Сколько стоила аппаратура высшего класса в СССР

15.

Музыкальный центр "Орбита 002 стерео" Выпускался с 1985 года. Розничная цена 1370 рублей.

Здесь конечно не весь список радиоаппаратуры высшего класса, выпускавшегося в СССР. Просто типичные модели из разных видов.

Этого достаточно, чтобы получить представление о стоимости каждого вида.