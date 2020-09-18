Я из России, но русских туристов не люблю

Стараюсь держаться за границей от русских подальше, не потому, что ненавижу свою страну или земляков, просто на далеком расстоянии от них отдых сразу становится лучше. И спокойнее.
Поехали мы семьей отдыхать в Турцию. Летели из Москвы. Приземлились в аэропорту Анталии. Все вокруг, естественно, русские. А чего, как говорится, ожидать? Да все бы ничего, стоим в очереди, готовимся пройти пограничный контроль. Оставили перед собой место, как велят правила, дабы соблюсти социальную дистанцию. На освободившееся пространство шустро вбегает семья из 4 человек. Мы вежливо сообщаем, что здесь стоим мы, а место - это дистанция, которую нужно соблюдать во время пандемии. Нам тут же кричат в 4 рта:
- Если так всего боитесь, надо было дома оставаться!
И с места не сдвинулись. Это была первая ситуация. Заметьте, мы только из самолета вышли.
Вторая случилась буквально через 5 минут. Мне на ногу наступает женщина, стоявшая позади. И тишина. Никаких извинений. Я поворачиваюсь и говорю:
- Женщина, вы мне на ногу наступили.
Жду какой-то реакции, в ответ:
- Ничего страшного - переживешь!
Конечно, в любом народе есть люди хорошие и не очень. По двум примерам в аэропорту оценивать всех нельзя, но именно из-за подобных ситуаций я стараюсь держаться от русских туристов подальше. Нервов и хамства хватает на родине, в отпуске хочется быть на релаксе.
- Если так всего боитесь, надо было дома оставаться!
И с места не сдвинулись. Это была первая ситуация. Заметьте, мы только из самолета вышли.
Вторая случилась буквально через 5 минут. Мне на ногу наступает женщина, стоявшая позади. И тишина. Никаких извинений. Я поворачиваюсь и говорю:
- Женщина, вы мне на ногу наступили.
Жду какой-то реакции, в ответ:
- Ничего страшного - переживешь!
Конечно, в любом народе есть люди хорошие и не очень. По двум примерам в аэропорту оценивать всех нельзя, но именно из-за подобных ситуаций я стараюсь держаться от русских туристов подальше. Нервов и хамства хватает на родине, в отпуске хочется быть на релаксе.
Источник:
Еще крутые истории!
- Коллекционеры со всего мира торгуются за бракованную австралийскую монету
- Две подруги решили показать, как одни и те же наряды выглядят на девушках разных размеров
- После смерти родителей американка весила 120 кг, но нашла в себе силы кардинально измениться
- Любитель татуировок закрасил все тело и хочет отрезать соски
- Доставка почты по-английски
41
Понравилось41
Новости партнёров
Загрузка...
- Не вопрос, конечно можем!
(прошел месяц, туристы приехали в отель)
- Мать вашу! Я же ставил условие не более 10% русских в отеле! Тут все русские!
- Исключено! Мы проверяли, там 10% русских, 10% украинцев, 10% белорусов, 10% казахов, 10% молдован ...
Хамло, которое не ценит личного пространства, жизни местных жителей и, которое считает, что мы тут живем за их счет, из чего делает выводы, что все местные им обязаны.
Анекдот: если вас первый муж бил по роже, второй бил по роже, и теперь третий..мужики конечно козлы, но может дело и в роже?
знаю кучу народу которые ездят в Турцию и не бухают...
здесь ка с пчёлами и мухами...
Наглые, шумные, где пожрут, там и нагадят.
Русские алкаши на их фоне просто святые...