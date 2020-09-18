Я из России, но русских туристов не люблю

Поехали мы семьей отдыхать в Турцию. Летели из Москвы. Приземлились в аэропорту Анталии. Все вокруг, естественно, русские. А чего, как говорится, ожидать? Да все бы ничего, стоим в очереди, готовимся пройти пограничный контроль. Оставили перед собой место, как велят правила, дабы соблюсти социальную дистанцию. На освободившееся пространство шустро вбегает семья из 4 человек. Мы вежливо сообщаем, что здесь стоим мы, а место - это дистанция, которую нужно соблюдать во время пандемии. Нам тут же кричат в 4 рта:

- Если так всего боитесь, надо было дома оставаться!

И с места не сдвинулись. Это была первая ситуация. Заметьте, мы только из самолета вышли.



Вторая случилась буквально через 5 минут. Мне на ногу наступает женщина, стоявшая позади. И тишина. Никаких извинений. Я поворачиваюсь и говорю:

- Женщина, вы мне на ногу наступили.

Жду какой-то реакции, в ответ:

- Ничего страшного - переживешь!



Конечно, в любом народе есть люди хорошие и не очень. По двум примерам в аэропорту оценивать всех нельзя, но именно из-за подобных ситуаций я стараюсь держаться от русских туристов подальше. Нервов и хамства хватает на родине, в отпуске хочется быть на релаксе.