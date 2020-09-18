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Как американские негры относятся к неграм из Африки? Неожиданная правда!

Как американские негры относятся к неграм из Африки? Неожиданная правда! (8 фото)

Автор:
18 сентября 2020 12:15
Метки: СШП   недонегры   расистские расисты   
975
8
Сейчас на волне того безумия в США, которое связано с движением «BLM», черные объявлены фактически высшей расой – расой, которая превыше закона, норм морали и даже элементарной логики.

Источник:

Метки: СШП   недонегры   расистские расисты   
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10  комментариев
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4k
Станислав Час назад
Когда давно еще на шоу Опры одна из черномазых заявила на всю страну, когда ее назвали негритянкой: "Негры в Африке, а я - афроамериканка!" Они себя не относят к так называемым классическим неграм, однако почему-то требуют компенсаций за ущемление прав именно негров (африканских).
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ДеониS 14 минут назад
Как американские негры относятся к неграм из Африки? Неожиданная правда!
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2k
Аристарх 42 минуты назад
Коренные и понаехавшие - Знакомая проблема.
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690
Kariya 43 минуты назад
Это зачет: негры против негров))
Хотя белые же тоже не живут в мире и согласии друг с другом. Про азиатов даже говорить не хочется. Национальный вопрос имеет место бить, и посильнее расового временами.
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53
volvulus Kariya 2 минуты назад
Смотря в какой стране. Например, в прибалтике и на Украине межнациональная ненависть сейчас поддерживается на государственном уровне. В США подобная политика была столетиями. А есть страна, где столетия существует дружба народов.
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5k
М С Час назад
Недостаточно негры обвиняют настоящих негров, что они недостаточно-недостаточно негры. Как-то так.
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18k
Батончик с маком Час назад
короче только вскрытие может показать кто ниггер, а кто негр.
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15k
Топпер Харли Батончик с маком 58 минут назад
Внутри они красные)
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18k
Батончик с маком Топпер Харли 49 минут назад
не верю. надо вскрывать
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57k
Доктор Джонс Топпер Харли 16 минут назад
Мне нравится ход Ваших мыслей!
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