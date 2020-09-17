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Сколько стоила аппаратура высшего класса в СССР

Сколько стоила аппаратура высшего класса в СССР (15 фото)

Автор:
17 сентября 2020 20:45
Сообщество : СССР
Метки: Радиолы   СССР   интересно   магнитофоны   проигрыватели   
489
15
Сразу скажем, что высший класс это дорогое удовольствие.

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Метки: Радиолы   СССР   интересно   магнитофоны   проигрыватели   
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15  комментариев
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12k
Владислав Грецов 2 часа назад
дорого стоила....по тем временам очень дорого....
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11k
gavrosh 20 минут назад
Все деки Эстония были, сейчас уже не помню серию, номер. Качало знатно)
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26k
EvilHomer Полчаса назад
Аудиофилы есть?
Недавно видел колонки за 24 000 000 рублей. И да, межблочные кабели обязательно нужно смазывать специальной смазкой и прогревать белым шумом с диска который стоит 2000$, прогревать две недели. И да, вся медь в кабелях бескислородная, а те кто покуает межблочные кабели по 400 000 рублей - откровенные долб@обы - шизофреники.
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3k
AlekseiTFS 36 минут назад
Мой набор до ухода на заморского производителя выглядел так.
Мой набор до ухода на заморского производителя выглядел так.
Мой набор до ухода на заморского производителя выглядел так.
Мой набор до ухода на заморского производителя выглядел так.
Мой набор до ухода на заморского производителя выглядел так.
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71
чокнутый AlekseiTFS Полчаса назад
че за колонки?
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3k
AlekseiTFS чокнутый 22 минуты назад
Напольники Корвет. Если не путаю,то 460 р . Закрытого типа,от того и прокачивал Бригом (вроде 625 р стоил) Но мне они по звуку больше,чем S-90 нравились.
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71
чокнутый AlekseiTFS 10 минут назад
закрытого типа делали многие тогда колонки (из за дефицита пластмассы) но у тебя они 2-ого класса, они все равно проигрывали с-90, тут опят от аппаратуры зависит, у меня до сих пор стоят на пример эстония 35 ас 021, слушаю их до сих пор, вот эстония многие советские колонки натягивала, даже с японскими ее сравнивали типа denon одинаково хорошо, только цена..
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1k
ПавлиноУткоЁж Час назад
Дорого стоила? Ну, конечно, вот это - Astell&Kern Layla AION точно уж стоит свои овер 3,5к зелени)))
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5k
Вася Час назад
Даа.. как ползапорожца.. хотя хорошие шахтёры и дальнобойщики по 500-800 в месяц имели. Но не во всех городах эта техника была. У нас простая аппаратура была.. Электроника за 180 р и старый рекорд
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389
Вадим Штепа Час назад
о многих и не слышал.
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234
ЯуЦуЧу 2 часа назад
[мат]
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430k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Херасе! Годовая зарплата!
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591
Sergey Pankratov Alexey Berestenko 45 минут назад
Ну не обязательно годовая. Студенты в стройотрядах могли до 1000 рублей за лето заработать. И некоторые покупали именно аппаратуру. Вахтовики, шахтёры, остепенённые научные сотрудники, - да хватало людей, которые могли это купить на честно заработанные деньги без длительного накопления. Кроме того, всегда можно было оформить покупку в кредит.
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6k
Караганда Sergey Pankratov Полчаса назад
было время-главное создать дефицит из ничего и народ потянется.
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