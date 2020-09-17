Сколько стоила аппаратура высшего класса в СССР

Сразу скажем, что высший класс это дорогое удовольствие.
3.
Тюнер с усилителем (2х50 Вт) "Корвет -004-стерео". Выпускался с 1982 года. Розничная цена 650 рублей
7.
Кассетный магнитофон-приставка "Вильма-001-стерео" выпускался с 1982 года. Розничная цена 1350 рублей
8.
Кассетный магнитофон-приставка "Маяк-011-стерео". Выпускался с 1983 года. Розничная цена 1900 рублей.
9.
Пожалуй первым музыкальным центром СССР высшего класса стал радиокомбайн "Виктория -001- стерео", выпуск которого начался в 1972 году. Розничная цена 590 рублей.
14.
Кассетный стерео комплекс "Электроника T1-003-стерео" выпускался с 1983 года. Розничная цена 1200 рублей.
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Метки: Радиолы СССР интересно магнитофоны проигрыватели
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