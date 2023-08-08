Парнокопытные активно подкидывают работу российским спасателям

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На Алтае овцы застряли на 70-метровой скале и провели там несколько дней, а в Дагестане домашние козы упали в 60-метровую низменность..
В обоих случаях спасателям пришлось обвязывать веревками и доставать непутевых путешественников из западней. Сейчас все рогатые и кучерявые воссоединились с хозяевами.
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Очевидно стремительным домкратом?