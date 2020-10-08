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Сравнение цен 2006 против 2020

Сравнение цен 2006 против 2020 (7 фото)

Автор:
08 октября 2020 15:50
Метки: 2006 год   2020 год   доллар   общество   питер   россия   сравнение   цены   
3219
7
Копался в бумагах и нашел привет из прошлого. Сравните цены в 2006 году когда доллар был по 30 рублей и сейчас с долларом по 70. По идее цены должны были вырасти в 2,5 раза, но что-то пошло не так... Цены брал с онлайн магазина Перекресток.
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Метки: 2006 год   2020 год   доллар   общество   питер   россия   сравнение   цены   
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18k
Владимир 3 часа назад
В 2006 году не было "онлайн магазина перекресток". В этом году то и мобильники не у всех были.
В 2006-м собственно интернета еще не было. Вы хомяки вообще уже с дуба рухнули? Реальность подгонять под ваши мечты не стоит же так нагло.
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706
Карл Такойто 4 минуты назад
Ну во первых доллар сейчас по 78 руб а не по 70,а во вторых доллар тоже подвержен инфляции,самый простой пример это цена Биг-Мака в США. В 2007 она была 3,22$ а в 2019 уже 5,7$. Доллар тоже обесценивается(только медленно) и цены в долларах тоже растут регулярно,на что то быстрее на что то медленнее. Вот автору и ответ откуда у него по условных 3,5-4 раза получилось))
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813
М *** 18 минут назад
Бляяяяя ну в 2006 году я могу купить на свою ЗП (причем выше средней) 900 банок кукурузы , сейчас 3000.
Автор может ты для справедливости ЗП 2006г и текущего сравнишь? А то как-то однобоко получается у тебя.
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17k
Шуруп М *** 16 минут назад
Сравнение цен 2006 против 2020
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7k
Потапыч 21 минуту назад
Вы и зарплаты сравните. 10 тысяч в 2006 году хватало на то, чтобы целый месяц кушать и еще за квартиру платить.
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574
Квантовый_слесарь_82 Полчаса назад
У автора наверное и куй стоял в 2006-ом.
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3k
кот базилий Полчаса назад
С 2014 года цены выросли в ДВА раза минимум. Кому ты мозг паришь???
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−26
Вася с ложкой Полчаса назад
Бл@....!!! И что ? Или ты думаешь где то в мире по другому ?? Я в Израиле 26 лет назад на 100 шек Тележку забивал .А сейчас на то что-бы забить тележку надо уже 1000 шек .. На сколько там выросло ,,??? На 10 .
Но при этом я не ощущаю дискомфорта.Что тогда что сейчас .Вот что такое капитализм . С утра встал и на работу .А как зарабатывать ты сам решишь .Или мозгами или на стройку.
И даже на стройке сейчас уже дурочки не нужны .Все с лазерами с какими то приблудами ..
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280
Ager 37 минут назад
крах рубля из за крыма и донбасса, только нормально стали жить россияне до 2014года
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25k
labuda.blog Ager 4 минуты назад
Никакого краха нет, ты рубль с гривной перепутал!

А инфляция в США в 30% из-за чего? Что там ваши вукраинские эксперды говорят?
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7k
Михаил 43 минуты назад
Автор статьи просто не в курсе. Продукты питания во всем мире дорожают. Где-то больше, где-то меньше, но дорожают. Например в США буханка хлеба в 2006-м стоила $2, то сейчас $3. Литр молока в 2006-м $1, сейчас $1.25 и тд.
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6k
Alexander 45 минут назад
Чё-т сегодня посты о ценах в моде. Совпадение? Автор, ты конечно молодец, что вспомнил про курс рубля к доллару. Но ты немного "забыл" о стоимости самого доллара.
Чё-т сегодня посты о ценах в моде. Совпадение? Автор, ты конечно молодец, что вспомнил про курс рубля к доллару. Но ты немного "забыл" о стоимости самого доллара.
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6k
Alexander 37 минут назад
Инфляция это общемировая хрень. Именно такие умники, как автор, скакали в 1991-м и требовали развалить страну, в которой не было инфляция и оболгали руководителя, при котором цены наоборот падали. А теперь почему-то результаты их скаканий им не нравятся, и они снова берутся за привычное.
Ну и для тех кто больше любит фунты.
Инфляция это общемировая хрень. Именно такие умники, как автор, скакали в 1991-м и требовали развалить страну, в которой не было инфляция и оболгали руководителя, при котором цены наоборот падали. А теперь почему-то результаты их скаканий им не нравятся, и они снова берутся за привычное. Ну и для тех кто больше любит фунты.
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25k
labuda.blog Alexander Минуту назад
"Чё-т сегодня посты о ценах в моде. Совпадение?"

