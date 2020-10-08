Сравнение цен 2006 против 2020

Копался в бумагах и нашел привет из прошлого. Сравните цены в 2006 году когда доллар был по 30 рублей и сейчас с долларом по 70. По идее цены должны были вырасти в 2,5 раза, но что-то пошло не так... Цены брал с онлайн магазина Перекресток.

К сожалению, сохранилось только две страницы. Это первая. 0

А это вторая. Думаю этих двух страниц достаточно чтобы понять как поменялись цены 0

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0 24 рубля против 109 рублей. Повышение в 4,5 раза

0 27,5 рублей против 90 рублей. Повышение в 3,5 раза

0 34 рубля против 204 рублей. Повышение в 3 раза. Тут цена за 100 грамм

0 14 рублей против 60 рублей. Повышение в 4,5 раза. Но тут надо учесть грамовку.

0 37 рублей против 115 рублей. Повышение в 3,5 раза.