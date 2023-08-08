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Парнокопытные активно подкидывают работу российским спасателям

Парнокопытные активно подкидывают работу российским спасателям

Автор:
08 августа 2023 08:25
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Дагестан   Спасение   алтай   животные   овцы   парнокопытные   спасатели   
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На Алтае овцы застряли на 70-метровой скале и провели там несколько дней, а в Дагестане домашние козы упали в 60-метровую низменность..

В обоих случаях спасателям пришлось обвязывать веревками и доставать непутевых путешественников из западней. Сейчас все рогатые и кучерявые воссоединились с хозяевами.

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Метки: Видео   Дагестан   Спасение   алтай   животные   овцы   парнокопытные   спасатели   
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3  комментария
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1k
Жирный бот 2 часа назад
ух, я тоже один раз застрял на скале на Алтае.. Забраться смог, думал перевалю через вершину и там спуск, а там обрыв, спуститься уже не мог, пришлось съезжать на спине с прицелом на куст, за который ДОЛЖЕН был ухватиться, чтобы не улететь дальше.. Удалось) А тут был баранов спасают)
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8k
Роман Час назад
Да у мужиков работа конечно тяжелая. Но рабочее место обалденное!
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16k
ss 2 часа назад
"упали в 60-метровую низменность.."
---
Очевидно стремительным домкратом?
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