Сравнение цен 2006 против 2020

Копался в бумагах и нашел привет из прошлого. Сравните цены в 2006 году когда доллар был по 30 рублей и сейчас с долларом по 70. По идее цены должны были вырасти в 2,5 раза, но что-то пошло не так... Цены брал с онлайн магазина Перекресток.
×
Капитализм во всем его проявлении. Но надо отдать должное, что зарплаты тоже выросли. Пропроционально доллару. Но раньше, 100 рублей были деньги, а сейчас две мороженки....
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Опубликован список самых популярных у россиян паролей
- Отдых в Краснодарском крае назвали мучением и сравнили его с турецкими курортами
- Больше, чем в Тунисе, но меньше, чем в Китае: почасовая оплата труда в России и других странах
- Сравниваем средние зарплаты с реальными
- Сравнительная инфографика о главах государств
38
Понравилось38
Новости партнёров
Загрузка...
В 2006-м собственно интернета еще не было. Вы хомяки вообще уже с дуба рухнули? Реальность подгонять под ваши мечты не стоит же так нагло.
Автор может ты для справедливости ЗП 2006г и текущего сравнишь? А то как-то однобоко получается у тебя.
Но при этом я не ощущаю дискомфорта.Что тогда что сейчас .Вот что такое капитализм . С утра встал и на работу .А как зарабатывать ты сам решишь .Или мозгами или на стройку.
И даже на стройке сейчас уже дурочки не нужны .Все с лазерами с какими то приблудами ..
А инфляция в США в 30% из-за чего? Что там ваши вукраинские эксперды говорят?
Ну и для тех кто больше любит фунты.
Методички новые пришли! До конца года обещают провести девальвацию, вот либерасты уже настраивают народ против власти.
Да и зп в 2006-м у меня была 17000. Сейчас на эту должность менее чем за 60 чистыми хрен найдёшь кого.
Вопрос в путинской клике, что грабит страну...
ЗЫ. У нас рис что на картинке уже 120 р.
Да и чай дороже.
Далеко не у всех
Вино домашнее 1.5 литр.2013 3.00евро 2019 3.50 евро
Помидоры подешевели.Бензин немного подорожал.Все остальное почти без изменений...
За квартиру которую купил в 2013-м за 28000 евро ,сейчас дают 45. Но уже с ремонтом и с мебелью.