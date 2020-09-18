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Я из России, но русских туристов не люблю

Я из России, но русских туристов не люблю (1 фото)

Автор:
18 сентября 2020 07:30
Сообщество : Истории из жизни
Метки: жизненно   истории   история из жизни   русские туристы   туристы   турция   фото   
4365
1
Стараюсь держаться за границей от русских подальше, не потому, что ненавижу свою страну или земляков, просто на далеком расстоянии от них отдых сразу становится лучше. И спокойнее.

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Метки: жизненно   истории   история из жизни   русские туристы   туристы   турция   фото   
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36  комментариев
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638
Олег 54 минуты назад
Автор поехал в Турцию, чтобы отдохнуть без русских? Кул стори.
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39
Артур Миниахметов 2 минуты назад
Настало время ох....ых историй.
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6k
Sania 3 минуты назад
А меня бесят французы и англичане. Быдло каких ещё поискать надо. Причём, что первые, что вторые могут только по шакальи группками нападать, а как только отпор получают, то срутся от страха.
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3k
konon_1983 6 минут назад
Мрак. Мы уезжаем из нашей страны в потенциально враждебную, чтоб отдохнуть от быта своей страны... Так страны и разваливаются...
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2k
Vladimir 7 минут назад
"По двум примерам в аэропорту оценивать всех нельзя"
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4k
sivanov1079 12 минут назад
Это оооочень малозначительные примеры приведены, есть гораздо круче
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818
Roman 24 минуты назад
- Можно у вас заказать тур? Только у нас главное условие, в нашей гостинице не должно быть более 10% русский туристов!
- Не вопрос, конечно можем!
(прошел месяц, туристы приехали в отель)
- Мать вашу! Я же ставил условие не более 10% русских в отеле! Тут все русские!
- Исключено! Мы проверяли, там 10% русских, 10% украинцев, 10% белорусов, 10% казахов, 10% молдован ...
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1k
Ivan Полчаса назад
Мне какая то овца в турции устроила скандал, что... я отказался ее чемодан таскать по аэропорту, который она не сдала в багаж. Типа, мужики совсем измельчали, посмотрите, мужчина не может помочь девушке... При том, что я ее, ни то, что не трахнул, даже близко в очереди на таможню не стоял.
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21k
polovec Ivan 15 минут назад
не п.и.з.д.и, я видел как она тебе в шортах на.д.р.а.ч.и.в.а.л.а
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1k
Ivan polovec 13 минут назад
Хорошо, что это видел ты, а не жена, которая в этот момент в дютике парфюм выбирала
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4k
Крот polovec 9 минут назад
Купи очки, эта твоя баба ему надрачивала
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18k
Батончик с маком Полчаса назад
нефиг таблом щелкать в очереди чтоб вперёд не пролазили толпой и нефиг свои ноги расставлять во все стороны так, что люди пройти не могут не наступив. а то думал что купил путёвку и теперь все вокруг с ним на ВЫ общаться и книксен исполнять
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7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ Полчаса назад
автор отдыхай с англичанами ,восторг будет не описуем самые отмороженные в башке пустота,наши просто ангелы
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5k
Игорь ЗА КИБЕРНЕТИКУ 8 минут назад
а немцы? Я когда на Майорке первый раз прошел мимо "немецкого" бара - охренел
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21k
Андрей Полчаса назад
Я из России, но русских туристов не люблю
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2k
Борис Карабанов 36 минут назад
Самая неприятная черта россиян хоть за рубежом, хоть дома в том, что осознанно нарушая законы, правила, инструкции они при этом с разной степенью агрессивности доказывают ущербность и некую виновность людей каковые эти законные акты соблюдают. Впрочем, за примером ходить далеко не надо, достаточно вспомнить соблюдение масочного режима. "Не нравиться, что Я без маски, тогда (ТЫ!) сиди дома!"
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949
Дмитрий Носов 37 минут назад
Видимо, большая часть быдла, которая каталась обычно в Турцию, в этом году приперлась в Крым.
Хамло, которое не ценит личного пространства, жизни местных жителей и, которое считает, что мы тут живем за их счет, из чего делает выводы, что все местные им обязаны.
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2k
Арт 37 минут назад
У меня в Крыму такая ситуация была.... Семейка из Новосибирска рядом на пляже лежала... Дети ихние бегали грубо говоря по нам, и не стесняясь.... Когда я сделал замечание, ихние родители на меня так посмотрели, типа "чё ты дое*ался", потом они благополучно ушли , оставив за собой гору мусора)) и где то через пару дней опять ситуация повторилась.... Но благо, мы подальше от них сели.... Так это семейство ещё друзей каких-то привели, и тупо посреди пляжа лежали и жрали водку))) ну и на почве этого начался замес)) они орали там что то типа " мы русские, нам по*уй, вы нам тут обязаны")))) ну короче они получили пи*ды.... От мужиков из Владимира))))вот такое селяви)))
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28k
Azesh 39 минут назад
"Стараюсь держаться за границей от русских подальше, не потомую..." именно потому, автор, именно потому


Анекдот: если вас первый муж бил по роже, второй бил по роже, и теперь третий..мужики конечно козлы, но может дело и в роже?
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1k
Леонид Кубарев 42 минуты назад
Был два раза в Турции. Ни разу ни чего такого не встречал. Всегда все культурно отдыхали.Ни чего подобного "тагилу" не было. Пару детей невоспитанных попадались, но насколько понял они были немцами. Не понятно о чем пост (хотя скорее всего обычная русофобия). Может и было пару случаев, но на системную проблему не похоже. Автор гонит.
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13k
ВОВЧЕГ 46 минут назад
А потому что нечего ездить в эту помойку туркистан! Есть много других стран, пусть подороже, но и быдла поменьше.
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2k
Борис Карабанов ВОВЧЕГ 42 минуты назад
О, нет. Просто, это будет более богатое быдло, с более обширными быдлоамбициями.
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566
gogy171 Борис Карабанов 37 минут назад
Быдлоамбиций больше, но концентрация ниже
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13k
ВОВЧЕГ Борис Карабанов 5 минут назад
Ну не знаю, сколько езжу все спокойно. А вот после одного раза в туркистане и двух раз у египтонов, зарекся больше туда не ездить и не надо мне никаких все включено.
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180k
MASK 52 минуты назад
Я из России, но русских туристов не люблю
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27k
Alex Час назад
В Турцию по-моему одно быдло ездит. Пожрать и паленой водки попить
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47
taxcop Alex 52 минуты назад
А вы, наверное, дальше своей Жмеринки никуда не ездили? Аристократ вы наш)))
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21k
polovec Alex 11 минут назад
я вас разочарую, алкаши они и в Ницце каждый день в говно, под дорогое мерло,
знаю кучу народу которые ездят в Турцию и не бухают...
здесь ка с пчёлами и мухами...
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24k
Aleksandr Час назад
Пффф...самый поганый турист-китайский.
Наглые, шумные, где пожрут, там и нагадят.
Русские алкаши на их фоне просто святые...
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4k
Александр Иванов Час назад
Вообще то, в Турцию только такое быдло и ездит.
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47
taxcop Александр Иванов 48 минут назад
Ваше благородие, слово «вообще-то» пишется через дефис))), а не через пробел
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