Методички новые пришли! До конца года обещают провести девальвацию, вот либерасты уже настраивают народ против власти.
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12k
Терапевт 52 минуты назад
Средняя зарплата в 2006 году 394,7 долларов - 10 380 рублей по курсу 2006 года. В 2020 году - 46674 рубле, что по текущему курсу (78 рублей) - 598 долларов. Автор, что то действительно пошло не так.
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4k
Неизвестно 53 минуты назад
В 1990 году в загнивающем США банка хайнекена 0.33 стоила полбакса, сейчас в валмарте столько же.
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6k
Alexander Неизвестно 36 минут назад
Только в той банке уже херня какая-то.
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25k
Snork Snorkoff 55 минут назад
Доллар-то тут при чем вообще? Инфляцию смотреть надо.
Да и зп в 2006-м у меня была 17000. Сейчас на эту должность менее чем за 60 чистыми хрен найдёшь кого.
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813
М *** Snork Snorkoff 14 минут назад
Ну видимо у автора с 2006 и досихпор ЗП 17к. в перещете.
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41k
Цыц тут у меня Час назад
У автора с математикой не лады.
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406
Казак Час назад
курс доллара сегодняшний далеко не 70
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26
ivan Час назад
При чем здесь капитализм? В той же Польше цены за это время слегка подросли, но не более.
Вопрос в путинской клике, что грабит страну...
ЗЫ. У нас рис что на картинке уже 120 р.
Да и чай дороже.
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753
Сергей Час назад
Сравнение цен 2006 против 2020
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Но надо отдать должное, что зарплаты тоже выросли. Пропроционально доллару

Далеко не у всех
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15k
Андрей Иванов ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
У Миллера - да. У большинства - неа. У некоторых даже упали
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2k
Egoro 2 часа назад
Доллар в 2006 году стоил 26 (в конце года), в начале - 28 рублей.
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11k
Объект реальности 2 часа назад
Почему все ищут закономерность в росте, цены из пальца высасывают.
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735
Hellscream Объект реальности Час назад
ну когда ума хватает только на 2+2 , больше ничего и не остается )
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60k
Максим 2 часа назад
А что.. слабо сравнить в Белоруссии тоже само.. даже не надо брать 14 лет.. достаточно последние 5 лет.. результат будет не хуже)) да и в любой другой стране.. При этом в РБ не было санкций (наоборот очень нехило батька на этом нажился). Скажем так, это обыкновенный капитализм, именно поэтому раз за разом капиталистический строй влетает в депрессии и экономические кризисы. Цена будет расти из без всяких ростов доллара, фунта или золотого песо. Это не СССР, который цену выбивал на металле или стекле упаковки 1 раз и навсегда.
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35k
Нанук Паналык Максим Час назад
16 лет,ежегодно летаю в Грецию.
Вино домашнее 1.5 литр.2013 3.00евро 2019 3.50 евро
Помидоры подешевели.Бензин немного подорожал.Все остальное почти без изменений...
За квартиру которую купил в 2013-м за 28000 евро ,сейчас дают 45. Но уже с ремонтом и с мебелью.
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41k
Цыц тут у меня Нанук Паналык Час назад
Я квартиру в Германии покупал 6 лет назад за 280000, сейчас она стоит 400000. Вот где цены то растут)))
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