить расовый контекст. Однако я все же не думаю, что основная причина в том, что американских негров банально развратили пособиями (подачками) на фоне которых и расцвела буйным цветом страсть к безделью и все возрастающие требования".
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Метки: СШП недонегры расистские расисты
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Хотя белые же тоже не живут в мире и согласии друг с другом. Про азиатов даже говорить не хочется. Национальный вопрос имеет место бить, и посильнее расового временами.